خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد گروه مسلحی که سوار نفتکش حامل مواد شیمیایی آسانا در آب‌های جنوب یمن در خلیج عدن شده و کنترل آن را به دست گرفته‌اند، احتمالا دزدان دریایی سومالی هستند، نه حوثی‌های هم‌پیمان ایران در یمن.

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها، این نفتکش کوچک که پرچم آن تایید نشده بود، بندر بوساسو در سومالی را به عنوان مقصد بعدی خود ثبت کرده بود.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود یک کشتی در فاصله ۶۵ مایل دریایی جنوب بندر المکلا یمن، هنگام حرکت به سمت شرق در خلیج عدن، از سوی افراد غیرمجاز مورد ورود قرار گرفته است.

یکی از مقام‌های ماموریت دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا گفت تلاش‌ها برای کمک به نفتکش آسانا و روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد. او افزود یک ناو جنگی کره جنوبی نیز در منطقه حضور دارد.

شرکت بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» اعلام کرد: «شمار مهاجمان، نحوه ورود آن‌ها به کشتی و وضعیت کشتی و خدمه همچنان مشخص نیست.»

شرکت امنیت دریایی «امبری» نیز گفت این کشتی حدود ساعت ۰۶:۲۰ به وقت گرینویچ پیام درخواست کمک ارسال کرده و هنگام وقوع حادثه تیم امنیتی مسلح نداشته است. به گفته این شرکت، مهاجمان احتمالا اعضای یک گروه دزدان دریایی بوده‌اند.

بر اساس پایگاه‌های اطلاعاتی کشتیرانی، بهره‌بردار این کشتی شرکت اکسون انرژی مستقر در جزایر مارشال است. این شرکت تاکنون درباره این حادثه اظهارنظر نکرده است.