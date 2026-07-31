شبکه‌های سی‌بی‌اس نیوز، سی‌ان‌ان، روزنامه وال‌استریت ژورنال و وب‌سایت اکسیوس، به‌نقل از منابع خود در دولت‌ آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به‌طور جدی در حال بررسی حمله به اهداف مرتبط با انرژی در ایران طی چند روز آینده است، اما هنوز دستور نهایی اجرای آن را صادر نکرده است.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر «بسیار تهاجمی» عمل کرده‌ است.

به‌گفته یک مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی پس از حمله موشکی غافلگیرانه روز چهارشنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن، حملات دیگری نیز علیه نیروهای آمریکایی در منطقه انجام داده است. این مقام از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

جمهوری اسلامی پنج‌شنبه نیز به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نیز حمله کرد.

واکنش جمهوری اسلامی

در پی انتشار این گزارش‌ها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نوشت حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران «اقدامی جنون‌آمیز» خواهد بود.

این مقام امنیتی به تسنیم گفت: «ما طرحی گسترده برای پاسخ آماده کرده‌ایم که شامل حمله به زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونیستی و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است و کاملاً برای اجرای آن آمادگی داریم.»

خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه نیز در کانال تلگرامی خود فهرستی از مهم‌ترین تاسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت که همه این تاسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند.

تاسیساتی که فارس به آن‌ها اشاره کرده است، میدان نفتی غوار و تاسیسات ابقیق و خریص در عربستان سعودی، پالایشگاه الرویس و میدان نفتی زاکوم در اماراتمتحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تاسیسات ال‌ان‌جی راس‌لفان قطر، میدان نفتی برقان کویت، پالایشگاه ستره و تاسیسات المعامیر بحرین، و میدان‌های گازی لویاتان و تامار اسرائیل هستند.

جزییات طرح حمله احتمالی گسترده آمریکا و اسرائیل

به‌گزارش سی‌بی‌اس نیوز بحث‌هایی در این زمینه مطرح شده بود که عملیات تا زمان باز شدن بازارهای مالی در روز دوشنبه آینده پایان یابد، زیرا نگرانی‌هایی درباره تاثیر بمباران‌ها بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی وجود دارد؛ با این حال، زمان مشخصی برای پایان عملیات نهایی نشده است.

به گفته چند منبع آمریکایی، اسرائیلی‌ها در جریان قرار گرفته‌اند و در حال انجام هماهنگی‌های لازم با ایالات متحده هستند. این منابع گفتند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هنوز دستور نهایی آغاز حملات را صادر نکرده است.

یک عملیات مشترک به معنای بازگشت اسرائیل به عملیات رزمی خواهد بود؛ عملیاتی که این کشور در جریان آتش‌بس با میانجیگری آمریکا متوقف کرده بود. از زمانی که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از هم فروپاشید و آمریکا حملات نظامی را از سر گرفت، جمهوری اسلامی اسرائیل را هدف قرار نداده است.

یک مقام اسرائیلی به سی‌بی‌اس نیوز گفت: «اسرائیل از هیچ تصمیمی برای ازسرگیری عملیات نظامی تمام‌عیار اطلاع ندارد و از اسرائیل نیز خواسته نشده است در هیچ اقدام نظامی علیه حکومت ایران مشارکت کند.»

آمادگی سنتکام برای حمله به سایت‌های موشکی

در همین شبکه خبری سی‌ان‌‌ان به نقل از دو مقام آمریکایی آشنا با برنامه‌های ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت واشینگتن «در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به ایران در روزهای شنبه و یکشنبه است، زیرا دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، «به دنبال راه‌حلی برای جنگ است.»

این دو مقام که سی‌ان‌ان به نام آن‌ها اشاره نکرد، گفتند دامنه دقیق حملات و اهداف بالقوه‌ای که ایالات متحده ممکن است هدف قرار دهد، مشخص نیست و ممکن است حملات لغو شوند.

به نوشته این شبکه خبری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزینه‌هایی را تهیه و نیروهای خود را برای گسترش جنگ، از جمله بمباران سنگین دو هفته‌ای سایت‌های موشکی ایران، آماده کرده است.

این گزارش با اشاره به این‌که در این برنامه‌ریزی سایت‌های انرژی هدف حمله قرار خواهند گرفت، می‌گوید: «دولت ترامپ به دلیل نگرانی از این‌که تهران می‌تواند علیه سایت‌های زیرساختی خلیج فارس تلافی کند و بازارهای انرژی جهانی را که از قبل تحت فشار جنگ بوده‌اند، شوکه کند، نسبت به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران محتاط بوده است.»

سی‌ان‌ان همچنین اشاره کرد که ارتش ایالات متحده برای انجام مجموعه‌ای از حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله کوه کلنگ گزلا، آماده‌سازی‌هایی را انجام داده است، هرچند که حملات به آن سایت محدود نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی گفتند که این آماده‌سازی‌ها در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است.

ترامپ: فقط پیروزی می‌خواهیم

شبکه سی‌بی‌اس انیوز به‌نقل از منابعی که در جریان گفت‌وگوهای کابینه دولت ترامپ قرار گرفته‌اند، طرح حمله نظامی روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید مطرح شد. یکی از منابع گفت برخی از دستیاران کاخ سفید که تمرکزشان بر مسائل سیاسی است، به‌شدت با این طرح مخالفت کردند.

هنگامی که خبرنگاران در اتاق حضور داشتند، ترامپ گفت: «ضربات بسیار سختی به آنها وارد خواهیم کرد. در مقطعی خواهند گفت: دیگر نمی‌توانیم تحمل کنیم.»

وقتی خبرنگاران درباره احیای دیپلماسی از او پرسیدند، گفت: «فکر می‌کنم فقط می‌خواهیم پیروز شویم.»

دو منبع گفتند زیرساخت‌های انرژی، از جمله نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، احتمالا در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای به سی‌بی‌اس نیوز گفت: «همان‌طور که رییس‌جمهوری ترامپ امروز در نشست کابینه گفت، ایالات متحده پیروز خواهد شد و در دوران ریاست‌جمهوری او، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت وزارت جنگ پیش از آنکه رییس‌جمهوری تصمیم نهایی خود را بگیرد، درباره اهداف اظهار نظر نخواهد کرد.

پارنل در بیانیه‌ای گفت: «وزارت جنگ کاملا آماده و مهیای اقدام است و می‌تواند دستورات رییس‌جمهوری را در هر لحظه اجرا کند.»

یک مقام نظامی سابق آمریکا به سی‌بی‌اس گفت ارزش حمله به زیرساخت‌های انرژی در این است که توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات و اداره موثر کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

به‌گفته یک مقام ارشد اسرائیلی، زمانی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اوایل این هفته دیدار کردند، نتانیاهو او را در جریان سه گزینه برای جنگ قرار داد که یکی از آنها حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بود. نتانیاهو همچنین با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دیدار کرد.

یک مقام آمریکایی به سی‌بی‌اس نیوز گفت ایالات متحده پیش‌تر در این درگیری پل‌هایی را هدف قرار داده است که کاربرد دوگانه داشتند؛ یعنی هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم غیرنظامیان از آنها استفاده می‌کردند.

براساس این گزارش روز جمعه در سطح عالی دولت آمریکا بحث‌هایی درباره قطع برق سراسر تهران انجام شد، اما تا بعدازظهر جمعه هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده بود.

ترامپ هفته گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در ازای هر حمله به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه ایران را بمباران و نابود خواهد کرد.