این اتفاق در شرایطی رخ داد که طی هفته‌های قبل، نشانه‌های بازگشت فشارها بر موضوع حجاب اجباری آشکار شده بود. فشاری که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه و فروکش کردن فضای تبلیغاتی «وحدت»، دوباره شدت گرفت.

پیش از آغاز این موج، امامان جمعه در چند شهر از ضرورت برخورد با بی‌حجابی سخن گفتند.

محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد، ۲۶ تیر در نماز جمعه این شهر گفت وضعیت حجاب در جامعه «قابل قبول نیست» و از مسئولان، ستاد امر به معروف و دستگاه‌های فرهنگی خواست تا با جدیت در برابر «فساد و بی‌حیایی» بایستند.

همزمان رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، با اشاره به اجتماعات شبانه حامیان حکومت و آنچه «دفاع خودجوش مردم از اسلام و انقلاب» خواند، تاکید کرد مقابله با «بی‌حجابی‌های سازمان‌یافته» نیز باید با حضور مردم انجام شود.

او از دولت و مجلس خواست نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب اهتمام داشته باشند.

چند روز پس از این مواضع، کرکره تعدادی از کافه‌های مرکز تهران پایین کشیده شد.

کافه‌داران: ما را وصله ناجور می‌دانند

مالک یک کافه در خیابان سنایی که ۲۹ تیر پلمب شده، به ایران‌اینترنشنال گفت در هفته‌های اخیر «اتفاقات عجیبی» رخ داده؛ گویی کسانی که دست‌اندرکار تجمعات شبانه‌اند، آن‌ها را وصله ناجوری در مرکز شهر تهران می‌دانسته‌اند.

به گفته او، در روزهای منتهی به دفن جنازه علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، افرادی با لباس شخصی اما مجهز به بی‌سیم و اسلحه، دو بار به کافه‌اش رفته‌اند و فضای کافه، کارکنان و مشتریانش را «لکه ننگ» و «پیاده‌نظام دشمن» خوانده‌اند.

این کافه‌دار نقل کرد: «یکی از این افراد می‌گفت شهر ما در حال آماده شدن برای تشییع نایب امام زمان است، دل امام زمان خون و عزادار است، آن وقت شما اینجا مشغول عیاشی و مطربی و فساد هستید.»

او افزود همان روز به کارکنانش گفته که «امروز و فرداست که یا به زور تعطیلمان کنند یا مجبور شویم خودمان ببندیم».

یک زن جوان، مسئول سالن یکی دیگر از کافه‌های پلمب‌شده در همین خیابان، گفت از روز قبل زمزمه‌هایی درباره هشدار به برخی کافه‌ها شنیده بودند، اما: «نوع هجوم و رفتار خشونت‌آمیز و بی‌ادبانه ماموران آن‌قدر عجیب بود که همه شوکه شدیم؛ تا جایی که برخی همکاران حتی فرصت نکردند وسایل شخصی خود را از کافه خارج کنند.»

روزهای جنگ؛ وقتی زنان بدون حجاب در قاب رسمی دیده شدند

پلمب کافه‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که چند هفته پیش‌تر، تصویری کاملا متفاوت از برخورد حکومت با موضوع حجاب در خیابان‌های ایران دیده می‌شد.

در زمان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، در تجمعات شبانه حامیان حکومت و حتی در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای ، زنان بدون حجاب اجباری در میان جمعیت حضور داشتند، رسانه‌ها با آن‌ها مصاحبه می‌کردند و تصاویرشان در قاب رسمی منتشر می‌شد .

حتی برخی مداحان نیز در همین فضا با ادبیاتی متفاوت درباره این زنان سخن گفتند.

در یکی از این تجمعات گفته شد: «کم‌حجابی هم که آمده میان میدان، نور چشممان و دختر کشورمان است.»

این در حالی بود که پیش و پس از آن، بخش‌هایی از جریان سیاسی و مذهبی حاکم، همین زنان را با شدیدترین ادبیات مورد حمله قرار داده و بی‌حجابی را نه یک مساله اجتماعی، بلکه تهدیدی علیه هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دانستند.

تفاوت میان این دو رویکرد، بیش از آن که به تغییر نگاه درباره حق انتخاب پوشش زنان مربوط باشد، به شرایط سیاسی بازمی‌گشت و بازمی‌گردد. در زمانی که حکومت به نمایش وحدت و حضور خیابانی گسترده نیاز داشته باشد، حضور زنانی با پوشش متفاوت قابل تحمل می‌شود و حتی بخشی از همان تصویرسازی رسمی را تشکیل می‌دهد. اما با پایان آن مقطع، همین مدارا نیز کم‌رنگ می‌شود.

سبک زندگی متفاوت فقط در خدمت روایت رسمی پذیرفته می‌شود

این الگو تنها به حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها محدود نبوده است. در همین دوره، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز در مواردی به سراغ چهره‌ها و سبک‌هایی رفتند که در شرایط عادی با محدودیت بیشتری روبه‌رو هستند. از جمله صداوسیما از رپرهایی برای اجرای آثار با مضمون حمایت از حکومت و نیروهای مسلح استفاده کرد. سبکی از موسیقی که سال‌ها در فضای رسمی جمهوری اسلامی با نگاهی منفی مواجه بوده است.

این تناقض، تصویری از یک سیاست دوگانه ساخت. سبک زندگی، پوشش یا بیان فرهنگی متفاوت، زمانی امکان حضور پیدا می‌کند که در خدمت یک پیام سیاسی مشخص باشد؛ اما همان تفاوت، وقتی خارج از چارچوب مورد نظر حکومت دیده شود، می‌تواند به موضوع برخورد امنیتی و قضایی تبدیل شود.

پایان یک مدارا؛ بازگشت برخوردها پس از فروکش کردن نیاز تبلیغاتی

پس از پایان جنگ و فروکش کردن فضای تبلیغاتی «وحدت»، نشانه‌های بازگشت سیاست‌های پیشین آشکار شد. مقام‌های قضایی در شهرهای مختلف دوباره از برخورد با بی‌حجابی سخن گفتند و همزمان، پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفت.

یک روز پس از پلمب گسترده کافه‌ها در مرکز شهر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد با زنان بدون حجاب در تجمع‌های شبانه خیابانی و در کافه‌ها، این تفاوت را نپذیرفت و گفت: «آن وقت کافه‌ها خیلی کافه می‌شوند.»

او ادامه داد: «اگر کافه‌ها خلاف می‌کنند، باید جلوی آن‌ها گرفته شود؛ چه جنگ باشد و چه نباشد.»

موج پلمب‌ها؛ از تهران تا شهرهای دیگر

پلمب کافه‌های مرکز تهران نخستین برخورد از این دست در ماه‌های اخیر نبود. پیش از آن نیز در شهرهای مختلف، واحدهای صنفی و اماکن گردشگری با استناد به موضوعاتی مانند حجاب، موسیقی یا «ناهنجاری اخلاقی»، تعطیل شده بودند .

۲۹ اردیبهشت، هتل عامری‌های کاشان، یکی از مجموعه‌های شناخته شده گردشگری این شهر، به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری» عنوان شد، پلمب شد.

۲۵ خرداد، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، گزارش داد دادستانی تهران پس از انتشار تصاویری از برنامه‌ای در یک کافه که آن را مغایر با موازین قانونی و شرعی دانسته بود، به موضوع ورود کرد و با دستور مقام قضایی، این کافه پلمب و برای مدیرانش پرونده قضایی تشکیل شد.

موج بعدی به شهرهای دیگر رسید. ۱۱ تیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه از پلمب ۱۰ کافه و قهوه‌خانه در دهدشت به دلیل «عدم رعایت موازین شرعی» خبر داد و اعلام کرد برای متصدیان این واحدها پرونده قضایی تشکیل شده است.

کمتر از سه هفته بعد، عمارت محسنی در بهبهان، مجموعه تاریخی‌ای که پس از مرمت به هتل-رستوران تبدیل شده، به دلیل «حجاب اختیاری برخی مشتریان» و «پخش موسیقی» پلمب شد.

در هفته‌های پیش از آن نیز مقام‌های انتظامی و قضایی در لرستان، اردبیل و آران و بیدگل از پلمب واحدهای صنفی با عناوینی مانند «کشف حجاب»، «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «اقدامات نابهنجار اخلاقی» و «ارتقای امنیت اجتماعی» خبر داده بودند.

این موارد نشان می‌دهند برخورد با کافه‌ها و مراکز خدماتی محدود به چند واحد در تهران نیست، بلکه بخشی از روندی گسترده‌تر است که طی ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف دنبال شده است.

اختلاف بر سر دلیل پلمب‌ها

در مقابل روایت صاحبان کافه‌ها و برخی گزارش‌های رسانه‌ای، «روایت رسمی» متفاوت است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار خبر و تصاویر پلمب چند کافه در مرکز تهران، اعلام کرد شایعاتی درباره ارتباط این اقدامات با موضوع «امنیت اخلاقی» منتشر شده اما بر اساس «اخبار موثق دریافتی»، این کافه‌ها صرفا به دلیل «مشکلات صنفی» پلمب شده‌اند و اقدام مذکور، ارتباطی با امنیت اخلاقی ندارد.

با این حال، صاحبان این کافه‌ها می‌گویند مساله یک تخلف صنفی نبوده است. آن‌ها از هشدارهای قبلی، حضور افراد لباس شخصی، حساسیت نسبت به نوع پوشش مشتریان و فضای حاکم بر کافه‌ها سخن می‌گویند. روایت‌هایی که با توضیح رسمی درباره علت پلمب‌ها تفاوت دارد و درباره انگیزه اصلی این اقدامات، پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

کرکره‌هایی که پایین کشیده شدند

برای صاحبان کافه‌ها، این برخوردها فقط یک موضوع سیاسی یا اجتماعی نیست. بسیاری از این واحدها پس از جنگ، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، قطع اینترنت و افت شدید مشتریان، تلاش کرده بودند فعالیت خود را حفظ کنند.

حالا تعطیلی ناگهانی آن‌ها به معنای وجود کارمندانی است که ممکن است حقوق نگرفته باشند، اجاره‌هایی که باید پرداخت شوند، مالیات و بدهی‌هایی که باقی می‌ماند و کسب و کارهایی که آینده‌شان به یک تصمیم اداری گره خورده است.

یک کافه در شهر فقط محل فروش نوشیدنی و غذا نیست و در بسیاری از خیابان‌ها، بخشی از اقتصاد محلی را شکل می‌دهد. مشتریانی که به کافه می‌روند، به کتاب‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های کوچک، گالری‌ها و دیگر کسب و کارهای اطراف نیز رفت و آمد می‌کنند.

وقتی تحمل، مشروط به کارکرد سیاسی است

فاصله میان دو تصویر اخیر، شاید بیش از هر توضیح دیگری این واقعیت را نشان دهد: چند هفته پیش، حضور زنانی بدون روسری در خیابان‌ها بخشی از تصویری بود که حکومت می‌خواست از همراهی عمومی نشان دهد. امروز، در همان شهر، کرکره کافه‌هایی پایین کشیده شده که صاحبانشان می‌گویند به دلیل همان سبک زندگی متفاوت تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این تفاوت نشان می‌دهد مساله تنها درباره نوع پوشش نیست، بلکه درباره شرایطی است که حکومت حاضر می‌شود آن را تحمل کند.

در موقعیتی که حضور افراد با سبک زندگی متفاوت به تقویت تبلیغات رسمی کمک می‌کند، امکان دیده‌شدنشان بیشتر می‌شود، اما همین که آن تفاوت از چارچوب تبلیغاتی حکومت بیرون بزند، دوباره به موضوع برخورد تبدیل می‌شود.

آنچه در این میان تغییر کرده، نگاه حکومت به حجاب اجباری نیست، بلکه نحوه استفاده از آن در مقاطع مختلف سیاسی است.