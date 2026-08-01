بر اساس هشدار مشترکی که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و آژانس حفاظت از محیط زیست منتشر کرده‌اند، «عوامل سایبری مخرب» از راه دور در کنترل‌کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC) که از طریق اینترنت به سامانه‌های آب متصل هستند، دستکاری کرده‌اند؛ اقدامی که باعث کاهش فشار آب و بروز آب‌گرفتگی در برخی تاسیسات شده است.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده‌اند احتمال زیادی وجود دارد جمهوری اسلامی پشت حمله هماهنگ سایبری به بیش از ۳۰ سامانه آب شهری در ایالت مینه‌سوتا باشد. کارشناسان نیز سال‌هاست هشدار می‌دهند که صنعت آب آمریکا، که در برابر مقررات سخت‌گیرانه امنیت سایبری مقاومت کرده است، در برابر چنین حملاتی آسیب‌پذیر است.

با این حال، نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز به‌طور قطعی نتیجه نگرفته‌اند که تهران مسئول حملات مینه‌سوتاست. اما این حملات پس از هشدارهای مکرر مقام‌های فدرال امنیت سایبری رخ داده است؛ هشدارهایی که می‌گفتند حکومت ایران طی ماه‌های گذشته دستگاه‌های متصل به اینترنت را که عملیات تاسیسات آب، فاضلاب و انرژی آمریکا را کنترل می‌کنند، هدف قرار داده است.

با این همه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید، نقش حکومت ایران در حمله مینه‌سوتا را رد کرد و بار دیگر مقام‌های این ایالت را مقصر دانست.

او گفت: «من مینه‌سوتا را مقصر می‌دانم، چون به‌شدت بی‌کفایت هستند. فرماندار فاسد مینه‌سوتا مقصر است. ایران مشکلات بسیار بزرگ‌تری دارد تا اینکه بخواهد نگران مینه‌سوتا باشد.»

در مقابل، تیم والز، فرماندار دموکرات مینه‌سوتا، هم جمهوری اسلامی و هم ترامپ را مسئول دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ دقیقا می‌داند چه کسی مسئول این حمله است و می‌داند ایالت‌های دیگری هم هدف قرار گرفته‌اند. این همان چیزی است که جنگ مدرن امروز به آن شباهت دارد و بیش از پیش نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای برای پیروزی در جنگ با ایران وجود ندارد.»

مقام‌های فدرال نام ایالت‌های آسیب‌دیده را اعلام نکرده‌اند. با این حال، علاوه بر مینه‌سوتا، ایالت‌های میشیگان و داکوتای جنوبی نیز وقوع حملات مشابه را گزارش کرده‌اند.

به‌نوشته واشینگتن‌پست کارشناسان معتقدند شمار ایالت‌های درگیر احتمالا بسیار بیشتر است.

جاشوا کورمن، کارشناس امنیت عمومی و تاب‌آوری در موسسه امنیت و فناوری، گفت: «ما فقط یک اینترنت داریم و همین تجهیزات در اختیار همه این قربانیان است. از نظر تئوری، این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند در هر ۵۰ ایالت وجود داشته باشد.»

به گفته الک دیویسون، تحلیلگر برنامه واتر ایساک (WaterISAC) که با دولت آمریکا برای تقویت امنیت سایبری بخش آب همکاری می‌کند، مهاجمان تاکنون از روش‌هایی «نه‌چندان پیچیده» استفاده کرده‌اند. آنها معمولا کنترل‌کننده‌هایی را هدف قرار داده‌اند که دارای رمز عبور ضعیف یا حتی بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی امنیتی بوده‌اند.

پس از نفوذ، مهاجمان رمزهای عبور را تغییر داده، اپراتورها را از سامانه خارج کرده و ارتباط کنترل‌کننده‌ها را قطع کرده‌اند.

دیویسون گفت این حملات باعث شده برخی شهرها هشدار جوشاندن آب صادر کنند و بسیاری از تاسیسات ناچار شوند برای مدت طولانی به‌صورت دستی فعالیت کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که مهاجمان منطق کنترلی یا نرم‌افزار این سامانه‌ها را تغییر دهند، به‌گونه‌ای که اپراتورها متوجه مشکل نشوند؛ برای مثال ممکن است سطح مواد شیمیایی خطرناک تغییر کند، در حالی که صفحه‌های نمایش همچنان وضعیت عادی را نشان دهند.

کرت گودت، رییس بخش اطلاعات شرکت امنیت سایبری دراگوس (Dragos)، به واشینگتن‌پست گفت: «اپراتورها همه چیز را عادی می‌بینند، هیچ هشداری فعال نمی‌شود و سامانه ممکن است بدون اینکه کسی متوجه شود وارد وضعیتی ناایمن شود.»

به‌نوشته این روزنامه کارشناسان تقریبا اتفاق نظر دارند که زیرساخت‌های آب آمریکا بیش از یک دهه است که به‌شدت آسیب‌پذیر بوده‌اند.