کییف خبر داد: یگان موشکی کره شمالی در غرب روسیه مستقر میشود
یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفت کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفت کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
آندری چرنییاک، از مقامهای اداره اصلی اطلاعات اوکراین، به خبرگزاری رویترز گفت روسیه قصد دارد این یگان را که حدود ۹۰ نیروی کره شمالی در آن هستند، در قالب تیپ موشکی ۱۱۲ در منطقه ورونژ مستقر کند.
به گفته او، پیونگیانگ تاکنون محمولهای تازه شامل ۴۰ موشک «کیان-۲۳» و «کیان-۲۴» و شماری نیروی نظامی به روسیه فرستاده است.
چگونگی نهایی شدن استقرار این یگان و شمار موشکهای آن قرار است در مذاکرات سطح بالا در ماه آینده تعیین شود.
رویترز اعلام کرد نتوانسته است این اطلاعات را بهطور مستقل تایید کند.
وزارت دفاع روسیه و نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
نقش دقیق نیروهای کره شمالی در عملیات موشکی روسیه هنوز روشن نیست. با این حال، استقرار احتمالی این یگان میتواند نشانه گسترش همکاریهای نظامی مسکو و پیونگیانگ باشد.
این گزارش پس از آن منتشر شد که روسیه هفته گذشته، برای نخستین بار از مرداد ۱۴۰۴، دو موشک کره شمالی به سوی اوکراین شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند یکی از این موشکها خانهای مسکونی را در روستای رادوشنه در مرکز این کشور ویران کرد و دستکم پنج عضو یک خانواده را کشت.
منابع نظامی اوکراین میگویند موشکهای «کیان-۲۳» و «کیان-۲۴» نسبت به موشک اسکندر روسیه برد بیشتر و کلاهک سنگینتری دارند، اما دقت آنها بسیار کمتر است.
این موشکها برای اوکراین تهدیدی جدی به شمار میروند، زیرا تنها سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا قادر به رهگیری آنها هستند و کییف با کمبود سامانههای پیشرفته پدافند هوایی روبهروست.
راب لی، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقات سیاست خارجی، هشدار داد هرگونه افزایش شمار موشکهای بالستیک روسیه، فشار بیشتری بر پدافند هوایی اوکراین وارد خواهد کرد.
به گفته او، این مساله بهویژه در زمستان و در صورت ازسرگیری حملات سنگین روسیه به شبکه برق اوکراین، اهمیت خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی چرنییاک، کره شمالی از اواخر سال ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۲ تا تابستان ۱۴۰۴)، حدود ۱۵۰ موشک بالستیک در اختیار روسیه قرار داده است.
مقامهای اوکراینی همچنین گفتند پیونگیانگ میلیونها گلوله توپ و ۱۴ هزار نیروی نظامی را برای حمایت از جنگ روسیه اعزام کرده است.
حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نیروی کره شمالی همچنان در منطقه کورسک روسیه حضور دارند؛ هرچند به گفته چرنییاک، در حال حاضر بهطور مستقیم در عملیات علیه اوکراین مشارکت نمیکنند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ماه گذشته گفت مسکو خواهان اعزام ۳۰ هزار نیروی دیگر از کره شمالی است و برای پذیرش آنها در منطقه ورونژ آماده میشود.
این گزارش در حالی منتشر شده است که اوکراین ۱۴ مرداد اعلام کرد حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف پایتخت، ۱۷ کشته و ۴۴ زخمی بر جای گذاشت و به چند انبار و ساختمان آسیب رساند.