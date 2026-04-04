سفیر پیشین آمریکا در ناتو خواستار اتحاد واشینگتن و متحدانش برای پایان «بحران ایران» شد
یک دیپلمات پیشین آمریکایی هشدار داد که ایالات متحده و متحدانش باید اختلافات را کنار بگذارند و برای پایان دادن به بحران ایران به یک راهبرد مشترک دست یابند.
به گزارش فاکسنیوز، کورت ولکر، سفیر پیشین آمریکا در ناتو در دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، در گفتوگویی با فاکسنیوز تاکید کرد که ادامه اختلافات میان واشینگتن و متحدانش میتواند تلاشها برای پایان دادن به درگیری را تضعیف کند.
انتقاد از نحوه آغاز عملیات
ولکر که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برای مدتی فرستاده ویژه آمریکا برای اوکراین بود و در سپتامبر ۲۰۱۹ از این سمت استعفا داد، با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ گفت: «ما متحدانمان را در جریان نگذاشتیم، با آنها مشورت نکردیم و هدف یا عملیات مشترکی تعریف نکردیم. این روند از همان ابتدا از مسیر خارج شد.»
به گفته او، عملیات «خشم حماسی» موجب بروز تنشهایی میان آمریکا و برخی متحدان اروپایی شده است. در این میان، کشورهایی مانند اسپانیا از ارائه پایگاههای مشترک برای عملیات خودداری کردهاند و بریتانیا نیز تنها اجازه استفاده محدود از پایگاههای خود را برای اهداف دفاعی صادر کرده است.
تاکید بر نقش ناتو در حفظ صلح
ولکر با تاکید بر اهمیت ناتو گفت: «همه ما باید کمی مکث کنیم و به یاد بیاوریم که ناتو هدف بسیار مهمی دارد و آن حفظ صلح در اروپا است.»
او خواستار کاهش تنشهای لفظی میان آمریکا و متحدانش شد و افزود: «باید این لفاظیها را متوقف کنیم، با یکدیگر گفتوگو کنیم و راهی برای پیشبرد امور پیدا کنیم؛ از جمله بازگشایی تنگه هرمز، پایان دادن به جنگ با [حکومت] ایران و بازگرداندن امنیت به اروپا.»
ابهام در راهبرد آمریکا در قبال ایران
این دیپلمات پیشین همچنین بر ضرورت تعیین هدف روشن در قبال ایران تاکید کرد و گفت: «باید مشخص کنیم هدف چیست؛ آیا تغییر رژیم است یا مذاکره با رژیم؟ ما باید یک طرح عملی تدوین کنیم و با هم روی آن کار کنیم.»
اظهارات ولکر در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهتازگی از احتمال بازنگری در روابط واشینگتن با متحدان اروپایی سخن گفته و در گفتوگو با تلگراف ناتو را «ببر کاغذی» توصیف کرده است.
دیدار پیشرو با دبیرکل ناتو
قرار است ترامپ هفته آینده با مارک روته، دبیرکل ناتو، دیدار کند. ولکر ابراز امیدواری کرد که این دیدار فرصتی برای گفتوگو درباره مسیر پیشرو و اهداف آمریکا در «جنگ ایران» فراهم کند.
او در پایان تاکید کرد که بدون هماهنگی و همکاری میان آمریکا و متحدانش، دستیابی به یک راهحل پایدار برای پایان جنگ دشوار خواهد بود.
رییسجمهوری آمریکا، هشت روز پس از اعلام ضربالاجل ۱۰ روزهاش برای حمله به نیروگاههای ایران، یادآوری کرد اگر جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را باز نکند «جهنم بر سر آنها فرو خواهد بارید». همزمان رییسجمهوری ترکیه اعلام کرد که «روند مذاکرات مربوط به ایران به بنبست رسیده است.»
دونالد ترامپ، شامگاه شنبه ۱۵ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضربالاجلی را که پیشتر برای جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، یادآوری و اعلام کرد زمان در حال پایان است.
او نوشت: «به یاد دارید به ایران ۱۰ روز فرصت دادم تا توافق کند یا تنگه هرمز را باز کند؟ زمان در حال پایان است؛ ۴۸ ساعت دیگر تمام جهنم بر سرشان فرو خواهد ریخت.»
ترامپ حتی به ساعت دقیق پایان این ضربالاجل نیز اشاره کرد: «این توقف تا ساعت ۳:۳۰ بامداد سهشنبه ۱۸ فروردین به وقت تهران ادامه خواهد داشت.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهار نظر تهدید کرد که تشدید تنشها با پاسخی «قاطع و گسترده» به منافع آمریکا روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و یکی از میانجیهای منطقهای که در روزهای گذشته در تلاش برای یافتن راهحلی دیپلماتیک برای بحران جاری در خاورمیانه بود، در تماس تلفنی با مارک روته، دبیرکل ناتو به او اطلاع داد که روند تلاشهای مرتبط با ایران به بنبست ژئواستراتژیک رسیده و از جامعه جهانی خواست تلاشهای خود برای پایان دادن به جنگ را افزایش دهند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا» در واکنش به تهدیدهای ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساختها در ایران، هشدار داد در صورت اجرای این تهدیدها، نیروهای مسلح داراییها و مراکز سوخت، انرژی، اقتصادی و نیروگاهی آمریکا، اسرائیل و همپیمانانشان را در منطقه هدف قرار خواهند داد.
در ده روز گذشته، آمریکا و ایران از طریق پاکستان، مصر و ترکیه مذاکراتی غیرمستقیم برای دستیابی به توافقی درباره آتشبس در ازای بازگشایی تنگه هرمز انجام دادهاند. با این حال، تاکنون پیشرفتی حاصل نشده است.
ترامپ ۱۳ فروردین نیز با انتشار ویدیویی از فرو ریختن پل بیلقان بر اثر حملات هوایی، به جمهوری اسلامی هشدار داد که «موارد بیشتری در راه است» و تاکید کرد: ««وقت آن است که ایران پیش از آنکه خیلی دیر شود توافق کند.»
لیندسی گراهام: ترامپ به وعدهاش عمل میکند
پس از اظهارات ترامپ در تروث سوشال، لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی، در شبکه اجتماعی ایکس از گفتوگوی خود با ترامپ درباره این ضربالاجل خبر داد و افزود: «پس از صحبت با رییسجمهور ترامپ، کاملا متقاعد شدهام که اگر این رژیم همچنان مانع عبور و مرور در تنگه هرمز شود و راهحل دیپلماتیک برای دستیابی به اهداف نظامی ما را رد کند، او از قدرت نظامی قاطع و گسترده استفاده خواهد کرد.»
او همچنین نوشت که اگر تا کنون برای حکومت ایران روشن نشده که رییسجمهوری آمریکا به حرفهایش عمل میکند، دیگر چه زمانی قرار است این موضوع برایشان روشن شود.
کوچه بنبست مذاکرات
رسانه آکسیوس مدعی شد که در روزهای گذشته مذاکراتی غیرمستقیم با هدایت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در جریان بوده و میانجیگری اصلی را عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بر عهده داشته است.
به نوشته این رسانه آمریکایی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، و وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی، پاکستان، مصر و ترکیه نیز در این مذاکرات مشارکت داشتهاند، اما به گفته یکی از منابع آگاه، جمهوری اسلامی هرگونه پیشنهاد برای آتشبس موقت را رد کرده و خواستار پایان دائمی جنگ همراه با تضمینهای مشخصی شده است که آمریکا دوباره حمله نخواهد کرد.
این رسانه تاکید کرده که میانجیها همچنان در حال کار روی «اعتمادسازی میان طرفین برای آغاز مذاکرات مستقیم» هستند اما روشن نیست که میتوان ظرف ۴۸ ساعت به نتیجهای رسید یا نه.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در اظهارنظرهای متفاوت هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرده و تنها موضوعی که تایید کردهاند دریافت برخی پیامها از سوی شرکای منطقهای بوده است.
با این حال رییسجمهوری آمریکا بارها از علاقه مسئولان باقیمانده جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا سخن گفته است.
او پنجشنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت به درخواست حکومت ایران، مهلت مذاکرات میان تهران و واشینگتن تا ششم آوریل ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا (ساعت ۳:۳۰ بامداد سهشنبه ۱۸ فروردین به وقت ایران) تمدید میکند.
ترامپ در آن پست تاکید کرد که مذاکرات «در جریان» است و پیشرفت آن را نیز «بسیار خوب» ارزیابی کرد.
او که دوم فروردین اعلام کرده بود که در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت، «نیروگاههای برق» ایران را هدف قرار خواهد داد، یک روز بعد، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و گفت هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد. سپس اولتیماتوم خود را در ششمین روز فروردین به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید کرد.
چهارم فروردین، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور تاکید کرده بود که کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات ادامه خواهد یافت. به گفته او، توقف حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
روزنامه والاستریت ژورنال سوم فروردین در گزارشی نوشت در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی تنگه هرمز صادر و تهدید به «نابود کردن» نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران کرده بود، رسیدن اخبار مذاکرات ریاض به کاخ سفید، او را به چرخشی آشکار و انتخاب مسیر دیپلماسی واداشت.
رسانههای حقوق بشری خبر دادهاند که یک جوان ۲۸ ساله اهوازی به نام حسین غاوی (سیلاوی) که به اتهام فیلمبرداری از مناطق تخریب شده در حملات آمریکا و اسرائیل از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، در بازداشتگاه جان باخت.
هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه ۱۵ فروردین گزارش داد که نیروهای وابسته به سپاه پنجشنبه ۱۳ فروردین با خانواده این شهروند دارای معلولیت تماس گرفته و اطلاع دادهاند که او درگذشته است.
این رسانه به نقل از منابع محلی نوشت که حسین غاوی اواخر اسفندماه، به دلیل تصویربرداری از مناطق بمبارانشده و ارسال آن به رسانههای خارج از کشور، در دکه چایفروشی محل کار خود بازداشت شده بود.
سازمان حقوق بشری کارون نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که این قربانی در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بود.
نیروهای امنیتی در تماس با خانواده اطلاعاتی درباره شرایط نگهداری و نحوه مرگ تیم شهروند ارائه ندادند و پیکر او نیز تا لحظه تنظیم این خبر به خانوادهاش تحویل نشده است.
حسین غاوی از ناحیه پا دارای معلولیت بود و بهعنوان تنها نانآور خانه، اداره یک دکه چایفروشی در منطقه زرگان در شمال اهواز را بر عهده داشت.
در روزهای گذشته سرکوب شهروندان به بهانه ارتباط با گروهها و رسانههای خارج از ایران شدت گرفته است. افزون بر این، از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین دستکم هفت زندانی سیاسی به اتهام مشارکت در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی یا عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
صبح ۱۵ فروردین خبر اعدام وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، دو زندانی سیاسی منتشر شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دو را «تروریست» معرفی کرد و نوشت که آنها «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شده بودند.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدهاند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیهای به امضای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، اعلام کرد که حمیده سلیمانی افشار و دخترش از ۱۴ فروردین در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده هستند.
در این بیانیه، حمیده سلیمانی «از حامیان صریح رژیم تمامیتخواه و تروریستی ایران» معرفی و به فعالیتهای او برای «تبلیغ برای رژیم ایران، شادی بابت حملات علیه سربازان و تاسیسات نظامی آمریکایی در خاورمیانه، تمجید از رهبر جدید ایران، به کار بردن لفظ "شیطان بزرگ" در مورد آمریکا و حمایت بیقیدوشرط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» اشاره شده است.
ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، این خبر را «دروغ» خواند و نوشت: «فرد بازداشتشده در آمریکا هیچ نسبتی با خانواده حاجقاسم ندارد.»
او همچنین مدعی شده که «هر دو خواهرزاده ایشان [قاسم سلیمانی] آقا هستند، نه خانم» و تا امروز فردی از بستگان او در آمریکا اقامت نداشته است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، برای اشاره به نسبت خانوادگی حمیده سلیمانی افشار با قاسم سلیمانی از واژه niece استفاده شده است؛ اصطلاحی در زبان انگلیسی که به «دخترِ خواهر یا برادر» اطلاق میشود. بنابراین، بر اساس این واژه بهتنهایی نمیتوان با قطعیت مشخص کرد که او دخترِ برادر سلیمانی است یا دخترِ خواهر او. با این حال، در برخی گزارشها و محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، از او بهعنوان «خواهرزاده» سلیمانی یاد شده است.
ساعاتی بعد وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر این دو نفر را حمیده سلیمانی افشار و ساریناسادات حسینی معرفی کرد که بهترتیب خواهرزاده و نوهخواهر فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هستند.
به گفته این نهاد، سلیمانی افشار در سال ۲۰۱۵ با ویزای توریستی وارد آمریکا شد و در سال ۲۰۱۹ پناهندگی گرفت. او در سال ۲۰۲۱ گرینکارت دریافت کرد، اما در درخواست تابعیت خود در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که پس از دریافت اقامت دائم، چندین بار به ایران سفر کرده است. مقامهای آمریکایی این موضوع را نشانهای از «بیاعتباری ادعاهای پناهندگی» او دانستهاند.
ساریناسادات حسینی نیز در سال ۲۰۱۵ با ویزای دانشجویی وارد آمریکا شد، در سال ۲۰۱۹ پناهندگی گرفت و در سال ۲۰۲۳ گرینکارت دریافت کرد.
وزارت امنیت داخلی تاکید کرده است که دریافت گرینکارت یک «امتیاز» محسوب میشود و در صورتی که مقامات به این نتیجه برسند که دارنده آن تهدیدی برای ایالات متحده است، این اقامت میتواند لغو شود.
حمیده سلیمانی افشار، ساکن لسآنجلس، خود را اینفلوئنسر و طراح مُد و لباس معرفی میکرد و دارای یک صفحه عمومی در اینستاگرام با بیش از ۱۱ هزار دنبالکننده بود.
صفحه او از ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) از دسترس خارج شد و اکنون به نظر میرسد وبسایت برند لباس او به نام «پوشاک افشار» هک شده است. در وبسایت او تصویری از شاهزاده رضا پهلوی با این جمله دیده میشود: «مینویسم تا به خاطر داشته باشی: تا ابد جاوید شاه».
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اقامت دائم او و دخترش لغو شده است. این بیانیه به هویت دختر حمیده افشار اشاره نمیکند.
شناسایی حمیده افشار
۱۰ بهمن ۱۴۰۴ یک کارزار جمعآوری امضا با عنوان «حمیده افشار را از آمریکا اخراج کنید» در وبسایت change.org به راه افتاد. در این بیانیه به نسبت دقیق افشار با قاسم سلیمانی اشاره نشده و صرفا آمده بود: «حمیده افشار با قاسم سلیمانی، یکی از بدنامترین چهرههای تاریخ معاصر، ارتباط خانوادگی دارد. حضور او در ایالات متحده نگرانیهای جدی درباره امنیت ملی و ارزشهایی که بهعنوان یک کشور به آنها پایبندیم ایجاد میکند.»
۱۹ اسفند ۱۴۰۴، لورا لومر، فعال سیاسی آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره به نام و هویت فرد مورد نظر، نوشت «دختر خواهر/برادر قاسم سلیمانی در آمریکاست. او در شهر لسآنجلس، ایالت کالیفرنیا زندگی میکند و باید اخراج شود.»
لومر در این پست مارکو روبیو، حساب وزارت امنیت داخلی آمریکا و تعدادی دیگر از مقامهای آمریکایی را خطاب قرار داد.
حمیده افشار چند ساعت پیش از انتشار این خبر از سوی لومر، پستی از صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره انتخاب مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی را در صفحه اینستاگرام خود استوری کرده و ترانه «پادشه خوبان» را به آن اضافه کرده بود.
لومر در همان روز در پستی دیگر نوشت که «دختر خواهر/برادر قاسم سلیمانی را به وزارت امنیت داخلی آمریکا و امور خارجه گزارش دادهام… با تیم مارکو روبیو در وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین مقامات مقابله با تروریسم در وزارت امنیت داخلی در تماس هستم. آنها به من گفتهاند که بهسرعت در حال بررسی مدارک ارائهشده هستند. تمامی مستندات را به وزارت امور خارجه و وزارت امنیت داخلی تحویل دادهام.»
او در این پست افزود: «این زن (که فعلا نامش را فقط در اختیار مقامات قرار دادهام تا فرار نکند) حجاب ندارد، در حالی که در ایران حجاب اجباری است. شبکههای اجتماعی او پر از تصاویر با لباسهای باز و برندهای لوکس است که احتمالا با پولهای مرتبط با تروریسم از سوی رژیم ایران تامین شدهاند. همچنین به نظر میرسد مقدار زیادی جراحی زیبایی انجام داده تا هویتش را پنهان کند و چهرهاش را بهطور کامل تغییر داده است.»
یک روز پس از لومر، امجد طه، تحلیلگر سیاسی و نویسنده اماراتی، هم در شبکه اجتماعی ایکس به این موضوع اشاره کرد. او در پستی حضور حمیده افشار در ایالات متحده را در کنار گزارشها درباره شبکه داراییهای متعلق به مجتبی خامنهای در اروپا قرار داد و نوشت: «انگلستان به کمک نیاز دارد. آمریکا هم باید برخی افراد را اخراج کند. مثلاً حمیده افشار، خواهرزاده قاسم سلیمانی، که در ایالات متحده در رفاه زندگی میکند و در عین حال با حرارت از «تروریسم» رژیم اسلامی دفاع میکند. ظاهرا انقلاب اسلامی وقتی بهترین کارایی را دارد که با برق آمریکایی، اینترنت آمریکایی و آزادی بیان آمریکایی تغذیه شود.»
در بخش دیگری از این پست آمده است: «دیکتاتور فعلی ایران با پولی که از مردم ایران دزدیده شده بود، در لندنِ تحت رهبری استارمر، درست مقابل سفارت اسرائیل ملک خرید. بله، کسی که شعار «مرگ بر اسرائیل» میدهد، در واقعیت از بالکن خانهاش به آن نگاه میکرد؛ یکی از طعنهآمیزترین انتخابهای ملکی در تاریخ.»
فرزندان و اقوام مقامهای جمهوری اسلامی در غرب
حضور فرزندان و بستگان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها از سوی مخالفان حکومت، بلکه در میان خود مقامها و جریانهای درون حاکمیت نیز محل مناقشه بوده است.
خرداد ۱۴۰۱ مرتضی میزبان، رییس وقت اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران، در یک مصاحبه تلویزیونی به حضور چهار هزار نفر از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و کانادا اشاره کرد.
شهریور ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین در جمهوری اسلامی به مقامهای حکومت هشدار داد که از مهاجرت فرزندانشان جلوگیری کنند. او تا تهدید علنی مقامها نیز پیش رفت و گفت اگر روشن شود که فرزند آنها مهاجرت کرده، خودشان باید استعفا دهند و به فرزندشان ملحق شوند.
درست یک روز پس از آن فاش شد که حمید رضازاده، پسر انسیه خزعلی، که آن زمان معاونت امور زنان و خانواده رییس دولت را بر عهده داشت، در کانادا زندگی و یک شرکت فروش ویپیان را اداره میکند.
بعدتر نیز خبرهایی درباره تابعیت استرالیایی فرزندان عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، منتشر شد، هرچند او این موضوع را تکذیب کرد.
خانواده لاریجانی در صدر فهرست علاقهمندان به مهاجرت
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره حمیده سلیمانی افشار، به لغو اقامت فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و همسرش اشاره و تاکید شده است که این دو نفر اکنون در آمریکا حضور ندارند و از ورود مجدد در آینده منع شدهاند.
اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه اِموری در آتلانتا پس از اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی خبرساز شد.
گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.
پس از آن جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسیها و بادی کارتر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا از این موسسه خواستند در این باره توضیح دهد.
پس از مرگ علی لاریجانی ویدیویی منتسب به «دختر لاریجانی» در رسانههای نزدیک به حکومت منتشر شد که زنی را با چادر بر سر و ماسک سیاه بر صورت نشان میداد که درباره لاریجانی صحبت میکند. در این ویدیو به نام فرد اشاره نشده بود و مشخص نبود این زن همان فاطمه لاریجانی است که به ایران بازگشته یا یکی دیگر از فرزندان علی لاریجانی.
تابستان ۱۴۰۳ خبرهایی مبنی بر اقامت باقر اردشیر لاریجانی، برادر علی لاریجانی، در کانادا منتشر و مشخص شد او از سال ۱۳۹۶ دارای اقامت دائم در این کشور بوده است.
پس از بالا گرفتن مناقشهها در این باره، اسنادی منتشر شد که روشن میکرد اقامت او و خانوادهاش در کانادا باطل شده است.
در ماههای گذشته تلاش اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، برای اقامت در کانادا و سپس استرالیا؛ اقامت فرزندان شمخانی در لندن و اداره یک شبکه مالی برای دور زدن تحریمها در این کشور؛ همینطور اقامت دختر یحیی رحیمصفوی در استرالیا بحثبرانگیز شده بود.
شرکتهای خصوصی چینی که برخی از آنها با نهادهای نظامی این کشور مرتبط هستند، اقدام به عرضه اطلاعاتی کردهاند که جزییات جابهجایی نیروهای آمریکایی در منطقه را افشا میکند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که پکن بهطور رسمی کوشیده است فاصله خود را از تحولات جنگ ایران حفظ کند.
روزنامه واشینگتنپست شنبه ۱۵ فروردین گزارش داد از زمان آغاز جنگ ایران، کاربران فعال در شبکههای اجتماعی غربی و چینی با پستهای پربازدیدی مواجه شدهاند که حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای نظامی ایالات متحده بوده است.
از جمله اطلاعات منتشرشده در این پستها میتوان به جزییاتی درباره تجهیزات مستقر در پایگاههای آمریکا، جابهجایی ناوهای هواپیمابر این کشور و تحلیلهای دقیق از روند آمادهسازی هواپیماهای نظامی برای حمله به جمهوری اسلامی اشاره کرد.
واشینگتنپست افزود این اطلاعات از یک بازار نوظهور و بهسرعت در حال رشد به دست آمده است: شرکتهای چینی که برخی از آنها با ارتش این کشور ارتباط دارند، با ترکیب هوش مصنوعی و دادههای متنباز، اطلاعاتی را عرضه میکنند که به گفته خودشان میتواند روند جابهجایی نیروهای آمریکایی را «افشا» کند.
بر اساس این گزارش، شرکتهای چینی که بسیاری از آنها طی پنج سال گذشته و در چارچوب سیاست دولت برای بهکارگیری هوش مصنوعی خصوصی در حوزه نظامی شکل گرفتهاند، در حال «بهرهبرداری» از مناقشه کنونی خاورمیانه هستند.
تحلیلگران معتقدند فعالیت شرکتهای خصوصی میتواند فرصتی برای پکن باشد تا از شرکای خود بهطور غیرمستقیم حمایت کند. بدین ترتیب، چین بهطور رسمی درگیر منازعات نمیشود و فاصله خود را از درگیریها حفظ میکند.
جمهوری اسلامی از متحدان دیرینه چین و یکی از تامینکنندگان مهم نفت برای این کشور است. با این حال، پکن از ورود مستقیم به جنگ ایران پرهیز کرده و میکوشد جایگاه خود را بهعنوان میانجی صلح حفظ کند.
در همین راستا، چین هفته گذشته در بیانیهای مشترک با پاکستان خواستار برقراری فوری آتشبس و آغاز مذاکرات صلح «در کوتاهترین زمان ممکن» شد.
۲۰ اسفند، سیانان به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه تاکتیکهای پیشرفته استفاده از پهپاد را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته تا از آنها برای حمله به منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس بهره ببرد.
۱۵ اسفند نیز روزنامه واشینگتنپست نوشت مسکو در حال ارائه کمک اطلاعاتی به تهران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی است.
رقابت اطلاعاتی چین و آمریکا
واشینگتنپست در ادامه نوشت مقامهای آمریکایی و تحلیلگران حوزه اطلاعاتی در ارزیابی سطح تهدید واقعی شرکتهای خصوصی چینی اختلاف نظر دارند.
گروهی بر این باورند که چنین ابزارهایی میتوانند بهصورت موثر در اختیار رقیبان ایالات متحده قرار گیرند، در حالی که گروهی دیگر کارآمدی عملی آنها را محل تردید میدانند.
با وجود این اختلاف دیدگاهها، گسترش چشمگیر حضور این محصولات در بازار خصوصی را میتوان نشانهای از افزایش تدریجی مخاطرات امنیتی تلقی کرد؛ روندی که همزمان بیانگر تلاش پکن برای نمایش توانمندیهای اطلاعاتی خود در سطح بینالمللی است.
شرکتهای خصوصی از مدتها پیش با تکیه بر دادههای متنباز، مانند ردیابهای پروازی، تصاویر ماهوارهای و دادههای حملونقل دریایی، اقدام به تولید اطلاعات تحلیلی کردهاند.
پیشرفت سریع توانمندیهای هوش مصنوعی در شرکتهای چینی، این ابزارها را بسیار قدرتمندتر کرده و پنهان نگه داشتن تحرکات نظامی آمریکا دشوارتر شده است.
این در حالی است که درگیریها در منطقه شدت گرفته و هیچ نشانهای از کاهش تنشها میان جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر مشاهده نمیشود.
۱۴ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پنج کشتی تحریمشده محمولهای از سدیم پرکلرات را از بندر ژوهای چین به ایران منتقل کردهاند. این ماده میتواند در تولید صدها موشک بالستیک به کار رود.
حدود یکماه پیش نیز واشینگتنپست گزارش داده بود دو کشتی متعلق به جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا به تامین مواد برای برنامه موشکهای بالستیک تهران متهم شدهاند، از بندری در چین به سمت ایران حرکت کردهاند.
«میزار ویژن» و پردازش تصاویر ماهوارهای با استفاده از هوش مصنوعی
واشینگتنپست در ادامه، به معرفی یکی از شرکتهای خصوصی چینی فعال در حوزه ارائه اطلاعات نظامی پرداخت. این شرکت با نام «میزار ویژن» در سال ۲۰۲۱ در شهر هانگژو تاسیس شده است.
میزار ویژن با استفاده از ترکیبی از دادههای غربی و چینی که توسط هوش مصنوعی پردازش میشوند، فعالیت پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه را ثبت، تحرکات دریایی را ردیابی و موقعیت و تعداد هواپیماها و سامانههای دفاع موشکی را شناسایی میکند.
تصاویر منتشرشده از سوی این شرکت در شبکههای اجتماعی، جزییاتی از افزایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» ارائه دادهاند؛ از جمله عبور ناوهای هواپیمابر «یواساس جرالد آر. فورد» و «یواساس آبراهام لینکلن».
همچنین این شرکت اطلاعات دقیقی درباره تعداد و نوع هواپیماهای مستقر در پایگاه هوایی عوودا اسرائیل، پایگاه هوایی پرنس سلطان عربستان سعودی و پایگاه هوایی العدید قطر منتشر کرده است.
به نظر میرسد تصاویر ماهوارهای میزار ویژن شامل بخشی از دادههای تصویری تجاری تامینشده از سوی شرکتهای آمریکایی و اروپایی، از جمله ونتور و ایرباس، باشد.
همچنین، رسانههای دولتی چین پیشتر گزارش دادند میزار ویژن از تصاویر شرکت معتبر پلنت لبز نیز استفاده کرده است.
یک فرد شاغل در بخش خصوصی صنایع دفاعی چین در مصاحبه با واشینگتنپست گفت این شرکت از هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر ماهوارهای در دسترس عموم در غرب استفاده میکند، اما به تصاویر لحظهای از منابع آمریکایی دسترسی ندارد.
مقامهای ایالات متحده و برخی تحلیلگران سابق حوزه اطلاعاتی در مصاحبه با واشینگتنپست، نسبت به توانایی شرکتهای چینی برای نفوذ به سامانههای ارتباطی محرمانه آمریکا ابراز تردید کردند.
آنها در عین حال هشدار دادند رشد و توسعه چنین شرکتهایی میتواند نگرانکننده باشد.
همزمان با ادامه کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل، گزارشها از ایران حاکی از آن است که شش پتروشیمی در استان خوزستان هدف قرار گرفتند.
معاون امنیتی استاندار خوزستان شنبه ۱۵ فروردین اعلام کرد جنگندهها پتروشیمی رجال، فجر یک و دو، امیرکبیر و بوعلی را هدف قرار دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز از حمله به پتروشیمی بندر امام خبر داد و نوشت بخشهایی از این مجموعه آسیب دیده است.
گزارشها در رسانههای ایران همچنین از تخلیه کامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و خروج تمامی نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی فعال حکایت دارند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیهای اعلام کرد تاکنون در پی حمله به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.
در سوی دیگر، رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد حمله به کارخانههای پتروشیمی در ایران با هدف «وارد آوردن آسیب بیشتر به حکومت» انجام میشود.
۱۰ فروردین، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از رسیدن به توافق و باز کردن تنگه هرمز خودداری کند، آمریکا تمام نیروگاههای برق، چاههای نفت، جزیره خارک و احتمالا تاسیسات آبشیرینکن را هدف قرار خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز ۱۴ فروردین از هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل برای ادامه «بمباران رژیم در ایران» خبر داد: «فرماندهان را حذف میکنیم، پلها را بمباران میکنیم و زیرساختها را هدف قرار میدهیم.»
او افزود تاکنون ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.
پیشتر در هفتم فروردین، ارتش اسرائیل دو کارخانه بزرگ فولاد ایران، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داده بود.
انتقاد عفو بینالملل از تهدیدات «غیرمسئولانه» ترامپ علیه زیرساختهای ایران
سازمان عفو بینالملل ۱۵ فروردین در بیانیهای، تهدیدهای ترامپ در خصوص هدف قرار دادن زیرساختها در ایران را «عمیقا غیرمسئولانه» خواند و هشدار داد این اظهارات میتواند به «آسیبهای فاجعهبار» برای میلیونها غیرنظامی منجر شود.
عفو بینالملل سخنان ترامپ درباره احتمال حمله به نیروگاههای برق را «تهدید به ارتکاب جنایات جنگی» دانست و افزود چنین اظهاراتی نشان میدهد «ایالات متحده آماده است یک کشور را در تاریکی فرو ببرد و بهطور بالقوه مردم آن را از حقوق اساسیشان مانند حق زندگی، دسترسی به آب، غذا، خدمات درمانی و سطح مناسب زندگی محروم کند».
این سازمان از ترامپ خواست تهدیدات خود را «پس بگیرد» و به حقوق بینالمللی بشردوستانه پایبند باشد.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز از ابتدای مناقشه کنونی بارها به تاسیسات غیرنظامی، از جمله در کشورهای حوزه خلیج فارس، حمله کرده است.
شهروندان نگران: حکومت بعدی نیاز به زیرساخت و پتروشیمی دارد
در واکنش به این حملات، کاربران شبکههای اجتماعی دغدغههای خود را مطرح کردهاند؛ از نگرانی نسبت به آسیب دیدن زیرساختها و غیرنظامیان تا تاکید بر ضرورت ادامه حملات هدفمند علیه نهادهای حکومتی.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این پتروشیمیها و پالایشگاهها پر از نیروی کارگر است. خیلیها هم شاید پادشاهیخواه باشند. شاهزاده هم گفتند به زیرساختها نباید حمله شود.»
کاربری به نام مینا نوشت: «برای زدن پتروشیمی ماهشهر ترکیبی از غم و خشم توامان را تجربه میکنم. یاد نیزار ماهشهر هم افتادم وقتی بنزین گران شد. اینکه هیچ نیرویی نتوانسته بود چراغهای این زیرساخت را خاموش کند و خشونت جنگ توانست.»
او افزود: «چه بیپناهند مردم ایران. ما زیر این چرخدندهها له شدیم.»
در پست یک کاربر آمده است: «پتروشیمی زیرساخت است و هر سیستم و دولتی بعد از این سر کار باشد، احتیاج به پتروشیمی دارد.»
کاربر دیگری تاکید کرد: «ما موافق هدف قرار دادن سران نظام، ایستهای بازرسی و سپاه هستیم، اما مخالف زدن فولاد مبارکه، نیروگاه برق و پتروشیمی و پل و انستیتو پاستور هستیم. زدن زیرساختها هیچ دستاورد نظامی ندارد و حکومت هیچ اهمیتی به اینها نمیدهد. ما موافق حمله هدفمند هستیم.»
یک کاربر نگاه متفاوتی به حملات آمریکا و اسرائیل داشته و نوشته است: «ایران سرزمین ثروتمندی است که هیچ چیز ندارد. صنایع فولاد و نفت ایران فرسوده و در حال احتضار هستند. ناوگان حملونقل و جاده و خودروسازی هم به همین شکل. غیر از چند پتروشیمی و نیروگاه جدید که عددش به پنج نمیرسد، بقیه زیرساختهای ایران پس از سالها تحریم عملا سودده نیستند.»