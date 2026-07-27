با گسترش آتشسوزیها، بیش از ۳۲۰ هزار نفر در فرانسه و اسپانیا خانههای خود را ترک کردند
با گسترش آتشسوزیهای جنگلی در فرانسه و اسپانیا، بیش از ۳۲۰ هزار نفر خانههای خود را ترک کردهاند. آتش اکنون به ۱۵ کیلومتری بوردو رسیده و مقامها هشدار دادهاند بازگشت موج گرمای تازه میتواند مهار حریق را دشوارتر کند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد مقامهای فرانسه اعلام کردند حدود ۲۲۰ هزار نفر، از جمله ساکنان محلی و گردشگران، از مناطق در معرض خطر تخلیه شدهاند. در اسپانیا نیز به گفته مقامها، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر دستور ترک خانههای خود را دریافت کردهاند.
ژروم استف، شهردار شهر سِستاس در حومه بوردو، گفت: «این آتشی با ابعادی است که تا امروز مشابه آن را ندیدهایم.»
در اسپانیا، بهبود شرایط جوی در طول شب از گسترش آتشسوزیهای بزرگ مرکز کشور کاست. با این حال، حریق استان کاستیون همچنان از کنترل خارج است و هواشناسی درباره موج گرمای تازه در هفته جاری هشدار داده است.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، گفت این آتشسوزیها نتیجه وضعیت اضطراری اقلیمی است که موجهای گرما را مکررتر و کشور را آسیبپذیرتر کرده است.
آتشسوزیهای «نسل ششم» از شدیدترین و مهارنشدنیترین حریقهای جنگلیاند و میتوانند در هر ساعت هزاران هکتار را بسوزانند. دانشمندان آنها و موجهای گرمای شدید را با تغییرات اقلیمی مرتبط میدانند.
ماریا آنخلس سرانو، از ساکنان استان کاستیون که به دلیل آتشسوزی خانهاش را ترک کرده، به رویترز گفت بیش از هر چیز نگران نابودی طبیعت است و افزود: «خسارتهای مادی جبران میشوند، اما این فقدان عاطفی دردناک است.»
پیامدهای اقتصادی و ادامه تلاشها برای مهار آتش
رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، گفت آتشسوزیهای اطراف بوردو ضربهای جدی به اقتصاد منطقه وارد کرده است. بوردو یکی از مراکز اصلی تولید شراب و از قطبهای مهم گردشگری فرانسه است.
دولت امانوئل مکرون دوشنبه وضعیت آتشسوزیها را در نشست هیات وزیران بررسی کرد. پس از این نشست، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفت آتشسوزی بزرگ استان ژیروند از شب گذشته دیگر گسترش نیافته، اما «به هیچوجه مهار نشده» و خطر همچنان پابرجاست.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون برای دیدار با آتشنشانان و مقامهای محلی به مناطق آسیبدیده از آتشسوزی در جنوبغرب این کشور سفر خواهد کرد.
این دفتر افزود آتشسوزی در غرب بوردو از چهارشنبه تاکنون ۴۲ هزار هکتار جنگل کاج را سوزانده و ۲۴۰ خانه را ویران کرده است. شدت حریق پس از بارش نمنم باران در طول شب کاهش یافته است.
در اسپانیا، سه آتشسوزی بزرگ همچنان در مناطق کوهستانی شمالغرب مادرید فعالاند. مقامها میگویند حریقهای استانهای مادرید، تولدو و آویلا تاکنون ۷۷ هزار هکتار را سوزاندهاند و آتشسوزی آویلا بزرگترین حریق ثبتشده در تاریخ معاصر این کشور است.
فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، گفت: «دوشنبه و سهشنبه برای مهار این آتشسوزی سرنوشتسازند. از چهارشنبه، شرایط جوی برای عملیات اطفای حریق بسیار نامساعدتر خواهد شد، اما همچنان امیدواریم.»
اداره هواشناسی فرانسه پیشبینی کرده است که پس از بهبود شرایط جوی در روز دوشنبه، دمای هوا در منطقه بوردو تا پایان هفته بار دیگر به ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
بر اساس پایشگر اقلیمی رویترز، میانگین بیشینه دمای ماه ژوییه (تیر و مرداد) در بوردو و آویلا به ۳۲ درجه سانتیگراد رسیده که نزدیک به شش درجه بیشتر از میانگین بیشینه دمای این ماه در فاصله سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.
در چارچوب سازوکار حفاظت مدنی اتحادیه اروپا، یونان و ایتالیا هر کدام دو فروند هواپیمای آبپاش کانادایر و پرتغال نیز بیش از ۱۰۰ نیروی نظامی همراه با تجهیزات به اسپانیا اعزام کردهاند.
وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد دو هواپیمای دیگر از ترکیه برای کمک به عملیات اطفای حریق اعزام خواهند شد.
سوئیس نیز در پی درخواست پاریس، دو بالگرد سوپر پوما و خدمه آنها را برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام کرده است.
دادههای شرکت کپلر نشان میدهد پس از حمله حوثیهای یمن به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یکشنبه تردد کشتیها از تنگه بابالمندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد که بر اساس این دادهها، چهارم مرداد تنها ۱۱ کشتی حامل محمولههای کالا از تنگه بابالمندب عبور کردند که پایینترین میزان در چند ماه گذشته بود.
از هفته گذشته، فعالیت حوثیهای همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرده است. این گروه اعلام کرده قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد؛ اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش میدهد.
این درگیری پیشتر جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز را بهشدت محدود کرده است.
اختلال در کشتیرانی باعث شد قیمت محمولههای فیزیکی نفت خام در خاورمیانه، اروپا و آفریقا، هفته گذشته به بالاترین سطح در دو ماه اخیر برسد.
از میان کشتیهایی که چهارم مرداد از بابالمندب عبور کردند، هفت فروند نفتکش بودند که سه فروند از آنها وارد دریای سرخ شدند.
دو فروند از این نفتکشها از نوع نفتکشهای بسیار بزرگ حامل نفت خام، موسوم به «ویالسیسی» بودند که برای بارگیری نفت خام عربستان سعودی به سوی بندر ینبع حرکت میکردند. کشتی سوم نیز به روسیه مرتبط بود.
چهار کشتی که چهارم مرداد از دریای سرخ خارج شدند شامل نفتکش بسیار بزرگ «نیو اکسپلورر» با پرچم هنگکنگ بود که دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به مقصد بندر نینگبو در شرق چین حمل میکرد.
یک نفتکش دیگر یک میلیون بشکه نفت خام روسیه را به مقصد چین حمل میکرد و نفتکش دیگری نیز حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام عربستان سعودی را به مقصد پاکستان انتقال میداد.
یک نفتکش بسیار بزرگ دیگر با پرچم هنگکنگ به نام «نیو پرل» نیز با محموله دو میلیون بشکهای نفت خام عربستان سعودی، از مسیر تنگه بابالمندب در حال خروج از دریای سرخ و حرکت به سوی بندر ژوشان در شرق چین است.
نیو پرل چهارمین ابرنفتکش چینی است که از زمان اعلام محاصره دریایی از سوی حوثیها، دریای سرخ را ترک میکند.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، اعلام کرد این گروه سوم مرداد تاسیسات آرامکو، متعلق به شرکت دولتی نفت عربستان سعودی را در شهرهای جیزان و ینبع هدف قرار داده است.
چهارم مرداد هفت کشتی از این تنگه عبور کردند که سه فروند از آنها نفتکشهای حامل فرآوردههای نفتی مرتبط با ایران بودند و از تنگه خارج شدند.
سوم مرداد تنها سه کشتی، در حالی که سامانههای فرستنده موقعیت خود را خاموش کرده بودند، از تنگه هرمز عبور کردند.
این کشتیها شامل یک نفتکش بسیار بزرگ در مسیر قطر برای بارگیری نفت، یک نفتکش حامل گاز مایع در مسیر بندر الرویس امارات متحده عربی برای بارگیری محموله و یک نفتکش حامل نفتای قطر به مقصد ژاپن بودند.
دوم مرداد نیز هفت کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند. از جمله این کشتیها، دو نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام عراق و امارات متحده عربی و یک نفتکش حامل نفت کوره بودند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری ساخت آنها به روسیه، عملا از همان ابتدای جنگ اوکراین وارد مناقشه شده و به این کشور حمله کرده است.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اوکراین گفت این حمله پیشتر رخ داده، اما «به شکلی متفاوت».
او افزود: «ایران از همان سال نخست جنگ، فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد. هزاران فروند از این پهپادها را تحویل داد و سپس مجوز تولید آنها را نیز واگذار کرد.»
رییسجمهوری اوکراین ادامه داد: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داد.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد حمله اوکراین را یک «ماجراجویی خطرناک» و «اقدامی مطلقا غیرقانونی و نمایشی برای جلب توجه» خواند و تهدید کرد این رویداد «قطعا از طرف ما بیپاسخ نخواهد ماند».
او افزود: «بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند و مراقب باشند که اقدامات رژیم اوکراین میتواند پیامدهایی داشته باشد که دامنگیر بخشهای مختلف جهان شود.»
بقایی ادامه داد: «کسانی که پشتیبان دولت اوکراین هستند، باید پاسخگو باشند. تبعات اینگونه اقدامات غیرقابل پیشبینی خواهد بود.»
زلنسکی: جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست
زلنسکی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نسبت به هرگونه اقدام شتابزده هشدار داد و اعلام کرد هرچند کییف میکوشد ضمن در پیش گرفتن احتیاط، از گشوده شدن جبههای تازه در جنگ جلوگیری کند، اما «پنهان کردن واقعیت هیچ فایدهای ندارد».
او گفت: «ایران و کره شمالی همین حالا هم به ما حمله کردهاند. امیدوارم این حملات را تشدید نکنند، اما ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم و بدانیم که نمیتوان به آنها اعتماد کرد.»
او افزود تهران و پیونگیانگ از همان ابتدای جنگ، بیآنکه کییف اقدامی تنشزا انجام داده باشد، به مسکو سلاح رساندند.
مقامهای محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوف-نا-دونو و بلگورود در جنوب روسیه، دو کشته و ۱۷ زخمی بر جای گذاشته است. در اوکراین نیز مقامهای محلی گفتند حملات تازه روسیه، یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.
یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه پنجم مرداد در پیامی در تلگرام گفت در روستوف-نا-دونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، یک زوج از یک خانواده کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
حال دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
او افزود سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه، از جمله انبارها، آتشسوزی ایجاد کرد و موج انفجار، شیشههای یک ساختمان مسکونی را شکست.
در بلگورود، شهری که مانند روستوف-نا-دونو در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد، مقامهای منطقهای اعلام کردند حمله پهپادی ۱۲ نفر، از جمله دو کودک را زخمی کرد و موجب آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی شد.
قیمت جهانی نفت پس از آنکه واشینگتن از توقف اقدامات نظامی بیشتر برای فراهمشدن فرصت دیپلماسی خبر داد، در معاملات روز دوشنبه پنجم مرداد بهشدت کاهش یافت. احتمال کاهش تنش با جمهوری اسلامی و ادامه جریان صادرات از تنگه هرمز، نگرانیها درباره کمبود عرضه را فرو نشاند.
قیمت نفت در معاملات اولیه بازارهای آسیایی در روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه [پنجم مرداد] بخش قابلتوجهی از افزایش ناشی از جنگ در هفته گذشته را از دست داد. به نوشته خبرگزاریها سرمایهگذاران با مشاهده نشانههای کاهش احتمالی تنش نظامی میان آمریکا و حکومت ایران، توجه خود را از خطر گسترش درگیریهای منطقهای به چشمانداز ازسرگیری مذاکرات معطوف کردند.
بر اساس دادههای ثبتشده در ساعت ۷:۳۲ صبح به وقت توکیو، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با پنج دلار و ۲۹ سنت کاهش، به ۸۴ دلار و دو سنت در هر بشکه رسید. این افت معادل ۵.۹۲ درصد بود.
نفت خام برنت نیز با کاهش پنج دلار و ۹۰ سنتی، معادل ۶.۱۰ درصد، در سطح ۹۰ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه معامله شد.
بیشترین افت به نفت خام مربان اختصاص داشت که قیمت آن با ۱۰ دلار و ۱۲ سنت کاهش، به ۹۷ دلار و پنج سنت در هر بشکه رسید. این رقم از افت ۹.۴۴ درصدی حکایت دارد. قیمت گاز طبیعی نیز ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۸۰۵ دلار رسید.
دیپلماسی نگرانی بازار را کاهش داد بازارهای انرژی در هفته گذشته نوسانهای شدیدی را تجربه کردند. نگرانی از احتمال اختلال در صادرات نفت خام از تنگه هرمز و دریای سرخ، در پی درگیریهای مرتبط با ایران، آمریکا و حوثیهای یمن، قیمت نفت را برای مدتی به بالاترین سطح چند ماه اخیر نزدیک کرده بود.
به نوشته رسانهها از جمله نشریه اماراتی گلفنیوز، فضای روانی بازار پس از آن بهبود یافت که واشینگتن اعلام کرد برای فراهمکردن فرصت ادامه مذاکرات، از انجام اقدامات نظامی بیشتر خودداری میکند. این موضع احتمال وقوع یک درگیری گستردهتر در منطقه را، دستکم در کوتاهمدت، کاهش داده است.
ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک همچنین انتظارها برای ورود نفت بیشتر ایران به بازارهای جهانی را افزایش داده است. معاملهگران اکنون در حال ارزیابی دوباره این موضوع هستند که آیا اختلال در عرضه به همان شدتی خواهد بود که پیشتر تصور میشد یا نه.
خطرهای امنیتی همچنان بازار را تهدید میکند با وجود سقوط قیمتها در معاملات دوشنبه، تحلیلگران هشدار دادهاند که بازار انرژی همچنان به تحولات خاورمیانه بسیار حساس است.
حملات به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی و ادامه تهدیدهای امنیتی در مسیر کشتیرانی بابالمندب، آسیبپذیری زنجیره جهانی تامین نفت را نشان داده است؛ هرچند جریان صادرات نفت خام همچنان ادامه دارد.
تنگه هرمز و بابالمندب از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میروند. هرگونه حمله تازه به تاسیسات نفتی یا کشتیهای عبوری از این مسیرها میتواند روند نزولی قیمتها را بهسرعت معکوس کند.
آژانس بینالمللی انرژی نیز پیشتر هشدار داده بود که با وجود بهبود جریان انتقال نفت پس از اختلالهای قبلی، بازار همچنان در برابر آغاز دوباره درگیریها در خلیج فارس آسیبپذیر است. به گفته این نهاد، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان بر عوامل بنیادین عرضه و تقاضا سایه انداختهاند.
افت نفت ممکن است فشار تورمی را کاهش دهد به نوشته گلفنیوز، کاهش قیمت نفت در آستانه هفتهای مهم برای بازارهای مالی رخ داده است. سرمایهگذاران در انتظار تصمیمهای بانکهای مرکزی، گزارش درآمد شرکتهای بزرگ و تحولات تازه ژئوپلیتیکی هستند.
اگر افت قیمت نفت ادامه پیدا کند، میتواند هزینه انرژی و نگرانیهای تورمی را کاهش دهد. با این حال، پایداری این روند به ادامه تلاشهای دیپلماتیک، خودداری طرفها از حملات تازه و بازماندن مسیرهای اصلی کشتیرانی بستگی خواهد داشت.
مرکز اسلامی انگلیس، با وجود ادامه تحقیقات درباره ارتباط احتمالی آن با جمهوری اسلامی، همچنان مجوز حمایت از صدور ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی را در اختیار دارد. منتقدان از دولت بریتانیا خواستهاند این مجوز را فورا بازبینی کند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.
این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباطهای احتمالی آن با حکومت ایران دنبال میکند. وزارت کشور بریتانیا میگوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهیها و هویت دریافتکنندگان آنها را اعلام نکرده است.
تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتیاش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.
این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز بهدلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدیهای حامی جمهوری اسلامی، قابهای تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزبالله و برچسبهایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته میشد.
مرکز اسلامی انگلیس پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمعافروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیشتر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.
نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، بهویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.
یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا را «نگرانکننده» خواند.
او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجالبرانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا نگرانکننده است.»
والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سختگیرانهتر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.
مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».
سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمانهای واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و میتواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.
او افزود: «میپذیریم که پیشتر پرسشهایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت میکند.
کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.
این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاستگذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.
گزارشهایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعهالمصطفی منتشر شده است. وزارت خزانهداری آمریکا جامعهالمصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت بهعنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.
کالج اسلامی پیشتر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعهالمصطفی را «بیاساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.
کتابفروشیهای اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفتهاند انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتابفروشیهای اسلامی نیز اجازه یافتهاند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.
بنا بر این گزارش، بعضی از کتابهای عرضهشده در این فروشگاهها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بودهاند. مقامهای زندانهای بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطیسازی تشخیص دادهاند.
لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «بهجای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاههای اسلامی که کتابهایی درباره جهاد میفروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»
وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.
او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل میکنند، «با نهایت جدیت» دنبال میکند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوعکردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازاتهایی مانند حبسهای طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبهرو شوند.
دادههای وزارت کشور نشان میدهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.
این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.