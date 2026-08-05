بر اساس گزارش‌ها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. ایران‌اینترنشنال توانسته است به جزییات پرونده دست‌کم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.

نجمه امینی؛ اتهام محاربه به دلیل چند استوری اینستاگرامی

نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، که ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد، به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، به تازگی به «محاربه» محکوم شده و در خطر اعدام قرار دارد.

منابع آگاه گفتند او هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب ‌و شتم دستگیر شد.

بر اساس این گزارش‌ها، نجمه امینی دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.

امینی که اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

100 % ۱۸ دی، مشهد

محمد زنگنه؛ تغییر حکم از زندان به اعدام

محمد زنگنه، معترض۲۴ ساله و از دیگر زندانیان انقلاب ملی در مشهد است که با صدور ابلاغیه‌ای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته.

او در اعتراض به این حکم، در زندان وکیل‌آباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیه‌ای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.

زنگنه پیش‌تر در خرداد در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «دادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنه‌ای»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.

وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد «بسیار نگران‌کننده» گزارش شده است.

او پیش از تماس اخیر خود با بیرون زندان، به مدت پنج ماه در بی‌خبری مطلق نگاه داشته شده بود و خانواده‌اش هیچ گونه تماسی با او نداشتند.

زنگنه در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.

100 % مشهد، ۱۸ دی

مهدی ظریف؛ حکم اعدام با استناد به قانون جاسوسی

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد .

به گفته این منبع، ظریف در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجویی‌ها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.

او اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است.

این منبع گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدان‌خواه، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.

این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته است.

100 % مشهد، شب‌های اعتراضات دی

علی زاغی و وحید خدری‌خواه

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، علی زاغی، یکی دیگر از شهروندان معترض است که در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شده است.

زاغی ۲۲ دی ماه در شهر شاندیز دستگیر شد. جزییات بیشتری از پرونده او در دست نیست.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند وحید خدری‌خواه، ۳۲ ساله و اهل مشهد نیز که در زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شود، در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، او ۱۹ دی ماه از ناحیه پهلو زخمی شد و با توجه به این‌که در ۱۲ سالگی پدر و مادر خود را از دست داده است، برای درمان به خانه یکی از دوستانش منتقل شد.

به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی شب ۲۹ دی ماه به این خانه مراجعه کرده و خدری‌خواه را بازداشت کردند.

او با اتهام «لیدری اعتراضات» و «محاربه» مواجه است و پرونده‌اش در مرحله‌ای قرار دارد که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد.

اتهامات سنگین و واهی علیه بازداشت‌شدگان

مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیش‌تر گزارش داد شماری از معترضان بازداشت‌شده در شاندیز مشهد مانند ایلیا اکبری، سجاد چرانی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین رسولی، متین شبانی و حسین صفرپور، با احکام سنگین قضایی و خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه‌اند.

مشهد یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات دی ماه در ایران بود و یکی از بزرگ‌ترین کشتارها و سرکوب‌ها نیز در همین شهر اتفاق افتاد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفت‌وگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.

در این گفت‌وگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در این‌باره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد و عراقچی نیز گفت جمهوری اسلامی در این زمینه «نقاط ضعف» داشته است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که در شب‌های کشتار دی ماه، نیروهای حکومتی به شکل مستقیم و هدفمند به معترضان شلیک کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، شماری از مراکز درمانی از پذیرش معترضان مجروح خودداری کردند.

نیروهای حکومتی نیز در برخی بیمارستان‌ها مستقر شده بودند و پیکرها را می‌ربودند.