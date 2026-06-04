دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدام‌های معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شده‌اند .

آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.

از سوی دیگر، بر اساس بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندان‌های ایران اعدام کرده و برای ده‌ها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.

بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.

همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشان‌دهنده تشدید استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی است.

بخشی از اعدام‌شدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتی‌های گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.

دادگستر افزود شماری دیگر از اعدام‌شدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیت‌های ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.

بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقام‌های قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقه‌ای طولانی در نقض حق حیات و محروم‌سازی متهمان از تضمین‌های دادرسی عادلانه دارند.

در میان این مقام‌ها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به‌عنوان یکی از چهره‌های دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دست‌کم هشت نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.

این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی ، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پرونده‌های منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه و پرونده‌های امنیتی دیگر آمده است.

دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقام‌های قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای ، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پرونده‌های مختلف ذکر کرده است.

در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبری‌مقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده می‌شود.

دادگستر، موج اخیر اعدام‌ها را بخشی از الگویی گسترده‌تر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقام‌های قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.

۱۲ خرداد، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.

این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا می‌شوند، اعتراض کنند.