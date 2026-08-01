بر اساس این گزارش که شنبه ۱۰ مرداد منتشر شد، هر ۵۵ عضو یوفا در صورت کناره‌گیری نکردن اینفانتینو، به برکناری او رای خواهند داد.

یوفا برای درخواست برگزاری چنین رای‌گیری‌ای تنها به حمایت ۴۳ عضو فیفا نیاز دارد.

تلگراف ۱۰ مرداد در گزارش دیگری نوشت که یوفا در حال بررسی استفاده از طرح محرمانه‌ای است که سال‌ها پیش خود اینفانتینو برای جدایی از فیفا تهیه کرده بود: «با وجود عقب‌نشینی تحقیرآمیز اینفانتینو و تضعیف شدید موقعیتش، هنوز ضربه نهایی به مدیری که به مهارت در بقا مشهور است وارد نشده است.»

اگرچه اکنون تقریبا قطعی به نظر می‌رسد که پیش از انتخابات ریاست فیفا، رقبایی برای اینفانتینو وارد میدان شوند، اما خبرگزاری رویترز نوشت که اگر او همچنان تصمیم به نامزدی داشته باشد، هنوز شانس بالایی برای انتخاب دوباره دارد.

طرح فروش سهام، از ابتدا مستقیما ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو فیفا را هدف گرفته بود؛ فدراسیون‌هایی که بسیاری از آن‌ها برای تامین هزینه‌های خود به منابع مالی فیفا وابسته‌اند و در دوران ریاست اینفانتینو نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

اینفانتینو برای تمدید ریاست خود تا سال ۲۰۳۱، در دور نخست به دو-سوم آرا و در دورهای بعدی به اکثریت حداقلی نیاز دارد.

طرح جنجالی با سرمایه‌گذاران جنجالی

اینفانتینو پس از افشای برنامه خود برای فروش ۳۰ درصد از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با موجی از انتقادها در سراسر فوتبال جهان روبه‌رو شد.

اجرای این طرح باعث می‌شد گروهی از سرمایه‌گذاران کنترل منافع تجاری مهم‌ترین رقابت‌های ملی مردان و زنان فیفا را در اختیار بگیرند.

یوفا، فیفا را متهم کرد که تلاش می‌کند روح فوتبال را به معامله بگذارد.

هشتم مرداد، ۵۵ فدراسیون عضو فیفا، از جمله اتحادیه فوتبال انگلستان، با رای ۵۵ بر ۰ به تحریم جام جهانی رای دادند.

با این حال، با وجود آن که کشورهای عضو کنکاکاف در آمریکای شمالی و مرکزی از موضع یوفا پیروی کردند ، فیفا نهم مرداد با انتشار بیانیه‌ای قاطع تاکید کرد این طرح اجرا خواهد شد و ادعا کرد «در حال فروش فوتبال نیست».

اما زمانی که کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد در برابر این طرح مقاومت خواهد کرد و گفت «در همبستگی با یوفا و کنکاکاف برای حفاظت از جام جهانی فیفا» ایستاده است، اینفانتینو دیگر نتوانست حمایت بیش از ۵۰ درصد از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا را برای اجرای طرح خود به دست آورد.

اعتراض‌ها نهم مرداد ادامه یافت.

کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفانتینو، در اعتراض به این طرح استعفا داد و پس از او کوین لامور، مدیر ارشد عملیاتی فیفا، اعلام کرد کارکنان این سازمان از سوی اینفانتینو «فریب خورده‌اند».

در ادامه، فشارهای سیاسی نیز افزایش یافت: اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، خواستار کناره‌گیری اینفانتینو شد و شب گذشته، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و از متحدان نزدیک اینفانتینو، اعلام کرد درباره این طرح با او مشورتی انجام نشده بود.

اینفانتینو عقب کشید

اینفانتینو، بامداد ۱۰ مرداد اعلام کرد طرح جنجالی فروش سهام رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی را پس از مخالفت‌های گسترده کنار گذاشته است.

در ادامه، یوفا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده و پس از عقب‌نشینی او از طرح ۱۵ میلیارد پوندی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، خواستار تغییر در رهبری فیفا شد.

یوفا در بیانیه خود وعده‌هایی را که اینفانتینو هنگام انتخاب شدن به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ داده بود، یادآوری کرد. وعده‌هایی مبنی بر اداره شفاف فیفا و اینکه پول این سازمان متعلق به فدراسیون‌های ملی است.

یوفا اعلام کرد: «او در عمل به هر دو وعده خود ناکام مانده است. توافق آشفته، پشت پرده و غیرشفافی که طراحی کرد و تلاش داشت آن را به اجرا بگذارد، هیچ نشانی از شفافیت نداشت. همچنین با وجود آن که ذخایر مالی فیفا اکنون بیش از پنج میلیارد دلار است، او نتوانسته از پول فدراسیون‌ها به سود فوتبال استفاده کند.»

این بیانیه پس از موج گسترده مخالفت‌ها و اعتراض‌های داخلی در فیفا منتشر شد؛ اعتراض‌هایی که به نوشته رویترز، برخی کارکنان این نهاد از آن با عنوان «کشتن هیولا» یاد کرده‌اند.

اتحادیه فوتبال انگلستان (FA) با حمایت از موضع یوفا اعلام کرد: «ما به طور کامل از موضع یوفا حمایت می‌کنیم. زمان آن فرا رسیده است که بازنگری کامل و محکمی در رهبری و حکمرانی فیفا صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که بازی جهانی به‌صورت شفاف، به نفع همه ۲۱۱ کشور عضو و با محوریت سرپرستی بلندمدت فوتبال اداره می‌شود.»

نارضایتی از شیوه رهبری

از سوی دیگر، رویترز به نقل از منابعی نوشت که اینفانتینو بارها اطرافیانش در فیفا را با شیوه رهبری مستقل خود به ستوه آورده است. او در سال ۲۰۱۶ پس از پایان دوران ۱۷ ساله سپ بلاتر در پی رسوایی فساد، ریاست فیفا را بر عهده گرفت.

با این حال، اقتدار اینفانتینو و توانایی‌اش در پر نگه داشتن خزانه فیفا، تاکنون به اندازه‌ای بود که بتواند از اشتباهات خود عبور کند.

او در سال ۲۰۱۸ نیز پس از مخالفت شدید یوفا، از طرح جذب ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای جام جهانی باشگاه‌ها عقب‌نشینی کرد.

همچنین از موج خشم نسبت به دفاعش از میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ و سخنرانی عجیب پیش از آغاز آن مسابقات که در آن گفته بود «امروز احساس می‌کنم همجنسگرا هستم. امروز احساس می‌کنم معلول هستم. امروز احساس می‌کنم کارگر مهاجر هستم»، جان سالم به در برد.

اما قمار این هفته، به شکلی چشمگیر علیه او نتیجه داد.

اینفانتینو نتوانست هیچ اجماعی ایجاد کند و بسیاری از ذی‌نفعان اصلی تا زمان اعلام شتاب‌زده فیفا در روز سه‌شنبه ششم مرداد، که جزییات آن پیش‌تر به رسانه‌ها درز کرده بود، از این طرح هیچ اطلاعی نداشتند.

آن‌ها در حالی از جزییات بی‌خبر نگه داشته شدند که اینفانتینو با سرمایه‌گذاران دیدار می‌کرد و شرکت «تروای اترنال»، که به‌وسیله جاشوا کوشنر تاسیس شده و ارتباط خانوادگی نزدیکی با ترامپ دارد، به عنوان رهبر گروه سرمایه‌گذاران پیشنهادی انتخاب شده بود.