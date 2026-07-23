این نهاد حقوق بشری پنج‌شنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروه‌های معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.

منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد.

اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شده‌اند».

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و ده‌ها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.

پیش‌تر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی ، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.

ابهام درباره اتهام‌ها و روند دادرسی

کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهام‌هایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار می‌رود و طبق گزارش پزشکی قانونی، به‌دلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیت‌های بدنی سنگین را ندارد.

این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهام‌های سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.

بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.

در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.

کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نان‌آور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ ساله‌اش را بر عهده دارد.

بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.

صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانی‌ها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانواده‌اش را نیز با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه در پی تشدید تنش‌های نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای کازرونی ، زندانیان سیاسی، را به‌دلیل کمک‌رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیری‌ها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند .