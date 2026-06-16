او در گفت‌وگویی با شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا که سه‌شنبه ۲۶ خرداد پخش شد، گفت مردم ایران برای آزادی، رهایی و دموکراسی جان باختند اما به‌شکلی عجیب در هیچ یک از این مذاکرات حضور ندارند.

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به موج اعدام‌ها گفت: «جمهوری اسلامی در حالی که درباره مذاکره صحبت می‌کند، همچنان به کشتن شهروندان خود ادامه می‌دهد.»

او بار دیگر تاکید کرد که هرگونه گفت‌وگو درباره آینده ایران باید خواسته‌های مردم این کشور را در مرکز توجه قرار دهد و صرفا به موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای یا امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز محدود نشود.

شاهزاده رضا پهلوی، دوشنبه ۲۵ خرداد نیز در گفت‌وگویی با مجله تایم با تاکید بر اینکه هر توافقی با جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد، گفت تازه‌ترین توافق با این رژیم از نظر اخلاقی غلط و از نظر راهبردی گمراه‌کننده است و نتیجه معکوس خواهد داد.

او تاکید کرد: «هر توافقی با این رژیم در نهایت شکست خواهد خورد. هرگز نمی‌توان به آن اعتماد کرد. این رژیم همچنان از جهان باج‌خواهد خواست، ایرانیان شجاع و بی‌گناه را سرکوب خواهد کرد و ترور و بی‌ثباتی را در منطقه و در سطح بین‌المللی، از جمله در خیابان‌های بریتانیا، گسترش خواهد داد.»

شاهزاده رضا پهلوی هرگونه توافق با جمهوری اسلامی را از نظر اخلاقی «غلط» خواند و گفت: «جامعه بین‌المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند. آنها را در مرکز هر مذاکره و در سیاست خود در قبال ایران قرار دهد. توافق با رژیمی که در دی ماه طی دو روز ۴۰ هزار معترض را کشت، از نظر اخلاقی غلط و از نظر راهبردی گمراه‌کننده است. نتیجه معکوس خواهد داد.»

او افزود: «اما بگذارید روشن بگویم: با حمایت بین‌المللی یا بدون آن، این رژیم سقوط خواهد کرد. مردم ایران خود را از استبداد آزاد خواهند کرد.»

«باید تغییر رژیم رخ دهد»

شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگو با مجله تایم گفت حملات آمریکا و اسرائیل از سوی مردم به‌عنوان یک مداخله انسانی، تقریبا همچون اقدامی آزادی‌بخش، و نه یک تهاجم خارجی دیده شد.

او افزود: « تغییر رژیم تنها پاسخ ممکن است. هیچ راهی وجود ندارد که این رژیم بتواند با جهان، به‌ویژه جهان آزاد، آن‌گونه که می‌شناسیم، کنار بیاید.»

با این حال، به‌نوشته تایم به نظر می‌رسد پنجره فرصت در حال بسته شدن است یا در برخی موارد حتی بسته شده است. ترامپ اهمیت تغییر رژیم را کم‌رنگ کرده و گفته است پهلوی گزینه‌ای جدی نیست، هرچند «آدم خوبی» است. در مقابل، ترامپ تلویحا گفته است محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شور ای اسلامی، چهره‌ای «بسیار معقول» و «بسیار محکم» است که می‌تواند شریک قابل‌قبولی برای ایالات متحده باشد.

شاهزاده رضا پهلوی درباره قالیباف به تایم گفت: «او فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. به اندازه نفر بعدی در این سیستم دستش به خون آلوده است. نمی‌توان ناگهان او را زیبا جلوه داد. مثل این است که روی خوک رژ لب بزنید.»

شاهزاده رضا پهلوی افزود: «آنچه از رییس‌جمهوری ترامپ و رهبر هر کشور دیگری که از بیرون به ایران نگاه می‌کند انتظار دارم این است که بدانند این ما هستیم که باید تعیین کنیم رهبر بعدی ایران چه کسی باشد. این به مردم ایران بستگی دارد. آمریکا به‌عنوان یک دموکراسی غربی همیشه طرفدار این بوده که مردم تصمیم بگیرند. بگذارید صندوق رأی، آینده را تعیین کند.»

او با تاکید بر اینکه حتی بدون حمایت ترامپ، تغییر رژیم در ایران ممکن است، گفت این تغییر از سوی مردم ایران خواهد آمد.