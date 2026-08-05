این قطعه که ابعادی در حد یک اتوبوس مدرسه و حدود چهار تن وزن دارد، دی‌ماه ۱۴۰۳ در ماموریت پرتاب فرودگر ماه شرکت فایرفلای اروسپیس به کار گرفته شد. شرکتی که نخستین فرود کاملا موفق یک فضاپیمای تجاری روی ماه را در کارنامه دارد.

اسپیس‌ایکس، شرکت فضایی ایلان ماسک ، اعلام کرد این برخورد عمدی نیست و انتظار می‌رود قطعه موشک به دهانه اینشتین در لبه غربی ماه اصابت کند؛ منطقه‌ای که مشاهده آن از زمین معمولا دشوار است.

کارشناسان پیش از این گفتند که این برخورد ابری از غبار ماه ایجاد می‌کند که احتمالا در نور خورشید قابل مشاهده خواهد بود، اما دیدن آن با چشم غیرمسلح از زمین بسیار دشوار است.

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تغییر مسیر بر اثر گرانش و فعالیت خورشیدی

بخش‌های جداشونده موشک معمولا پس از رساندن محموله به مدار، به جو زمین بازمی‌گردند و در آن می‌سوزند یا در اقیانوس سقوط می‌کنند.

ماموریت ارسال فرودگر به ماه، برخلاف پرتاب‌های نزدیک‌تر به زمین، به نیروی پیشران بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل، بخش دوم موشک در فضا باقی ماند و در میان هزاران قطعه زباله فضایی سرگردان شد؛ زباله‌هایی که ماهواره‌های فعال باید از آن‌ها دوری کنند.

ستاره‌شناسان اوایل سال جاری میلادی دریافتند این قطعه که سوخت باقی‌مانده‌اش را تخلیه کرده و دیگر قابل کنترل نبود، در مسیری مداری قرار گرفت که به برخورد با ماه منتهی می‌شود.

جولیانا شایمن، مدیر برنامه‌های علمی ناسا و برنامه دراگون در اسپیس‌ایکس ، گفت ترکیبی از فعالیت خورشیدی و نیروهای گرانشی این قطعه را در مسیر برخورد با ماه قرار داد.

بیل گری، سازنده یک نرم‌افزار نجومی پرکاربرد، گفت این برخورد ممکن است از نظر علمی اهمیت داشته باشد و اطلاعاتی به دانش موجود بیفزاید، اما خطری برای کسی ایجاد نمی‌کند.

او افزود این رویداد بی‌دقتی در نحوه جمع‌آوری و دفع تجهیزات باقی‌مانده در فضا را برجسته می‌کند.

سابقه برخورد با ماه

برخورد زباله‌های فضایی با ماه نادر است. اسفند ۱۴۰۰ نیز یکی از بخش‌های جداشونده یک موشک چینی پس از پایان ماموریتی آزمایشی در ماه، با سطح آن برخورد کرد.

ناسا در سال ۲۰۰۹ عمدا بخشی از یک موشک را به سطح ماه کوبید تا توده‌ای از غبار و مواد سطح ماه را که بر اثر برخورد به هوا برخاست، بررسی کند.

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این سازمان در دهه ۱۹۷۰ نیز چند بخش جداشونده موشک ساترن پنج را عمدا به سطح ماه کوبید تا اثرات لرزه‌ای این برخوردها را بررسی کند.

در سال‌های اخیر چند فرودگر نیز هنگام فرود روی ماه سقوط کرده‌اند؛ از جمله لونا-۲۵ روسیه در سال ۲۰۲۳ و چاندرایان-۲ هند و برشیت اسرائیل در سال ۲۰۱۹.

به گفته شایمن، ناسا و اسپیس‌ایکس در حال بررسی راه‌هایی برای جلوگیری از تکرار چنین برخوردهایی هستند.

ناسا قصد دارد در قالب برنامه آرتمیس از اواخر این دهه، پایگاهی روی ماه بسازد و ماموریت‌های منظم فضانوردان به سطح آن انجام شود.