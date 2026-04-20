یک سرماخوردگی ساده دو میلیون تومان آب میخورد
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در زمینه افزایش بهای خدمات درمانی نشان میدهند هزینه یک سرماخوردگی ساده شامل خرید چند ورق آنتیبیوتیک و سرم، به حدود دو میلیون تومان رسیده است.
یک شهروند ساکن یکی از شهرهای شمالی در پیامی گفت سرم سرماخوردگی ۱.۵ میلیون تومان، ویزیت پزشک عمومی ۴۰۰ هزار تومان و سه ورق قرص آزیترومایسین، سفکسیم و سیتریزین، ۳۰۰ هزار تومان شده است.
شهروند دیگری از تهران نیز با اشاره به افزایش شدید قیمتها گفت دو ورق آموکسیسیلین، دو ورق مترونیدازول و یک ورق نوافن را با احتساب بیمه، به بهای ۳۰۰ هزار تومان خریده است.
علاوه بر آنتیبیوتیکها، گزارشها حاکی از افزایش ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمتهای تمامی اقلام درمانی است و از سوی دیگر، کمبود انسولین و داروهای مرتبط با اعصاب و سرطان، بیداد میکند.
به گفته یک مخاطب، داروهای اصلی سرطان مثل «اپدیوو» در بسیاری از داروخانهها موجود نیست.
این شهروند توضیح داد: «برای مادرم هر دوره اپدیوو را ۲۵۰ میلیون و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان میخریم و این روند را هر ۲۰ روز هم باید تکرار کنیم. با افزایش نرخ دلار، هزینهها نجومی شده و زندگی بیمار مبتلا به سرطان مثل آونگی بین مرگ و ورشکستگی در نوسان است.»
چند شهروند شاغل در داروخانه نیز در پیامهایی اشاره کردند پس از پایان تعطیلات نوروزی با افزایش بیسابقه قیمت داروهای عادی و موج دیگری از کمبود برخی داروها مانند «کلونازپام» و «آسنترا» مواجه شدهاند.
پیشتر هم اطلاعاتی از کمبود اقلام حیاتی پزشکی و طیف وسیعی از داروها مانند ویزیپک برای سیتیاسکن، مهارکننده پلاکت خون پلاویکس و داروهای اعصاب ونلافاکسین و ریتالین، به ایراناینترنشنال رسیده بود.
یک داروخانهدار به ایراناینترنشنال گفت برخی بیماران به خاطر افزایش ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت نسخهها و بیپولی، داروهای خود را تحویل نمیگیرند.
شهروندی دیگر از خوزستان نیز اشاره کرد داروخانه بدون دریافتی ماهانه از سازمانهای بیمهگر نمیتواند دوباره دارو تامین کند و از طرفی، مردم هم به سختی از پس این هزینهها برمیآیند.
این بالا رفتن هزینهها در شرایطی است که به گفته مخاطبان، حق بیمه از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «کسی که ۳۰ میلیون حقوق میگیرد چطور میتواند بیمه خود را واریز کند؟»