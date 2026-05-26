نت‌بلاکس سه‌شنبه پنجم خرداد در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود نوشت که قطعی اینترنت در ایران اکنون وارد هشتادوهشتمین روز خود شده و مردم پس از بیش از دو هزار و ۸۸ ساعت همچنان در تاریکی دیجیتال به‌سر می‌برند. با این حال، داده‌های زنده نشان می‌دهد که اتصال به اینترنت به‌صورت جزئی در حال بازگشتن است.

همزمان، وزارت ارتباطات و مقام‌های دولت پزشکیان از آغاز روند اتصال و بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ سخن خبر دادند و از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تا زمان بررسی شکایتی علیه این نهاد متوقف شده اسا. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز از لغو دستور بازگشایی اینترنت گزارش داده است.

خبرگزاری ایسنا، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد به نقل از یک منبع مطلع در وزارت ارتباطات گزارش داد با صدور دستور اتصال اینترنت بین‌الملل از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند اتصال در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، دسترسی به اینترنت بین‌الملل طی ۲۴ ساعت آینده برای همه کاربران در ایران فراهم خواهد شد.

همزمان احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، نیز در گفت‌وگو با سیتنا،پایگاه خبری در حوزه فن‌آوری اطلاعات، از آغاز بازگشایی تدریجی اینترنت بین‌الملل خبر داد.

او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، تا دقایقی دیگر نخستین دسترسی‌ها به اینترنت بین‌الملل برقرار می‌شود و کاربران به‌تدریج شاهد بازگشایی اینترنت خواهند بود.

چیت‌ساز نیز بر برقرار شدن «دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین‌الملل تا ۲۴ ساعت آینده» تاکید کرد.

سیتنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت برخی سرویس‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به‌تدریج، در مراحل بعدیِ بازگشایی شبکه، در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.

گزارش فارس از لغو دستور بازگشایی اینترنت

همزمان با این پیشرفت‌ها در زمینه بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دیوان عدالت اداری در پی طرح شکایت‌هایی درباره ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، دستور موقت توقف اجرای این مصوبه را صادر کرده است.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان با احراز «ضرورت و فوریت» موضوع، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تا زمان رسیدگی به شکایت متوقف کرده است.

دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرد مصوبات این ستاد تا زمان رسیدگی به شکایت، غیرقابل اجرا خواهد بود.

پیش‌تر مسعود پزشکیان، با ایجاد این ستاد و معرفی محمدرضا عارف به عنوان رییس آن، خواستار تعیین تکلیف وضعیت اینترنت شده بود و دوشنبه این ستاد مصوب کرد که اینترنت بین‌المللی در ایران، به شرایط پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ بازگردد.

همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، سه‌شنبه گفت ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با بازگشایی اینترنت موافقت کرده و این تصمیم از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شده است.

علی یزدی‌خواه، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، ۳۱ اردیبهشت گفته بود نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیده‌اند که بازگشایی اینترنت به صلاح همه نیست.

ادامه قطع اینترنت در ایران با ایجاد چالش‌های گسترده در حوزه‌های آموزشی، تجاری و معیشتی، روند عادی زندگی شهروندان را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است.

این اختلالات همچنین الگوی دسترسی کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت جهانی را دستخوش تغییر کرده و نحوه استفاده آنان از خدمات آنلاین را تحت تاثیر قرار داده است.