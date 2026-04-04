به گزارش سایت «نشنال‌نیوز دسک»، وابسته به شبکه ای‌بی‌سی، شاهر عزانی، سخنگوی پیشین کنسولگری اسرائیل، در گفت‌وگویی با این رسانه تاکید کرد که ماهیت جنگ فراتر از یک درگیری منطقه‌ای است و باید در چارچوب تهدیدات راهبردی [حکومت] ایران دیده شود.

«یک رژیم با دکترین عملیاتی مبتنی بر خصومت»

عزانی در این گفت‌وگو جمهوری اسلامی را «یک رژیم شیعه رادیکال با باورهای آخرالزمانی» توصیف کرد و گفت: «این رژیم ۴۷ سال است شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد» و افزود: «این فقط شعار نیست؛ این یک دکترین عملیاتی است.»

او با اشاره به سوابق تاریخی، حملات گذشته‌ای را به ایران و حمایت این کشور از حزب‌الله نسبت داد و گفت: «در سال ۱۹۸۳ این رژیم جان ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا را گرفت». انفجار مقر نیروهای آمریکایی در بیروت رویدادی است که به آن اشاره شده است. عزانی همچنین گفت [حکومت] ایران در طول جنگ عراق نیز در کشته و زخمی شدن هزاران نیروی آمریکایی نقش داشته است.

جنگی «وجودی» برای آمریکا و اسرائیل

این دیپلمات پیشین، جنگ کنونی را «یک جنگ حیاتی و وجودی برای ایالات متحده، اسرائیل و جهان» توصیف کرد و گفت یکی از اهداف اصلی آن جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است.

او تاکید کرد [حکومت] ایران «فقط چند هفته یا چند ماه» با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشته و هشدار داد که چنین رخدادی می‌تواند «نظم جهانی، قیمت نفت، منطقه و کل جهان» را تحت تاثیر قرار دهد.

فروپاشی تصویر «نفوذناپذیر» ایران

عزانی در ادامه با اشاره به حملات پیشین اسرائیل گفت که عملیات نظامی در ژوئن ۲۰۲۵ «تصویر نفوذناپذیر [حکومت] ایران را در هم شکست.» به گفته او، [حکومت] ایران پیش از آن «تقریباً شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید»، اما پس از جنگ [۱۲ روزه] «مشخص شد که این یک ببر کاغذی است که نه‌تنها با جهان، بلکه با مردم خودش نیز درگیر است.»

هدف حملات: تضعیف توان نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای

او هدف حملات جاری را «فلج کردن توان نظامی [حکومت] ایران برای آسیب‌رسانی» و «قطع ارتباط آن با شبکه‌های وابسته به سازمان‌های تروریستی در منطقه و جهان» عنوان کرد.

عزانی در این زمینه به لبنان اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی با استفاده از حزب‌الله این کشور را در چنگ خود گرفته و مانع از اعمال حاکمیت مستقل لبنان شده است.» او افزود: «اکنون کاملاً روشن شده که حزب‌الله برای [حکومت] ایران و در جهت حفاظت از این رژیم عمل می‌کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جنگ میان حکومت ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز پایان آن با ابهامات جدی همراه است.

