مطرح شدن غیرمنتظره نام یک فروشگاه زنجیرهای فنلاندی در مراسم تشییع خامنهای در عراق
گروه فروشگاههای زنجیرهای فنلاندی «کی گروپ» به شکلی غیرمنتظره در مراسم تشییع علی خامنهای جای گرفت. ویدیوهایی از عراق منتشر شده است که نشان میدهند تابوت دیکتاتور کشتهشده ایران از یک کامیون یخچالدار با نشان تجاری این شرکت تخلیه شده است.
در تصاویری که در کربلا ضبط و از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده، جمعیتی انبوه اطراف یک کامیون یخچالدار با لوگوهای نارنجی و سفید دیده میشود که شباهت زیادی به نشان تجاری «کی گروپ»، بخشی از شرکت خردهفروشی فنلاندی «کسکو»، دارد.
در ادامه این تصاویر، مردانی با لباس تیره، تابوتی را از بخش یخچالدار کامیون بیرون میآورند و آن را بر فراز جمعیت حمل میکنند.
این تصاویر به سرعت در فنلاند مورد توجه قرار گرفت. روزنامه «ایلتا-سانومات» این صحنه را «باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت فنلاندیها احتمالا با دیدن چیزی که شبیه نشان فروشگاههای «کی مارکت» در میانه مراسم تشییع خامنهای بود، «چشمهایشان را مالیدهاند [تا مطمئن شوند درست میبینند]».
روزنامه «هلسینگین سانومات»، بزرگترین روزنامه فنلاند، نیز این موضوع را پوشش داد.
واکنش شرکت کسکو
شبکه «یله»، این خبر را با عنوان «آیا تابوت خامنهای از یک خودروی کی گروپ در عراق خارج شد؟» منتشر کرد و نوشت ویدیوی رویترز یک کامیون حمل مواد سردخانهای با رنگ نارنجی و حروف تکرارشونده «K» را نشان میدهد که ظاهرا به لوگوی «کی گروپ» شباهت دارد.
شرکت کسکو به «یله» اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره این کامیون ندارد و تنها پس از انتشار تصاویر از این موضوع باخبر شده است.
این شرکت گفت حملونقل کالاهایش با خودروهای متعلق به شرکتهای همکار انجام میشود و کسکو ناوگان اختصاصی ندارد.
به گفته این شرکت، یکی از احتمالها این است که یکی از شرکتهای حملونقل همکار، خودرویی را بدون حذف نشانهای «کی گروپ»، به شخص یا شرکت دیگری فروخته باشد.
کسکو در ایمیلی به «یله» نوشت: «ممکن است یکی از شرکای حملونقل ما هنگام فروش تجهیزات، برچسبهای مربوط به ما را از روی آنها حذف نکرده باشد.»
این شرکت افزود به شرکتهای حملونقل یادآوری خواهد کرد که این برچسبها باید پیش از فروش خودروها، حذف شوند.
هیچ نشانهای وجود ندارد که کسکو یا «کی مارکت» نقشی در مراسم تشییع خامنهای داشته باشند یا مالک یا بهرهبردار این کامیون بوده باشند.
آنچه باعث شد این تصاویر جلب توجه کنند، تضاد میان عناصر آن بود: یکی از نمادینترین مراسم تشییع جمهوری اسلامی، نگهداری یک تابوت در شرایط سرد پس از ماهها تاخیر در خاکسپاری، خودرویی با نشان تجاری یک فروشگاه زنجیرهای مواد غذایی فنلاندی برای حمل تابوت در کربلا.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را رد کرد و گفت اسرائیل در این زمینه از کسی «اجازه نخواهد گرفت».
در این بیانیه که پنجشنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است: «ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در آنجا نیز به هیچگونه مجوزی نیاز نداریم.»
کاتز حزبالله را «گروه تروریستی جهادی» خواند و افزود این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بهدنبال نابودی اسرائیل است.
او تاکید کرد دفاع از شهروندان اسرائیلی، بهویژه ساکنان مناطق شمالی، در برابر تهدیدات حزبالله «حق و وظیفه» اسرائیل است.
۱۷ تیر، ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در آنکارا اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره خروج نیروهای این کشور از لبنان گفتوگو کرده و به باور او، اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.
ترامپ اضافه کرد: «فکر میکنم آنها [از لبنان] خارج خواهند شد. فکر میکنم خودشان هم میخواهند این کار را انجام دهند. روابطشان با لبنان در حال بهبود است و در حال امضای توافقهایی با لبنان هستند.»
خروج ارتش اسرائیل منوط به خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان است
وزیر دفاع اسرائیل در ادامه بیانیه خود تاکید کرد نیروهای این کشور تا زمان خلع سلاح حزبالله «در سراسر لبنان» و رفع تهدیدات علیه ساکنان شمال اسرائیل، در منطقه حائل امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند.
کاتز افزود ارتش اسرائیل «هر زمان که لازم باشد»، از منطقه حائل برای مقابله با تهدیدات حزبالله اقدام خواهد کرد.
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان خواهان آن است که حزبالله نیز در توافق آتشبس تهران و واشینگتن گنجانده شود، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبهرو شده است.
یک منبع ارشد امنیتی گفت: «با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی [لبنان] وارد میآورد، رییسجمهوری لبنان عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد تفاهمنامه با اسرائیل پافشاری میکند.»
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
عفو بینالملل اسرائیل را به نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی در لبنان متهم کرد
سازمان عفو بینالملل ۱۸ تیر در گزارشی اسرائیل را متهم کرد در جریان کارزار نظامی خود علیه حزبالله، تمام اعضای چندین خانواده را هدف قرار داده و کشته است.
این سازمان در گزارش خود، سه حمله به خانههای مسکونی غیرنظامیان بین ۱۵ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد در این حملات، ۲۴ غیرنظامی، از جمله ۱۲ کودک، کشته شدند.
در این گزارش آمده است شواهد نشان میدهند «نیروهای اسرائیلی در هر یک از این حملات هوایی، قوانین بشردوستانه بینالمللی را نقض کردهاند؛ از جمله با تفکیک قائل نشدن میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، انجام حملات علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، یا کوتاهی در اتخاذ همه تدابیر عملی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان».
عفو بینالملل خواستار تحقیق درباره این حملات بهعنوان «جنایت جنگی» شد.
حزبالله دو روز پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو «یگان ویژه رضوان»، را از پا درآورده است.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت نخست دونالد ترامپ، خبر داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با مشکلات سلامتی دستوپنجه نرم میکند.
فلین پنجشنبه ۱۸ تیر در جریان سخنرانی در نشست «بنیاد ائتلاف کره-آمریکا» در سئول گفت جامعه بینالمللی باید خود را برای سناریوهای احتمالی پس از پایان سلسله حاکم بر کره شمالی آماده کند.
اظهارات او در شرایطی مطرح شد که طی سالهای اخیر، بارها گزارشها و گمانهزنیهایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما بهدلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارشها ممکن نبوده است.
خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی بهعنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.
فلین پیشتر در حوزههای اطلاعاتی و عملیات ویژه ارتش آمریکا فعالیت کرده و ریاست «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» را بر عهده داشته است.
فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت اول ترامپ بود، اما کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، در پی جنجالهای مربوط به تماسهایش با سفیر روسیه و تحقیقات درباره ارتباط با مسکو، از سمت خود کنارهگیری کرد.
مخالفت ضمنی فلین با دستیابی سئول به سلاح هستهای
فلین در ادامه سخنان خود، به بحثهای مطرحشده در کره جنوبی درباره لزوم دستیابی به سلاح هستهای اشاره کرد و گفت: «اگر من هم در موقعیت شما بودم، شاید میخواستم از توانمندی هستهای برخوردار باشم.»
او در عین حال تاکید کرد: «آنچه کره جنوبی و کل منطقه واقعا به آن نیاز دارند، چتر هستهای قدرتمند ایالات متحده است.»
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا غنیسازی اورانیوم را اقدامی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی میتواند به تشدید تنشها میان کشورهای منطقه بینجامد.
روزنامه «چوسون ایلبو» کره جنوبی ۱۸ تیر در تفسیر این اظهارات نوشت فلین در واقع از سئول خواسته است به بازدارندگی هستهای آمریکا اعتماد کند، زیرا توسعه برنامه هستهای بومی کره جنوبی میتواند به گسترش تسلیحات اتمی و افزایش تنشها در منطقه منجر شود.
فلین همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال فناوری هستهای کره شمالی به ایران، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تاکید کرد.
۱۱ اردیبهشت، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، اعلام کرد پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
تمجید از پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا
در نشست سئول، لیم هو یونگ، رییس بنیاد ائتلاف کره-آمریکا، گفت پیش از امضای پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا در سال ۱۹۵۳، شبهجزیره کره طی بیش از ۷۰ سال شاهد شش جنگ بود.
او افزود در هفت دهه پس از شکلگیری این ائتلاف، هیچ جنگی در شبهجزیره کره رخ نداده و همین ثبات، زمینهساز توسعه اقتصادی و گذار به دموکراسی شده است.
لیم تاکید کرد اعتماد مهمترین رکن هر ائتلاف است و حتی در صورت بروز اختلاف، طرفها باید با گفتوگوی صادقانه مسائل را حلوفصل کنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت حملات اخیر واشینگتن، تلافی حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی بوده است. او هشدار داد هر حمله جدید جمهوری اسلامی با پاسخی «۲۰ برابر شدیدتر» روبهرو خواهد شد و مدعی شد مقامهای جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، گفت مقامهای جمهوری اسلامی «بیمار» هستند و افزود خود او در صدر فهرست افرادی قرار دارد که از سوی جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت ایالات متحده «ضربه سختی» به جمهوری اسلامی وارد کرده و حملات روز گذشته این کشور به سه کشتی را تلافی کرده است. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر حملهای انجام دهد، آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» پاسخ خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده از نظر نظامی بر جمهوری اسلامی پیروز شده و مدعی شد مقامهای جمهوری اسلامی به شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. او افزود نمیداند آیا این حکومت ارزش توافق کردن دارد و در صورت دستیابی به توافق، به آن پایبند خواهد ماند یا خیر.
ترامپ همچنین گفت مقامهای جمهوری اسلامی اندکی پیش با آمریکا تماس گرفتهاند و خواستار توافق شدهاند.
دولت عراق در توافقی با آمریکا پذیرفته است دسترسی حکومت ایران و گروههای شبهنظامی همسو با آن به دلار را محدود کند. در مقابل، دولت دونالد ترامپ پس از چهار ماه تعلیق، ارسال محمولههای اسکناس دلار به بغداد را از سر گرفته است.
به گزارش روزنامه والاستریت ژورنال، دولت عراق در چارچوب توافقی با ایالات متحده، متعهد شده است کنترلهای جدیدی برای جلوگیری از انتقال دلارهای آمریکا به ایران و گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران اعمال کند. در مقابل، دولت ترامپ تعلیق چهارماهه ارسال اسکناس دلار به بغداد را پایان داده و انتقال محمولههای نقدی را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا در اواخر فوریه و همزمان با آغاز جنگ با ایران، ارسال اسکناس دلار به عراق را متوقف کرده بود. این اقدام، دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، را از دسترسی به بخشی از نقدینگی مورد نیاز حاصل از درآمدهای نفتی این کشور که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود، محروم کرد.
والاستریت ژورنال نوشت توقف ارسال دلار، در حالی که صادرات نفت عراق نیز به دلیل جنگ با حکومت ایران تا حد زیادی متوقف شده بود، فشار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر بغداد وارد کرد تا روابط مالی خود با تهران را محدود کند. واشینگتن معتقد است حکومت ایران سالها از عراق بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به دلار، برخلاف تحریمهای آمریکا، استفاده کرده است. این اقدام بخشی از سیاست گستردهتر دولت ترامپ برای نزدیکتر کردن عراق به آمریکا پس از جنگ با جمهوری اسلامی توصیف شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، بانک فدرال رزرو به دستور وزارت خزانهداری دستکم دو محموله نقدی، از جمله محمولهای به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار، را متوقف کرده بود. اما مقامهای عراقی اعلام کردند ارسال این محمولهها از اواخر ماه گذشته میلادی از سر گرفته شده است.
در مقابل، بغداد پذیرفته است با اعمال محدودیت بر فعالیت صرافیها و سازوکارهای پرداخت، مانع دسترسی حکومت ایران و گروههای همسو با آن به دلار شود. همچنین قرار است پرداخت حقوق اعضای شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران نیز تحت کنترل بیشتری قرار گیرد. یکی از مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا گفت ازسرگیری انتقال دلار پس از آن انجام شد که بغداد با اجرای تدابیر حفاظتی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده شبهنظامیان از نظام مالی عراق موافقت کرد. حیدر العبودی، سخنگوی نخستوزیر عراق، از تایید ازسرگیری انتقالهای مالی خودداری نکرد، اما درباره جزئیات تعهدات بغداد اظهار نظر نکرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، جزئیات این توافق تاکنون منتشر نشده بود، هرچند نیویورکتایمز پیشتر از ازسرگیری ارسال دلار به عراق خبر داده بود.
این توافق در حالی حاصل شده که زیدی، نخستوزیر عراق، اواخر این ماه میلادی قرار است در واشینگتن با ترامپ دیدار کند. زیدی که در ماه مه پس از کشمکش طولانی میان آمریکا و حکومت ایران بر سر انتخاب نخستوزیر جدید به قدرت رسید، از حمایت ترامپ برخوردار شد؛ با وجود آنکه مالک بانکی است که وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر به ظن همکاری با یکی از رهبران شبهنظامیان وابسته به حکومت ایران، آن را از انجام تراکنشهای دلاری محروم کرده بود. مقامهای ایرانی نیز بهطور علنی از انتخاب او حمایت کرده بودند.
به گزارش والاستریت ژورنال، کاخ سفید حمایت خود از زیدی را مشروط به کاهش نفوذ حکومت ایران در بغداد، کنار گذاشتن گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران از دولت و خلع سلاح آنها کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند تحقق این خواستهها با توجه به نفوذ گسترده این گروهها در ساختار سیاسی و امنیتی عراق، با دشواریهای جدی روبهرو است و نخستوزیران پیشین نیز در مهار آنها موفقیت چندانی نداشتهاند.
این گزارش میافزاید بسیاری از گروههای شبهنظامی شیعه که پس از حمله آمریکا به عراق شکل گرفتند، بعدها به ساختار رسمی امنیتی این کشور راه یافتند و بخشی از نیروهای آنها از دولت حقوق دریافت میکنند. با وجود ممنوعیت پرداخت حقوق به اعضای گروههایی که آمریکا آنها را سازمانهای تروریستی میداند، در عمل میان نیروهای رسمی و گروههای خارج از کنترل دولت همپوشانی وجود دارد. همچنین فرماندهان برخی گروهها با ثبت «نیروهای خیالی» حقوقهای اضافی دریافت میکنند.
ویکتوریا تیلور، مسئول پیشین پرونده عراق در وزارت خارجه آمریکا، به والاستریت ژورنال گفت: «[حکومت] ایران و شبهنظامیان در سراسر اقتصاد عراق نفوذ دارند. این مساله به همان اندازه که اقتصادی است، یک چالش سیاسی نیز هست و به همین دلیل دولت ترامپ فشارهای مالی را با تلاش برای خلع سلاح این گروهها همراه کرده است.»
در جریان جنگ با حکومت ایران، گروههای شبهنظامی عراقی طی هفتهها سفارت آمریکا در بغداد و دیگر تاسیسات آمریکایی را هدف حمله قرار دادند و همچنین با پهپاد و راکت به برخی متحدان واشینگتن در خلیج فارس حمله کردند. آمریکا نیز در پاسخ، حملات هوایی علیه این گروهها انجام داد.
به نوشته والاستریت ژورنال، وابستگی عراق به دلار نقدی پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. بر اساس توافق دو کشور، درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و برای تامین نیاز اقتصاد نقدمحور این کشور، سالانه میلیاردها دلار اسکناس به بغداد ارسال میشود. هرچند عراق در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود به دلار را کاهش دهد، اما این محمولههای نقدی همچنان برای تامین نیازهای ارزی و پولی این کشور حیاتی هستند.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیش از ۲۰ بانک عراقی را به اتهام انتقال متقلبانه دلار از حسابهای عراق در فدرال رزرو و رساندن آن به شبکههای وابسته به شبهنظامیان از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم کرد. به گفته این وزارتخانه، برخی از این گروهها همچنین با انتقال کارتهای بانکی شارژشده به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای همسایه، دلار نقدی برداشت میکردند، آن را به عراق بازمیگرداندند و از اختلاف نرخ ارز سود میبردند؛ روندی که به گفته مقامهای آمریکایی، به نفع حکومت ایران نیز بوده است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با انتقاد از برگزاری مراسم حکومتی برای علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده، جمهوری اسلامی را متهم کرد که میکوشد با «نمایشهای ساختگی» صدای واقعی مردم ایران را پنهان کند. او همزمان خواستار حمایت گستردهتر از خانوادههای جانباختگان اعتراضات دیماه شد.
در پیام ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی که شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیر منتشر شد، آمده است: «جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند.»
او افزود: «رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال، با نمایشهای ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینههای هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت میشود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است؛ در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری، در یکی از حساسترین لحظات تاریخ این سرزمین، جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند.»
او در ادامه گفت: «بیش از ۴۰ هزار جاویدنام دیماه، با آگاهی از خطرهای پیش رو، قدم در این مسیر گذاشتند. آنان میدانستند شاید دیگر هرگز به خانه بازنگردند، اما در لحظهای که ایران به آنان نیاز داشت، ایستادند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «آنان برخلاف مزدوران ضحاک، برای وعدههای ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها، شکوهمند، برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند؛ و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن، از ترس مرگ نیرومندتر است.»
او ادامه داد: «امروز شش ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانوادههای شریف جاویدنامان، زمان همچنان در همان شبهای دشوار متوقف مانده است؛ خانوادههایی که عزیز و گاه تنها نانآور خود را از دست دادهاند؛ پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم میگشایند؛ همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ، فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل میکنند.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت: «این خانوادهها تنها صاحبان یک داغ نیستند؛ آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را بهتنهایی بر دوش بکشند.»
او افزود: «وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم؛ به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود، نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی، آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان گفت: «تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آیندهای بهتر برخاسته است، برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است، ادامه خواهد یافت؛ تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آیندهای شایسته ملت بزرگ ما دست یابد.»