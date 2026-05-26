بنا بر گزارش‌های رسیده، قیمت اقلام دارویی و بهداشتی طی دو ماه گذشته تا ۳۸۰ درصد گران‌تر شده‌اند. بخشی از گرانی‌ها مربوط به داروهای عمومی و بدون نسخه است.

در یک نمونه، یک ورق استامینوفن ساده که کمتر از دو هزار تومان قیمت دارد، تا ورقی ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شود.

افزایش حق بیمه هم‌زمان با کاهش تعهدات درمانی

در کنار بحران دارویی، روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است هزینه حداقل بیمه تامین اجتماعی «اجباری»، هفت میلیون و ۴۰ هزار تومان و نوع «اختیاری» آن پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است.

با وجود افزایش هزینه بیمه، بسیاری از خدمات درمانی همچنان با قیمت‌های سنگین ارائه می‌شوند.

به‌طور مثال درمان بیماری‌های معمولی مثل آنفولانزا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد .

قیمت ویزیت ۳۰۰ هزار تومان، دارو ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و قیمت تزریقات از ۴۰۰ هزار تومان به بالاست.

پدر یک کودک بیمار خاص به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود داشتن بیمه درمانی، پوشش هزینه‌های کاردرمانی فرزندش کاهش یافته و در حالی که پیش‌تر هفته‌ای چهار جلسه کاردرمانی دریافت می‌کرد، اکنون بیمه تنها هزینه دو جلسه در ماه را تقبل می‌کند.

به گفته او، مابقی جلسات باید آزاد محاسبه شود: هر جلسه ۸۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۱۱ میلیون تومان هزینه کاردرمانی ماهانه.

این در حالی است که دیگر هزینه‌ها همچون پوشک، هزینه دارو و نوار مغز را بیمه تقبل نمی‌کند و او خود نیز از هشت ماه پیش بیکار است.

حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت هزینه داروها را به «قیمت بالای نمونه‌های خارجی» نسبت داد.

او گفت پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.

افزایش هزینه اقلام درمانی و فشار بر بیماران خاص

شهروندان در ماه‌های اخیر از کمیاب یا چند برابر شدن داروهایی خبر داده‌اند که قطع یا اختلال در مصرف آن‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت بیماران داشته باشد.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز از افزایش قیمت بین سه تا پنج برابری برخی داروهای وارداتی خبر داد و گفت در برخی مقاطع، بین ۹۴۰ تا ۱۰۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه بوده‌اند که برخی از آن‌ها حیاتی هستند.

بیماری مبتلا به «آتاکسی فردریش» در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «داروی اسکای کلاریس برای درمان این بیماری با وجود وعده‌های چند ساله، هنوز وارد کشور نشده است.»

آتاکسی فردریش یک بیماری نادر ژنتیکی و پیش‌رونده است که به سیستم عصبی و عضلات آسیب می‌زند و باعث اختلال در تعادل، راه رفتن و هماهنگی حرکات می‌شود و در صورت عدم درمان، می‌تواند گفتار، تحرکات قلب و توان حرکتی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.

فردی مبتلا به یک بیماری خود‌ایمنی در پیامی نوشت به‌خاطر پیدا نکردن یک قرص ساده، کارش به بستری در بیمارستان کشیده است.

شهروند دیگری نیز با اشاره به افزایش قیمت داروی ضدالتهاب «رمی‌کید» برای درمان بیماری خودایمنی، گفت باید هر دو ماه، سه عدد از این دارو همراه با مانیتورینگ تزریق شود

به‌دلیل نبود واردات از سوی شرکت‌های داخلی، مدل هلندی آن یافت نمی‌شود و تولید هندی آن از فروردین تا خرداد از عددی هشت میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

مخاطبی هم گفت پدرش در حال گذراندن یک دوره درمانی افسردگی و اضطراب است، اما داروهایش همچون «سرترالین» و «ترانکوپین» در بازار موجود نیست.

پیش‌تر نیز ایران‌اینترنشنال در گزارش‌هایی به کمیاب شدن داروهای مرتبط با اعصاب و روان اشاره کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، شماری از شهروندان با توجه به این کمبود و گرانی، روند درمان خود را متوقف کرده‌اند.

این بحران دارویی در دیگر بیماری‌ها نیز دیده می‌شود.

بیماری مبتلا به پارکینسون به کمیاب شدن داروهایش اشاره کرد و گفت او تحت هیچ بیمه درمانی‌ای نیست و اگر موفق به پیدا کردن داروها شود، با توجه به سه برابر شدن قیمت‌ها، قادر به خریدن آن‌ها نیست.

انجمن‌های مرتبط با بیماری‌های خاص نیز در هفته‌های اخیر به افزایش فشار بر بیماران اشاره کرده‌اند.

بهروز مروتی، مدیر «کمپین معلولان»، گفت حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی در ایران با افزایش شدید هزینه اقلامی مانند سوند، سرنگ، پانسمان تخصصی، گاز استریل، کیسه سوند و داروهای مرتبط با زخم بستر روبه‌رو شده‌اند.

یک شهروند در پیامی به ایران‌اینترنشنال، از نایاب شدن داروی «مایفورتیک» که اصلی‌ترین دارو در پیوند کلیه است، خبر داد و گفت اگر هم پیدا شود، به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.