وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود ۱۰ فروند هواپیمای سوخترسان دیگر را به فرودگاه بنگوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این هواپیماها به بیش از ۳۰ فروند هواپیمای سوخترسان آمریکایی که هماکنون در این فرودگاه مستقر هستند، اضافه خواهند شد.
واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر فرودگاه بنگوریون وارد کرده و باعث افزایش تاخیر پروازها شده است.
صبح پنجشنبه ۹ مرداد، گروههای کوچکی از سواحل اطراف شهر الفنیدق (Fnideq) در شمال مراکش برای عبور از مرز و رسیدن به سئوتا (سبته)، خود را به آب زدند. برخی شناکنان، برخی با حلقههای بادی یا جلیقه نجات و بعضی با کیفهای ضدآبی که مدارک و تلفنهای همراه خود را در آن گذاشته بودند.
به روایت خبرنگاران فایننشالتایمز، عدهای نیز با لباس غواصی وارد آب شدند. با انتشار نخستین تصاویر از عبور مهاجران در شبکههای اجتماعی، افراد بیشتری راهی ساحل شدند و در مدت کوتاهی، سئوتا با بحرانی بیسابقه از ورود مهاجران روبهرو شد.
یکی از مقامهای این شهر این بحران را چنین توصیف کرد: «امروز صبح مرز فرو ریخت. هنوز حتی آمار دقیقی نداریم. وضعیت فوقالعاده وخیم است.»
برآوردهای اولیه از ورود حدود ۶۰ هزار نفر حکایت دارد. در جریان این موج مهاجرتی، دستکم ۸۶ نفر جان خود را از دست دادند. بیشتر قربانیان هنگام شنا در مسیر عبور غرق شدند و برخی نیز در ازدحام و تلاش برای عبور از موجشکن مرزی جان باختند.
مقامهای اسپانیایی هشدار دادهاند که احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. تا عصر جمعه ۳۱ ژوئیه، بیش از ۴۸ هزار نفر از مهاجران دوباره به مراکش بازگشتند.
پس از ورود چه اتفاقی در شهر افتاد؟
ورود ناگهانی هزاران مهاجر، شهر کوچک سئوتا را با کمبود ظرفیت مراکز پذیرش، استقرار گسترده نیروهای پلیس و گارد مدنی و آغاز همزمان عملیات جستوجو، امدادرسانی، ثبت هویت و بازگرداندن مهاجران روبهرو کرد.
همزمان، تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اسپانیایی و شبکههای اجتماعی، صحنههایی از درگیری، تخریب اموال، آتشزدن خودروها و شکستن شیشه برخی مغازهها را نشان میداد. در مقابل، عملیات جستوجو و نجات در دریا، انتقال مجروحان، ثبت هویت مهاجران و تلاش برای بازگرداندن بخشی از آنها به مراکش بهطور همزمان آغاز شد.
سئوتا و ملیا؛ حساسترین مرز زمینی اروپا
در نگاه نخست، سئوتا (سبته) و ملیا (ملیله) تنها دو شهر کوچک در ساحل شمالی آفریقا به نظر میرسند. اما از منظر ژئوپلیتیک، این دو منطقه یکی از حساسترین مرزهای جهان را تشکیل میدهند. بر اساس آمار رسمی موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، سئوتا با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت و ملیا با حدود ۸۶ هزار نفر، دو قلمرو خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا هستند که تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل میدهند.
پیشینه حضور اسپانیا در این دو شهر به چند قرن پیش بازمیگردد. سئوتا از سال ۱۶۶۸ و ملیا از اواخر قرن پانزدهم تحت حاکمیت اسپانیا قرار گرفتهاند و امروز نیز مادرید آنها را بخشی جداییناپذیر از خاک خود میداند. در مقابل، مراکش همچنان حاکمیت اسپانیا بر این دو شهر را به رسمیت نمیشناسد و آنها را «باقیمانده دوران استعمار» توصیف میکند.
اگرچه این اختلاف تاکنون به رویارویی مستقیم منجر نشده، اما دهههاست یکی از محورهای ثابت تنش در روابط مادرید و رباط به شمار میرود و بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از زمینههای دائمی اختلاف میان دو کشور میدانند.
اهمیت این دو شهر تنها به اختلافات تاریخی محدود نمیشود. هر شهروند مراکشی که بتواند خود را به سئوتا یا ملیا برساند، وارد خاک اسپانیا و در نتیجه وارد مرز خارجی اتحادیه اروپا شده است. به همین دلیل، این دو شهر سالهاست یکی از اصلیترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی از شمال آفریقا به اروپا محسوب میشوند.
دولت اسپانیا برای کنترل این مرز، حصارهای فلزی چندلایه، سامانههای نظارت الکترونیکی، دوربینهای حرارتی، گشتهای دریایی و نیروهای گارد مدنی را مستقر کرده است. آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا (Frontex)، نیز این منطقه را یکی از حساسترین نقاط مرزی اتحادیه اروپا معرفی کرده است.
با این حال، مقامهای اسپانیایی و کارشناسان امنیت مرزی بارها تاکید کردهاند که این تجهیزات بدون همکاری مراکش کارایی محدودی دارند. در عمل، بخش بزرگی از کنترل مرز در سمت مراکش انجام میشود و هرگونه کاهش یا افزایش حضور نیروهای امنیتی این کشور میتواند بر حجم تلاش برای عبور اثر بگذارد. این موضوع در بحران مه ۲۰۲۱ به یکی از محورهای اصلی اختلاف دو کشور تبدیل شد.
رویترز و بیبیسی گزارش دادند که دولت اسپانیا معتقد بود نیروهای مرزی مراکش در آن مقطع کنترل همیشگی را اعمال نکردند؛ برداشتی که برخی تحلیلگران آن را با تنش سیاسی دو کشور بر سر پرونده صحرای غربی مرتبط دانستند.
در مقابل، دولت مراکش این اتهام را رد کرد و تاکید داشت که بحران، ریشه در عوامل اجتماعی و مهاجرتی داشته است. این اختلاف روایت همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در تحلیلهای روابط اسپانیا و مراکش است و تاکنون اجماع کاملی درباره آن وجود ندارد.
بر اساس آمارهای آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، مسیر غرب مدیترانه در سالهای مختلف یکی از پرترددترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به اروپا بوده است، هرچند شدت آن نسبت به مسیرهای مرکزی مدیترانه فراز و فرود داشته است.
اما آنچه بحران اخیر را از بسیاری از موجهای گذشته متمایز میکند، فقط تعداد افرادی نیست که به سمت مرز حرکت کردند؛ بلکه شیوه شکلگیری این حرکت جمعی است. پرسش اصلی اینجاست که چگونه هزاران نفر تقریبا همزمان به این نتیجه رسیدند که «اکنون بهترین زمان برای حرکت است»؟
چگونه این موج شکل گرفت؟
در تحلیل رسانهها، موج اخیر حاصل چند عامل همزمان بود. یکی از مهمترین آنها، رای دیوان عالی اسپانیا در ۸ ژوئیه بود که تصریح میکرد مهاجرانی که از مسیر دریا و با شنا خود را به سئوتا و ملیا میرسانند، دیگر مشمول «بازگرداندن فوری» نیستند و پیش از هرگونه بازگرداندن، باید روند قانونی رسیدگی به پرونده آنها طی شود.
این حکم به معنای قانونی شدن ورود غیرقانونی یا تضمین ماندن مهاجران در اسپانیا نبود، بلکه فقط تاکید میکرد بازگرداندن این افراد باید از مسیر قانونی انجام شود، نه بهصورت آنی.
با این حال، به گزارش آسوشیتدپرس، فایننشال تایمز و رسانههای داخلی اسپانیا، این حکم در شبکههای اجتماعی مراکش به شکلی نادرست دستبهدست شد و این تصور را ایجاد کرد که هر فردی که خود را از مسیر دریا به سئوتا برساند، دیگر به مراکش بازگردانده نخواهد شد.
انتشار گسترده این برداشت در گروههای واتساپ، کانالهای تلگرام، صفحات فیسبوک و ویدئوهای تیکتاک، همراه با انتشار تصاویر نخستین افرادی که موفق به عبور شده بودند، احساس «فرصت استثنایی» را در میان بسیاری از جوانان مراکشی تقویت کرد.
در کنار این شایعات، شبکههای قاچاق انسان نیز از فضای ایجادشده استفاده کردند. بهگزارش آسوشیتدپرس، مقامهای اسپانیایی معتقدند قاچاقچیان با بزرگنمایی آثار حکم دادگاه، افراد بیشتری را به حرکت تشویق کردند.
فایننشال تایمز نیز در گزارش میدانی خود نوشت بسیاری از مهاجران از قبل برای عبور آماده شده بودند؛ آنها اطلاعات مسیر، زمان مناسب حرکت و نحوه عبور را در شبکههای اجتماعی با یکدیگر به اشتراک میگذاشتند و برخی حتی برای شنا در مسیر دریایی خود را آماده کرده بودند.
عامل دیگری که در اغلب گزارشها تکرار شده، شرایط جوی بود. به نوشته رویترز، آرام بودن دریا در روزهای پایانی ژوئیه باعث شد عبور از مسیر دریایی نسبت به بسیاری از روزهای سال کمخطرتر به نظر برسد و همین موضوع بر تعداد افرادی که تصمیم به شنا یا عبور از آب گرفتند افزود.
از بحران ۲۰۱۴ تا امروز؛ آیا تاریخ در سئوتا تکرار میشود؟
بحران اخیر نخستین چالش مهاجرتی سئوتا نیست. در فوریه ۲۰۱۴، دستکم ۱۴ مهاجر هنگام تلاش برای شنا از ساحل تاراخال به سئوتا جان باختند؛ حادثهای که پس از استفاده نیروهای گارد مدنی اسپانیا از گلولههای لاستیکی و تجهیزات ضدشورش برای جلوگیری از ورود مهاجران، به یکی از جنجالیترین پروندههای مرزی این کشور تبدیل شد و سالها موضوع تحقیقات قضایی و گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بود.
پس از آن نیز بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، سئوتا چندین بار شاهد یورشهای گروهی به حصار مرزی بود؛ از جمله در ژوئیه ۲۰۱۸ که بیش از ۶۰۰ مهاجر با استفاده از قیچی، چوب و ابزار برش از حصار عبور کردند و دهها مامور مرزبانی اسپانیا زخمی شدند.
این حوادث در نهایت مادرید را به تقویت حصارها، افزایش تجهیزات نظارتی و گسترش همکاری امنیتی با مراکش برای کنترل مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا سوق داد.
اما بزرگترین آزمون این مرز در مه ۲۰۲۱ رقم خورد. پس از تشدید تنش دیپلماتیک میان مادرید و رباط بر سر پذیرش ابراهیم غالی، رهبر جبهه پولیساریو، برای درمان در اسپانیا، حدود هشت هزار نفر تنها در دو روز وارد سئوتا شدند.
رویترز و بیبیسی گزارش دادند که دولت اسپانیا با اعزام ارتش و نیروهای گارد مدنی، کنترل مرز را در دست گرفت و با ازسرگیری همکاری امنیتی با مراکش، بخش عمده مهاجران بزرگسال را ظرف چند روز بازگرداند؛ هرچند وضعیت کودکان و نوجوانان بدون همراه به دلیل الزامات حقوقی پیچیدهتر بود.
مدیریت بحران؛ چالشهای پیش روی اسپانیا و اروپا
بحران ۲۰۲۱ اگرچه ظرف چند روز مهار شد، اما بحران ۲۰۲۶ نشان داد که مدیریت یک موج مهاجرتی، الزاما به معنای حل ریشههای آن نیست. به تحلیل شورای اروپایی روابط خارجی (ECFR) و موسسه سیاست مهاجرت (MPI)، شکاف اقتصادی میان شمال آفریقا و اروپا، گسترش شبکههای اجتماعی، فعالیت شبکههای قاچاق انسان و وابستگی اتحادیه اروپا به همکاری کشورهای همسایه برای کنترل مرزها، همچنان مهمترین عوامل شکلگیری چنین موجهایی هستند.
به باور این اندیشکدهها، اروپا ناگزیر است میان دو هدف گاه متعارض تعادل برقرار کند: از یک سو حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه و از سوی دیگر، رعایت تعهدات حقوقی در قبال پناهجویان و مهاجران. در غیر این صورت، سئوتا احتمالاً آخرین بحران از این دست نخواهد بود؛ بلکه میتواند به الگویی تکرارشونده در مرزهای جنوبی اروپا تبدیل شود.
بحران سئوتا نشان داد که مرزهای اروپا دیگر فقط با حصار، دوربین و نیروی نظامی تعریف نمیشوند؛ بلکه تصمیمهای سیاسی، شکافهای اقتصادی، شبکههای اجتماعی و روابط میان دولتها نیز میتوانند در مدت کوتاهی یک شهر کوچک مرزی را به کانون یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی اروپا تبدیل کنند.
محافظهکاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و «شبکه زیندشتی» را بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی کند.
تلگراف شنبه ۱۰ مرداد در گزارش نوشت که اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، با درخواست محافظهکاران این کشور برای استفاده از اختیارات امنیت ملی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که آن را «موذیترین» نهاد جاسوسی تهران توصیف کردهاند، روبهرو شده است.
قانونی که امکان معرفی نهادهای تحت حمایت دولتهای خارجی را بهعنوان سازمانهای تروریستی فراهم میکند، ماه گذشته و اندکی پیش از کنارهگیری کییر استارمر از مقام نخستوزیری، با روندی سریع به تصویب رسید.
این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، به کار گرفته شد.
محافظهکاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی، و «شبکه زیندشتی»، بازوی اصلی جنایی نیابتی آن، شدهاند.
بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامهریزی کردهاند.
نهادهای اطلاعاتی بریتانیا هر دو نهاد را «تهدیدی جدی» علیه امنیت ملی این کشور میدانند و از نظر سطح تهدید میان آنها تمایزی قائل نشدهاند.
این کمیته اعلام کرد: «ایران از ترور بهعنوان ابزار سیاست دولتی استفاده میکند و هدف گرفتن مخالفان برای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اولویتی مهم است.»
در این گزارش آمده است از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ تلاش برای قتل یا ربایش شهروندان بریتانیایی یا افراد ساکن بریتانیا صورت گرفته است.
نهادی پنهانتر و موذیتر
آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی، در یادداشتی برای تلگراف نوشت که وزارت اطلاعات به اندازه سپاه پاسداران بدنام نیست و «نکته دقیقا همینجاست».
او از وزیران خواست با استفاده از اختیارات «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶»، وزارت اطلاعات را که به گفته او «نهاد موذیتر و پنهانتر حکومت ایران» است، ممنوع کنند.
کرنز نوشت: «وزارت اطلاعات که عمدتا خارج از مناطق جنگی فعالیت میکند، یک سرویس اطلاعاتی سنتیتر، بیسروصدا و مرگبار است. این نهاد مخالفان را در ایران تعقیب میکند و هدایت پروژه سرکوب جهانی حکومت، بهویژه علیه جوامع یهودی ما را بر عهده دارد.»
به گفته او، وزارت اطلاعات در سراسر جهان به جمعآوری اطلاعات میپردازد، گروههای هکری فعال در زمینه سرقت و انتشار اطلاعات، از جمله «حنظله»، را اداره میکند و ممکن است هدف خود را برای ربایش به کشوری دیگر بکشاند و سپس او را برای اعدام، به ایران بازگرداند.
گزارش پارلمان بریتانیا همچنین به یک تحقیقات گسترده اروپایی درباره توطئههای ترور مخالفان ایرانی پرداخته است.
این عملیات به شبکهای جنایی به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، تبعه ایرانی ساکن ترکیه، نسبت داده شدهاند.
مقامها و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ چند عملیات این شبکه را مختل کردند.
دولت بریتانیا و متحدان اروپاییاش نیز در سال ۲۰۱۹ با ارسال اخطاری رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات را مسئول قتل سه مخالف ایرانی در اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دانستند.
ربایش مخالفان در خارج از کشور
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، ربایش مخالفان در خارج از کشور را یکی از روشهای عملیاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این گزارش به پروندهای در سال ۲۰۲۱ اشاره میکند که در آن پلیس فدرال آمریکا اعضای شبکهای وابسته به وزارت اطلاعات را به طراحی نقشه ربایش یک روزنامهنگار و فعال حقوق بشر (مسیح علینژاد) از خانهاش در نیویورک متهم کرد.
همین شبکه افرادی را در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی نیز زیر نظر داشته است.
به گفته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، این تهدیدهای فیزیکی عمدتا مخالفان ایرانی را هدف قرار میدهند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروههایی از جمله القاعده، حماس و حزبالله، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
دولت بریتانیا نیز با اذعان به تهدید وزارت اطلاعات، تحریمهایی از جمله ممنوعیت تسلیحاتی و مسدود کردن داراییها را علیه اداره امنیت داخلی این وزارتخانه و شبکه زیندشتی اعمال کرده است.
کرنز با تاکید بر ضرورت اقدامات بیشتر گفت: «جامعه یهودی ما موجی از حملات تروریستی را تحمل کرده و تلاش برای انجام ترور در خاک کشورمان همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی دولت باید از اختیارات خود استفاده کند.»
یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا نیز گفت دولت تهدید ایران را «فوقالعاده جدی» میگیرد و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا، نخستین اولویت آن است.
فدرال رزرو برای نصف کردن تورم ۱۱ ماه وقت گذاشت و ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است همین کار را در یک ماه و بدون تغییر نرخ بهره انجام داده است، آن هم در ماهی که خدمات بانکی مختل بود و مردم به پول خود دسترسی نداشتند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این کاهش نتیجه «اقدامات و ابزارهایی» بوده که در اختیار بانک مرکزی است.
به روایت گزارش همین نهاد، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده است؛ اما در روایتهای رسمی، به جزییات و ابزارهای مورد استفاده، اشارهای نمیشود.
برای سنجش این ادعا، معیاری بهتر از تجربه بانکهای مرکزی وجود ندارد.
آنچه فدرال رزرو برای نصف کردن تورم کرد
پس از همهگیری کووید، فدرال رزرو با تورم سالانه ۹ درصدی روبهرو شد؛ رقمی که برای آمریکا بحران ملی بود و برای اقتصاد ایران، حدودا اندازه تورم یک ماه در بهار امسال است.
برای نصف کردن همین تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۲۲ قریب به ۱۱ ماه وقت گذاشت، ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد و آن را از نزدیک صفر به بالای پنج درصد رساند. سپس حدود ۱۴ ماه نرخ را در اوج نگه داشت تا مطمئن شود تورم بازنمیگردد.
در ادبیات اقتصادی به این عملیات «فرود نرم» میگویند: پایین آوردن تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم.
منطق فرود نرم این است که نرخ بهره بالا میرود تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کند و خرج کردن و قرض گرفتن سخت شود؛ در کنارش ریختوپاش دولت مهار و چاپ پول بیپشتوانه متوقف میشود.
این مسیر کند و پرهزینه است، اما مسیر شناختهشده و استاندارد مهار تورم همین است.
حالا ادعای تهران را کنار این تجربه بگذارید: نصف کردن تورم ماهانه در یک ماه، در حالی که نرخ سود بانکی در طول تیر هیچ تغییری نکرد و نرخهای جدید تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی همچنان رکورد میزند و مخارج دولت شتابان بالا میرود. یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی ابزاری است که فدرال رزرو با آن همه اقتصاددان و استقلال، از وجودش بیخبر است.
ترمزی که واقعا کشیده شد
آن ابزار ناشناخته، در واقعیت تیرماه قابل مشاهده است. خدمات بانکی از ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر، یک ماه تمام، مختل بود؛ در میانه همین ماه کشور یک هفته برای مراسم حکومتی دفن علی خامنهای نیمهتعطیل شد، درگیریهای نظامی از سر گرفته شد و محاصره دریایی بازگشت.
در چنین ماهی بسیاری از خریدها اصلا انجام نشد؛ نه چون قیمتها آرام گرفته بود، بلکه چون مردم به حسابهای خود دسترسی نداشتند.
گزارش بانک مرکزی نیز ردپای این ترمز را نشان میدهد. بیشترین «مهار» در تورم خوراکیها ثبت شده که از ۸.۷ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی دقیقا در خرید روزمره، جایی که کارتخوانها از کار افتاده بود.
در همین گزارش، تورم نقطهبهنقطه و تورم ۱۲ ماهه، هر دو بالا رفتهاند. از سه عقربه تورم، فقط آن یکی پایین آمده که گردش پول را از آن گرفته بودند.
سفره هم روایت خودش را دارد: شانه تخممرغ از ۴۴۰ هزار تومان اوایل خرداد به ۵۳۰ هزار تومان در پایان تیر رسید؛ ۲۰ درصد گرانی در دو ماهی که روایت رسمیاش روی هم حدود ۱۱ درصد است.
برنامه «چرتکه» در قسمت اختلال بانکی که ۱۱ تیر پخش شد، پیشبینی کرده بود تورم ماهانه تیر پایین اعلام خواهد شد و هزینه گزاف این کاهش موقت، از معیشت مردم پرداخت شده است.
پرسش پایانی را خود ادعا میسازد: اگر بانک مرکزی واقعا ابزار نصف کردن یکماهه و بیهزینه تورم را در اختیار دارد، این ابزار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که تورم سالانه به روایت مرکز آمار بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بود، کجا بود؟ و چرا از زمان بازگشت همتی به بانک مرکزی، قدرت خرید مردم نصف شده است؟
با این اوصاف، اگر فدرال رزرو هم میتوانست کشور را تعطیل کند و نظام بانکی را از دسترس خارج کند، شاید به ۱۱ افزایش نرخ بهره و ۱۱ ماه مرارت نیازی نداشت.
ترمزی که در تیر کشیده شد بر تورم نبود؛ بر دسترسی مردم به پول خودشان بود. و پذیرفتن روایت رسمی، که این ترمز را بانک مرکزی با ابزارهای در اختیارش کشیده، معنای عملی روشنی دارد: طولانی شدن اختلال بانکی نه نقص فنی، که سیاستی آگاهانه بوده است.
صدها هزار نفر برای شرکت در رژه «افتخار جهانی» آمستردام در امتداد کانالهای این شهر گرد هم آمدند. این رویداد پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم پراید در برلین، فضای اعتراضی پرشورتری گرفت.
صدها هزار نفر شنبه ۱۰ مرداد در امتداد کانالهای پایتخت هلند جمع شدند تا در مهمترین برنامه «ورلد پراید» (افتخار جهانی) شرکت کنند. جشنی پرشور و در عین حال اعتراضی برای جامعه الجیبیتیکیوپلاس که برگزارکنندگان و شرکتکنندگان گفتند پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم «پراید» در برلین، برگزاری آن ضرورتی دوچندان یافت.
خبرگزاری رویترز نوشت که دهها قایق آراسته به پرچمها و بادکنکهای رنگینکمانی در کانالهای شهر حرکت کردند و جمعیت بزرگی با لباسهای رنگارنگ از کنارههای آب، آنها را تشویق کردند.
برخی شرکتکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود «آمریکا را دوباره همجنسگرا کنیم» و دیگری شعار «عشق برابر، حقوق برابر» را نمایش میداد.
روی یکی از قایقها نیز دو آدمک بادی شبیه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار داشتند. این دو آدمک لباسهای سنتی هلندی بر تن داشتند و در حالتی قرار گرفته بودند که گویی یکدیگر را میبوسند.
رژه کانالها مهمترین رویداد سالانه «پراید آمستردام» است.
برگزارکنندگان، آمستردام را به میزبانی «افتخار جهانی» امسال انتخاب کردند، زیرا ۲۵ سال از برگزاری نخستین ازدواج همجنسها با به رسمیت شناختن قانونی در این شهر میگذرد.
شعار مجموعه برنامههایی که در طول دو هفته در سراسر هلند برگزار میشود، «وحدت» است.
تدابیر امنیتی آشکار و پنهان
راب یتن، نخستوزیر هلند و نخستین نخستوزیر آشکارا همجنسگرای این کشور، نیز در مراسم حضور داشت.
نیروهای پلیس با دوچرخه، جتاسکی، قایق و خودرو، در محل گشتزنی میکردند تا این رویداد در امنیت برگزار شود.
فمکه هالسما، شهردار آمستردام، پس از حمله آخر هفته گذشته به مراسم «افتخار» در برلین اعلام کرده بود تدابیر امنیتی بیشتری اتخاذ خواهد شد، اما درباره جزییات آنها توضیحی نداده بود.
در آن حمله، یک ون به میان جمعیت رانده شد و یک نفر را کشت و بیش از ۳۰ نفر را مجروح کرد.
پلیس آلمان بعدا مظنون حمله را با شلیک گلوله کشت.
تیم کاکس، شرکتکننده ۵۵ ساله، گفت که حضور نیروهای اضافی پلیس برایش آزاردهنده نیست، اما تاسفبار است که چنین تدابیری ضرورت دارد.
او افزود: «همه باید همانگونه که هستند، پذیرفته شوند.»
سخنگوی «افتخار آمستردام» گفت افزایش تدابیر امنیتی، تمرکز این رویداد بر فراگیری را تغییر نخواهد داد.
مارتین آلبرز، سخنگوی این مجموعه، گفت: «هدف تروریسم گسترش ترس است و ما نباید تسلیم آن شویم.»
حمله برلین و ضرورت ادامه پراید
رویترز در گزارش خود درباره ورلد پراید آمستردام از قول یکی دیگر از شرکتکنندگان نوشت که حمله برلین انگیزه او را برای شرکت در رژه کانالها افزایش داد.
تره شان گریفین، آمریکایی ۳۲ ساله، که چند سال است در هلند زندگی میکند، گفت: «تلاش میکنند شما را بترسانند و میخواهند فرار کنید و پنهان شوید. میخواهید پنهان شوم؟ من با صدایی بلندتر بیرون خواهم آمد.»
یولیانه فان در هایده، شرکتکننده ۲۵ سالهای که سوار یکی از قایقها بود، نیز به رویترز گفت حمله برلین نشان داد مراسم «افتخار» همچنان تا چه اندازه مهم و ضروری است.
هزاران نفر ششم مرداد در مراسم بزرگداشت قربانیان حمله برلین شرکت کردند و در «هومومونومنت» آمستردام گل گذاشتند. این بنای یادبود در کنار کانال و متشکل از مثلثهایی از جنس گرانیت صورتی، به یاد قربانیان سرکوب همجنسگرایان ساخته شده است.
کاسپار پیسترز، از انجمن اچآیوی هلند، گفت حمله برلین در ذهن همه حاضران باقی خواهد ماند.
او افزود: «تا زمانی که انسانها وجود دارند، افراد الجیبیتیکیوپلاس نیز وجود خواهند داشت و هیچ میزانی از خشونت، حتی یک میلیون بمب، نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد.»
وزش بادهای شدید به آتشسوزیهای گسترده در چند منطقه یونان، از جمله اطراف آتن، دامن زده است. همزمان وضعیت بار دیگر در بخشهایی از اسپانیا و فرانسه وخیم شده است.
آتشسوزیهای جنگلی شنبه ۱۰ مرداد چند منطقه یونان، از جمله نواحی نزدیک آتن را دربرگرفتند و عملیات گسترده اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساکنان را به دنبال داشتند.
همزمان شرایط در بخشهایی از فرانسه و اسپانیا بار دیگر رو به وخامت گذاشت.
اروپا تابستان امسال پس از موجهای گرمای پیدرپی و رکوردشکن و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. شماری از روستاهای فرانسه و اسپانیا ویران شدهاند و صدها هزار نفر خانهها یا محل اقامت خود را در مناطق گردشگری ترک کردهاند.
در یونان، حریقهایی که از بادهایی شدید نیرو گرفتند، در چند منطقه شعلهور شدند.
تصاویر زنده خبرگزاری رویترز نشان داد آتشنشانان، نیروهای پلیس و آمبولانسها، در منطقه کوهستانی آگیا پاراسکوی، نزدیک پورتو گرمنو در ۶۰ کیلومتری شمال غرب آتن، مقابل دیواری از آتش و دود عقبنشینی میکنند.
مقامها گفتند بادهای شدید عملیات اطفای حریق را در برخی نقاط ناممکن کرده است.
تخلیه ساکنان اطراف آتن
مقامهای یونان برای چند منطقه هشدار اضطراری صادر کردند و درباره خطر بسیار شدید آتشسوزی در آتیکا و اویا هشدار دادند.
بیش از ۳۰۰ آتشنشان با ۹۲ خودروی اطفای حریق، ماشینآلات سنگین و هواپیما در منطقه بئوتیا مشغول مهار آتش شدند.
بیش از ۲۰۰ نفر از شهر آگیوس واسیلیوس، در حدود ۸۰ کیلومتری شمال غرب آتن، از راه دریا تخلیه شدند. ۱۲ نفر دیگر نیز از ساحل پورتو گرمنو با قایقهای گارد ساحلی و یک شناور آتشنشانی، نجات یافتند.
شعلهورشدن دوباره آتش در فرانسه
در استان کوهستانی وار در جنوب شرق فرانسه، آتشی که سه روز پیش مهار شده بود، دوباره شعلهور شد و ظرف شش ساعت بیش از هزار هکتار را سوزاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، وضعیت را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت آتشسوزیها امسال تاکنون ۱۱۹ هزار هکتار از اراضی فرانسه را دربرگرفتهاند.
مدیر سازمان آتشنشانی و امداد وار نیز گفت حریق همچنان مهار نشده و دمای ۴۰ درجه همراه با تشدید باد، وضعیت را «بسیار پیچیده» کرده است.
بیش از هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی و هواپیماهای آتشنشانی ۱۰ مرداد با چند مورد شعلهور شدن مجدد حریق مقابله کردند.
نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز شامگاه ۹ مرداد تخلیه شدند.
در جنوب غرب فرانسه، یک پناهگاه حیوانات از گوزنهایی مراقبت میکند که از آتشسوزی اطراف بوردو گریخته، اما دچار سوختگی یا حوادث ناشی از وحشت شدهاند.
مدیر این مرکز گفت صدها هزار حیوان جان باختهاند.
ادامه حریقها در اسپانیا
اسپانیا دو روز پس از اعلام پایان وضعیت اضطراری ملی، همچنان با چند کانون آتشسوزی درگیر شد.
وضعیت در استان لئون با آغاز حریقی تازه وخیمتر شد، اما در زامورا بهبود شرایط امکان بازگشایی ۱۴ شهر تخلیهشده را فراهم کرد.
آتشسوزی وای دِ اوشو در استان کاستلیون پس از هفت روز و سوزاندن نزدیک به ۱۰ هزار هکتار تثبیت شد و ساکنان تخلیهشده، بازگشتند.
پلیس پس از یافتن دو نقطه جداگانه آغاز حریق، احتمال عمدی بودن آن را مطرح کرد.
آتشسوزیهای بزرگ مادرید و آویلا نیز پس از سوزاندن بیش از ۷۰ هزار هکتار، تثبیت شدند.
فصل آتشسوزی امسال در اتحادیه اروپا از حد متوسط شدیدتر بوده و از رکورد سال ۲۰۲۵ عبور کرده است. زمستان نسبتا پرباران به رشد پوشش گیاهی کمک کرد و موجهای گرمای بعدی آن را به سوختی آماده برای حریق تبدیل کرد.
پیامدهای گرما از آتشسوزیها فراتر رفته است.
اتریش در ماه ژوئن ۳۹۵ مرگ مرتبط با گرما ثبت کرد. بریتانیا شمار قربانیان گرما را در سال جاری دو هزار و ۸۷۷ نفر اعلام کرده است. فرانسه نیز از پنج هزار و ۷۶۴ مرگ مازاد میان ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه خبر داد و نهاد بهداشت عمومی آلمان شمار مرگهای مرتبط با گرما را حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر برآورد کرد.