سخنان محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران و لحن رسانه‌هایی چون رجانیوز می‌تواند نشانه‌ای از تشدید اختلاف میان دولت و فرماندهان سپاه پاسداران باشد؛ اختلافی که شاید از تفاوت‌نظر بر سر شیوه حکمرانی فراتر رفته باشد و این پرسش را مطرح کند که آیا جمهوری اسلامی، زیر فشار بحران‌های انباشته، به مرحله‌ای حساس در تصمیم‌گیری درباره مسیر آینده و بقای خود نزدیک شده است.

ایران‌اینترنشنال ۱۰ خرداد گزارش داد پزشکیان در نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای خواستار کناره‌گیری شده است. بر اساس این گزارش، او هشدار داده بود اداره کشور از مجاری رسمی خارج شده و طیفی از فرماندهان سپاه بر بخش‌های اصلی حاکمیت مسلط شده‌اند. روندی که به نظر می‌رسد به این اعتراض محدود نیست و در مقاطع دیگری از جمله پیش از مذاکرات اسلام آباد نیز تهدید به استعفا مطرح شده است. حالا محمدباقر خرازی، مدعی شده مجتبی خامنه‌ای اعلام کرده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، این بار با آن موافقت خواهد کرد.

صرف مطرح شدن دوباره احتمال استعفای پزشکیان و واکنش احتمالی مجتبی خامنه‌ای به آن، فارغ از درستی جزییات این روایت، می‌تواند نشانه‌ای از ورود ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به مرحله‌ای تازه پس از مرگ علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، باشد؛ مرحله‌ای که به نظر می‌رسد در آن، حدود اختیار دولت و مناسبات آن با رهبر جدید و فرماندهان سپاه بیش از گذشته محل مناقشه است.

تایید ناخواسته یک بحران

اهمیت تحولات تازه به سخنان خرازی محدود نیست. رجانیوز نیز در حمله به حامیان توافق تهران و واشینگتن، از «استعفا»، «تاب‌آوری مردم»، «عدم امکان اداره کشور» و «خسارات جبران‌ناپذیر» به‌عنوان کلیدواژه‌های پروژه‌ای نام برد که به نوشته این رسانه، هدف آن واداشتن مجتبی خامنه‌ای به پذیرش توافقی است که رجانیوز آن را «سازش» می‌خواند.

این رسانه اصل مطرح‌شدن استعفا در سطوح بالای حکومت را تکذیب نمی‌کند، بلکه آن را ابزاری برای فشار بر رهبر جمهوری اسلامی می‌داند. چنین موضعی این احتمال را تقویت می‌کند که استعفا صرفا یک شایعه بیرون از ساختار قدرت نیست و به بخشی از منازعه بر سر آینده نظام تبدیل شده است؛ آینده‌ای که حقوق مردم همچنان در آن جایی ندارد و اختلاف‌ها عمدتا بر سر چگونگی حفظ جمهوری اسلامی است.

پزشکیان؛ مسئول نتایج، محروم از اختیار

یکی از زمینه‌های این بحران را می‌توان در شکاف میان مسئولیت‌های رسمی دولت و دامنه واقعی اختیارات آن جست‌وجو کرد. دولت پزشکیان باید پاسخ‌گوی بحران اقتصادی، خسارت‌های جنگ، نارضایتی عمومی و نتایج مذاکرات باشد؛ با این حال، به نظر می‌رسد بخش مهمی از تصمیم‌ها در حوزه‌های امنیتی، نظامی و سیاست خارجی، بیرون از دولت، در دفتر رهبری و میان فرماندهان سپاه گرفته می‌شود.

در چنین ساختاری، پزشکیان باید پاسخ‌گوی پیامد تصمیم‌هایی باشد که به نظر می‌رسد نقش تعیین‌کننده‌ای در اتخاذشان ندارد. او چهره غیرنظامی حکومتی است که نهادهای نظامی ظاهرا نقشی فزاینده در اداره‌اش یافته‌اند.

استعفا احتمالا یکی از آخرین اهرم‌های پزشکیان برای بازپس‌گیری بخشی از اختیارات دولت است. اگر پاسخ منسوب به مجتبی خامنه‌ای درست باشد، می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که رهبر جمهوری اسلامی، به‌جای محدود کردن مداخله فرماندهان، کنار گذاشتن رییس دولتی معترض به این مداخلات را ترجیح می‌دهد.

چنین رویکردی مساله دولت کم‌اختیار را حل نمی‌کند، بلکه پزشکیان را در جایگاهی نگه می‌دارد که باید پاسخ‌گوی شرایطی باشد که امکان چندانی برای تغییر آن ندارد.

جدال بر سر سازش یا ادامه بحران

ادبیات رجانیوز را می‌توان از نشانه‌های اختلاف، فراتر از مناسبات پزشکیان و فرماندهان تعبیر کرد. در یک سوی منازعه، کسانی هشدار می‌دهند ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور فرسوده است و ادامه مسیر کنونی می‌تواند اداره کشور را ناممکن کند. در سوی دیگر، همین هشدارها ابزاری برای واداشتن رهبر جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی تلقی می‌شود.

در این چارچوب، حتی گزارش خسارت‌های واردشده به کشور یا کاهش تاب‌آوری مردم نیز «سازش‌طلبی» تعبیر می‌شود. معیار تصمیمگیری دیگر ظرفیت واقعی کشور نیست، بلکه حفظ تصویر تسلیم‌ناپذیری رهبر است؛ حتی اگر مردم از پیش‌ناتوان‌شده مجبور شوند هزینه آن را بپردازند.

نزاع اصلی را می‌توان جدال بر سر دو مسیر دانست: حرکت جمهوری اسلامی به‌سوی توافق با پذیرش واقعیت‌های میدانی، یا ادامه تقابل با وجود تحلیل رفتن توان داخلی.

پایان مصونیت سیاسی پزشکیان

اگر روایت خرازی درست باشد، اعلام آمادگی برای پذیرش استعفای بعدی پزشکیان، می‌تواند هشداری درباره کاهش حمایت سیاسی رهبر جمهوری اسلامی از او باشد. در صورت صحت گزارش پیشین درباره استعفا، یکی از دلایل احتمالی نپذیرفتن آن در مرحله نخست می‌توانست جلوگیری از علنی شدن شکاف در رأس حکومت و پرهیز از انتخابات زودهنگام و خلاء اجرایی باشد.

در چنین وضعیتی، پزشکیان ممکن است در مقام خود باقی بماند، اما با این انتظار که محدودیت‌هایش را بپذیرد و بار دیگر از استعفا به‌عنوان اهرم فشار استفاده نکند.

چنین وضعیتی اقتدار دولت را بیش از پیش تضعیف می‌کند. اگر وزیران و مدیران به این نتیجه برسند که رییس دولت از حمایت پایدار رهبر حکومت برخوردار نیست و ممکن است در بحران بعدی کنار گذاشته شود، احتمالا انگیزه بیشتری برای هماهنگی با دفتر رهبری و نهادهای نظامی خواهند یافت. نتیجه ممکن است تمرکز بیشتر قدرت در این نهادها باشد.

در چنین شرایطی، یکی از محتمل‌ترین سناریوها ادامه حضور پزشکیان با اختیارات محدودتر است. حکومت احتمالا ترجیح می‌دهد هزینه انتخابات زودهنگام و علنی شدن شکاف‌های داخلی را نپردازد. در این سناریو، پزشکیان در مقام خود باقی می‌ماند، اما تصمیم‌های اصلی بیش از گذشته به دفتر مجتبی خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه منتقل می شود.

سناریوی دوم، کنار گذاشته شدن پزشکیان در پی ناکامی مذاکرات با واشینگتن یا یک شکست سیاسی، اقتصادی یا نظامی دیگر است. در این حالت، ممکن است ابتدا دولت او عامل بحران معرفی شود و سپس تغییر رییس دولت به‌عنوان راه‌حل عرضه شود.

سناریوی سوم می‌تواند پذیرش توافق از سوی مجتبی خامنه‌ای باشد؛ توافقی که روایت رسمی آن را نه نتیجه فشار دولت، بلکه تصمیمی راهبردی و مقتدرانه از سوی رهبری معرفی کند.

احتمال استعفای فوری پزشکیان نیز زمانی افزایش می‌یابد که اختلاف بر سر ادامه جنگ یا چارچوب توافق از کنترل خارج شود.