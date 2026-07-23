این رسانه پنج‌شنبه یکم مرداد نوشت ترامپ در مصاحبه‌ای کوتاه با باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، تاکید کرد هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است، با این حال پذیرفت چنین تصمیمی پیامدهایی خواهد داشت.

اکسیوس نوشت ترامپ برای اتخاذ این تصمیم مهلتی تعیین نکرده است.

تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وارد شدن فعالانه حوثی‌ها، گروه نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به معادله، تشدید و وارد مرحله تازه‌ای شده است.

ترامپ ساعاتی پیش از این گفت‌وگوی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این گروه و جمهوری اسلامی را به مجازاتی سنگین در ازای حملات به نفت‌کش‌ها در دریای سرخ تهدید کرد.

او نوشت: «اگر بار دیگر این کار را انجام دهند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست؛ زیرا حوثی‌ها عامل و نیروی نیابتی ایران هستند و مجازات نظامی سنگینی بر ایران و البته خود حوثی‌ها اعمال خواهد شد.»

ترامپ همچنین به اکسیوس گفت اگر او بخواهد، اسرائیل «ظرف دو دقیقه به عملیات ملحق خواهد شد».

او هم‌زمان تاکید کرد آمریکا برای آغاز عملیاتی تازه علیه جمهوری اسلامی «به هیچ‌کس نیاز ندارد».

ترامپ افزود پیوستن اسرائیل به چنین حملاتی «پیامدهایی» خواهد داشت و به احتمال زیاد جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل دست خواهد زد.

او در این گفت‌وگو هم به تمایل مقام‌های جمهوری اسلامی به مذاکره اشاره و سپس تاکید کرد آنها در حال حاضر برای دستیابی به توافق آماده نیستند.

ترامپ گفت: «هنوز به اندازه کافی درد نکشیده‌اند.»

دو منبع منطقه‌ای آگاه به تلاش‌های میانجیگرانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به اکسیوس گفتند در روزهای گذشته پیشنهادهایی به حکومت ایران ارائه شد، اما آنها آخرین پیشنهادها را نپذیرفتند.

یکی از این منابع گفت: «ما در تلاشیم، اما ایرانی‌ها همکاری نمی‌کنند.»

در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال شدت گرفتن حملات از سوی آمریکا منتشر شد. اکسیوس و فاکس‌ نیوز ، ۲۹ تیر در گزارش‌هایی جداگانه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشتند ترامپ در فکر بازگشت به جنگ تمام‌عیار است، در حالی که میانجی‌ها همچنان به دنبال راهی برای برقرار کردن مجدد آتش‌بس هستند.

اکسیوس در آن گزارش نوشت ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ به‌گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریو واقع‌بینانه برای پایان این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس ۱۰ روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم.

فاکس نیوز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود نیروهای آمریکایی از زمان ازسرگیری حملات در شامگاه ۱۷ تیر، تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنین تاسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده‌اند اما اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام‌عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند.»

هم‌زمان با این گمانه‌زنی‌ها، روزنامه وال‌استریت ژورنال یکم مرداد با استناد به افراد آگاه، مقام‌های آمریکایی و داده‌های رهگیری پروازها گزارش داد آمریکا در هفته گذشته نیروهای ویژه، جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها، تسلیحات و گروه‌های پزشکی بیشتری به خاورمیانه اعزام کرده است.

این رسانه نوشت هم‌زمان با انتقال نیروهای عملیات ویژه آمریکا به خاورمیانه، اسکادران‌هایی از جنگنده‌های آمریکایی در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر شده‌اند و بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه‌های آمریکا و بریتانیا نیز برای افزایش احتمالی عملیات در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی جبهه یمن را تقویت می‌کند

حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و دو روز بعد با هدف قرار دادن نفت‌کش سعودی «انسیلیا» و اعلام حمله به نفت‌کش «لیلا»، دامنه جنگ را به دریای سرخ، دومین گلوگاه مهم کشتیرانی بین‌المللی، کشاندند.

این حملات، نگرانی‌ها درباره گسترش اختلال در مسیرهای انتقال نفت افزایش داده است. پس از این حملات، دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی و حوثی‌ها را به «مجازات نظامی سنگین» تهدید کرد و هشدار داد در صورت تکرار چنین حملاتی، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست. احتمال ناامن شدن این مسیر دریایی نیز نفت برنت را بیش از ۶ درصد بالا برد و قیمت آن را برای نخستین بار از ماه مه به بیش از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار رساند.

خبرگزاری رویترز پنجشنبه یکم مرداد به نقل از چهار منبع گزارش داد جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته شماری از فرماندهان سپاه و مستشاران نظامی را به یمن اعزام کرده و همراه با آنها تجهیزات مرتبط با موشک‌ها و پهپادها را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها انتقال داده است.

چهار منبع آگاه از موضوع، از جمله دو منبع ایرانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن و یک تحلیلگر امنیتی منطقه‌ای، گفتند جمهوری اسلامی ۲۲ تیر نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات مرتبط با امور نظامی را با یک پرواز از تهران به یمن منتقل کرده است. این تحول پیش از این گزارش نشده بود.

دو منبع ایرانی به رویترز گفتند بین ۱۰ تا ۲۱ نفر از نیروهای سپاه پاسداران، از جمله فرماندهان ارشد، در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان حضور داشتند.

این هواپیما در ابتدا عازم صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، بود اما پس از آنکه فرودگاه این شهر هدف حمله دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است قرار گرفت، مسیر خود را به سمت شهر بندری حدیده در ساحل دریای سرخ تغییر داد.