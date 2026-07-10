عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیش‌تر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»

او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفت‌وگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رییس‌جمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیش‌رو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگی‌ها بر این روند تاثیرگذار است.

لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجی‌گری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند . این چارچوب به‌عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافق‌های بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ششم تیر با انتشار بیانیه‌ای، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزب‌الله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق می‌تواند به ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد .

دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل

رییس‌جمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راه‌های دیپلماتیک احیا خواهد شد.

عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل به‌منظور رفع موانع موجود.

او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگ‌هایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرف‌های خارجی آغاز شده‌اند؟»

عون هشدار داد: «روند حل‌وفصل مسائل به‌تدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار می‌دهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی می‌شوند.»

روزنامه اورشلیم‌پست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزب‌الله بر ساختار سیاسی لبنان وارد می‌آورد، عون از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری می‌کند.

100 % ویرانی‌های برجا مانده از حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ۳۰ خرداد

حزب‌الله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.

مقام‌های لبنانی می‌گویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باخته‌اند.

در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزب‌الله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.