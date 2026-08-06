کارشناسان سازمان ملل پنج‌شنبه ۱۵ مرداد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند اقلیت‌های اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها، از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه‌ هستند.

بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند. بنا بر گزارش‌های دریافتی، بسیاری از بازداشت‌شدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شده‌اند، قربانی ناپدیدسازی قهری بوده‌اند؛ به این معنا که مقام‌ها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکرده‌اند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها بی‌خبر مانده‌اند.

در بیانیه آمده است گزارش‌ها از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیت‌های اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهام‌های امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه می‌شوند.

در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

اعدام دست‌کم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶

بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شده‌اند.

آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.

کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفت‌ها، به‌ویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شده‌اند.

آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.

یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلام‌خواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگی‌هایی قضایی که بنا بر گزارش‌ها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.

کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گسترده‌تر و سازمان‌یافته سرکوب اقلیت‌های کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادر‌شده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.

در این بیانیه آمده است اعضای اقلیت‌هایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر هم‌پوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دوره‌های ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار می‌گیرند.

به گفته کارشناسان، روایت‌های رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی می‌کنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم می‌سازند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیت‌های اتنیکی، از جمله آذربایجانی‌ها، ابراز نگرانی کردند.

افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارش‌ها در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند.

ائتلاف «ایمپکت ایران» پیش‌تر در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.

سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی

بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیت‌های کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده‌اند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور به‌عنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده می‌کنند.

کارشناسان گفتند مقام‌های حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کرده‌اند.

آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواست‌های استرداد همراه بوده است.

در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی به‌شکلی نادرست علیه اقلیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.

آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.

اعضای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.

کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پرونده‌های مطرح‌شده در این بیانیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس هستند.