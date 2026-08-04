مهم‌ترین تحول ۱۳ مرداد، افزایش امیدواری مقام‌های آمریکایی به دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، در کنار ادامه اختلاف روایت‌ها درباره طرف‌های مذاکره و شرایط این توافق بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت توافق ممکن است تا چهارشنبه ۱۴ مرداد حاصل شود. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز از پیشرفت در گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی و عمان خبر داد، اما تاکید کرد هنوز توافق نهایی به دست نیامده است.

در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت مذاکرات صرفا میان تهران و مسقط و با هدف تعیین مسیرهای ایمن برای تردد کشتی‌ها جریان دارد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک منبع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده نوشت تهران هیچ گفت‌وگویی با واشینگتن نداشته و بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیشین، به توقف اقدامات نظامی آمریکا و پذیرش شروط جمهوری اسلامی بستگی دارد. هم‌زمان، قطر اعلام کرد همراه با عمان و پاکستان در تلاش است زمینه ازسرگیری گفت‌وگوهای مستقیم تهران و واشینگتن را فراهم کند. امیر قطر نیز در تماس با دونالد ترامپ درباره کاهش تنش و اجرای مفاد تفاهم‌نامه میان دو طرف گفت‌وگو کرد.

در همین حال، یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفت. خدمه کشتی آن را ترک کردند، اما یک دریانورد مفقود شد. کانال اخبار سپاه پاسداران اعلام کرد این کشتی به‌دلیل نقض مقررات تعیین‌شده سپاه هدف موشک قرار گرفته است. فاکس‌نیوز نیز از حمله به دست‌کم دو کشتی باری خبر داد.

در دریای سرخ، یک کشتی هندی پس از حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی یمن غرق شد و گارد ساحلی یمن هر ۱۴ خدمه آن را نجات داد. حوثی‌ها همچنین اعلام کردند هدفی را در فرودگاه نجران عربستان سعودی با پهپاد هدف قرار داده‌اند. این تحولات در حالی رخ داد که وزیران خارجه ایتالیا و ترکیه بر ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند.

امیدواری به توافق، قیمت نفت را کاهش و شاخص بازارهای سهام آمریکا را افزایش داد.

در ایران، مسعود پزشکیان گفت استعفا نخواهد داد. این موضع پس از آن مطرح شد که محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران، گفت پزشکیان ۲۸ بار استعفا داده یا به کناره‌گیری تهدید کرده است. حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا درستی گفته‌های خرازی روشن شود. یک نماینده دیگر نیز از جمع‌آوری مستندات برای استیضاح عباس عراقچی خبر داد و اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا را به حمله به زیرساخت‌هایشان تهدید کرد.

فشار بر فعالان مدنی و صنفی نیز ادامه یافت. مهشاد کشانی، دانشجوی ۲۲ ساله، بار دیگر بازداشت شد؛ بابک اسلامی‌فارسانی، وکیل خانواده یکی از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱، به ۹ ماه حبس محکوم شد و اصغر امیرزادگان، فعال صنفی معلمان، بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شد. گزارش‌ها همچنین از بازداشت دو پرستار معترض، انفصال از خدمت شش نفر و اخراج ۱۲ نیروی بیمارستان فیاض‌بخش تهران در این روز حکایت داشت.