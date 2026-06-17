نماینده مجلس: تنها یک عضو شورای عالی امنیت ملی با تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا مخالفت کرد
محمدمنان رییسی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، گفت مفاد یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا چندین بار در شورای عالی امنیت ملی و نزد مجتبی خامنهای بررسی شد و رهبر جمهوری اسلامی در هر مرحله درباره برخی بندهای توافق پرسشهایی مطرح کرد.
او در تجمع خیابانی هواداران حکومت گفت مجتبی خامنهای از اعضای شورای عالی امنیت ملی خواست بهصورت جداگانه به این پرسشها پاسخ دهند و برخلاف روال معمول، موافقت ۷۵ درصد اعضای شورا را شرط تصویب تفاهمنامه قرار داد.
رییسی گفت تنها یک عضو شورای عالی امنیت ملی با مفاد توافق مخالفت کرد و سایر اعضا به آن رای مثبت دادند.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت در مورد موضع مجتبی خامنهای درباره امضای یادداشت تفاهم «کملطفی» شده است. او افزود نمیتوان گفت رهبر جمهوری اسلامی با رضایت کامل این توافق را پذیرفت، اما نمیتوان او را مخالف آن نیز دانست. به گفته او، روند بررسی تفاهمنامه نشاندهنده ملاحظات ویژه درباره مذاکره با آمریکا بود.
رییسی همچنین گفت نظر شخصی او این است که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره و تفاهم با آمریکا نبود.