احمد الحجار، وزیر کشور لبنان، پنج‌شنبه چهارم تیر ماه در حاشیه نشست هیات دولت گفت دستور داده است بنرها و پوسترهایی که چند روز پیش در مسیر منتهی به فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت نصب شده‌اند، برداشته شوند.

حجار هنگام ورود به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان، محل برگزاری نشست هیات دولت، به خبرنگاران گفت که این تصمیم «در چارچوب تلاش‌ها برای سامان‌دهی فضاهای عمومی و تضمین اجرای قوانین و مقررات جاری»، اتخاذ شده است.

در روزهای اخیر، بیلبوردهایی در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت نصب شدند که تصویر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و پدر کشته شده‌اش، علی خامنه‌ای، را در کنار شعار «سپاس از ایران وفادار» به نمایش گذاشته‌اند.

نصب این پوسترها چند روز پس از اعلام توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله انجام شد. توافقی که در چارچوب مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در پاکستان به دست آمد.

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این اقدام همچنین در شرایطی صورت گرفت که هم‌زمان گفت‌وگوهای مستقیم میان مقام‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در جریان است.

قرار بود آخرین دور این مذاکرات پنج‌شنبه چهارم تیر ماه به پایان برسد.

این نخستین بار نیست که دولت لبنان خواستار تغییر بیلبوردهای مسیر فرودگاه بیروت می‌شود.

سال ۲۰۲۲، وزارت گردشگری لبنان از حزب‌الله و جنبش امل خواسته بود بیلبوردهایی را که تصاویر شخصیت‌های مذهبی و سیاسی مورد احترام این دو گروه را نمایش می‌دادند، جمع‌آوری کنند و به جای آنها تابلوهایی با هدف معرفی و تبلیغ صنعت گردشگری لبنان نصب شود.

حزب‌الله خواستار خروج «بی‌قید و شرط» نیروهای اسرائیلی

هم‌زمان با این تحولات، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عاشورا، خواستار خروج «بی‌قید و شرط» نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال در لبنان شد و هرگونه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را رد کرد.

او در سخنرانی خود برای ده‌ها هزار نفر از هواداران حزب‌الله، گفت: «اسرائیل هیچ گزینه‌ای جز خروج کامل از تمام وجب‌به‌وجب خاک لبنان ندارد .... اسرائیل باید بدون هیچ شرطی لبنان را ترک کند.»

قاسم که این اظهارات را هم‌زمان با برگزاری مذاکرات مستقیم مقام‌های لبنان و اسرائیل در واشینگتن بیان کرد، افزود که حزب‌الله «نه عادی‌سازی روابط را می‌پذیرد، نه پایان دادن به وضعیت خصومت، نه هیچ دستاوردی برای اسرائیل و نه حتی حضور جزیی آن در خاک لبنان را».

او تاکید کرد: «اسرائیل باید خوار و شکست‌خورده لبنان را ترک کند و همین اتفاق هم خواهد افتاد.»