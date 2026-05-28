امضاکنندگان این بیانیه که پنج‌شنبه هفتم خرداد منتشر شد، با استناد به «گزارش‌های موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «به‌شدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.

در ادامه بیانیه آمده است: «آقای موسوی و خانم رهنورد که هر دو در سنین بالا به سر می‌برند، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت، امنیت و دسترسی منظم به خدمات درمانی و حمایت خانواده نیاز دارند. با این حال، فرزندان و بستگان نزدیک همچنان از محل نگهداری آنها بی‌خبرند و به‌جز مکالمات تلفنی که گهگاه صورت می‌گیرد، از وضعیت جسمی و روحی آنها ‌اطلاع‌ کافی ندارند.»

آنها تاکید کردند تداوم این وضعیت پس از ۱۵ سال حصر خانگی، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره سلامت و شرایط نگهداری موسوی ۸۴ ساله و رهنورد ۸۰ ساله برانگیخته است.

در میان امضاکنندگان این بیانیه، نام‌های حسین رزاق، رضا علیجانی، فاطمه شمس، مهدی عربشاهی، مهرانگیز کار، احمد علوی، منصوره شجاعی، سعید پیوندی، بهروز بیات و فرزانه عظیمی به چشم می‌خورد.

در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکل‌گیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان، رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.

فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید .

درخواست مداخله جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری

۲۲ فعال سیاسی و مدنی در ادامه بیانیه خود، به «پایداری و ایستادگی» موسوی و رهنورد ادای احترام کردند و بر لزوم آزادی این دو نفر و «همه فعالان سیاسی و مدنی که تحت فشار و در زندان‌های مختلف به بند کشیده شده‌اند»، تاکید کردند.

آن‌ها از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، به‌ویژه موسوی و رهنورد، را با «حساسیت و مسئولیت‌پذیری» مورد پیگیری قرار دهند و بر «لزوم حفظ کرامت انسانی، امنیت و حقوق بنیادین آنان و بیش از همه، آزادی بی‌قید و شرط آنان» تاکید کنند.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار «رعایت حقوق انسانی و شهروندی» فعالان سیاسی و مدنی محبوس در ایران شدند.

در هفته‌های اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده سیاسی و معیشتی شود.