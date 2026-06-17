بر اساس پیش‌نویس یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، واشینگتن متعهد شده در صورت دستیابی به توافق نهایی، دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند.

جمهوری اسلامی در ابتدا اصرار داشت هر توافقی باید شامل آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران باشد. با این حال، یک مقام آمریکایی روز یکشنبه به سی‌ان‌ان گفت: «تا زمانی که ایران به تعهدات خود عمل نکند، هیچ دارایی مسدودشده‌ای آزاد نخواهد شد.»

هیچ رقم رسمی و دقیقی از میزان دارایی‌های مسدودشده ایران منتشر نشده است، اما شبکه سی‌ان‌ان نوشت که این رقم بین ۱۲۴ تا ۱۶۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

قطر

شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که پیش‌تر در کره جنوبی مسدود شده بود، در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق آزادی زندانیان آمریکایی به حساب‌هایی در قطر منتقل شد. با این حال، سی‌ان‌ان گزارش داده است که آمریکا و قطر بعدا مانع دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع شدند.

عمان

بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات برق ایران که در حساب‌هایی در عراق نگهداری می‌شد، با مجوز دولت جو بایدن به حساب‌های محدودشده‌ای در عمان و چند کشور دیگر منتقل شد. این منابع همچنان تحت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها قرار دارند.

لوکزامبورگ

خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، گزارش داده است که دست‌کم ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به دلیل تحریم‌ها در لوکزامبورگ مسدود شده است.

ژاپن

خبرگزاری رویترز ارزش دارایی‌های مسدودشده ایران در ژاپن را حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها خواستار آزادسازی این منابع شده است.