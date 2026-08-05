جمهوری اسلامی ششم مرداد ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی را در خیابان‌های اصفهان اعدام کرد.

ایران‌اینترنشنال در آن زمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندانی که در اعتراض به اعدام‌ها در محل تجمع کرده بودند، درگیر شدند.

فرایبورگ، شهری دانشگاهی در ایالت بادن-وورتمبرگ، تنها شهر آلمان است که همچنان با یک شهر ایرانی قرارداد خواهرخواندگی دارد.

ایرانیان ساکن آلمان سال‌هاست می‌گویند این رابطه به جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر از سوی آن مشروعیت می‌بخشد.

مینا احدی فعال حقوق بشر ساکن آلمان و مخالف جمهوری اسلامی است که پیش‌تر در کارزار جهانی لغو سنگسار در ملا عام در ایران نقش برجسته‌ای ایفا کرد.

احدی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «من مدت‌هاست علیه پیمان خواهرخواندگی بین فرایبورگ و اصفهان اعتراض کرده‌ام، زیرا این رابطه در واقع ارتباط با ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی است. از این رو، من از اعتراضات و درخواست‌های متعدد برای خاتمه دادن به این شراکت حمایت می‌کنم؛ به‌ویژه با توجه به فاجعه اخیر در اصفهان: اعدام دو فرد جوان در ملا عام و خطر اعدام افراد دیگری در این شهر.»

او افزود: «اگر فرایبورگ و مارتین هورن، شهردار این شهر، در برابر این جنایت‌ها سکوت کنند، یک شکست اخلاقی جدی خواهد بود و لکه ننگی است که برای همیشه با نام آن‌ها گره خواهد خورد. یک رابطه خواهرخواندگی هرگز نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن یا عادی‌سازی جنایت‌های یک حکومت تبدیل شود. چنین رابطه‌ای باید بر ارزش‌های مشترکی مانند حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی استوار باشد.»

فرایبورگ در سال ۲۰۰۰ با اصفهان پیمان خواهرخواندگی امضا کرد.

این در حالی است که دولت آلمان در سال‌های اخیر شماری از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله مرکز اسلامی هامبورگ ، را تعطیل کرده است.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۰، شهر وایمار در پی خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از بازدید از یادمان اردوگاه کار اجباری بوخن‌والد، رابطه خواهرخواندگی خود با شیراز را قطع کرد.

احدی در ادامه گفت: «آقای هورن باید مسئولیت بپذیرد و خود برای خاتمه دادن به این رابطه پیش‌قدم شود. این تصمیم نه علیه مردم اصفهان است و نه علیه فرهنگ و تاریخ غنی ایران. برعکس، چنین اقدامی نشانه‌ای از حمایت از مردم ایران خواهد بود؛ مردمی که خود قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند.»

او همچنین از اعضای شورای شهر فرایبورگ خواست ارزش‌هایی چون حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی را جدی بگیرند، زیرا روابط خواهرخواندگی «باید بر احترام متقابل و ارزش‌های مشترک استوار باشد و نباید به پوششی برای سکوت در برابر جنایت‌های حکومتی تبدیل شود».

هورن به پرسش‌های ایران‌اینترنشنال درباره این موضوع پاسخی نداد. ایران‌اینترنشنال همچنین پرسش‌هایی را برای همه احزاب و اعضای شورای شهر فرایبورگ ارسال کرده است.

مواضع میشائیل بلومه در قبال خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ

میشائیل بلومه، کمیسر مبارزه با یهودستیزی در ایالت بادن-وورتمبرگ، به‌دلیل حمایت از ادامه خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

در سال ۲۰۲۱، مرکز سایمون ویزنتال، مستقر در لس‌آنجلس، بلومه را به‌خاطر ناتوانی در مقابله با پیامدهای این همکاری و نقش آن در دامن زدن به یهودستیزی، در فهرست «تحریک‌کنندگان یهودستیزی» قرار داد.

این در حالی است که شهرداری اصفهان بارها خواستار نابودی اسرائیل شده است.

احدی با اشاره به «عادی‌سازی» جمهوری اسلامی از سوی بلومه گفت: «هر کسی که مدافع دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با افراط‌گرایی است، باید در برابر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی موضعی روشن اتخاذ کند. مبارزه با یهودستیزی و دفاع از حقوق بشر از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. حکومت‌هایی که نفرت، سرکوب و تبعیض را ترویج می‌کنند، باید با موضعی روشن، اخلاقی و سیاسی روبه‌رو شوند.»

دو دادگاه در آلمان حکم داده‌اند که می‌توان از بلومه با عنوان «یهودستیز» یاد کرد.

او همچنین در شبکه‌های اجتماعی مطالبی علیه کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ موضوعی که منتقدان آن را همسویی با مواضع حکومت ایران می‌دانند.

بلومه به پرسش‌ها درباره مواضع خود پاسخی نداد.

خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ در خدمت تبلیغات جمهوری اسلامی است

بهروز اسدی، فعال حقوق بشر ایرانی-آلمانی و سخنگوی سازمان «زن، زندگی، آزادی آلمان»، به ایران‌اینترنشنال گفت تجربه سال‌های اخیر نشان داده رابطه خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان صرفا یک تبادل فرهنگی نیست و تا زمانی که جمهوری اسلامی آن را مدیریت می‌کند، بیش از آنکه به سود مردم اصفهان باشد، در خدمت تبلیغات حکومت و مشروعیت‌بخشی به شبکه‌های آن قرار دارد.

او ادامه داد: «در حالی که همچنان از تبادل فرهنگی سخن گفته می‌شود، مردم اصفهان و سراسر ایران به‌دلیل باورهایشان تحت پیگرد قرار می‌گیرند، زنان بهایی به احکام سنگین زندان محکوم می‌شوند، جوانان اعدام می‌شوند و زندانیانی که درباره شکنجه و شرایط زندان اطلاع‌رسانی می‌کنند، با مجازات‌های شدید روبه‌رو هستند.»

اسدی افزود: «این واقعیتی است که هرگونه بحث درباره این رابطه خواهرخواندگی باید با آن مواجه شود. مردم اصفهان برای آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی به خیابان آمده‌اند و بسیاری از آنان به همین دلیل زندانی، شکنجه یا حتی کشته شده‌اند. در برابر این مردم، ادامه نوعی از همکاری که این تصور را ایجاد کند که برقراری روابط فرهنگی عادی با این حکومت ممکن است، قابل توجیه نیست.»

شهردار فرایبورگ پیش‌تر در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو تاکید کرده بود: «ما به‌عنوان یک شهر، سیاست خارجی را تعیین نمی‌کنیم.»

او گفته بود: «مردم ایران به سوی غرب دست دراز کرده‌اند و ما نباید در را به روی آنان ببندیم.»

اسدی در واکنش به این اظهارات گفت: «فاصله‌گیری صرف در کلام دیگر کافی نیست. هر کسی که حقوق بشر را جدی می‌گیرد، باید پیامدهای عملی آن را نیز بپذیرد. به همین دلیل، من خواهان پایان دادن به رابطه خواهرخواندگی با اصفهان هستم.»

او اضافه کرد: «چنین تصمیمی پیام روشنی خواهد داشت: اینکه فرایبورگ نه از نظر فرهنگی و نه به‌صورت نمادین به حکومتی که قدرت خود را با سرکوب، اعدام و ایجاد رعب و وحشت حفظ می‌کند، مشروعیت نمی‌بخشد، بلکه در کنار مردمی می‌ایستد که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند.»