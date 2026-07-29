حملات نظامی اخیر به جنوب ایران بار دیگر استان‌هایی را به‌طور مستقیم در معرض جنگ قرار داد که دهه‌هاست هزینه امنیت، انرژی و توسعه مرکز را می‌پردازند، بی‌آنکه سهمی متناسب از ثروت و قدرت داشته باشند. خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان نقشی حیاتی در ساختار اقتصادی و ژئوپولیتیک ایران دارند، اما مردم این مناطق همچنان با فقر، بیکاری، بی‌آبی، ضعف زیرساخت، تبعیض و سرکوب سیاسی روبه‌رو هستند.

جنگ این نابرابری تاریخی را آشکارتر کرده است. تاسیسات نفت و گاز، بندرها، راه‌های دریایی و پایگاه‌های نظامی جنوب برای جمهوری اسلامی اهمیت راهبردی دارند. با این حال، ساکنان شهری که در محاسبات حکومت یک نقطه حساس امنیتی محسوب می‌شود، از آب سالم، برق پایدار، بیمارستان مجهز و فرصت‌های شغلی کافی بی‌بهره‌اند.

ساختار قدرت، جنوب ایران را سرزمین منابع و مرزها می‌بیند اما مردم این مناطق اغلب تنها زمانی دیده می‌شوند که قرار است از خاک، پالایشگاه، بندر یا تنگه‌ای دفاع کنند. خواسته‌های همین مردم برای برخورداری از آب، اشتغال، آموزش، مشارکت سیاسی و حق زندگی برابر، بارها با بی‌اعتنایی یا پاسخ امنیتی روبه‌رو شده است.

جغرافیای ثروتمند، جامعه محروم

بخش بزرگی از نفت و گاز ایران در خوزستان، بوشهر و آب‌های جنوبی کشور تولید می‌شود. بندرهای هرمزگان شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشورند و تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است. با وجود این جایگاه، شاخص‌های زندگی در بسیاری از مناطق جنوبی تصویری از توسعه نامتوازن ارائه می‌کنند.

خوزستان سال‌هاست با بحران آب، آلودگی هوا، نابودی تالاب‌ها، فرسودگی شبکه فاضلاب و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. مردمی که در کنار رودخانه‌ها و تاسیسات عظیم نفتی زندگی می‌کنند، بارها برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم اعتراض کرده‌اند. در برخی شهرها، ثروت حاصل از نفت از کنار محله‌هایی می‌گذرد که از ابتدایی‌ترین خدمات شهری را ندارند.

در سیستان‌وبلوچستان، محرومیت با تبعیض اتنیکی و مذهبی درهم آمیخته است. ضعف راه‌ها، کمبود مراکز درمانی، نرخ بالای ترک تحصیل و محدودیت فرصت‌های شغلی، پیامد چند دهه سیاست‌گذاری متمرکز و امنیتی است. حکومت به جای سرمایه‌گذاری اجتماعی، این استان را عمدتا از زاویه کنترل مرز، قاچاق و تهدید امنیتی دیده است.

در هرمزگان و سواحل مکران نیز پروژه‌های بزرگ اقتصادی الزاما زندگی جوامع محلی را بهبود نبخشیده است. بنادر، صنایع پتروشیمی و طرح‌های توسعه ساحلی گسترش یافته‌اند، اما بسیاری از ساکنان منطقه هنوز با کمبود آب، مسکن نامناسب، اشتغال ناپایدار و تخریب محیط زیست مواجه‌اند.

این وضعیت نه تصادفی است، نه حاصل ضعف چند مدیر محلی. این الگوی ساختاری، منابع را از مناطق پیرامونی به مرکز منتقل می‌کند و هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی را بر دوش مردم همان مناطق می‌گذارد.

استخراج منابع بدون توزیع قدرت

رابطه جمهوری اسلامی با جنوب را می‌توان رابطه‌ای مبتنی بر «استخراج و کنترل» توصیف کرد. حکومتْ از زمین، آب، نفت، گاز، بندر و موقعیت جغرافیایی این مناطق بهره می‌برد، اما مردم را در تصمیم‌گیری درباره منابع و آینده محل زندگی‌شان مشارکت نمی‌دهد.

بودجه و برنامه‌های توسعه در تهران تعیین می‌شوند و مدیران کلیدی اغلب بدون پاسخ‌گویی واقعی به جوامع محلی منصوب می‌شوند. اعتراض‌های محیط زیستی و معیشتی نیز به‌سرعت رنگ امنیتی می‌گیرند. در چنین ساختاری، ساکنان منطقه از مالکیت سیاسی بر منابع خود برخوردار نیستند، بلكه به نیروی کار، جمعیت مرزنشین یا ساکنان پیرامون تاسیسات راهبردی تقلیل داده می‌شوند.

تبعیض در جنوب ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن اقتصادی است: درآمد حاصل از منابع منطقه در همان منطقه سرمایه‌گذاری نمی‌شود؛ بخشی دیگر سیاسی است: گروه‌های اتنیکی و مذهبی سهم محدودی از قدرت و مدیریت دارند؛ و وجه فرهنگی آن نیز در محدودیت زبان، آموزش و بازنمایی عمومی قابل مشاهده است.

در دوره‌های بحران، همین مردمی که از ساختار تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند، به نام «امنیت ملی» فراخوانده می‌شوند تا هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که در تدوین آنها نقشی نداشته‌اند.

جنگ و بازتولید محرومیت

حملات نظامی به جنوب در بستری رخ می‌دهد که زیرساخت‌های عمومی از پیش فرسوده‌اند. تخریب یک پل، جاده، نیروگاه یا تاسیسات آبی در چنین منطقه‌ای آثار گسترده‌تری بر جای می‌گذارد. شبکه‌ای که پیش از جنگ نیز ظرفیت کافی نداشته، ممکن است با کوچک‌ترین اختلال از کار بیفتد.

در ادبیات نظامی، پل‌ها، بندرها و شبکه‌های ارتباطی اهداف راهبردی به شمار می‌روند. برای مردم محلی، همین زیرساخت‌ها مسیر دسترسی به بیمارستان، محل کار، مدرسه و بازارند. تخریب آنها فاصله میان یک حمله نظامی و بحران انسانی را بسیار کوتاه می‌کند.

این وضعیت نشان می‌دهدتعریف حکومت از امنیت با امنیت مردم یکسان نیست. جمهوری اسلامی امنیت را در حفظ تاسیسات، کنترل مرزها و بقای ساختار سیاسی خود تعریف می‌کند، اما مردم آن را در دسترسی به آب، برق، شغل، درمان، مسکن و مصونیت از خشونت می‌بینند.

مردم جنوب در دو سوی یک سیاست

مردم جنوب از دو جهت زير فشار قرار دارند؛ سیاست‌های جمهوری اسلامی منابع‌شان را مصرف، محیط زیست‌شان را تخریب و مطالباتشان را امنیتی کرده است، جنگ هم همان جغرافیا را به هدفی نظامی تبدیل کرده است و زندگی روزمره مردم را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.

مخالفت این مردمان با حمله خارجی را نمی‌توان نشانه رضایت از جمهوری اسلامی دانست. ساکنان یک منطقه ممکن است با حکومت مخالف باشند و هم‌زمان نخواهند خانه، شهر و زیرساخت‌هایشان ویران شود. دفاع از محل زندگی، خانواده و جامعه محلی با دفاع از نظام سیاسی متفاوت است.

اما جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این مرز را از میان ببرد. حکومت واکنش مردم به حملات خارجی را حمایت از خود تعبیر می‌کند و از فضای جنگ برای پوشاندن تاریخ تبعیض و محرومیت بهره می‌برد. در روایت رسمی، خوزستان، بلوچستان، بوشهر و هرمزگان ناگهان به نمادهای وحدت ملی تبدیل می‌شوند؛ همان مناطقی که مطالبات مردمشان در زمان صلح با سرکوب و اتهام تجزیه‌طلبی پاسخ گرفته است.

این بهره‌برداری سیاسی نیز بخشی از همان رابطه نابرابر است. حکومت در زمان بحران به هویت ملی و وفاداری مردم مناطق پیرامونی نیاز دارد، اما هنگام توزیع منابع و قدرت، تفاوت‌ها و حقوق آنان را نادیده می‌گیرد.

امنیتی که از عدالت جدا شده است

وضعیت در جنوب ایران نشان می‌دهد امنیت بدون عدالت پایدار نمی‌ماند. ساخت پالایشگاه، پایگاه نظامی و بندر، جای شبکه آب سالم، بیمارستان مجهز، مدرسه مناسب و مشارکت سیاسی را نمی‌گیرد.

امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم یک منطقه احساس کنند منابع‌شان برای بهبود زندگی خودشان به کار می‌رود، در تصمیم‌گیری حضور دارند و هویت و حقوق‌شان به رسمیت شناخته می‌شود. جمهوری اسلامی اما مسیر دیگری را پیموده است: تمرکز قدرت در مرکز، استخراج منابع از پیرامون و پاسخ امنیتی به نارضایتی.

جنگ ممکن است ابعاد این بحران را تغییر دهد، اما ریشه آن بسیار قدیمی‌تر است. پیش از جنگ ۱۲روزه نیز مردم با پیامدهای سیاست‌هایی زندگی می‌کردند که منطقه جنوب را برای حکومت حیاتی و ساکنانش را حاشیه‌ای می‌دانست. تا زمانی که ثروت از جنوب خارج شود و محرومیت در آن باقی بماند، هر ادعای حکومت درباره امنیت ملی ناقص خواهد بود. امنیت کشوری که مردم مناطق ثروتمندش از آب، برق، کار و قدرت سیاسی محرومند، امنیتی شکننده و ناعادلانه است.