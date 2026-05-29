اوکراین ۲۰ جنگنده «گریپن ای» میخرد؛ سوئد ۱۶ جنگنده دیگر به کییف اهدا میکند
اوکراین و سوئد اعلام کردند کییف ۲۰ فروند جنگنده گریپن ای از سوئد خریداری خواهد کرد و استکهلم نیز ۱۶ فروند جنگنده گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به کییف تحویل میدهد. به گفته ولودیمیر لنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این کشور در نهایت قصد دارد ۱۵۰ فروند از این جنگندهها را خریداری کند.
به گزارش رویترز، زلنسکی پنجشنبه هفت خرداد در یک نشست خبری در حضور اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از توافق برای خرید و انتقال جنگندههای گریپن به اوکراین خبر داد.
بر اساس این توافق، اوکراین ۲۰ فروند جنگنده جدید گریپن ای را با استفاده از وام حمایتی اتحادیه اروپا خریداری میکند.
زلنسکی گفت کییف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را برای این خرید اختصاص داده است. تحویل این جنگندهها از سال ۲۰۳۰ آغاز خواهد شد.
همزمان، سوئد ۱۶ فروند جنگنده قدیمیتر گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به اوکراین اهدا میکند تا نیازهای فوری دفاع هوایی این کشور را پوشش دهد.
گریپن که محصول شرکت سوئدی ساب است، بهعنوان گزینهای کمهزینهتر نسبت به جنگندههایی مانند اف-۳۵ شناخته میشود و قابلیت عملیات از پایگاههای پراکنده و حتی جادههای عادی را دارد.
به گفته زلسنکی، اوکراین قصد دارد در نهایت تمامی ۱۵۰ فروند جنگنده گریپن ای پیشبینیشده در تفاهمنامه اولیه با سوئد را خریداری کند.
کریسترسون نیز گریپن را «بهترین و مناسبترین انتخاب برای اوکراین» توصیف کرد و گفت: «امروز گام مهم دیگری در این مسیر مشترک برمیداریم.»
استقبال بریتانیا
دولت بریتانیا پنجشنبه در بیانیهای با اشاره به این که جنگندهها گریپن توان رزمی هوایی اوکراین را در برابر تهاجم روسیه تقویت میکنند، گفت این توافق در نهایت به سازگاری بیشتر نیروهای اوکراینی با استانداردهای ناتو کمک خواهند کرد.
دولت بریتانیا با تاکید بر این که این توافق از بیش از پنج هزار شغل در بریتانیا پشتیبانی میکند، گفت: «بیش از ۳۰ درصد قطعات هر فروند گریپن در این کشور تولید میشود و دستکم ۵۰ شرکت بریتانیایی در اجرای این قرارداد مشارکت دارند.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز گفت این توافق نشان میدهد صنایع دفاعی بریتانیا میتوانند هم از اشتغال داخلی حمایت کنند و هم توان دفاعی اوکراین را افزایش دهند.
میکائل یوهانسون، مدیرعامل ساب، این توافق را «روز بزرگی» برای شرکت خود توصیف کرد و گفت افزایش شمار کشورهای استفادهکننده از گریپن، تواناییهای این جنگنده را بیش از پیش نشان خواهد داد.
دولت بریتانیا اعلام کرد مجموع کمکهای نظامی بریتانیا و سوئد به اوکراین از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ تاکنون به ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند رسیده است.
سوئد نیز در همین بازه زمانی حدود ۱۲ میلیارد یورو کمک نظامی و غیرنظامی به اوکراین ارائه کرده و هشت میلیارد یورو دیگر برای سال جاری و سال آینده اختصاص داده است.
پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا نشان میدهد مصرفکنندگان منطقه یورو پس از تجربه بحران ناشی از جنگ اوکراین، اکنون نسبت به پیامدهای اقتصادی «جنگ ایران» حساستر شدهاند و این موضوع میتواند فشار را بر اقتصاد اروپا، سریعتر و عمیقتر کند.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا، نوشت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی و موج تورمی گستردهای در اروپا ایجاد کرد که اقتصاد منطقه تا حد زیادی از آن عبور کرده بود و حالا حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ متعاقب آن، اختلال کمسابقهای در عرضه انرژی به وجود آورده است.
اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با استفاده از دادههای نظرسنجی انتظارات مصرفکنندگان این نهاد، دریافتند شهروندان منطقه یورو از همان آغاز «جنگ ایران» توجه بیشتری به تغییر قیمتها نشان دادهاند. این در حالی است که نرخ تورم در آن زمان حدود دو درصد و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا بود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کردهاند تغییرات قیمتها را بهطور ویژه دنبال میکنند. رقمی مشابه ژانویه ۲۰۲۳ که تورم منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسیده بود.
نتایج نظرسنجی موسسه اساندپی گلوبال که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد نشان میدهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.
در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایینترین سطح در پنجونیم سال گذشته سقوط کرده است.
پژوهشگران بانک مرکزی اروپا این وضعیت را «زخم دوگانه» توصیف کردهاند. به این معنا که خاطره فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین با نگرانیهای ناشی از «جنگ ایران» ترکیب شده و بر انتظارات و رفتار مصرفکنندگان تاثیر میگذارد.
در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد روسی پس از ورود به حریم هوایی رومانی در شهری در جنوب شرق این کشور سقوط کرد و دو زخمی بر جا گذاشت.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد گزارش داد این پهپاد بر سقف یک ساختمان ۱۰ طبقه مسکونی در شهر گالاتی رومانی سقوط کرد و موجب وقوع انفجار شد.
این نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین است که یک پهپاد در منطقهای پرجمعیت در رومانی سقوط میکند و موجب جراحت شهروندان میشود. رخدادی که نگرانیها را درباره سرایت پیامدهای جنگ به کشورهای عضو ناتو افزایش داده است.
اوانا تویو، وزیر خارجه رومانی، اعلام کرد در پی این رویداد، سفیر روسیه در این کشور احضار شده است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
واکنش اتحادیه اروپا
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حادثه را «نقض آشکار و جدی حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا» خواند و تاکید کرد اتحادیه اروپا به افزایش فشارها بر روسیه، ادامه حمایت از اوکراین و تقویت سرمایهگذاری در حوزه آمادگی دفاعی خود پایبند خواهد ماند.
کالاس از گفتوگوی تلفنی خود با وزیر خارجه رومانی در پی این رویداد خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه مدتهاست که دیگر به مرزها احترام نمیگذارد. نباید به مسکو اجازه داده شود که بدون هیچ پیامد و مجازاتی، حریم هوایی اروپا را نقض کند.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در ایکس نوشت پهپاد روسی پس از نفوذ به رومانی «منطقهای پرجمعیت» را مورد اصابت قرار داد و بدین ترتیب، «جنگ تجاوزکارانه مسکو از خط قرمز دیگری عبور کرد».
او افزود اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی بیستویکمین بسته تحریمی علیه روسیه است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد این کشور سفیر روسیه را احضار خواهد کرد و از او درباره این رخداد توضیح خواهد خواست.
بارو اضافه کرد: «این یک اقدام غیرمسئولانه پهپادی است و نخستین مورد از این دست به شمار نمیرود. پهپادها و هواگردهای روسی بارها وارد حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو شدهاند.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، با انتشار پیامی در ایکس، از نفوذ پهپاد روسیه به رومانی انتقاد کرد و هشدار داد این ائتلاف آماده است «از هر وجب از قلمرو کشورهای عضو دفاع کند».
او ادامه داد: «رفتار بیملاحظه روسیه خطری برای همه ماست. آنها همچنان غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را در سراسر اوکراین هدف قرار میدهند. وقایع دیشب بار دیگر نشان داد پیامدهای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه به مرزها [قلمرو اوکراین] محدود نمیشود.»
روته تاکید کرد ناتو برای مقابله با هرگونه تهدید، از جمله تهدیدات پهپادی، سطح آمادگی و توان بازدارندگی و دفاعی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، نیز در پیامی در ایکس، «تجاوز بیپروا» به رومانی را محکوم کرد و نوشت: «ما در کنار متحد خود در ناتو ایستادهایم و از هر وجب از قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد.»
رومانی از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو است. این کشور همچنین از سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.
موشک «نیو گلن» متعلق به شرکت بلو اوریجین در جریان یک آزمایش زمینی روی سکوی پرتاب منفجر شد. حادثهای که میتواند ضربهای جدی به تلاشهای جف بزوس برای کاهش فاصله با اسپیسایکس، شرکت فضایی متعلق به ایلان ماسک، وارد کند.
ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد موتورهای موشک حدود ساعت ۹ شب پنجشنبه هفتم خرداد به وقت شرق آمریکا روشن شدند، اما لحظاتی بعد موشک در سکوی پرتاب با انفجاری شدید روبهرو شد و حجم عظیمی از آتش و دود به آسمان برخاست.
بلو اوریجین در بیانیهای اعلام کرد در جریان آزمایش با یک «ناهنجاری» مواجه شده است. اصطلاحی که شرکتهای فضایی معمولا برای توصیف انفجار یا شکست در عملیات پرتاب به کار میبرند.
این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در آزمایش روشنسازی موتور امروز با یک ناهنجاری مواجه شدیم. همه کارکنان در سلامت کامل هستند. با روشنتر شدن ابعاد حادثه، اطلاعات بیشتری منتشر خواهیم کرد.»
آزمایش «هاتفایر» مرحلهای است که در آن موتور موشک در حالی که هنوز روی زمین مهار شده، روشن و آزمایش میشود.
ناسا: توسعه موشکهای سنگین بسیار دشوار است
جرد آیزاکمن، مدیر ناسا، اعلام کرد این سازمان از وقوع حادثه مطلع است و در بررسی آن مشارکت خواهد داشت.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پرواز فضایی عرصهای بیرحم است و توسعه تواناییهای جدید برای پرتابهای سنگین، فوقالعاده دشوار است. ما همراه با شرکای خود درباره این حادثه تحقیق خواهیم کرد، پیامدهای کوتاهمدت آن را بررسی میکنیم و سپس به برنامه پرتابها باز خواهیم گشت.»
آیزاکمن افزود ناسا در صورت تاثیر این حادثه بر برنامههای «آرتمیس» و «پایگاه ماه» جزییات بیشتری منتشر خواهد کرد.
این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داد که ناسا قراردادی به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار به بلو اوریجین اعطا کرد تا با استفاده از فرودگر بدون سرنشین «مارک-۱»، ماهنوردها را در چارچوب برنامه آرتمیس به سطح ماه منتقل کند.
واکنش جف بزوس
جف بزوس، بنیانگذار بلو اوریجین، گفت که هنوز برای مشخص شدن علت اصلی حادثه زود است.
او نوشت: «روز بسیار سختی بود، اما هر آنچه لازم باشد را بازسازی میکنیم و دوباره به پرواز بازمیگردیم. ارزشش را دارد.»
بلو اوریجین و اسپیسایکس در سالهای اخیر رقابتی فشرده برای مشارکت در بازگرداندن انسان به ماه پیش از ماموریت برنامهریزیشده دارای سرنشین چین در سال ۲۰۳۰ داشتهاند.
دو شرکت در حال توسعه فرودگرهایی هستند که ناسا قصد دارد در ماموریتهای آینده خود به ماه از آنها استفاده کند.
خرداد ۱۴۰۴، فضاپیمای عظیم «استارشیپ» این شرکت در جریان یک آزمایش در تگزاس منفجر شد.
این شرکت هفته گذشته در دوازدهمین پرواز آزمایشی نمونه اولیه استارشیپ موفق شد چند ماهواره آزمایشی را در مدار قرار دهد و فرود کنترلشده فضاپیما در اقیانوس هند را به انجام برساند، اما در فرود کنترلشده بوستر «سوپر هوی» ناکام ماند و این بخش در خلیج مکزیک سقوط کرد.
ایلان ماسک در واکنش به ویدیوی انفجار موشک بلو اوریجین نوشت: «بسیار تاسفبار. ساخت موشک کار سختی است.»
پروژهای ۱۰ ساله برای رقابت با فالکون و استارشیپ
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد نوشت بلو اوریجین یک روز پیش از حادثه اعلام کرده بود در حال آمادهسازی موشک نیو گلن برای پرتاب ۴۸ ماهواره اینترنتی پروژه «کوئیپر» متعلق به آمازون به مدار پایین زمین است. پروژهای که قرار است با شبکه اینترنت ماهوارهای استارلینک رقابت کند.
این شرکت زمان دقیقی برای پرتاب اعلام نکرده بود.
بلو اوریجین طی حدود یک دهه و با صرف میلیاردها دلار، موشک نیو گلن را توسعه داده است.
این موشک با ارتفاعی معادل یک ساختمان ۲۹ طبقه و برخورداری از مرحله نخست قابل استفاده مجدد، برای رقابت با خانواده موشکهای «فالکون» اسپیسایکس و همچنین موشک قدرتمندتر «استارشیپ» طراحی شده است.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد این انفجار خارج از حوزه مسئولیت این نهاد بوده، زیرا در مرحله آزمایش زمینی رخ داده است.
این سازمان افزود حادثه هیچ تاثیری بر ترافیک هوایی منطقه نداشته است.
وزارت دادگستری آمریکا در کیفرخواست یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی به نقل از او نوشت که متهم چند روز پیش از آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران با علی خامنهای دیدار کرده و از رهبران شبکه موسوم به «محور مقاومت» بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر سعد داوود الساعدی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی، با هشت اتهام مرتبط با تروریسم روبهرو شده است. این فرد به مشارکت در طراحی حملات در اروپا و تلاش برای انجام عملیات در آمریکا متهم شده است.
مقامهای آمریکایی او را از عوامل کتائب حزبالله و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میدانند و میگویند که در برنامهریزی نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله در اروپا و همچنین طرحریزی حملاتی در خاک آمریکا نقش داشته است.
بر اساس اسناد دادگاه که وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه هفتم خرداد منتشر کرده است، ساعدی پس از بازداشت در خارج از عراق در ۱۴ مه [۲۴ اردیبهشت] به آمریکا منتقل و در اختیار افبیآی قرار گرفت. مقامهای آمریکایی میگویند او در جریان انتقال به ایالات متحده از حق سکوت خود صرفنظر کرده و در گفتوگو با ماموران فدرال درباره نقش و فعالیتهایش توضیحاتی ارائه داده است.
به گفته دادستانها، ساعدی در بازجوییها خود را یکی از رهبران «محور مقاومت» معرفی کرده و گفته است که این مجموعه شامل سپاه پاسداران، کتائب حزبالله، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن میشود. مقامهای آمریکایی گفتهاند او مسئولیت فعالیتهای رسانهای، جنگ روانی، برنامهریزی راهبردی و اطلاعات نظامی این شبکه را بر عهده داشته است.
وزارت دادگستری همچنین تاکید کرده است که ساعدی روابط نزدیکی با فرماندهان کنونی و پیشین سپاه پاسداران داشته است. بر این اساس، او در بازجوییها گفته که رابطهای نزدیک با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، داشته و پیش از کشته شدن سلیمانی در حمله آمریکا در سال ۲۰۲۰، به طور مستمر با او در رفتوآمد بوده است.
در یکی از بخشهای کیفرخواست، دادستانها تاکید کردهاند که ساعدی در بازجوییها گفته است چند روز پیش از آغاز جنگ اخیر میان حکومت ایران و آمریکا با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ایران دیدار کرده بود. این ادعا تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
مقامهای آمریکایی همچنین میگویند تلفن همراه و حسابهای کاربری ساعدی در شبکههای اجتماعی حاوی تصاویر و ویدئوهایی از دیدار او با فرماندهان سپاه پاسداران، کتائب حزبالله، حوثیهای یمن و دیگر گروههای همسو با جمهوری اسلامی بوده است. به گفته دادستانها، این مدارک همچنین نشان میدهد که او در هماهنگی و هدایت برخی از حملات منتسب به شبکه موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» نقش مستقیم داشته است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، ساعدی از اعضا و عوامل باسابقه کتائب حزبالله عراق و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ دو گروهی که دولت آمریکا آنها را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
تاد بلانچ، سرپرست دادستانی کل آمریکا، در این باره گفت که ساعدی «مستقیماً در عملیاتهای تروریستی و تصمیمگیریهای نظامی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان مشارکت داشته» و با دیگران برای طراحی حملات مرگبار در خاک ایالات متحده تبانی کرده است.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک، نیز اعلام کرد ساعدی با همکاری سازمانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملاتی که غیرنظامیان را هدف قرار دادهاند نقش داشته و برای اجرای عملیات در داخل آمریکا نیز تلاش کرده است. او گفت گروههایی که ساعدی با آنها همکاری داشته، از جمله سپاه پاسداران، سالهاست به دنبال هدف قرار دادن منافع آمریکا هستند.
بر اساس مطالب مطرحشده در کیفرخواست، ساعدی دستکم از سال ۲۰۱۷ در پیشبرد اهداف کتائب حزبالله و سپاه پاسداران فعالیت داشته و با رهبران ارشد این دو سازمان در ارتباط بوده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از کشته شدن برخی فرماندهان این گروهها در حملات ایالات متحده، ساعدی به دیگر اعضا دستور داده بود برای انتقامگیری، شهروندان و مقامهای سیاسی و نظامی آمریکا را هدف قرار دهند.
در بخش دیگری از این کیفرخواست آمده است که ساعدی در ماههای اخیر در طراحی و هدایت حدود ۱۸ حمله و تلاش برای حمله در کشورهای اروپایی مشارکت داشته است. به گفته وزارت دادگستری، این عملیاتها با نام گروهی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» انجام شده، اما مقامهای آمریکایی این گروه را پوششی برای کتائب حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی معرفی کردهاند.
مقامهای آمریکایی همچنین تاکید کردند که ساعدی در ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۶ برای اجرای حملاتی در داخل ایالات متحده تلاش کرده است. به گفته دادستانها، یکی از اهداف مورد نظر یک کنیسه در نیویورک بوده است.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است که ساعدی در حدود ۳۰ آوریل [۱۰ اردیبهشت] با فردی در آمریکا تماس گرفته و از او خواسته بود شخصی را برای انجام یک «حمله» در داخل ایالات متحده پیدا کند؛ حملهای که به گفته دادستانها میتوانست شامل آتشسوزی عمدی یا کشتن افراد باشد.
به گفته مقامهای آمریکایی، ساعدی که در عراق مستقر بود، یک روز پس از این تماس و در جریان سفر به خارج از این کشور بازداشت شد. وزارت دادگستری جزئیاتی درباره محل بازداشت او منتشر نکرده است.
کش پاتل، رییس افبیآی، بازداشت ساعدی را بخشی از تلاشهای دولت آمریکا برای تعقیب و محاکمه افرادی دانست که به گفته او در اقدامات تروریستی بینالمللی نقش دارند. او گفت افبیآی با همکاری وزارت دادگستری و نهادهای امنیتی داخلی و بینالمللی به پیگیری این پرونده ادامه خواهد داد.
بر اساس کیفرخواست، ساعدی با هشت اتهام از جمله حمایت مادی از سازمانهای تروریستی خارجی، تامین مالی تروریسم، مشارکت در اقدامات تروریستی فرامرزی و توطئه برای بمبگذاری در اماکن عمومی روبهرو است. برخی از این اتهامات در صورت اثبات میتوانند مجازات حبس ابد در پی داشته باشند.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت، با محکومیت گسترده کشورهای همسایه روبهرو شد؛ همزمان سنتکام آن را «نقض فاحش آتشبس» خواند و مقامهای تهران، حملات آمریکا به بندرعباس را عامل تشدید تنش معرفی کردند.
بامداد پنجشنبه هفتم خرداد، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به اطراف فرودگاه بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.
همزمان، ارتش کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» خبر داد، بیآنکه در بیانیه اولیه خود عامل این حملات را معرفی کند.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را «نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی» این کشور خواند و تاکید کرد این حملات در شرایطی انجام شده که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران تلاش میکنند.
کویت همچنین این حملات را نقض قطعنامه ۲۸۱۷ سال ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل دانست و اعلام کرد حق کامل خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تاسیسات حیاتیاش در برابر هرگونه تجاوز یا تهدید محفوظ میدارد.
ریاض: با هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، قاطعانه مخالفیم
عربستان سعودی نیز در واکنشی مشابه، حملات موشکی و پهپادی به کویت را محکوم و تقبیح کرد. وزارت خارجه این کشور در بیانیهای در شبکه ایکس نوشت ریاض با نقض حاکمیت کشورها و هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، قاطعانه مخالف است.
عربستان همچنین با اعلام همبستگی با دولت و مردم کویت، تاکید کرد از هر اقدامی که این کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود اتخاذ کند، حمایت میکند.
در همین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعت ۴:۴۷ بامداد پنجشنبه به وقت ایران، یک موشک بالستیک به سوی کویت شلیک کرد که نیروهای کویتی آن را رهگیری کردند.
سنتکام: از پرتاب ششمین پهپاد جمهوری اسلامی جلوگیری کردیم
سنتکام این اقدام را «نقض فاحش آتشبس» خواند و افزود چند ساعت پیش از آن، نیروهای جمهوری اسلامی پنج پهپاد انتحاری را در نزدیکی تنگه هرمز به پرواز درآورده بودند که «تهدیدی آشکار» ایجاد کردند.
به گفته سنتکام، همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا همچنین از پرتاب ششمین پهپاد از یک مرکز کنترل زمینی جمهوری اسلامی در بندرعباس جلوگیری کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی: آمریکا عامل تشدید تنش است
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی، حملات آمریکا به بندرعباس را عامل تشدید تنش معرفی کردند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حمله آمریکا به اهدافی در بندرعباس را اقدامی «تجاوزکارانه» علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران خواند و گفت این حملات نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است.
بقائی همچنین «لفاظیهای تهدیدآمیز» مقامهای آمریکایی علیه جمهوری اسلامی و عمان را محکوم کرد و اقدامات آمریکا را «نقض مستمر آتشبس» خواند.
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به فضای تنشآلود منطقه گفت: «هیچ مشکلی بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه وجود ندارد، بلکه آنچه که اکنون مشکل منطقه است، دخالت آمریکا و حضور و نفوذ اسرائیلیهاست.»
او که به روسیه سفر کرده است، در گفتوگو با رسانهها افزود: «منطقه ما بدون آمریکا باثباتترین نقطه جهان خواهد بود.»
یک تحریم دیگر در میانه مذاکرات
همزمان با افزایش تنشها در خلیج فارس، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این نهاد تازهتاسیس از سوی جمهوری اسلامی مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتیها در تنگه هرمز معرفی شده و تهران در هفتههای اخیر تلاش کرده از طریق آن، کنترل بیشتری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر در ۱۱ اردیبهشت هشدار داده بود هرگونه پرداخت به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز میتواند افراد و شرکتها را در معرض تحریم قرار دهد.
تشدید دوباره درگیریها میان جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، نگرانیها را درباره آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن - که از ۱۹ فروردین برقرار شده - افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است.
هرچند در روزهای گذشته بارها از سوی مقامهای آمریکایی و ایرانی تکرار شد که مذاکرات در آخرین مراحل و اعلام توافق قریبالوقوع است، اما دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده چهارشنبه ششم خرداد در جلسه کابینه گفت که از مفاد پیشنهادی جمهوری اسلامی راضی نیست و بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد.
او گفت: «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه.»
تحریمها، برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز - که پیش از جنگ حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکرد - همچنان مهمترین نقاط اختلاف در مذاکرات برای پایان جنگ هستند.