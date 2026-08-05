اماس ناو: توافق احتمالی با عمان کنترل تهران بر تنگه هرمز را افزایش میدهد
اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این شبکه خبری آمریکایی بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران، به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که مستقیما در جریان گفتوگوهای جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار میآورند.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.
این دیپلمات دوشنبه ۱۲ مرداد به اماس ناو گفته بود نسخه کنونی توافق موقت، در صورت نهایی شدن، کنترل موقت مسیرهای ورود و خروج کشتیها از تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد.
او که برای تشریح این گفتوگوهای حساس نخواست نامش فاش شود، گفت: «محور گفتوگوها مسیر ورودی تنگه هرمز است که بهطور کامل از آبهای سرزمینی ایران میگذرد.»
به گفته این دیپلمات، مسیر خروجی عمدتا از آبهای سرزمینی عمان میگذرد، اما بخشی از آن در آبهای ایران قرار دارد و وجود همین بخش سبب میشود کنترل موقت این مسیر نیز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
جورج پرکوویچ، کارشناس منع گسترش سلاحهای هستهای در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، گفت تهران احتمالا از چنین توافقی بسیار خرسند خواهد شد، زیرا کنترل بیشتر بر تنگه هرمز همان اهرم فشاری است که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد و خواهانش است.
دونالد ترامپ و مارکو روبیو، رییسجمهوری و وزیر خارجه آمریکا، بارها گفتهاند جمهوری اسلامی نباید در مقایسه با پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، کنترل بیشتری بر تنگه هرمز به دست آورد. روبیو در یکی از اظهار نظرهایش تاکید کرده بود این تنگه باید آبراهی بینالمللی و باز باقی بماند و تحت کنترل ایران یا هیچ کشور دیگری قرار نگیرد.
همزمان، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
این رسانه بریتانیایی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد (به وقت ایران) به نقل از منابعی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت قرار است این مبالغ از طریق «صندوقی با مشارکت داوطلبانه» تامین شود. شماری از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنار کشورهای منطقه منابع مالی این صندوق را تامین خواهند کرد.
تکذیب مذاکره مستقیم تهران و واشینگتن
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه ۱۳ مرداد در مصاحبه با شبکه سیانبیسی گفت واشینگتن «در حال گفتوگو با ایرانیهاست» و پیشبینی کرد توافق موقت ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است بهزودی حاصل شود.
بسنت گفت: «این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه به توافق برسیم و به سوی وضعیتی عادیتر در این درگیری حرکت کنیم.»
اندکی بعد از این اظهار نظر بسنت، روبیو در جمع خبرنگاران بر انجام مذاکرات میان آمریکا و عمان با جمهوری اسلامی خبر داد که بر افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت این مذاکرات پیشرفت داشته، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
با این حال، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به اماس ناو گفت سخنان بسنت درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نادرست است.
این مقام گفت: «سخنان او نادرست است. ما در حال حاضر برای ایجاد سازوکاری مشترک بهمنظور نظارت بر تنگه هرمز، با سلطاننشین عمان مذاکره میکنیم.»
او افزود مقامهای عمانی به تهران اطمینان دادهاند که آمریکا آماده است از راهحلی که در مذاکرات ایران و عمان حاصل شود، حمایت کند.
این مقام گفت طرف عمانی به تهران اطلاع داده است آمریکا با هدف تامین امنیت تنگه هرمز، به هرگونه تفاهم دوجانبه احتمالی میان ایران و عمان احترام خواهد گذاشت.
او افزود: «تاکنون اجازه هیچگونه دخالت آمریکا در تصمیمگیریهای منطقهای یا مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز را ندادهایم.»
روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
این رسانه بریتانیایی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد (به وقت ایران) به نقل از منابعی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت قرار است این مبالغ از طریق «صندوقی با مشارکت داوطلبانه» تامین شود. شماری از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنار کشورهای منطقه منابع مالی این صندوق را تامین خواهند کرد.
به گفته این منابع، مبالغ جمعآوریشده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستوجو و نجات و دیگر خدمات در تنگه هرمز خواهند شد.
به نوشته تلگراف، چنین توافقی، در صورت نهایی شدن، میتواند یکی از معضلات عمده سیاسی دونالد ترامپ را برطرف کند و پس از ماهها آشفتگی اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت، زمینه را برای عبور دوباره کشتیها و انتقال نفت از تنگه هرمز فراهم کند.
شبکه الحدث پیش از انتشار این گزارش در روزنامه تلگراف، بهنقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد سازوکار مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.
نیویورکتایمز بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به نقل از مقامهای ایرانی و آمریکایی گزارش داده بود عمان و جمهوری اسلامی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند که طبق آن عبور کشتیهای ورودی و خروجی و «هزینه خدمات» بهطور مساوی میان دو کشور تقسیم میشود.
مقامهای ایرانی به این روزنامه گفتند هرچند عوارضی دریافت نخواهد شد، اما توافق شامل «هزینه خدمات» برای جبران پیامدهای زیستمحیطی کشتیرانی، تامین امنیت کشتیهای باری و نفتکشها و تامین نیروی انسانی خواهد بود. دو مقام ایرانی نیز گفتند سهم ایران و عمان از درآمد حاصل برابر خواهد بود.
الگوبرداری از تنگه مالاکا
تلگراف نوشت طرح عمان از ساز و کار کنونی تنگه مالاکا الگوبرداری شده است. تنگه مالاکا آبراهی میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام است و کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور مشرف به آن هستند. این کشورها از کشتیهای عبوری میخواهند برای تامین مالی خدمات دریایی در این تنگه بهطور داوطلبانه هزینه بپردازند.
به نوشته این روزنامه، عمان معتقد است کشورهای وابسته به انرژی خلیج فارس و مالکان کشتیهای عبوری از این مسیر، حاضر خواهند بود داوطلبانه در صندوق پیشنهادی مشارکت کنند.
پیش از این، خبرگزاری رویترز در گزارشی از این الگوبرداری خبر داده و نوشته بود طرحی که جمهوری اسلامی و عمان از ابتدای مرداد در حال بررسی آن هستند، از الگوی مدیریت تنگه مالاکا الهام گرفته است و بر اساس آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری بر تنگه هرمز نخواهد داشت.
آیا آمریکا در این مذاکرات نقش دارد؟
بر اساس روایت مقامهای آمریکایی، واشینگتن در این مذاکرات نقشی مستقیم دارد؛ اما جمهوری اسلامی این روایت را رد میکند و میگوید گفتوگوها تنها میان تهران و مسقط و درباره تعیین مسیری موقت برای تردد ایمن کشتیها در تنگه هرمز است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، سهشنبه ۱۳ مرداد گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان برای افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پیشرفت کرده، اما هنوز به توافق نهایی نرسیده است. او ابراز امیدواری کرد این توافق «بهزودی» حاصل شود.
سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با شبکه سیانبیسی مطرح شد. بسنت ابراز امیدواری کرد توافق تهران و واشینگتن برای افزایش عبور کشتیها از تنگه هرمز تا چهارشنبه ۱۴ مرداد نهایی شود.
یک روز پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی «همین حالا» در جریان است و به درخواست تهران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و طرفهای دیگری انجام میشود. او این گفتوگوها را «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای امضای «یک توافق خوب» توصیف کرد.
او پیش از آن، و پس از لغو مجوز حملات «گسترده» علیه جمهوری اسلامی گفته بود مذاکره با تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز میشود. در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت صحبتها با عمان بر تعیین مسیری موقت برای تردد ایمن کشتیها متمرکز است. او درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با واشینگتن نیز گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»
پس از این اظهارات بقائی، ترامپ با انتشار پستی در تروثسوشال، رهبران جمهوری اسلامی را «بهطرزی باورنکردنی فریبکار» خواند و گفت تهران درخواست برگزاری نشست داده، گفتوگوها آغاز شده و مذاکرات بیشتری نیز برای آیندهای نزدیک برنامهریزی شده است. او افزود مقامهای جمهوری اسلامی همزمان در اظهارات علنی هرگونه مذاکره با واشینگتن را انکار میکنند و میگویند تنها با عمان گفتوگو دارند.
همزمان با ادامه این اختلاف روایتها، رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن در اوایل تیر، هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. این خبرگزاری افزود ترامپ هنوز به اهداف اعلامشده خود در آغاز جنگ، از جمله برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و محدود کردن توانایی تهران برای حمله به رقبای منطقهای، دست نیافته است.
تابستان ۲۰۲۶ است و اروپا با یکی از شدیدترین بحرانهای همزمان اقلیمی و انرژی خود روبهروست. در بوداپست، سطح آب رودخانه دانوب به رکورد بیسابقهای سقوط کرده است. رودخانهای که زمانی شریان اصلی قاره بود، حالا آنقدر کمجان شده که قایقرانی و گردشگری در آن متوقف شدهاست.
این خشکسالی فقط گردشگری را متوقف نکرد. گرمای سوزان باعث شد مصرف برق هم به اوج برسد. همین گرما، رگهای حیاتی تولید برق را هم خشکانده است. نیروگاه هستهای «پاکس» در مجارستان که نیمی از برق آن کشور را تامین میکند، بهخاطر کمبود آب برای خنکسازی راکتورهایش، تولیدش را بهشدت کاهش داده و تا مرز خاموشی کامل پیش رفته است. در صربستان، نیروگاههای برقآبی تنها با یکپنجم ظرفیت واقعیشان کار میکنند.
بحران چنان بغرنج شده است که نیروی دریایی رومانی مجبور شد با ۱۸۰ کیلوگرم مواد منفجره، صخرههای بستر دانوب را متلاشی کند تا جریان آب را به سمت نیروگاه هستهای «چرناوودا» هدایت و از یک خاموشی سراسری جلوگیری کند.
همزمان در فرانسه، آتشسوزیهای ویرانگر در جنگلهای نزدیک بوردو، منطقهای بزرگتر از پاریس را به خاکستر تبدیل و دهها هزار نفر را آواره کرده است. آتشی که برای خاموش کردنش به همان منابع محدود آب نیاز است.
اینجا یک تضاد بزرگ آشکار میشود: برای زنده ماندن در زمین گرمشده، به انرژی و سرمایش نیاز داریم، اما تولید همین انرژی به آبی وابسته است که دیگر وجود ندارد، و درست در همین نقطه، تشنهترین فناوری بشر، هوش مصنوعی وارد میدان میشود.
«ابر» توهم است؛ واقعیت، یک ساختمان داغ و تشنه
بیشتر ما اینترنت و ابزارهای هوش مصنوعی را چیزی معلق و بیجرم در فضایی به نام «ابر» یا «کلود» تصور میکنیم. این فقط یک استعاره زیبای بازاریابی است. «ابرها» در واقع در ساختمانهایی به بزرگی استادیومهای ورزشی زندگی میکنند: ساختمانهایی به نام دیتاسنترها.
در این مراکز هزاران تراشه و پردازشگر فوقپیشرفته، شبانهروز محاسبات سنگین انجام میدهند و گرمایی تولید میکنند که اگر بلافاصله دفع نشود، سرورها در چند ثانیه از کار میافتند. یکی از ارزانترین و رایجترین راههای خنک نگهداشتن این سرورها، استفاده از آب است.
یک دیتاسنتر معمولی که برای ذخیرهسازی و ایمیل استفاده میشود و برق مصرفیاش معادل مصرف هزار خانه است، سالانه حدود ۲۶ میلیون لیتر آب مصرف میکند. اما دیتاسنترهای غولآسای هوش مصنوعی میتوانند روزانه بین ۳.۷ تا ۱۹ میلیون لیتر آب ببلعند. رقمی معادل مصرف روزانه یک شهر ۱۰ تا ۵۰ هزار نفری. نزدیک به ۸۰ درصد این آب برای همیشه از چرخه محلی خارج میشود، چون به بخار تبدیل میشود.
وقتی این ساختمانهای تشنه، بیبرنامه در مناطق کمآب ساخته میشوند، تعادل زیستی جوامع محلی را به هم میریزد. بورلی موریس، زنی بازنشسته در ایالت جورجیای آمریکا، در گفتوگو با نیویورکتایمز مدعی شده که ساخت یک دیتاسنتر عظیم متعلق به شرکت متا در نزدیکی خانهاش، سفره آب زیرزمینی و چاه شخصیاش را نابود کرده است. متا با انتشار یک مطالعهی مستقل این ادعا را رد کرده، اما تنش میان حق انسانها برای آب شرب و نیاز دیتاسنترها به خنکسازی، واقعیتی انکارناپذیر است.
یک چرخه باطل که هر روز تنگتر میشود
گرمایش زمین باعث خشکسالی میشود و خشکسالی مساوی است با کمآب شدن رودخانهها. همین کمبود آب، نیروگاههای هستهای و برقآبی را که برای کارکردنشان به آب نیاز دارند، به تعطیلی میکشاند. درست در همان لحظهای که تولید برق افت میکند، تقاضا برای برق بالا میرود؛ از یک طرف مردم برای فرار از گرما کولرهایشان را روشن نگه میدارند، از طرف دیگر همان گرما باعث میشود سرورهای دیتاسنتر داغتر شوند و به آب و برق بیشتری برای خنک ماندن نیاز پیدا کنند. علاوه بر همه اینها، مصرف هوش مصنوعی هم مستقل از فصل و آبوهوا، روزبهروز در حال رشد است. پس این فشار اضافه هم به طور مداوم روی دیتاسنترهاست.
نتیجه چیست؟ تولید برق کاهش یافته، اما تقاضا برای آن بیشتر شده است. برای جبران این کمبود، بخشی از شبکه برق به نیروگاههای فسیلی رجوع میکند، چون انرژیهای تجدیدپذیر، با وجود رشد چشمگیرشان در سالهای اخیر، هنوز نمیتوانند بهتنهایی جوابگوی جهش ناگهانی تقاضا باشند. نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی بیشتر، گرمتر شدن زمین است؛ یعنی برگشت به همان نقطه شروع چرخه تخریب، این بار با شدتی بیشتر.
فرضیه معروف «یک بطری آب به ازای هر ایمیل» در نگاه اول اغراقآمیز به نظر میرسد. اما وقتی زنجیره تامین را بررسی میکنیم، تصویر واقعیتری را میبینیم.
خنککردن مستقیم سرورها برای یک دستور کوتاه، واقعا ناچیز است؛ چیزی حدود چند قطره آب. اما این تنها بخش کوچکی از ماجراست. سهم بزرگتر، پنهان است: تولید هر مگاواتساعت برق در نیروگاههای زغالسنگی، دهها هزار لیتر آب بخار میکند. یعنی بخش عمده آب، کیلومترها دورتر از دیتاسنتر، در برجهای خنککننده نیروگاهها تبخیر میشود. لایه دیگر هم ساخت اجزای این سرورهاست. کارخانههای نیمههادی روزانه میلیونها لیتر آب فوقپاک برای ساخت قطعات و تراشههای سرورها مصرف میکنند.
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ریورساید با جمع زدن این سه لایه یعنی خنکسازی مستقیم سرورها، آب مصرفی در شبکه تولید برق و آب مصرفی تولید تراشهها، تخمین زدهاند که نوشتن یک ایمیل ۱۰۰ کلمهای یا یک گفتوگوی کوتاه حاوی ۲۰ سوال با یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی، در مجموع معادل تبخیر حدود نیم لیتر آب شیرین است؛ تقریبا معادل یک بطری نیم لیتری آب معدنی. حالا این عدد را در میلیاردها تراکنش روزانه در سراسر جهان ضرب کنید.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، از هر چهار نفر در جهان، یک نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. نزدیک به چهار میلیارد انسان دستکم یک ماه از سال را با کمبود شدید آب میگذرانند. با روند فعلی اقلیمی، تا سال ۲۰۴۰ تقریبا یکچهارم کودکان جهان در مناطقی با تنش آبی بسیار شدید زندگی خواهند کرد.
همزمان، گزارشهای رسمی میگویند تقاضای جهانی آب برای هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ میتواند به رقمی معادل نیمی از کل مصرف سالانه آب انگلستان برسد.
این به معنای لزوم توقف فناوری نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای اصلاح مسیر توسعه آن است. راهحلهایی وجود دارد که غولهای فناوری باید سریعتر به سمتشان بروند: سیستمهای خنککننده بسته که هدررفت آب را تا حد زیادی کاهش میدهند. فناوریهای نوینی مثل خنکسازی غوطهوری در مایع که مصرف آب را تقریبا صفر میکنند، الزام قانونی به استفاده از پسابهای صنعتی بهجای آب شرب شهری برای خنکسازی، و انتقال دیتاسنترها به مناطق خنکتر یا تامین کامل انرژیشان از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید.
اگر سیاستگذاران قوانین شفافیت مصرف منابع را جدی نگیرند و غولهای فناوری را به بهینهسازی ملزم نکنند، در فصول گرم آینده، جوامع محلی ممکن است ناچار به انتخابی دراماتیک شوند: آب باقیمانده را به گلوی خشکیده شهروندان بدهند، یا به سرورهایی که دارند ایمیلهای اداریمان را مینویسند.
پایگاه خبری ساینسدیلی گزارش داد مغز انسان کاهش وزن را تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد و با افزایش اشتها و کاهش مصرف انرژی میکوشد از ذخایر چربی بدن محافظت کند؛ سازوکاری تکاملی که میتواند علت بازگشت وزن پس از رژیم لاغری را توضیح دهد.
برخلاف این تصور رایج که کاهش وزن تنها به اراده و سبک زندگی بستگی دارد، پژوهشهای جدید نشان میدهد مغز و بدن برای مقابله با کاهش وزن بهگونهای برنامهریزی شدهاند که از ذخایر انرژی محافظت کنند.
بهنوشته ساینسدیلی، پس از کاهش وزن، هورمونهای گرسنگی افزایش مییابند، میل به غذا بیشتر میشود و بدن انرژی کمتری مصرف میکند.
این واکنشها بخشی از سازوکاری است که طی تکامل برای کمک به بقای انسان در دورههای کمبود غذا شکل گرفته است.
یافتههای پژوهشگران حاکی از آن است که برای نیاکان انسان، ذخیره چربی یک مزیت حیاتی به شمار میرفت.
کمبود چربی میتوانست به معنای گرسنگی و مرگ باشد و انباشت بیش از حد آن نیز توانایی حرکت و شکار را کاهش میداد. به همین دلیل، مغز در طول تکامل سامانههای پیچیدهای را برای حفظ ذخایر انرژی توسعه داد.
در دنیای امروز، اگرچه غذا بهوفور در دسترس است و فعالیت بدنی دیگر شرط بقا نیست، همان سازوکارهای تکاملی همچنان فعالاند و کاهش وزن را دشوار میکنند.
بهگفته پژوهشگران، زمانی که فرد وزن کم میکند، مغز این تغییر را به منزله تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد. در نتیجه، اشتها افزایش مییابد، میل به خوردن بیشتر میشود و همزمان سرعت مصرف انرژی در بدن کاهش پیدا میکند.
مطالعات نشان میدهد مغز نوعی «حافظه زیستی» از وزن بدن دارد. این ویژگی که زمانی به انسان کمک میکرد پس از دورههای قحطی دوباره به وزن طبیعی خود بازگردد، اکنون میتواند به مانعی برای حفظ کاهش وزن تبدیل شود.
پژوهشگران میگویند اگر فرد برای مدتی طولانی اضافهوزن داشته باشد، مغز ممکن است همان وزن بالاتر را بهعنوان وضعیت طبیعی جدید ثبت کند و برای حفظ آن بکوشد.
به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از پایان رژیم غذایی دوباره وزن از دسترفته خود را بازیابی میکنند.
این یافتهها نشان میدهد بازگشت وزن لزوما ناشی از کمبود اراده یا بیانضباطی نیست، بلکه نتیجه عملکرد طبیعی سامانههای زیستی است که طی میلیونها سال تکامل برای محافظت از بدن شکل گرفتهاند.
بهدنبال تشدید موج گرما در اروپا، ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری همه ۲۷ شهر بزرگ خود را در بالاترین سطح هشدار گرما قرار داد. همزمان، گرمای بیسابقه به آتشسوزیهای گسترده و افت سطح آب رودخانههای مهم اروپا دامن زده است.
وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد با ادامه چهارمین موج گرمای تابستان، پنجشنبه ۱۵ مرداد همه ۲۷ شهر بزرگ این کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار خواهند گرفت.
بهگزارش رویترز، سهشنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، ۲۵ شهر در این سطح هشدار قرار دارند و دو شهر مسینا و رجو کالابریا در جنوب ایتالیا نیز از پنجشنبه از سطح هشدار نارنجی به قرمز تغییر وضعیت میدهند.
هشدار قرمز به معنای شرایط اضطراری بالقوه برای سلامت عمومی است؛ وضعیتی که در آن تداوم دمای بسیار بالا میتواند برای همه افراد، حتی جوانان و افراد سالم، خطر جدی ایجاد کند.
مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند بین ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر از قرار گرفتن در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، تا حد امکان در فضاهای سرپوشیده بمانند و مایعات کافی بنوشند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایتالیا گفت امسال نخستین بار است که همه ۲۷ شهر بزرگ کشور بهطور همزمان در وضعیت هشدار قرمز قرار میگیرند.
او در عین حال نتوانست تایید کند که آیا چنین شرایطی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر.
دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان هفته کاهش محسوسی در گرما رخ ندهد.
کارشناسان هواشناسی علت این موج گرما را تقویت سامانه پرفشار جنبحارهای شمال آفریقا بر فراز دریای مدیترانه میدانند؛ سامانهای که بخشهای وسیعی از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اروپا در هفتههای اخیر چندین موج گرما را تجربه کرده است؛ رویدادی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، فشار بر نظامهای درمانی را افزایش داده و به رشد آمار مرگومیر ناشی از گرما انجامیده است.
آتشسوزیهای گسترده و افت کمسابقه سطح آب رودخانهها
رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد با فروکش کردن آتشسوزیها در بخشهایی از یونان، ساکنان مناطق شمالغرب آتن به خانههای سوخته و چشماندازهای ویرانشده بازگشتهاند.
با وجود مهار نسبی آتش، صدها آتشنشان همچنان برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش در تپهها و درههای صعبالعبور یونان در آمادهباش هستند.
همزمان، نیروهای محلی با پشتیبانی هواپیماهای آبپاش و تیمهای اعزامی از فرانسه و رومانی در سه جبهه در غرب آتن و اطراف خلیج کورینت، مشغول مهار آتشسوزیهایی هستند که از ۹ مرداد آغاز شدهاند.
مقامهای یونان اعلام کردند بادهای گرم و خشکی که از دریای اژه میوزند، عملیات اطفای حریق را دشوار کردهاند و در برخی مقاطع حتی مانع پرواز هواپیماهای آبپاش شدهاند.
در شهر ساحلی پورتو ژرمنو در حدود ۶۰ کیلومتری شمالغرب آتن، ویوی جیالیا، شهروند ۴۵ ساله، پس از بازگشت به خانه ویرانشده خانوادهاش به رویترز گفت: «انگار قلبم را از سینه بیرون کشیدهاند.»
در جریان یکی از حوادث مرگبار عملیات اطفای حریق، دو نفر از خدمه یک بالگرد آتشنشانی ۱۱ مرداد در نزدیکی منطقه ساحلی پساتا، حدود ۴۰ کیلومتری آتن، بر اثر برخورد با یک بالگرد دیگر جان باختند.
اروپا بهدنبال گرمای بیسابقه و کمبود بارندگی، تابستان امسال با موجی از آتشسوزیهای گسترده جنگلی روبهرو شده است؛ رخدادی که بسیاری از دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی مرتبط میدانند.
فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از موج آتشسوزیهای جنگلی متحمل شدند، اما تا پایان هفته گذشته بخش عمده آتشسوزیها در این دو کشور تحت کنترل درآمد.
همزمان با ادامه موج گرما، سطح آب برخی از مهمترین رودخانههای اروپا بهشدت کاهش یافته است.
رودخانه راین در چندین نقطه از آلمان و هلند به پایینترین سطح ثبتشده خود رسیده است.
دیگر رودخانههای مهم اروپا نیز که نقشی حیاتی در حملونقل، صنعت و کشاورزی دارند، از جمله رود دانوب که از ۱۰ کشور عبور میکند و همچنین رود پو در ایتالیا، با افت بیسابقه سطح آب مواجه شدهاند.
هرچند برخی گزارشها و اظهارنظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تاکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است.
روبیو سهشنبه ۱۳ مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتوگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
او ادامه داد: «امیدواریم این اتفاق بهزودی رخ دهد.»
سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با شبکه سیانبیسی مطرح شد. بسنت در این گفتوگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشینگتن برای ازسرگیری جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز «امروز یا فردا» نهایی شود.
او اضافه کرد: «با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتیها در حال خروج از منطقه هستند.»
خبرگزاری فرانسه نوشت بهدنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخصهای بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند.
شبکه الحدث نیز بهنقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.
بهگفته این منبع، تماسها با سرعت ادامه دارد و گفتوگوها با پیشرفت همراه بوده است.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت: «در حال حاضر آتشبسی وجود ندارد، اما حملات ما معنادار است.»
او افزود جمهوری اسلامی «به هیچوجه» اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهد داد و اگر آمریکا برای این منظور ناو یا نیروی نظامی وارد تنگه هرمز کند، آنها را هدف قرار خواهد داد.
رضایی همچنین گفت: «حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی پایگاههای آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داد، به تخلیه شمار زیادی از نیروهای آمریکایی از اربیل عراق انجامید و فرماندهی سنتکام را وادار کرد ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل شود.»
رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اقدامات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است به جای پایان دادن به جنگ، «چاشنیهای جنگ جهانی سوم» را آغاز کند.
او افزود غرب آسیا بیش از اروپا ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم را دارد و خلیج فارس و تنگه هرمز، به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد جهانی، میتوانند به کانون چنین جنگی تبدیل شوند.
روایتهای گوناگون از وضعیت تردد در تنگه هرمز
در مقابل خوشبینی مقامهای آمریکایی، تحلیلگران صنعت کشتیرانی ارزیابی محتاطانهتری از وضعیت تردد در تنگه هرمز ارائه میکنند.
سیانان گزارش داد در حال حاضر تنها تعداد محدودی شناور که معمولا کمتر از ۱۰ فروند در روز است، از این گذرگاه راهبردی عبور میکنند.
آمنه بکر، تحلیلگر گروه اطلاعات دریایی کپلر، گفت ۱۱ مرداد، تنها ۹ مورد عبور تاییدشده از تنگه هرمز به ثبت رسیده است؛ دو فروند از این کشتیها تحت تحریم و دو فروند دیگر متعلق به «ناوگان سایه» بودند.
بهگفته او، هفت مورد از این عبورها از مسیر آبهای ایران انجام شدند و دادههای کپلر نشان میدهد تنها دو فروند از این ۹ شناور، نفتکش بودند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای کنترل تردد در این آبراه، کشتیها را به استفاده از آبهای سرزمینی ایران ملزم کرده است.
در مقابل، عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، یک مسیر جایگزین در جنوب تنگه هرمز ایجاد کردهاند.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
بازگشایی تنگه هرمز به معنای پایان فوری بحران عرضه نیست
شرکت تحلیل دریایی ماریسکس ۱۲ مرداد اعلام کرد عبور کشتیهای تجاری از مسیر عمان همچنان در سطحی محدود ادامه دارد.
برآورد این شرکت نشان میدهد انتقال نفت خام از این مسیر در حدود سه تا پنج میلیون بشکه در روز باقی مانده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان سعودی، ۱۳ مرداد هشدار داد حتی اگر تنگه هرمز فورا بازگشایی شود، جبران کاهش ذخایر نفت با نرخ متوسط روزانه ۲.۱ میلیون بشکه ممکن است تا ۱۸ ماه زمان ببرد.
او هشدار داد تداوم بسته ماندن این آبراه هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف میکند.