خبرگزاری یونهاپ گزارش داد وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه سعید کوزهچی، سفیر جمهوری اسلامی در سئول، را احضار کرد و نسبت به حمله به کشتی «اچامام نامو» در تنگه هرمز اعتراض رسمی ارائه داد.
پارک یونجو، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، گفت بررسیهای فنی نشان میدهد دو شیء پرندهای که ۱۴ اردیبهشت به این کشتی برخورد کردند، احتمالا موشکهای ضدکشتی «نور» ساخت ایران بودهاند.
به گفته او، یکی از کلاهکها منفجر نشد اما دیگری هنگام برخورد انفجار و آتشسوزی در کشتی ایجاد کرد. در این حادثه یکی از ۲۴ خدمه کشتی زخمی شد.
پارک گفت موشکهای نور در اختیار نیروی دریایی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و گروههای نزدیک به ایران قرار دارند، اما سئول هنوز نمیتواند محل دقیق شلیک، عامل حمله یا عمدی بودن آن را تایید کند.
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد از ایران خواسته است اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام دهد. سفارت جمهوری اسلامی در سئول پیشتر هرگونه دخالت نظامی ایران در این حمله را رد کرده بود.
عمر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، چهارشنبه در مراسم رونمایی از هواپیمای سوخترسان «گیدئون» مدل کیسی-۴۶، با اشاره به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران که هدف خود را نابودی اسرائیل قرار داده بود، با قدرت آتشی روبهرو شد که نه میشناخت و نه پیشبینی میکرد و نتوانست آن را متوقف کند.»
او افزود: «حدود دو ماه پیش از باندهای پایگاه نواتیم، هواپیماهای سوخترسان برخاستند و تمام نیروی هوایی را به ایران رساندند.»
تیشلر همچنین گفت نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حال عملیات است، به حزبالله حمله میکند، از ساکنان شمال اسرائیل دفاع میکند و در غزه علیه حماس عملیات انجام میدهد.
او تاکید کرد: «برای هر تحول، در هر جبههای آمادهایم.»
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از وصل شدن نسبی اینترنت، بسیاری از شهروندان بر حفظ همبستگی در شرایط فعلی تاکید دارند.
شهروندان در پیامهای خود تاکید کردند باید سرنوشتشان را به دست بگیرند و اجازه ندهند مسائلی مانند وصل شدن نسبی اینترنت یا احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، مطالبات آنها را کمرنگ کند.
انتقاد از عادیسازی حکومتی با ابزاری به نام «فیلترنت»
شماری از شهروندان نسبت به آنچه عادیسازی شرایط پس از وصل شدن اینترنت میدانند، ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان نوشت برخی وصل شدن اینترنت را به دیگران تبریک میگویند، در حالی که اینترنت حق بدیهی هر انسانی است.
به گفته این شهروند، وصل شدن اینترنت به معنای پایان بدبختی و گرانیها در کشور نیست.
کاربر دیگری هم نوشت گرچه فیلترنت به صورت محدود بازگشته، اما جوانی برباد رفته و جان جاویدنامان است که دیگر به این زندگی باز نخواهد گشت.
یک شهروند در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت: «هر انقلابی بهدست مردم همان کشور رخ خواهد داد و حالا که اینترنت وصل شده، ایرانیان باید به یاد جاویدنامان، تمام تلاششان را برای آزادی انجام دهند.»
مخاطب دیگری هم نوشت: «وصل شدن اینترنت نمیتواند مردم را سرگرم و هدف اصلیشان را کمرنگ کند و برعکس، آنها را متحدتر خواهد کرد.»
در پیامی دیگر، شهروندی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرسید که وصل شدن اینترنت، آن هم ضعیف، چه سودی برای مردم دارد وقتی که گرانی و بیکاری بیداد میکند
شهروندی از شیراز نیز تاکید کرد اگرچه اینترنت سرانجام وصل شد، اما «این بازگشت چه فایدهای دارد وقتی برخی کاربران حدود دو هزار و ۷۰۰ ساعت از سه هزار ساعت استریم خود در یوتیوب را از دست دادند و امکان کسب درآمد دلاری برایشان از بین رفت».
روایتهایی از امید و اتحاد
کاربر دیگری به ایراناینترنشنال گفت در تمام مدت این ۸۸ روز، در راستای همراهی با هموطنانی که توان خرید اینترنت گران قیمت ندارند، از «کانفیگ» یا « اینترنت پرو» استفاده نکرده است.
به اعتقاد او، همین اتحاد باعث شده است مردم ناامید نباشند: «این مردم ایران هستند که در نهایت پیروز خواهند شد.»
مخاطبی از کرمانشاه در پیامی برای ایراناینترنشنال نوشت پس از وصل شدن اینترنت، بسیاری از مردم احساس میکنند از «سلول انفرادی» زندان جمهوری اسلامی برای ساعتی به حیاط آمدهاند اما مردم تا آزادی همچنان ایستادهاند.
شهروند دیگری که پس از حدود سه ماه دوباره به اینترنت دسترسی پیدا کرده، تاکید کرد وصل شدن اینترنت چیزی نیست که بتواند مردم را از مطالبات اصلیشان دور کند.
او نوشت مردم مصمماند مسیر تغییر را ادامه دهند و امیدوارند به آزادی برسند.
مخاطبی از مشهد نیز در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود دشواریهای فراوان، پس از ۸۸ روز دوباره به اینترنت متصل شده، اما مردم قرار نیست سکوت کنند و همچنان یاد و نام جاویدنامان را زنده نگه خواهند داشت.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت جمهوری اسلامی درباره «اصل غنیسازی» مذاکره نمیکند اما درباره محدودیت درصد غنیسازی با آمریکا گفتوگو میکند.
زنگنه همچنین گفت روند مذاکرات با «هماهنگی کامل رهبری» پیش میرود و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی در عید غدیر «جشن پیروزی» بگیرد.
او همچنین افزود: «آمریکا مجبور به پذیرش حق غنیسازی، رفع کامل تحریمها و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در مراسم الحاق اسکادران جدید سوخترسان «گیدئون» به ناوگان هوایی این کشور گفت: «پایههای حکومت آیتاللهها بهطور قابل توجهی ترک برداشته و آینده و ثبات آن در هالهای از ابهام قرار دارد.»
زمیر گفت سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند، بخش عمده تواناییهای نظامی حکومت نابود شده، برنامه هستهای سالها به عقب رانده شده و اقتصاد در حال فروپاشی است.
او افزود: «شهروندان هنوز ابعاد فاجعهای را که رهبران افراطی آنها را به سوی آن کشاندهاند، درک نکردهاند.»
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه سیاسی-امنیتی این کشور، با اشاره به آنچه «برنامههای راهبردی» برای دور زدن تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مسیرهای تجاری خواند، گفت: «تمام نبرد ایران در تنگه هرمز و آن اهرم راهبردی که به کار میگیرد، در حال از بین رفتن است.»
او افزود در روزهای اخیر گفتوگوهایی درباره ایجاد زیرساختهای انرژی از شرق به غرب در جریان است و هدف از این طرحها، انتقال انرژی به اروپا از طریق اسرائیل عنوان شده است.
کوهن همچنین از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داد و گفت کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به عنوان تولیدکنندگان مهم انرژی، تمایل دارند در این طرحهای اقتصادی مشارکت کنند.
به گفته وزیر انرژی اسرائیل، کریدور زیرساختی میان هند و اروپا از طریق کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در دست بررسی است و استفاده از مسیر مصر نیز میتواند روند پیشبرد این طرحها را تسریع کند. او تاکید کرد گفتوگوهای مشخصی در این زمینه در حال انجام است.