رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی: گردشگری ایران به وضعیت «زیر صفر» رسیده است
حرمتالله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، هشدار داد جنگ، بحران اقتصادی، محدودیتهای اینترنتی و نبود حمایتهای عملی، صنعت گردشگری ایران را به وضعیت «زیر صفر» رسانده است.
رفیعی یکشنبه ۱۰ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رکنا گفت رکود در صنعت گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد و وقوع جنگ ۱۲ روزه در آستانه سفرهای تابستانی، این صنعت را وارد دورهای از بلاتکلیفی کرد.
او افزود حتی پیش از وقوع جنگ نیز شرایط اقتصادی موجب تغییر الگوی سفر شهروندان شده بود.
به گفته رفیعی، بسیاری از افرادی که پیشتر به مقاصدی مانند اروپا سفر میکردند، به سمت کشورهای ارزانتر مانند ترکیه رفتند و بخشی دیگر نیز به گردشگری داخلی روی آوردند.
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد تاجیکستان در سال گذشته با رشد ورود مسافران ایرانی مواجه شد؛ موضوعی که به گفته او، بیشتر ناشی از ارزانتر بودن و جذابیت تجربه یک مقصد خارجی جدید بود.
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گفت مقاصدی مانند ترکیه و نجف با افت محسوسی در تعداد مسافران روبهرو شدهاند و حتی سفرهای اربعین نیز کاهش چشمگیری داشته است.
پیشتر در ۲۲ اردیبهشت، رفیعی گفته بود دفاتر مسافرتی پس از ماهها رکود، جنگ، بیثباتی اقتصادی و اختلال اینترنت، توان تابآوری خود را از دست دادهاند و ادامه این وضعیت میتواند به از بین رفتن بخشی از نیروی انسانی متخصص این صنعت منجر شود.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت، زندگی و معیشت مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
دیگر کسی با عنوان گردشگر از کشور خارج نمیشود
رفیعی در ادامه مصاحبه گفت: «تا پیش از جنگ، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت گردشگری خروجی کشور فعال بود؛ اما امروز عملا گردشگری خارجی به نقطه صفر رسیده است.»
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی افزود در شرایط کنونی، «گردشگری به معنای واقعی کلمه وجود ندارد» و دیگر کسی با عنوان گردشگر از کشور خارج نمیشود.
رفیعی گفت با وجود رکود گسترده، دستگاههای نظارتی، مالیاتی و بیمهای همچنان با همان روال گذشته فعالیت میکنند و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد میشود.
او افزود گردشگری از یکسو تعطیل شده و از سوی دیگر، بخشنامهها، اخطارها و نامههای تهدیدآمیز ادامه دارد؛ نامههایی که در آنها از برخوردهای قهری، مسدودسازی حسابها و اعمال محدودیتهای مختلف سخن گفته میشود.
۱۶ اردیبهشت، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود جنگ و قطعی اینترنت باعث کاهش تقاضای سفر و تضعیف زنجیره ارزش گردشگری شده و خسارت این بخش حدود دو میلیارد دلار برآورد میشود.
رفیعی هفتم اردیبهشت گفته بود برآوردها نشان میدهد در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری و آژانسها خسارت وارد شده که پنج هزار میلیارد تومان آن مربوط به آژانسهای هواپیمایی است.
«گردشگری ایران، بیماری بستری در بیمارستان»
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران در ادامه مصاحبه، وضعیت کنونی صنعت گردشگری را به «بیماری بستری در بیمارستان» تشبیه کرد و هشدار داد گردشگری ایران بهجای حمایت و رسیدگی، مدام ضربه میخورد.
رفیعی گفت در دورهای که اینترنت بهعنوان مهمترین ابزار کاری فعالان گردشگری، در دسترس نبود، فعالان این حوزه با وجود پیگیریهای متعدد، نتوانستند مشکل خود را حل کنند.
او اضافه کرد این بیتوجهیها به معنای نابودی تدریجی این صنعت است و حمایت موثری نیز از سوی مسئولان و وزارتخانه متولی این حوزه صورت نمیگیرد.
مجموعه این تحولات نشان میدهد صنعت گردشگری ایران با چالشهایی گسترده مواجه شده که میتواند بخشهای مختلف زنجیره گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.
نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش داد ترامپ شروط چارچوب احتمالی توافق با جمهوری اسلامی را سختتر کرده و تغییرات پیشنهادی را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.
طبق این گزارش، هنوز روشن نیست چه تغییراتی در متن توافق ایجاد شده، اما ترامپ درباره بخشهایی از توافق احتمالی که شامل آزادسازی منابع مالی برای ایران میشود، ابراز نگرانی کرده است.
یک مقام آگاه به نیویورکتایمز گفت ترامپ از طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است و پیشنهاد سختگیرانهتر او احتمالا برای افزایش فشار بر تهران و سرعت بخشیدن به روند مذاکرات ارائه شده است.
نیویورکتایمز نوشت این چارچوب میتواند کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را در برابر رفع محاصره تنگه هرمز پایان دهد، اما دشوارترین مسائل، از جمله آینده برنامه هستهای ایران، به دورهای بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.
ترامپ در مصاحبه با لارا ترامپ، مجری فاکسنیوز، با اشاره به اینکه آمریکا به یک «توافق خیلی خوب» با جمهوری اسلامی نزدیک است، گفت توافق با حکومت ایران را ترجیح میدهد، اما برای بازگشت به عملیات نظامی نیز آماده است.
ترامپ گفت ترجیح میدهد با ایران به توافق برسد، زیرا در صورت امضای توافق، تنگه هرمز میتواند بلافاصله باز شود.
او تاکید کرد تنها تضمینی که میخواهد این است که ایران هیچ سلاح هستهای نداشته باشد و گفت تهران با این موضوع موافقت کرده است.
ترامپ همچنین گفت «بزرگترین دارایی» حکومت ایران رسانههای «اخبار جعلی» هستند، چون موفقیتهای آمریکا را کوچک جلوه میدهند. او افزود آمریکا در نبرد پیروزی بزرگی به دست آورده، اما این رسانهها میگویند واشینگتن شکست خورده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا و یک منبع آگاه دیگر گزارش داد ترامپ در نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید از تیم خود خواست بر توافق احتمالی با تهران، از جمله در ارتباط با مواد هستهای ایرانو بازگشایی تنگه هرمز، چندین اصلاحیه اعمال کنند.
این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که ترامپ این توافق را میخواهد و انتظار دارد بهزودی آن را نهایی کند، اما مایل است چند نکته مهم برای خود، بهویژه درباره مواد هستهای ایران، تقویت شود.
به نوشته آکسیوس، این درخواست ترامپ دور تازهای از رفتوبرگشت میان طرفها را آغاز کرده است که ممکن است چند روز طول بکشد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا با اشاره به اورانیوم غنیشده ایران، به آکسیوس گفت جزئیات بیشتری درباره چگونگی دریافت این مواد از سوی آمریکا و زمانبندی آن مد نظر است. منبع دوم نیز گفت ترامپ همچنین خواهان اصلاح برخی عبارات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز است.
یک مقام آمریکایی گفت به ترامپ اطلاع داده شده است که حدود سه روز طول میکشد تا جمهوری اسلامی پاسخ دهد. یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفت: مقامهای جمهوری اسلامی «عملا در غارها هستند و از ایمیل استفاده نمیکنند.»
اورشلیمپست در یک یادداشت تحلیلی با اشاره به «تاکتیکهای تاخیری» جمهوری اسلامی در مذاکرات، هشدار داد واشینگتن نمیتواند با تکیه بر منطق آمریکایی و شیوه چانهزنی منصفانه در مذاکرات کنونی به نتیجه مطلوب برسد و باید چانهزنی و مذاکرات را کنار بگذارد و فقط به «حمله» متوسل شود.
این مطلب افزود مقامهای جمهوری اسلامی اغلب در گفتوگوها نشانههایی از حرکت به سوی توافق ارائه میکنند، اما از تعهدهای نهایی پرهیز میکنند و این رویکرد الگویی از تاخیر حسابشده را ایجاد میکند که با هدف طولانی کردن مذاکرات و بهبود اهرم فشار انجام میشود.
اورشلیمپست با اشاره به اتکای واشینگتن در مذاکرات بر منطق آمریکایی، شیوه چانهزنی منصفانه و همان تاکتیکهایی که در دنیای کسبوکار برایشان به خوبی کار کرده بود، نوشت همین موضوع توضیح میدهد که چرا توافق غزه که از سوی استیو ویتکاف، بازرگان آمریکایی، میانجیگری شد، در ظاهر امیدوارکننده بود، اما هرگز آنگونه که در نظر گرفته شده بود به طور واقعی آغاز نشد.
این تحلیل با هشدار درباره اینکه آمریکا در مذاکرات با حکومت ایران با طرفی متفاوت روبروست که نمیتوان آن را با شیوههای منطقی شکست داد، خطاب به دولت آمریکا نوشت: «چانهزنی را متوقف کنید، مذاکرات را کنار بگذارید و فقط حمله کنید.»