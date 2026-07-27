خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد مقام‌های فرانسه اعلام کردند حدود ۲۲۰ هزار نفر، از جمله ساکنان محلی و گردشگران، از مناطق در معرض خطر تخلیه شده‌اند. در اسپانیا نیز به گفته مقام‌ها، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر دستور ترک خانه‌های خود را دریافت کرده‌اند.

ژروم استف، شهردار شهر سِستاس در حومه بوردو، گفت: «این آتشی با ابعادی است که تا امروز مشابه آن را ندیده‌ایم.»

در اسپانیا، بهبود شرایط جوی در طول شب از گسترش آتش‌سوزی‌های بزرگ مرکز کشور کاست. با این حال، حریق استان کاستیون همچنان از کنترل خارج است و هواشناسی درباره موج گرمای تازه در هفته جاری هشدار داده است.

100 % آتش‌نشانان در حال مهار آتش‌سوزی جنگلی در منطقه مارشپریم، استان ژیروند فرانسه؛ حریقی که پس از موج گرما و خشکسالی گسترده شعله‌ور شده است.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، گفت این آتش‌سوزی‌ها نتیجه وضعیت اضطراری اقلیمی است که موج‌های گرما را مکررتر و کشور را آسیب‌پذیرتر کرده است.

آتش‌سوزی‌های «نسل ششم» از شدیدترین و مهارنشدنی‌ترین حریق‌های جنگلی‌اند و می‌توانند در هر ساعت هزاران هکتار را بسوزانند. دانشمندان آن‌ها و موج‌های گرمای شدید را با تغییرات اقلیمی مرتبط می‌دانند.

ماریا آنخلس سرانو، از ساکنان استان کاستیون که به دلیل آتش‌سوزی خانه‌اش را ترک کرده، به رویترز گفت بیش از هر چیز نگران نابودی طبیعت است و افزود: «خسارت‌های مادی جبران می‌شوند، اما این فقدان عاطفی دردناک است.»

پیامدهای اقتصادی و ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش

رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، گفت آتش‌سوزی‌های اطراف بوردو ضربه‌ای جدی به اقتصاد منطقه وارد کرده است. بوردو یکی از مراکز اصلی تولید شراب و از قطب‌های مهم گردشگری فرانسه است.

دولت امانوئل مکرون دوشنبه وضعیت آتش‌سوزی‌ها را در نشست هیات وزیران بررسی کرد. پس از این نشست، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفت آتش‌سوزی بزرگ استان ژیروند از شب گذشته دیگر گسترش نیافته، اما «به هیچ‌وجه مهار نشده» و خطر همچنان پابرجاست.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون برای دیدار با آتش‌نشانان و مقام‌های محلی به مناطق آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در جنوب‌غرب این کشور سفر خواهد کرد.

این دفتر افزود آتش‌سوزی در غرب بوردو از چهارشنبه تاکنون ۴۲ هزار هکتار جنگل کاج را سوزانده و ۲۴۰ خانه را ویران کرده است. شدت حریق پس از بارش نم‌نم باران در طول شب کاهش یافته است.

100 % هواپیمای آب‌پاش در حال مهار آتش‌سوزی جنگلی در استان ژیروند فرانسه.

در اسپانیا ، سه آتش‌سوزی بزرگ همچنان در مناطق کوهستانی شمال‌غرب مادرید فعال‌اند. مقام‌ها می‌گویند حریق‌های استان‌های مادرید، تولدو و آویلا تاکنون ۷۷ هزار هکتار را سوزانده‌اند و آتش‌سوزی آویلا بزرگ‌ترین حریق ثبت‌شده در تاریخ معاصر این کشور است.

فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، گفت: «دوشنبه و سه‌شنبه برای مهار این آتش‌سوزی سرنوشت‌سازند. از چهارشنبه، شرایط جوی برای عملیات اطفای حریق بسیار نامساعدتر خواهد شد، اما همچنان امیدواریم.»

اداره هواشناسی فرانسه پیش‌بینی کرده است که پس از بهبود شرایط جوی در روز دوشنبه، دمای هوا در منطقه بوردو تا پایان هفته بار دیگر به ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

بر اساس پایشگر اقلیمی رویترز، میانگین بیشینه دمای ماه ژوییه (تیر و مرداد) در بوردو و آویلا به ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسیده که نزدیک به شش درجه بیشتر از میانگین بیشینه دمای این ماه در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.

100 % شعله‌های آتش در میان پوشش گیاهی سوخته در استان ژیروند فرانسه.

در چارچوب سازوکار حفاظت مدنی اتحادیه اروپا، یونان و ایتالیا هر کدام دو فروند هواپیمای آب‌پاش کانادایر و پرتغال نیز بیش از ۱۰۰ نیروی نظامی همراه با تجهیزات به اسپانیا اعزام کرده‌اند.

وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد دو هواپیمای دیگر از ترکیه برای کمک به عملیات اطفای حریق اعزام خواهند شد.

سوئیس نیز در پی درخواست پاریس، دو بالگرد سوپر پوما و خدمه آن‌ها را برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام کرده است.