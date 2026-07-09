در این بیانیه که پنج‌شنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است: «ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در آنجا نیز به هیچ‌گونه مجوزی نیاز نداریم.»

کاتز حزب‌الله را «گروه تروریستی جهادی» خواند و افزود این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به‌دنبال نابودی اسرائیل است.

او تاکید کرد دفاع از شهروندان اسرائیلی، به‌ویژه ساکنان مناطق شمالی، در برابر تهدیدات حزب‌الله «حق و وظیفه» اسرائیل است.

۱۷ تیر، ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در آنکارا اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره خروج نیروهای این کشور از لبنان گفت‌وگو کرده و به باور او، اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.

ترامپ اضافه کرد: «فکر می‌کنم آن‌ها [از لبنان] خارج خواهند شد. فکر می‌کنم خودشان هم می‌خواهند این کار را انجام دهند. روابطشان با لبنان در حال بهبود است و در حال امضای توافق‌هایی با لبنان هستند.»

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خروج ارتش اسرائیل منوط به خلع سلاح حزب‌الله در سراسر لبنان است

وزیر دفاع اسرائیل در ادامه بیانیه خود تاکید کرد نیروهای این کشور تا زمان خلع سلاح حزب‌الله «در سراسر لبنان» و رفع تهدیدات علیه ساکنان شمال اسرائیل، در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند.

کاتز افزود ارتش اسرائیل «هر زمان که لازم باشد»، از منطقه حائل برای مقابله با تهدیدات حزب‌الله اقدام خواهد کرد.

روزنامه اورشلیم‌پست ۱۸ تیر گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان خواهان آن است که حزب‌الله نیز در توافق آتش‌بس تهران و واشینگتن گنجانده شود، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبه‌رو شده است.

یک منبع ارشد امنیتی گفت: «با وجود فشارهایی که حزب‌الله بر ساختار سیاسی [لبنان] وارد می‌آورد، رییس‌جمهوری لبنان عقب‌نشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد تفاهم‌نامه با اسرائیل پافشاری می‌کند.»

لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجی‌گری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند . این چارچوب به‌عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافق‌های بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ششم تیر با انتشار بیانیه‌ای، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.

عفو بین‌الملل اسرائیل را به نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی در لبنان متهم کرد

سازمان عفو بین‌الملل ۱۸ تیر در گزارشی اسرائیل را متهم کرد در جریان کارزار نظامی خود علیه حزب‌الله، تمام اعضای چندین خانواده را هدف قرار داده و کشته است.

این سازمان در گزارش خود، سه حمله به خانه‌های مسکونی غیرنظامیان بین ۱۵ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد در این حملات، ۲۴ غیرنظامی، از جمله ۱۲ کودک، کشته شدند.

در این گزارش آمده است شواهد نشان می‌دهند «نیروهای اسرائیلی در هر یک از این حملات هوایی، قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده‌اند؛ از جمله با تفکیک قائل نشدن میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، انجام حملات علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، یا کوتاهی در اتخاذ همه تدابیر عملی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان».

عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره این حملات به‌عنوان «جنایت جنگی» شد.

حزب‌الله دو روز پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.

مقام‌های لبنانی می‌گویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باخته‌اند.

در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزب‌الله، از جمله صدها عضو «یگان ویژه رضوان»، را از پا درآورده است.