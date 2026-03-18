جمهوری اسلامی، کوروش کیوانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد. حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.
وزارت خارجه سوئد در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
با نزدیک شدن نوروز، بسیاری از شهرهای ایران امسال حالوهوای همیشگی روزهای پایانی سال را ندارند. جنگ، فشار اقتصادی و فضای عدم قطعیت باعث شده شماری از خانوادهها از آمادهسازیهای معمول برای سال نو صرفنظر کنند.
چند شهروند به ایراناینترنشنال گفتند آیینهایی که معمولا در هفتههای پایانی سال خانهها را پر از جنبوجوش میکند، امسال در بسیاری از خانوادهها متوقف شده است.
لیلا، ۳۸ ساله از تهران، گفت: «امسال هیچ کاری نکردیم. نه فرشها رو شستیم و نه خونهتکونی کردیم. هر سال از اواسط بهمن شروع میکردم، اما امسال فقط به آسمون نگاه میکنیم و منتظر سقوط این رژیم هستیم.»
او توضیح داد کارهایی که معمولا هفتهها پیش از تحویل سال آغاز میشد، امسال در خانه او اصلا شروع نشده است.
برای برخی خانوادهها حتی رسمهای ساده نوروزی نیز کنار گذاشته شده است.
کامران، ۴۲ ساله از همدان، گفت: «کاشتن سبزه کاریه که ما ایرانیها هر سال انجام میدیم، اما امسال با این همه خبر جنگ، کاملا یادمون رفت. لعنت به جمهوری اسلامی که همه چیز رو ویران کرد. »
تورم و گرانی
برخی میگویند شرایط اقتصادی حتی انجام سادهترین سنتهای نوروزی را هم دشوار کرده است.
گلناز، ۳۵ ساله از کرج، گفت: «هر سال با وجود تورم، حداقل چند چیز میخریدیم؛ یک ظرف هفتسین، یک ماهی قرمز یا چند تا لباس نو برای بچهها.»
او افزود:«اما امسال نه پولش را داشتیم و نه حالوحوصله اش را. منتظر آن لحظه نهایی هستیم. مطمئنم بعد از سقوط جمهوری اسلامی جبرانش میکنیم.»
به گفته او، افزایش قیمتها فشار زیادی بر خانوادهها و کسبوکارهای کوچک وارد کرده است.
گلناز گفت:«حتی اگر میخواستیم آماده شویم و روحیهاش را داشتیم، قیمتها آنقدر بالا رفته که اصلا توانش را نداریم. همه چیز چند برابر شده. من یک مغازه کوچک لوازم آرایشی دارم و این ماه حتی اجاره مغازه را هم درنیاوردهام.»
او افزود که درآمد خانواده نیز با کند شدن زندگی روزمره کاهش یافته است.
«شوهرم راننده تاکسی اینترنتی است، اما از ترس بمباران بیرون نمیرود و اصلا مسافری هم نیست، چون مردم در خانه ماندهاند.»
نوستالژی نوروز
در شبکههای اجتماعی نیز برخی ایرانیان نوشتهاند حالوهوای این روزهای پایانی سال با سالهای گذشته تفاوت زیادی دارد.
یک کاربر نوشت:«اگر اوضاع عادی بود، باید برای هفته آینده هیجان داشتم و مشغول تمام کردن کارها بودم. بوی گل شببو باید خانه را پر میکرد و شیرینیهای عید از قبل در یخچال بود.»
کاربر دیگری به خاطرات کودکی اشاره کرد: «چیزی که آزارم میده اینه که شب عیده. مردم باید حالوهوای خرید عید و استقبال از سال نو را داشته باشند. یادم میآد توی بچگی چقدر هیجان داشتم، اما این احساسات در من مرده اند.»
برخی دیگر نیز نوشتهاند هفتههای پایانی سال همیشه زیباترین بخش این فصل بوده است.
یکی از کاربران نوشت:«حالوهوای اسفند برای ما ایرانیها همیشه از خود عید هم زیباتر بود. به نظر میرسه امسال این حس را نداشته باشیم و باید یک سال دیگر صبر کنیم.»
نزدیک شدن نوروز همیشه با جنبوجوش شب عید در خانههای ایرانی همراه بود. اما امسال، به گفته بسیاری از شهروندان، این حالوهوا زیر سایه جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده کمرنگ شده است.
یکی از نزدیکان یاسر رحمانیراد، پزشک و رزیدنت بیماریهای داخلی که بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات دیماه و اطلاعرسانی درباره وضعیت بیمارستانها بازداشت شده بود، به ایراناینترنشنال گفت او پس از ۳۱ روز بازداشت، با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
رحمانیراد روز ۲۰ دیماه، پس از خروج از بیمارستان رحیمی خرمآباد، بهدست ماموران اطلاعات سپاه استان لرستان بازداشت شد. اطلاعات رسیده حاکی است او در دوران بازداشت، بهطور مکرر تحت شکنجه، از جمله «شلاق زدن به کف پاها و ریختن آب یخ و آب جوش روی بدن»، قرار گرفته است.
اتهامهای رحمانیراد «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. به گفته منبع نزدیک به رحمانیراد، از آنجا که زندان مرکزی خرمآباد در اطراف تاسیسات نظامی واقع شده، او و برخی دیگر از زندانیان سیاسی روز ۲۲ اسفند آزاد شدند.
رحمانیراد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ نیز بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایراناینترنشنال، در مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد.
هلنا کندی، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشهایی درباره تهدید علیه خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال و بیبیسی، هشدار داد این تهدیدها میتواند ابعاد جدیتری به خود بگیرد. او گفت سپاه پاسداران هشدار داده است در صورت ادامه همکاری برخی نهادها و کشورها با ایراناینترنشنال، «مکانها و زیرساختهای مرتبط با این شبکه ممکن است در فهرست اهداف نظامی ایران قرار گیرند.»
کندی با طرح این موضوع از بارونس چپمن پرسید آیا دولت بریتانیا در قبال چنین تهدیدهایی اقدامی انجام خواهد داد یا نه.
در پاسخ، بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد. او گفت شخصا از جزئیات مطرحشده مطلع نبوده است، اما اطمینان خواهد یافت این مسئله از سوی مسئولان و وزیران مربوطه پیگیری شود.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که متحدان واشینگتن در منطقه هستند و در ابتدا با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مخالف بودند، اکنون میگویند توقف زودهنگام جنگ میتواند به تهران اجازه دهد همچنان منطقه را تحت فشار نگه دارد.
خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نوشت که این کشورها اکنون از آمریکا میخواهند که کار را نیمهکاره رها نکند و جمهوری اسلامی را در وضعیتی باقی نگذارد که همچنان بتواند شریان نفتی خلیج فارس و اقتصادهای وابسته به آن را تهدید کند. این را سه منبع از کشورهای خلیج فارس به رویترز گفتهاند.
در عین حال، این منابع و پنج دیپلمات غربی و عربی گفتند که واشینگتن نیز در حال فشار بر کشورهای خلیج فارس است تا به جنگ آمریکا و اسرائیل بپیوندند. به گفته سه منبع، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، میخواهد با نشان دادن حمایت منطقهای از این کارزار، هم مشروعیت بینالمللی آن را تقویت کند و هم پشتوانه داخلی به دست آورد.
عبدالعزیز صقر، رییس مرکز تحقیقات خلیج فارس در عربستان سعودی که با دیدگاههای دولتها آشناست، گفت: «در سراسر خلیج فارس این احساس گسترده وجود دارد که حکومت ایران از تمام خطوط قرمز هر یک از کشورهای خلیج عبور کرده است.»
او افزود: «در ابتدا از آنها دفاع کردیم و با جنگ مخالف بودیم. اما وقتی شروع کردند به حمله به ما، به دشمن تبدیل شدند. هیچ تعریف دیگری نمیتوان برایشان داشت.»
جمهوری اسلامی در جریان جنگ به فرودگاهها، بنادر، تاسیسات نفتی و مراکز تجاری در شش کشور خلیج فارس با موشک و پهپاد حمله و عبور و مرور در تنگه هرمز، گذرگاه حدود یکپنجم نفت جهان و ستون اقتصادهای خلیج فارس، را مختل کرده است.
این حملات نگرانی کشورهای خلیج فارس را تقویت کرده است که اگر جمهوری اسلامی همچنان به هر میزان قابل توجهی از توان تهاجمی یا ظرفیت تولید تسلیحات دسترسی داشته باشد، ممکن است در هر زمان که تنشها بالا بگیرد، این شریان انرژی را بار دیگر به گروگان بگیرد.
با ورود جنگ به هفته سوم و تشدید حملات هوایی آمریکا و اسرائیل و نیز حمله به پایگاههای آمریکایی و اهداف غیرنظامی در سراسر خلیج فارس، یک منبع منطقهای گفت که فضای غالب میان رهبران کاملا روشن است: ترامپ باید توان نظامی جمهوری اسلامی را بهطور کامل تضعیف کند.
او افزود گزینه جایگزین این است که منطقه همیشه زیر تهدید زندگی کند، زیرا اگر جمهوری اسلامی بهطور جدی تضعیف نشود، همچنان منطقه را به گروگان خواهد گرفت.
روزنامه تایم اسرائیل هم در این زمینه نوشت که برای رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس، اکنون بیعملی خطر بزرگتری است.
حملات جمهوری اسلامی به همسایگانش نهتنها جریان نفت را مختل کرده، بلکه به تصویری از ثبات و امنیت که کشورهای خلیج برای گسترش تجارت و گردشگری و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی به آن تکیه داشتند، آسیب زده است.
نگرانی از شعلهور شدن جنگی گستردهتر
در پاسخ به این نگرانیها، کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در حال درهم شکستن توانایی جمهوری اسلامی برای شلیک موشک و پهپاد یا تولید بیشتر آنها است و ترامپ در تماس نزدیک با شرکای ایالات متحده در خاورمیانه است.
بهگفته منابع منطقهای اقدام نظامی یکجانبه از سوی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنان منتفی است، زیرا تنها مداخله جمعی میتواند از قرار گرفتن کشورهای منفرد در معرض تلافیجویی جلوگیری کند.
با این حال، هنوز اجماعی وجود ندارد. شش عضو شورای همکاری خلیج فارس بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی تنها یک تماس آنلاین داشتهاند و هیچ نشست عربی برای بررسی یک اقدام هماهنگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل نشده است.
بهنوشته تایم اسرائیل رهبران این کشورها همچنان عمیقا نگران هستند که وارد شدن به جنگ، به یک درگیری گسترده و غیرقابل کنترل منجر شود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هفته گذشته بدون پرداختن به جزییات گفت که شرکای آمریکا در خلیج فارس بیش از پیش در حال افزایش نقش خود هستند» و تمایل دارند وارد «حالتی تهاجمی» شوند.
در هجدهمین روز جنگ، اسرائیل حملات گستردهای را علیه نیروهای سرکوب حکومت ایران انجام داد و شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را از پا درآورد.
مقامهای اسرائیلی صبح سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کردند علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جریان عملیات شب گذشته کشته شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از کشته شدن شماری از مقامهای بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی گفت: «ما این رژیم را تضعیف میکنیم، به این امید که به مردم ایران فرصتی برای حذف آن بدهیم.»
او اضافه کرد: «این اتفاق ناگهان رخ نخواهد داد، بهراحتی به وقوع نخواهد پیوست. اما اگر در این مسیر پافشاری کنیم، به مردم ایران فرصتی خواهیم داد تا سرنوشت خود را به دست گیرند.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد لاریجانی در «قعر جهنم» به علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و دیگر «اعضای خنثیشده محور شر» پیوست.
او وعده داد اسرائیل به «به شکار رهبران رژیم ترور و ستم در ایران» ادامه میدهد.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز گفت: «برای سر لاریجانی ۱۰ میلیون دلار جایزه گذاشته بودند. ما این کار را رایگان انجام دادیم.»
کشته شدن غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج
غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، از دیگر مقامهای عالیرتبه حکومت بود که در حملات اسرائیل از پا درآمد.
این رویداد میتواند یکی از مهمترین ضربهها به ساختار امنیت داخلی جمهوری اسلامی در جریان جنگ جاری محسوب شود.
سلیمانی از چهرههای کلیدی در معماری کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات در ایران به شمار میرفت و نام او در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا، بهدلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به ثبت رسیده بود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد سلیمانی و نیروهای تحت فرمان او در اقدامات سرکوبگرانه و خشونتآمیز علیه مردم ایران و بازداشت آنها نقش داشتند.
ضربه سنگین به بازوی سرکوب جمهوری اسلامی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال ۲۶ اسفند گفتند بر اساس گزارشهای اولیه، در حملات شب گذشته، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
بر اساس گزارشها، در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
همچنین مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، هدف قرار گرفتند.
شاهزاده رضا پهلوی: آیین چهارشنبهسوری را در کوچهها و محلههایتان بر پا کنید
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در آستانه برگزاری آیین چهارشنبهسوری، از مردم ایران خواست «آتش صلح و زندگی را در کوچهها و محلهها» برپا کنند.
او گفت: «با هوشیاری کامل از هرگونه تنش، درگیری و نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابانها خودداری کنید. هدف عوامل شر این است که جشن نور و پاکی و زندگی شما را به تاریکی و پلیدی و مرگ بکشانند. این فرصت را به آنها ندهید.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «به همه عوامل سرکوب هشدار میدهم: مردم امشب چهارشنبهسوری را مسالمتآمیز برگزار میکنند. از ساعت ۶ بعدازظهر، خیابانها، کوچهها و محلهها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد.»
او خطاب به نیروهای سرکوب افزود: «پیامدهای ماندن در خیابانها و سرکوب جشن مسالمتجویانه مردم با خود شماست».
شهبانو فرح پهلوی: چهارشنبهسوری را به یاد جاویدنامان برگزار میکنم
شهبانو فرح پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «آیین ملی چهارشنبهسوری یادآور ایستادگی نیاکان ما بر سنت و فرهنگ ملی ما و نماد پیروزی نور بر تاریکی است.»
او افزود: «من امسال این سنت میهنی را به یاد خانوادهای دادخواه و دهها هزار جاویدنام انقلاب شیروخورشید برگزار میکنم؛ جوانانی که سیاوشوار، بیگناه بر خاک افتادند.»