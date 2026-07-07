در بیانیه هفته صدوبیست‌وهشتم این کارزار که ۱۶ تیر منتشر شد، آمده است: «اژه‌ای کارنامه‌ای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در چهار سال گذشته، رکورد بیشترین احکام اعدام را در سه دهه اخیر از آن خود کرده است.»

بر اساس این بیانیه، «حکومت نامشروع ولایت فقیه» از ابتدای تیر دست‌کم ۱۵ نفر را به دار آویخته و برای تعدادی از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی «حکم غیرانسانی اعدام» را صادر کرده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» صدور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی ابوالقاسم صلواتی ، قاضی دادگاه انقلاب، را «قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود روند رسیدگی به این پرونده در شرایطی ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است.

این کارزار همچنین از صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و از کمال خان‌بابایی، زندانی زندان چوبیندر قزوین، وحید خان‌صنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، و مهدی ناظر و مهناز چاردولی به‌عنوان افرادی نام برد که در روندی «ناعادلانه» و «ظالمانه» به اعدام محکوم شده‌اند.

۱۰ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهم‌نامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگران‌کننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شده‌اند.

او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهم‌نامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب به‌دلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.

فراخوان برای واکنش جهانی به «فاجعه انسانی» در زندان‌های ایران

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از نهادهای بین‌المللی و «وجدان‌های بیدار» خواست نسبت به «فاجعه انسانی» در زندان‌های ایران واکنش نشان دهند.

در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام در اصل در پشت درهای بسته و با فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی در اتاق‌های بازجویی صادر می‌شود.»

این کارزار خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه شد و تاکید کرد به‌ویژه پرونده‌هایی که مجازات آنها اعدام است، باید در دادگاه‌های علنی رسیدگی شوند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سال‌ر‌وز کشته شدن شماری از دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، یاد «جان‌باختگان راه آزادی و برابری» را گرامی داشت.

در هفته‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

اعتصاب غذا در ۵۷ زندان

اعضای «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صدوبیست‌وهشتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

زندان‌های مشارکت‌کننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و زندان کرمان.