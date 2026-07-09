ساتو پنج‌شنبه ۱۸ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ازسرگیری درگیری‌های نظامی میان تهران و واشینگتن در این هفته و تشدید تنش‌ها در سراسر منطقه عمیقا نگران‌کننده است و حملات آمریکا به ایران از منظر حقوق بین‌الملل «غیرقانونی» است.

به گفته او، انجام این حملات پس از امضای تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا، این تحولات را نگران‌کننده‌تر کرده و نشان می‌دهد توافق‌ها کنار گذاشته شده‌اند و زور جای دیپلماسی را گرفته است؛ موضوعی که به گفته او بنیان صلح پایدار، یعنی احترام به توافق‌ها و حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند.

ساتو یادآوری کرد ۲۹ خرداد همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل با احتیاط از تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده بود، اما هم‌زمان هشدار داده بود که جایگاه مردم ایران در این توافق بسیار کمرنگ است.

این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، از جمله ساتو، رسیده بود.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به گزارش‌هایی درباره آسیب دیدن زیرساخت‌های غیرنظامی نوشت در حملات اخیر، چندین بندر در جنوب ایران هدف قرار گرفته، برق بخش‌هایی از چابهار قطع شده، پرتابه‌هایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر فرود آمده و خطوط راه‌آهن، از جمله پل راه‌آهن آق‌تکه‌خان، آسیب دیده‌اند.

او همچنین به آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اشاره کرد که از کشته شدن ۱۴ نفر در دو شب گذشته خبر داده است.

ساتو نوشت در این لحظات، فکرش با مردم ایران است؛ مردمی که به گفته او بار دیگر خود را میان حملات تازه آمریکا و سرکوب داخلی جمهوری اسلامی گرفتار می‌بینند.

او افزود از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملات خارجی هزاران کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز با تشدید سرکوب مخالفان، به اعدام شهروندان در ایران ادامه داده‌اند.

به‌گفته او، مردم ایران سال‌هاست با ناامنی و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دور تازه حملات تنها بر رنج آنان می‌افزاید.

ساتو ۱۰ تیر نیز در مصاحبه‌ای با «جنیوا سولوشنز» گفته بود در جنگ اخیر هزاران غیرنظامی در ایران کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پیش از جنگ، در جریان آن و پس از آتش‌بس، سرکوب مخالفان را ادامه داده‌اند.

او تاکید کرده بود: «در تفاهم کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی، مردم ایران تقریبا هیچ جایگاهی ندارند. این تفاهم‌نامه در خدمت منافع ژئوپلیتیک است، اما مردم ایران را نادیده می‌گیرد.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در پایان از همه طرف‌ها خواست تنش‌ها را کاهش دهند، به میز مذاکره بازگردند و مردم ایران را در کانون توجه قرار دهند.

او تاکید کرد حفاظت از جان غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی باید فورا در اولویت قرار گیرد و همه طرف‌ها باید برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها تلاش کنند.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از داخل ایران نیز حاکی از نگرانی شماری از شهروندان از تشدید تنش‌ها، محدودیت‌های اینترنتی، فشارهای داخلی و بی‌اعتمادی به روایت رسمی جمهوری اسلامی است.