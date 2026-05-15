دولت فنلاند: تهدید پهپادی در آسمان هلسینکی پایان یافت و فرودگاه بازگشایی شد
فنلاند اعلام کرد تهدید ناشی از فعالیت مشکوک پهپادی در آسمان هلسینکی پایان یافته و فرودگاه این شهر پس از چند ساعت توقف فعالیت، دوباره بازگشایی شده است.
فنلاند اعلام کرد تهدید ناشی از فعالیت مشکوک پهپادی در آسمان هلسینکی پایان یافته و فرودگاه این شهر پس از چند ساعت توقف فعالیت، دوباره بازگشایی شده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۵ اردیبهشت به نقل از مقامهای فنلاند نوشت فعالیت مشکوک پهپادی در آسمان منطقه پایتخت این کشور، دیگر تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشود و شرایط در حال بازگشت به وضعیت عادی است.
فنلاند و کشورهای حوزه بالتیک شامل استونی، لتونی و لیتوانی در هفتههای اخیر با مجموعهای از موارد نقض حریم هوایی روبهرو بودهاند. رخدادهایی که در برخی موارد به پهپادهای اوکراینی مرتبط دانسته شدهاند که در مسیر حمله به روسیه وارد حریم هوایی این کشورها شدهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست حادثه جمعه نیز از همین نوع بوده باشد.
نیروهای دفاعی فنلاند پیشتر در واکنش به این وضعیت، جنگندهها و دیگر نیروهای امدادی را به حالت آمادهباش درآورده بودند، اما در بیانیهای تاکید کردند که این کشور با «تهدید نظامی مستقیم» مواجه نیست.
ماری رانتانن، وزیر کشور فنلاند، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خطر پایان یافته است. مردم میتوانند با امنیت به محل کار و مدرسه بروند.»
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وبسایت فرودگاه هلسینکی، تردد هوایی پس از سه ساعت توقف از سر گرفته شد.
حادثه هلسینکی تازهترین نمونه از نگرانیهای امنیتی درباره فعالیتهای پهپادی در اطراف زیرساختهای هوایی اروپاست.
در ماههای اخیر، چندین فرودگاه و حریم هوایی در اروپا بهدلیل مشاهده پهپادهای ناشناس یا فعالیتهای مشکوک پهپادی با توقف موقت پروازها، محدودیت پروازی یا آمادهباش امنیتی روبهرو شدند.
این رخدادها، همزمان با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی مقامهای اروپایی را درباره امنیت فرودگاهها، بنادر و تاسیسات حساس افزایش داده است.
کشورهای حوزه بالتیک و شمال اروپا نیز در ماههای اخیر تدابیر نظارتی و واکنشی خود را در برابر تهدیدهای پهپادی تقویت کردهاند.
پتری اورپو، نخستوزیر فنلاند، صبح ۲۵ اردیبهشت در بیانیهای در ایکس اعلام کرد: «مقامها در حال اقدام هستند. نیروهای دفاعی قابلیتهای نظارتی و واکنش خود را تقویت کردهاند. از همه میخواهم اطلاعیههای مقامهای رسمی را دنبال کنند.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صادرات نفت روسیه تشدید کرده است؛ از جمله حملات گسترده به بنادر پریمورسک و اوست-لوگا در دریای بالتیک.
در همین حال، ائتلاف دولت لتونی، ۲۴ اردیبهشت در پی اختلافات داخلی بر سر نحوه برخورد با یکی از حوادث پهپادی اخیر فروپاشید.
این اتفاق پس از تصمیم اویکا سیلینا، نخستوزیر لتونی، برای برکناری آندریس اشپرودس، وزیر دفاع این کشور، در آخر هفته گذشته رخ داد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد کییف کارشناسانی را برای کمک به حفاظت از آسمان لتونی به این کشور اعزام خواهد کرد.
رسانههای آمریکایی از درگیریهای فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ خبر دادند. این تنشها پس از آن رخ داد که مقامهای چینی مانع ورود یک مامور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظتشده شدند و به خبرنگاران آمریکایی نیز اجازه ندادند به کاروان خودروهای ترامپ بپیوندند.
خبرنگار فاکس نیوز جمعه ۲۵ اردیبهشت گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رییسجمهوری ایالات متحده به پکن وارد درگیریهای فیزیکی شدید با پلیس چین شدند.
این درگیریها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند.
نیویورکپست نیز در گزارشی با تشریح این درگیریها، نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست پکن با محدودیتهای شدید روبهرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویسهای بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطریهای آب داشتند.
ترامپ شامگاه ۲۳ اردیبهشت به وقت پکن، در میان استقبال گارد احترام و جوانانی که پرچمهای آمریکا و چین را تکان میدادند، وارد این شهر شد.
فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رییسجمهوری چین از «معبد بهشت» در پکن رخ داد. جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظتشده شدند.
خبرنگاران همراه هیات آمریکایی گفتند این اقدام به مشاجرهای شدید و حدود نیمساعته میان مقامهای امنیتی دو کشور منجر شد و ورود خبرنگاران و برخی اعضای هیات آمریکایی را به تاخیر انداخت.
دنی کمپ، خبرنگار خبرگزاری فرانسه که همراه هیات آمریکایی در محل حضور داشت، نوشت مشاجره میان مقامهای آمریکایی و چینی رفتهرفته شدیدتر میشد و نیروهای چینی حاضر نبودند به مامور سرویس مخفی اجازه ورود همراه با سلاحش را بدهند.
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، مقامهای چینی همچنین در چندین مقطع تلاش کردند مانع خروج خبرنگاران آمریکایی از محلهای تعیینشده و پیوستن آنها به کاروان خودروهای ریاستجمهوری شوند.
نیویورکپست گزارش داد یکی از شدیدترین صحنهها زمانی رخ داد که گروهی از خبرنگاران چینی برای ورود به محل نشست دوجانبه ترامپ و شی بهسرعت وارد سالن شدند و یکی از اعضای تیم مقدماتی کاخ سفید را به زمین انداختند.
به گفته رسانهها این کارمند دولت آمریکا «دچار کبودی و شوک» شد اما آسیب جدی ندید.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی پس از این اتفاق بهشدت به رفتار خبرنگاران و مسئولان چینی اعتراض کردند و آن را «تهاجمی» خواندند.
به گزارش رسانههای ایالات متحده، در مقطعی پس از بازدید ترامپ و شی از معبد بهشت، خبرنگاران آمریکایی به اتاقی منتقل شدند و اجازه پیدا نکردند بهسرعت به کاروان ریاستجمهوری ملحق شوند.
این موضوع به مشاجره لفظی شدید میان اعضای هیات آمریکایی و مقامهای چینی انجامید.
نیویورکپست نوشت یکی از مقامهای کاخ سفید در اعتراض به رفتار نیروهای چینی گفت دولت آمریکا هرگز در سفر مقامهای چینی به واشینگتن چنین برخوردی با خبرنگاران آنها نخواهد داشت.
در ادامه، زمانی که ترامپ در خودروهای کاروان منتظر خبرنگاران بود، یکی از کارکنان کاخ سفید خطاب به نیروهای آمریکایی گفت: «ما داریم میرویم.»
پس از آن خبرنگاران و کارکنان آمریکایی از میان موانع امنیتی عبور کردند و به سمت کاروان دویدند؛ در حالی که گروهی از مقامهای چینی تلاش میکردند مسیر آنها را سد کنند.
وبسایت استرالیایی نیوز دات کام نیز گزارش داد در بخشی از نشست، صدای فردی آمریکایی در میکروفن باز شنیده شد که فریاد میزد «حرکت کنید، حرکت کنید». او سپس با الفاظ رکیک از افراد حاضر خواست محل را ترک کنند.
این رسانه نوشت مشخص نیست گوینده این جملات چه کسی بوده، اما فضای پشت صحنه نشست «آشفته و پرتنش» توصیف شده است.
رسانهها همچنین گزارش دادند تدابیر امنیتی کمسابقهای در پکن برقرار شده بود؛ از جمله بسته شدن برخی خیابانها و پارکها، استقرار گسترده نیروهای مسلح و اعمال کنترل شدید بر هتل محل اقامت ترامپ و خبرنگاران همراه او.
در همین حال، برخی رسانهها نوشتند به مقامهای دولت آمریکا، کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران توصیه شده بود در طول سفر از تلفنهای موقت و ایمیلهای موقت استفاده کنند. اقدامی که علت آن به نگرانیهای امنیت سایبری و نظارت الکترونیکی در چین نسبت داده شده است.
این تنشها یادآور سفر ترامپ به چین در سال ۱۳۹۶ بود؛ زمانی که گزارشهایی درباره تنش میان سرویس مخفی آمریکا و نیروهای امنیتی چین بر سر ورود افسر حامل «کیف هستهای» منتشر شد؛ هرچند سرویس مخفی آمریکا بعدا بخشی از گزارشها درباره درگیری فیزیکی را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه در آخرین دور گفتوگوهایش با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد، در حالی که پکن درباره نحوه برخورد واشینگتن با تایوان هشدار داد و گفت «جنگ ایران» هرگز نباید آغاز میشد.
ترامپ نخستین رییسجمهوری آمریکاست که از زمان سفر قبلی خود در سال ۲۰۱۷ به چین، بار دیگر به این کشور سفر میکند. کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشینگتن به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۵ اردیبهشت نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میاندورهای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس، «محبوبیت آسیبدیده» خود را ترمیم کند.
رییسجمهوری آمریکا که در کنار شی روی صندلیهای قرمز تزئینی در مجموعه مجلل «ژونگنانهای» (Zhongnanhai) - باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین - نشسته بود، گفت: «چند توافق تجاری فوقالعاده انجام دادهایم. توافقهایی عالی برای هر دو کشور.»
پیش از آن، دو رهبر در فضای باز قدم زده و گفتوگو کرده بودند. جایی که ترامپ از زیبایی گلهای رز تعریف کرد و شی وعده داد بذر این گلها را برای او بفرستد.
سپس دو طرف در ضیافتی شامل کوفته خرچنگ، صدف کونگپائو و دامپلینگ میگو شرکت کردند.
هشدار پکن درباره جنگ ایران
همزمان با آماده شدن ترامپ برای آخرین دیدار خود، وزارت خارجه چین بیانیهای صریح منتشر کرد و نارضایتی پکن از جنگ ایران را نشان داد.
در این بیانیه آمده است: «این درگیری که اساسا نباید رخ میداد، هیچ دلیلی برای ادامه یافتن ندارد.»
وزارت خارجه چین افزود پکن از تلاشها برای رسیدن به توافق صلح در جنگی حمایت میکند که بهشدت بر عرضه انرژی و اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته است.
ترامپ در ژونگنانهای گفت دو رهبر درباره ایران گفتوگو کردهاند و دیدگاههایشان «بسیار نزدیک» بوده است؛ هرچند شی در این باره اظهار نظر نکرد.
رویترز نوشت: «انتظار میرفت ترامپ از چین بخواهد ایران را برای توافق با واشینگتن و پایان دادن به جنگی که باعث افزایش قیمتها و آسیب سیاسی به او در داخل آمریکا شده، تحت فشار قرار دهد.»
اما تحلیلگران بعید میدانند شی حاضر باشد فشار جدی بر تهران وارد کند یا حمایت از ساختار نظامی جمهوری اسلامی را متوقف سازد؛ زیرا ایران برای چین نقش وزنهای راهبردی در برابر آمریکا را دارد.
تنگه هرمز و خرید نفت آمریکا
خلاصه کوتاه منتشرشده از سوی واشینگتن درباره گفتوگوهای ۲۴ اردیبهشت ترامپ و شی بر تمایل مشترک دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز - که در پی جنگ ایران عملا بسته شده - و همچنین علاقه چین به خرید نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه تمرکز داشت.
در شرایط عادی، یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکند.
مقامهای آمریکایی گفتند دو کشور درباره فروش محصولات کشاورزی، گوشت گاو و انرژی به چین نیز توافق کردند و در زمینه ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت تجارت آینده پیشرفت داشتند.
دو طرف همچنین انتظار دارند حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای غیرحساس را برای تجارت شناسایی کنند.
با این حال، جزییات این توافقها محدود بود و نشانهای از پیشرفت درباره فروش تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی «اچ۲۰۰» (H200) شرکت «انویدیا» (Nvidia) به چین دیده نشد. موضوعی که با حضور دقیقه آخری جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در این سفر اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
ترامپ به شبکه فاکسنیوز گفت چین با خرید ۲۰۰ هواپیمای بوئینگ موافقت کرده است؛ نخستین خرید هواپیماهای تجاری آمریکایی از سوی چین در نزدیک به یک دهه گذشته.
اما این رقم بسیار کمتر از حدود ۵۰۰ فروندی بود که بازارها انتظار داشتند و همین مساله باعث شد سهام بوئینگ بیش از چهار درصد سقوط کند.
چیم لی، تحلیلگر ارشد چین در «اکونومیست اینتلیجنس یونیت» (Economist Intelligence Unit)، گفت: «این نشست شاید از نظر راهبردی برای بازارها اطمینانبخش باشد، اما از نظر محتوایی ناامیدکننده بود.»
به گفته او، مهمترین دستاورد نشست شاید حفظ آتشبس شکننده تجاری باشد که دو رهبر در دیدار آبان ۱۴۰۴ بر سر آن توافق کردند. توافقی که طی آن ترامپ تعرفههای سه رقمی علیه کالاهای چینی را متوقف کرد و شی نیز از محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب عقب نشست.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا که ترامپ را در این سفر همراهی میکند، ۲۵ اردیبهشت به بلومبرگ گفت هنوز درباره تمدید این آتشبس پس از پایان مهلت آن در اواخر امسال، تصمیمی گرفته نشده است.
هشدار صریح شی درباره تایوان
اظهارات شی درباره اینکه سوءمدیریت مساله تایوان میتواند به درگیری منجر شود، هشداری تند - هرچند نه بیسابقه - در نشستی بود که در مجموع فضایی دوستانه و آرام داشت.
تایوان که تنها حدود ۸۰ کیلومتر با سواحل چین فاصله دارد، سالهاست یکی از مهمترین نقاط تنش در روابط آمریکا و چین است.
پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل این جزیره را رد نکرده و آمریکا نیز طبق قانون موظف است امکان دفاع تایوان را فراهم کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که او نیز ترامپ را در سفر چین همراهی کرد، به شبکه انبیسی نیوز گفت: «سیاست آمریکا درباره تایوان تغییری نکرده است.»
او افزود: «چینیها همیشه این موضوع را مطرح میکنند ... ما هم موضع خود را روشن میکنیم و جلو میرویم.»
لین چیا-لونگ، وزیر خارجه تایوان، ۲۵ اردیبهشت از آمریکا بهدلیل تاکید دوباره بر حمایت از تایپه تشکر کرد.
شی در ضیافت رسمی شامگاه ۲۴ اردیبهشت گفت روابط چین و آمریکا مهمترین رابطه جهان است و افزود: «باید این رابطه را حفظ کنیم و هرگز آن را خراب نکنیم.»
پرونده جیمی لای
روبیو گفت ترامپ در دیدار با شی موضوع جیمی لای، منتقد سرشناس چین در هنگکنگ و صاحب یک امپراتوری رسانهای را مطرح کرده است.
لای در بهمن ۱۴۰۴ در بزرگترین پرونده امنیت ملی تاریخ هنگکنگ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
روبیو به انبیسی نیوز گفت: «رییسجمهوری همیشه این پرونده و چند پرونده دیگر را مطرح میکند و امیدواریم پاسخ مثبتی دریافت کنیم.»
او افزود: «ما به هر ترتیبی که برای طرف مقابل قابل قبول باشد آمادهایم؛ به شرط آن که آزادی او تامین شود.»
لای همه اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرده است.
وزارت خارجه چین پیشتر در پاسخ به پرسشها درباره لای گفته بود مسائل مربوط به هنگکنگ، موضوع داخلی چین است.
گلفنیوز در گزارشی نوشته که بر اساس گزارش شرکت مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» (Vanguard)، یک شناور که گفته میشود بهعنوان «زرادخانه شناور» در خلیج عمان فعالیت میکرد، توسط نیروهای نظامی ایران توقیف شده است.
وبسایت ردیابی دریایی «ویسل فایندر» (Vessel Finder) گزارش داد آخرین موقعیت ثبتشده شناور «هوی چوان» (Hui Chuan) در دریای عرب بوده است. این شناور بهعنوان یک «کشتی پشتیبانی ماهیگیری» معرفی شده که در سال ۱۹۸۴ ساخته شده و هماکنون با پرچم هندوراس تردد میکند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز اعلام کرد این کشتی اکنون «در مسیر آبهای سرزمینی ایران» قرار دارد.
این شناور که شرکت مشاوره دریایی وانگارد آن را «هوی چوان» با پرچم هندوراس معرفی کرده، آخرین بار روز چهارشنبه در حالی سیگنال سامانه شناسایی خودکار (AIS) خود را ارسال کرده که حدود ۷۰ کیلومتری شمالشرقی فجیره در امارات متحده عربی قرار داشته است.
خلیج عمان و آبهای اطراف آن محل تردد گسترده نفتکشها، کشتیهای کانتینری و شناورهای پشتیبانی مرتبط با بنادر کشورهای خلیج فارس است. این موقعیت جغرافیایی، کشتی را در نزدیکی ورودیهای تنگه هرمز - یکی از حساسترین گلوگاههای دریایی جهان - قرار میدهد.
اطلاعات ایآیاس معمولاً در صنعت کشتیرانی جهانی برای اعلام هویت، موقعیت، مسیر و سرعت شناورها بهمنظور جلوگیری از برخورد و نظارت دریایی استفاده میشود.
«اسپوفینگ» و خاموش کردن سیگنالها
با این حال، کشتیها در آبهای پرخطر میتوانند سیگنالهای ایآیاس خود را خاموش یا دستکاری کنند؛ اقدامی که به آن «اسپوفینگ» گفته میشود. به همین دلیل، ایجاد شکاف در دادههای ردیابی در مناطق دریایی مورد مناقشه موضوعی غیرعادی نیست.
به دلیل نزدیکی این منطقه به تنگه هرمز - مسیری که حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند - این کریدور دریایی تحت نظارت شدید نیروهای دریایی و نهادهای امنیت دریایی قرار دارد.
منابع صنعت دریایی میگویند زرادخانههای شناوری مانند «هوی چوان» معمولاً برای پشتیبانی از تیمهای امنیتی خصوصی دریایی در این آبها فعالیت میکنند.
«زرادخانه شناور» چیست؟
شرکت وانگارد اعلام کرد اپراتورهای این کشتی آن را یک «زرادخانه شناور» معرفی کردهاند که برای نگهداری سلاحهای مورد استفاده شرکتهای امنیتی خصوصی به کار میرود؛ شرکتهایی که از کشتیهای تجاری در برابر دزدی دریایی محافظت میکنند.
این شناورها به نیروهای مسلح امنیتی اجازه میدهند در دریا سوار یا پیاده شوند و در عین حال، کشتیهای تجاری بدون آنکه مجبور باشند سلاح را وارد بنادر دارای قوانین سختگیرانه تسلیحاتی کنند، از مسیرهای پرخطر عبور کنند.
زرادخانههای شناور معمولاً در آبهایی مانند دریای سرخ، خلیج عدن و خلیج عمان فعالیت میکنند و به تیمهای امنیتی مسلح امکان میدهند هنگام اسکورت کشتیهای تجاری در مسیرهای پرخطر، سلاح و مهمات جابهجا کنند.
پیش از شبکه جهانی بیبیسی نیز درباره استفاده از این شناورها در عملیاتهای امنیت دریایی در این مناطق گزارش داده بود.
جان راتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در سفری کمسابقه به کوبا پیامی از سوی دونالد ترامپ به مقامهای ارشد این کشور منتقل کرد؛ پیامی که بر اساس آن واشینگتن تنها در صورت «تغییرات اساسی» در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود.
به گزارش رویترز، سفر راتکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رییس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی ۱۹۵۳ به شمار میرود و نشانهای از تماسی نادر در سطح عالی میان دو کشور است.
یک مقام سیا که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفتوگو کرده، اعلام کرد راتکلیف در دیدارهای خود پیام ترامپ را منتقل کرده و تاکید کرده است ایالات متحده تنها در صورتی آماده تعامل جدی بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود که کوبا «تغییرات بنیادی» ایجاد کند.
این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت تغییرات مورد نظر واشینگتن ارائه نکرد.
سفر رییس سیا در شرایطی انجام شد که تنشها میان آمریکا و کوبا در حال افزایش است. دولت ترامپ در ماههای اخیر فشارها بر هاوانا را تشدید کرده و با تهدید کشورهایی که به کوبا سوخت صادر میکنند، عملاً نوعی محاصره سوختی علیه این جزیره ایجاد کرده است.
به نوشته رویترز، این فشارها باعث خاموشیهای گسترده و تشدید بحران اقتصادی در کوبا شده است.
شامگاه چهارشنبه، همزمان با قطع برقهای طولانیمدت که در برخی مناطق هاوانا به بیش از ۲۴ ساعت رسیده بود، اعتراضهای گستردهای در پایتخت کوبا شکل گرفت.
وزیر انرژی و معادن کوبا نیز اعلام کرد این کشور ذخایر گازوئیل و نفت کوره خود را از دست داده و شبکه برق آن وارد وضعیت «بحرانی» شده است.
کاخ سفید در واکنش به پرسشها درباره این سفر، خبرنگاران را به سیا ارجاع داد.
دولت کوبا نخستین بار با انتشار بیانیهای سفر راتکلیف را علنی کرد و گفت او با همتای کوبایی خود در وزارت کشور در هاوانا دیدار کرده است، هرچند نام مقامهایی که در این دیدار حضور داشتند منتشر نشد.
در بیانیه دولت کوبا آمده است دو طرف بر «توسعه همکاری دوجانبه میان نهادهای اجرای قانون در راستای امنیت دو کشور و همچنین امنیت منطقهای و بینالمللی» تاکید کردهاند.
بر اساس این بیانیه، مقامهای کوبایی همچنین گفتهاند این کشور «تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا» محسوب نمیشود.
رویترز گزارش داد انتشار این بیانیه پس از آن صورت گرفت که یک هواپیمای دولتی آمریکا عصر پنجشنبه فرودگاه بینالمللی هاوانا را ترک کرد.
مقام آمریکایی به رویترز گفت راتکلیف در این سفر با رائولیتو رودریگز کاسترو، لازارو آلوارس کاساس وزیر کشور و رییس سرویسهای اطلاعاتی کوبا دیدار کرده است.
به گفته این مقام، دو طرف درباره «همکاری اطلاعاتی، ثبات اقتصادی و مسائل امنیتی» گفتوگو کردند؛ آن هم در شرایطی که واشینگتن معتقد است «کوبا دیگر نمیتواند پناهگاهی امن برای دشمنان آمریکا در نیمکره غربی باشد.»
او مشخص نکرد منظور آمریکا از «دشمنان» چه کشورها یا گروههایی است. این مقام همچنین گفت راتکلیف تلاش کرده گفتوگوهای جدی درباره اقداماتی که هاوانا باید برای ایجاد روابطی سازنده با واشینگتن انجام دهد، آغاز کند.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت مقام آمریکایی شرایط کنونی کوبا را با وضعیت ونزوئلا مقایسه کرده است؛ جایی که پس از عملیات نظامی آمریکا در ژانویه و برکناری نیکلاس مادورو، روابط خصمانه جای خود را به همکاری محتاطانه داده است.
بر اساس این گزارش، مادورو پس از برکناری به آمریکا منتقل شد تا با اتهام قاچاق مواد مخدر روبهرو شود؛ اتهاماتی که او رد کرده است.
مقام آمریکایی همچنین گفت کوبا اکنون «فرصتی نادر» برای تثبیت اقتصاد بحرانزده خود در اختیار دارد، اما این فرصت دائمی نخواهد بود.
ترامپ پیشتر هشدار داده بود که پس از ونزوئلا، «نوبت کوبا» خواهد رسید.
رویترز یادآوری کرد مقامهای دو کشور اوایل امسال تایید کرده بودند که در حال مذاکره هستند، اما به نظر میرسد ادامه محاصره سوختی آمریکا روند این گفتوگوها را متوقف کرده است.
سازمان ملل متحد از اختصاص ۱.۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه جدید از سوی آمریکا استقبال کرد و گفت این بودجه به نهادهای امدادی امکان میدهد در شرایطی که بحرانهای جهانی رو به افزایش است و کمبود منابع مالی بسیاری از ماموریتها را تهدید میکند، دامنه کمکرسانی را گسترش دهند.
با اعلام این بسته جدید از سوی واشینگتن، مجموع کمکهای اخیر آمریکا به سازوکار هماهنگشده امدادرسانی سازمان ملل، پس از بسته ۲ میلیارد دلاری ماه دسامبر، به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این اقدام گفت این کمک مالی «به امدادگران اجازه میدهد در فوریترین بحرانها، حمایتهای نجاتبخش را به میلیونها انسان برسانند.»
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگکننده کمکهای اضطراری، نیز این بودجه را در شرایط کنونی «حیاتی» توصیف کرد و گفت نهادهای امدادی اکنون «بیش از حد تحت فشار، با کمبود منابع و حتی بهطور مستقیم در معرض حمله» قرار دارند.
او در مقر سازمان ملل در نیویورک، در کنار مایک والتز، سفیر آمریکا، و جرمی لوین، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کمکهای خارجی و بشردوستانه، گفت: «این حمایت به نجات میلیونها انسان کمک خواهد کرد.»
۲۳۹ میلیون نفر در جهان نیازمند کمک هستند
این کمک مالی در حالی اختصاص یافته که نهادهای بشردوستانه با فشارهای فزاینده ناشی از جنگها، آوارگی گسترده، بحرانهای اقلیمی و کاهش بودجه کشورهای کمککننده روبهرو هستند.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، در حال حاضر حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
فلچر گفت بسته ۲ میلیارد دلاری قبلی که در ماه دسامبر اعلام شد، تاکنون به نهادهای امدادی امکان داده در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۴ میلیون نفر کمک نجاتبخش ارائه کنند. او این موضوع را «دستاوردی که باید به آن افتخار کرد» توصیف کرد.
به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، بسته قبلی ۱۸ بحران در مناطق مختلف جهان را پوشش داده و منابع مالی صندوقهای مشترک بشردوستانه در این کشورها را سه برابر کرده است.
بر اساس این گزارش، شش مورد از این بحرانها در آغاز سال هیچ بودجه مشترک بشردوستانهای دریافت نکرده بودند.
تا این هفته، اجرای ۱.۷۱ میلیارد دلار از بودجه قبلی آغاز شده و نهادهای سازمان ملل و شرکای آن قصد دارند تنها با استفاده از کمک آمریکا، به بیش از ۲۲ میلیون نفر خدمات ارائه کنند.
میلیونها نفر کمک غذایی و آب سالم دریافت کردهاند
فلچر گفت این بودجه در زمانی اختصاص یافت که بسیاری از عملیاتهای امدادی به دلیل کاهش شدید منابع مالی و اختلال در زنجیره تامین، در معرض فروپاشی قرار گرفته بودند.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان ملل، تاکنون بیش از شش میلیون نفر کمک غذایی دریافت کردهاند و ۱۰.۴ میلیون نفر نیز به آب سالم دسترسی پیدا کردهاند.
این بودجه همچنین از بیش از ۶۹۰ مرکز درمانی حمایت کرده و کمک مستقیم به بیش از ۷۷۹ هزار خانوار را ممکن ساخته است.
سازمان ملل اعلام کرد حدود ۳۰۰ هزار دختر و ۲۶۶ هزار پسر نیز از خدمات درمان سوء تغذیه شدید بهرهمند شدهاند.
بخشی از این منابع مالی همچنین صرف ارائه خدمات حمایتی به زنان و دختران، از جمله بازماندگان خشونت جنسی، شده است.
سازمان ملل: نظام امدادرسانی در حال اصلاح و افزایش شفافیت است
تام فلچر گفت نهادهای بشردوستانه در حال اجرای اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی، پاسخگویی و تقویت تصمیمگیری محلی هستند.
او توضیح داد روندهای بوروکراتیک کاهش یافته، زمان تخصیص بودجه کوتاهتر شده و با استفاده از سامانه آنلاین ردیابی هزینهها، شفافیت بیشتری درباره محل مصرف منابع مالی ایجاد شده است.
فلچر گفت: «ما نشان دادهایم که حتی در دشوارترین شرایط نیز میتوانیم کمکها را به دست نیازمندان برسانیم.»
او در عین حال هشدار داد نیازهای جهانی همچنان بسیار فراتر از منابع موجود است.
برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد تا بتواند به ۸۷ میلیون نفر در سراسر جهان کمک حیاتی ارائه کند.
فلچر تاکید کرد: «تمرکز ما در ادامه این است که باقی بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه بلندپروازانه را تامین کنیم و سپس آن را به مرحله اجرا برسانیم.»