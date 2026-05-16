نفر دوم داعش در عملیات نظامی مشترک آمریکا و نیجریه کشته شد
ترامپ در تروثسوشال اعلام کرد ابو بلال المینوکی، نفر دوم داعش در جهان، در عملیاتی که از سوی نیروهای آمریکا و نیجریه انجام شد، کشته شده است.
او در پیامی نوشت: «امشب به دستور من، نیروهای شجاع آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه یک ماموریت بسیار دقیق و پیچیده را بهطور بینقص اجرا کردند تا فعالترین تروریست جهان را از میدان نبرد حذف کنند. ابو بلال المینوکی، نفر دوم داعش در سطح جهانی، فکر میکرد میتواند در آفریقا پنهان شود، اما نمیدانست ما منابعی داریم که ما را از آنچه انجام میداد آگاه میکردند.»
ترامپ همچنین از دولت نیجریه برای همکاری در این عملیات قدردانی کرد.
به نوشته فاکسنیوز، دولت لبنان در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرده است.
به گزارش فاکسنیوز، این نامه که در اواخر آوریل ارسال شده و اخیراً منتشر شده، همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشینگتن درباره عادیسازی روابط و آینده حزبالله، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در این نامه، احمد عرفه، سفیر لبنان در سازمان ملل، حکومت ایران را به انجام «اقدامات غیرقانونی در نقض آشکار تصمیمات دولت لبنان» متهم کرده و نوشته است: «این رفتار [حکومت] ایران دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشود و کشور را وارد جنگی میکند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.»
بر اساس این گزارش، بیروت همچنین استدلال کرده که جمهوری اسلامی با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، از پوشش دیپلماتیک برای فعالیتهایی استفاده کرده که لبنان آنها را مغایر حاکمیت ملی خود میداند.
نامه لبنان به طور مشخص محمدرضا شیبانی، سفیر حکومت ایران در بیروت، را به دلیل آنچه «دخالت آشکار» در امور داخلی لبنان توصیف شده، مورد انتقاد قرار داده است.
مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا
فاکسنیوز نوشت افشای این نامه در حالی رخ داده که آمریکا میزبان دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و لبنان بوده است؛ گفتوگوهایی که هدف آن تمدید آتشبس، کاهش تنشها و پیشبرد روند عادیسازی روابط عنوان شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فاکسنیوز گفت: «گفتوگوهای تسهیلشده توسط آمریکا میان اسرائیل و لبنان از سر گرفته شده و فضای مذاکرات بسیار مثبت، حتی فراتر از انتظارات بوده است.»
تامی پیگوت اعلام کرد آتشبس برقرارشده در ۱۶ آوریل [۲۷ فروردین] برای ۴۵ روز دیگر تمدید خواهد شد تا فرصت بیشتری برای پیشرفت مذاکرات فراهم شود.
به گفته او، وزارت خارجه آمریکا مذاکرات سیاسی را در روزهای دوم و سوم ژوئن [۱۲ و ۱۳ خرداد] از سر خواهد گرفت و همزمان، یک مسیر امنیتی با حضور هیاتهای نظامی اسرائیل و لبنان از ۲۹ مه [۸ خرداد] در پنتاگون آغاز خواهد شد.
پیگوت ابراز امیدواری کرد این گفتوگوها به «صلح پایدار، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی متقابل و ایجاد امنیت واقعی در مرز مشترک» منجر شود.
«تغییر رویکرد لبنان نسبت به ایران» یا اختلافی محدود؟
ولید فارس، کارشناس مسائل خاورمیانه، به فاکسنیوز گفت برخی ناظران نامه لبنان به سازمان ملل را نشانه آغاز تغییر موضع بیروت نسبت به جمهوری اسلامی و تشدید فشار بر حکومت ایران و حزبالله میدانند. اما او هشدار داد که واقعیت ممکن است پیچیدهتر باشد.
به گفته فارس، یکی از محورهای اختلاف اخیر میان لبنان و حکومت ایران، تصمیم دولت لبنان برای لغو معافیت خودکار ویزا برای شهروندان ایرانی، از جمله مقامهای حکومتی، بوده است؛ اقدامی که به گفته او باعث خشم تهران و حزبالله شده است.
فارس همچنین گفت جمهوری اسلامی از آنچه «همکاری ناکافی» دولت لبنان در پیگیری کشته شدن اعضای سپاه پاسداران در حملات اسرائیل به لبنان میداند، ناراضی است و وزارت خارجه لبنان، بهویژه یوسف رجی، وزیر خارجه، را به «کاهش همبستگی با ایران» متهم میکند.
او افزود یوسف رجی به جریانهای مسیحی لبنان نزدیک است و مواضعی همسو با جمهوری اسلامی ندارد.
عدم اطلاعرسانی جمهوری اسلامی درباره نیروهای حاضر در لبنان
یک مقام منطقهای آگاه از اختلاف مطرحشده در سازمان ملل نیز به فاکسنیوز گفته است لبنان مدعی شده [حکومت] ایران فهرست کامل شهروندان ایرانی حاضر در این کشور و محل اقامت آنها را به وزارت خارجه لبنان ارائه نکرده است.
این مقام افزود: «به همین دلیل اسرائیل آن هتل در لبنان را هدف قرار داد؛ حملهای که در آن شش نفر کشته شدند.» به گفته این منبع، جمهوری اسلامی درباره حضور این افراد اطلاعاتی به دولت لبنان نداده بود.
اختلافهای عمیقتر در سایه فشار بر حزبالله
فاکسنیوز گزارش داد اگرچه دولت لبنان در حال ارسال پیامهایی درباره تمایل به گفتوگو با آمریکا و کاهش تنش با اسرائیل است، اما رهبران این کشور هنوز به نقطهای نرسیدهاند که واشینگتن و تلآویو انتظار دارند.
به گفته ولید فارس، مذاکرات جاری در واشینگتن بیش از آنکه نشانه آمادگی لبنان برای توافقی بزرگ باشد، تلاشی برای نشان دادن تمایل دولت به گفتوگو بدون تحریک مستقیم حزبالله است.
این گزارش نامه لبنان به سازمان ملل را نشانهای کمسابقه از افزایش تنش میان بیروت و تهران توصیف میکند؛ هرچند مشخص نیست این تنشها به تغییر واقعی در موازنه قدرت میان دولت لبنان، حزبالله و جمهوری اسلامی منجر شود.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۲۵ اردیبهتش اعلام کرد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبسی که رییسجمهوری ایالات متحده در ۲۷ فروردین اعلام کرده بود، موافقت کردهاند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: «توقف درگیریها از ۱۶ آوریل به مدت ۴۵ روز تمدید میشود تا امکان پیشرفت بیشتر فراهم شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که در روزهای پنجشنبه و جمعه در واشینگتن برگزار شد، «بسیار سازنده» خواند و اعلام کرد دو طرف در تاریخهای دوم و سوم ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت.
سفیر اسرائیل در واشینگتن اعلام کرد پس از دو روز مذاکره با مقامهای لبنانی و آمریکایی، اکنون منتظر مراحل بعدی گفتوگوها است.
او گفت مذاکرات صلح «صریح و سازنده» بوده و قرار است در دو مسیر امنیتی و سیاسی ادامه پیدا کند.
بهگفته سفیر اسرائیل، روند مذاکرات با فراز و نشیب همراه خواهد بود، اما احتمال موفقیت آن بالا است.
او تاکید کرد امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل در تمام مراحل مذاکرات در اولویت قرار دارد.
گفتوگوهای این هفته سومین دیدار طرفین از زمانی بود که اسرائیل پس از شلیک موشک از سوی حزبالله در دوم مارس، سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حملات هوایی خود به لبنان را تشدید کرد. اسرائیل ماه گذشته نیز تهاجم زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده بود.
جنگ اسرائیل در لبنان که همزمان با درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی جریان دارد، از زمان اعلام آتشبس از سوی ترامپ در ۲۷ فروردین ادامه داشته، هرچند از آن زمان درگیریها عمدتا به جنوب لبنان محدود شده است.
پیشتر، دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانهها با بولدوزر» تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولتهای لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.
آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
دو مقام آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون برنامههای خود برای اعزام چهار هزار نیرو از آمریکا به لهستان و استقرار در این کشور را لغو کرده است.
بهگزارش رویترز، ژنرال کریستوفر لانو، رییس موقت ستاد ارتش آمریکا، جمعه در جریان شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرد.
او توضیح زیادی درباره علت این تصمیم نداد و گفت: «به نظر رسید که منطقیترین کار این بود که این تیپ، استقرار خود را در منطقه عملیاتی انجام ندهد.»
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، به لانو گفت این تصمیم «پیامی وحشتناک» درباره تعهد ترامپ به اروپا ارسال میکند.
او گفت: «صادقانه بگویم، فقط دشمنان ما نیستند که این موضوع را زیر نظر دارند؛ متحدان ما هم نگاه میکنند.»
مایک راجرز، عالیترین عضو جمهوریخواه این کمیته، و آدام اسمیت، عالیترین عضو دموکرات آن، هر دو این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و ابراز نارضایتی کردند که کنگره نه از این تصمیم مطلع شده و نه طبق قانون با آن مشورت شده است.
راجرز گفت: «ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما میتوانم بگویم از آنچه مطرح شده خوشحال نیستیم، بهویژه چون هیچگونه مشورت قانونی با ما صورت نگرفته است.» او هشدار داد که اگر پنتاگون بخواهد شمار نیروها در اروپا را به کمتر از حداقل تعیینشده کاهش دهد، کنگره برای آن «هزینه» ایجاد خواهد کرد.
اسمیت نیز اشاره کرد که ارتش آمریکا پیشاپیش یک تیم مقدماتی از سربازان را برای آمادهسازی این استقرار به لهستان فرستاده بود و زمانی که دستور پیت هگست، وزیر دفاع، صادر شد، تجهیزات نیز در حال ارسال بودند.
او گفت: «این تصمیمی بسیار قابل توجه است که در آخرین لحظه، تیمی را که در حال اعزامش هستید، متوقف کنید. اگر راهبردی پشت این تصمیم وجود دارد، شما باید از آن مطلع باشید و بتوانید آن را به ما توضیح دهید.»
تصمیمی در ادامه تصمیم خروج نیروها از آلمان
دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرده بود که ۵ هزار نیرو را از آلمان، عضو ناتو، خارج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از آن به دلیل شکاف فزاینده بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی میان ترامپ و اروپا ارزیابی شده بود.
در حالی که نیروهای آمریکایی در اروپا در حال بازآرایی هستند، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم مربوط به لهستان نیز با هدف تحقق همین کاهش نیرو در آلمان اتخاذ شده یا خیر.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، افزود ممکن است نیروهایی که قرار بود به صورت چرخشی به لهستان اعزام شوند، از نقاط دیگری در اروپا تامین شوند.
ژنرال لانو از گمانهزنی درباره اعزام نیروهای جایگزین از دیگر نقاط اروپا خودداری کرد و گفت این موضوع به نظر فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بستگی دارد.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، گفت با مقامهای لهستانی گفتوگو کرده و آنها از این تصمیم کاملا غافلگیر شدهاند. او این اقدام را «شرمآور» و «مایه آبروریزی برای کشور ما» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت تضمینهایی دریافت کرده که امنیت لهستان تحت تاثیر هیچیک از تصمیمات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت.او در یک نشست خبری گفت: «من تضمینهایی دریافت کردهام و این برای من نیز مهم است که این تصمیمات ماهیتی لجستیکی دارند و به طور مستقیم بر توان بازدارندگی و امنیت ما تاثیر نخواهند گذاشت.»
بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا
در چارچوب بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا و پس از درخواستهای ترامپ مبنی بر اینکه ناتو نقش بیشتری در دفاع از اروپا بر عهده بگیرد، انتظار میرود این حضور کاهش یابد. پنتاگون هنوز مشخص نکرده که آرایش آینده نیروهای خود در سراسر قاره اروپا را چگونه طراحی خواهد کرد.
پنتاگون درباره تصمیمش در مورد لهستان اعلام کرد که این تصمیم نتیجه «یک فرآیند جامع و چندلایه» بوده است. جوئل والدز، سخنگوی پنتاگون، گفت: «این تصمیم ناگهانی و دقیقه نودی نبوده و گزارش کردن آن به این شکل نادرست خواهد بود.»
رویترز ماه گذشته از یک ایمیل داخلی پنتاگون خبر داد که شامل گزینههایی برای تنبیه متحدان ناتو بود که به باور واشینگتن، از عملیات آمریکا در جنگ علیه حکومت ایران حمایت نکردهاند؛ از جمله تعلیق اسپانیا از ناتو و بازنگری در موضع آمریکا نسبت به ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
قانونگذاران هر دو حزب سال گذشته بندی را در «قانون مجوز دفاع ملی» تصویب کردند که مانع از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر میشود.
با این حال، دولت همچنان اختیاراتی دارد. این قانون به رییسجمهور اجازه میدهد شمار نیروها را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، مشروط بر اینکه تایید کند با متحدان ناتو مشورت کرده و ارزیابیهای مستقلی درباره تاثیر این اقدام بر امنیت آمریکا، اتحاد ناتو و بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه انجام داده است.
در اواخر سال گذشته میلادی، حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا حضور داشتند.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور و امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدهاند. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است.
وزارت امور خارجه هند، جمعه ۲۵اردیبهشت، افزود که دو کشور در جریان این سفر، همچنین توافقنامههایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع (الپیجی) امضا کردهاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده است: «دو طرف بر تعمیق همکاریهای صنعتی دفاعی و همکاری در زمینه نوآوری و فناوری پیشرفته، آموزش، رزمایشها، امنیت دریایی، دفاع سایبری، ارتباطات امن و تبادل اطلاعات توافق کردهاند.»
پیش از این سفر، منابع هندی به رویترز گفته بودند که مودی احتمالا درباره قراردادهای بلندمدت تامین انرژی گفتوگو خواهد کرد و همچنین بهدنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود.
تقویت روابط دفاعی و انرژی امارات و هند در شرایطی صورت میگیرد که در جریان جنگ اخیر، روابط تهران و ابوظبی به شدت تیره شد و جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی را علیه تاسیسات نفت و انرژی امارات انجام داد.
همچنین روزنامه والاستریت ژٰورنال ۲۱ اردیبهشت بهنقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.
در حالی که هند، امارات و جمهوری اسلامی عضو بریکس هستند، وزارت امور خارجه هند جمعه در پایان نشست سالانه وزیران امور خارجه این گروه در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک، بیانیهای به عنوان رییس نشست صادر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد.
بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بازارهای جهانی انرژی را متلاطم و حملونقل و تجارت در سراسر منطقه را مختل کرده است.
تاثیر خروج امارات از اوپک بر کمک به هند
با تصمیم امارات برای خروج از اوپک در ماه گذشته، انتظار میرود ظرفیت تولید این کشور افزایش یابد و به واردکنندگانی مانند هند کمک کند.
طبق توافق نفتی اعلامشده در روز جمعه، احتمال افزایش ذخیرهسازی نفت خام شرکت دولتی نفت ابوظبی «ادنوک» در هند تا سقف ۳۰ میلیون بشکه وجود دارد. این شرکت در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این توافق همچنین امکان ذخیرهسازی نفت خام در فجیره امارات را بهعنوان بخشی از ذخایر راهبردی هند بررسی میکند.
شرکت «ادنوک» همچنین اعلام کرد که گسترش تامین و فرصتهای تجاری گاز نفتی مایع (الپیجی) با شرکت «ایندین اویل کورپوریشن» را بررسی خواهد کرد.
سلطان احمد الجابر، مدیرعامل و مدیر اجرایی «ادنوک»، گفت: «مقیاس و مسیر رشد هند، آن را به یکی از تعیینکنندهترین بازارهای انرژی عصر ما تبدیل کرده است. با شتاب گرفتن تقاضا همزمان با رشد سریع جمعیت، اهمیت مشارکت انرژی میان امارات و هند بیش از پیش حیاتی میشود.»
نگاه امارات و هند به روابط نزدیک عربستان و پاکستان
امارات متحده عربی سومین شریک تجاری بزرگ هند است. دهلی نو و ابوظبی در ماه ژانویه قراردادی سه میلیارد دلاری برای خرید گاز طبیعی مایع (الانجی) امارات از سوی هند امضا کرده بودند. همچنین نامهای برای همکاری در جهت شکلگیری یک مشارکت راهبردی دفاعی میان دو کشور امضا شد.
این توافقها پس از آن صورت گرفت که پاکستان، رقیب دیرینه هند، سال گذشته توافق دفاعی متقابلی با عربستان سعودی امضا کرد.
پاکستان به میانجی اصلی میان واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگی تبدیل شده که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی در نهم اسفند آغاز شد. همچنین پاکستان برای تقویت دفاع عربستان سعودی پس از آنکه این کشور هدف صدها حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اقدام کرده است.
ریاض ماه گذشته اعلام کرد که سه میلیارد دلار دیگر برای کمک به پاکستان در پوشش بازپرداخت بدهی اسلامآباد به امارات ارائه خواهد کرد.
وزارت امور خارجه هند همچنین جمعه از سرمایهگذاریهای پنج میلیارد دلاری امارات متحده عربی خبر داد و به توافقهای پیشین از جمله خرید ۶۰ درصد سهام بانک «آربیال» از سوی «امیراتس انبیدی» به ارزش سه میلیارد دلار در سال گذشته، و سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری شرکت «آیاچسی» ابوظبی در پروژه «سمّان» اشاره کرد.
در حالی که تنش سیاسی میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در پی «جنگ ایران» به بالاترین سطح خود رسیده، ابوظبی با هدف دور زدن تنگه هرمز، ساخت یک خط لوله جدید نفت را برای دو برابر کردن ظرفیت صادراتی امارات از طریق بندر فجیره تا سال ۲۰۲۷ تسریع میکند.
دفتر رسانهای دولت ابوظبی جمعه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد شیخ خالد بن محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، در نشست کمیته اجرایی، به شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، دستور داد پروژه خط لوله غرب-شرق را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
این دفتر افزود این خط لوله در حال ساخت است و انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ آغاز به کار کند.
در این گزارش به جدول زمانی اولیه اجرای پروژه اشارهای نشده است.
خط لوله موجود نفت خام ابوظبی که با نام خط لوله حبشان-فجیره نیز شناخته میشود، توان انتقال روزانه تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت را دارد و در شرایطی که امارات در پی افزایش صادرات مستقیم از سواحل خلیج عمان است، نقشی حیاتی ایفا میکند.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران در واکنش، صدها پهپاد و موشک به کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی، شلیک کرد و بنادر، فرودگاهها، برجهای مسکونی و هتلها را هدف قرار داد.
رویارویی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت امارات پس از آغاز «جنگ ایران» تلاش کرد عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج فارس را برای یک پاسخ نظامی به تهران همراه کند، اما این کشورها با مشارکت در چنین اقدامی موافقت نکردند.
این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در تماس با رهبران منطقه، گفته است پاسخ جمعی برای بازدارندگی در برابر تهران ضروری است.
به گفته منابع بلومبرگ، رهبران عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی خلیج فارس، به امارات متحده عربی گفتهاند که «این جنگ، جنگ آنها نیست».
بر اساس گزارشهای منتشر شده در برخی رسانهها، امارات و اسرائیل در زمینه رهگیری حملات جمهوری اسلامی و تبادل اطلاعات و هماهنگی اهداف در داخل ایران، همکاری نزدیکی داشتهاند و اسرائیل سامانههای گنبد آهنین را به امارات منتقل کرده است.
دولت دونالد ترامپ نیز خواهان مشارکت عربستان سعودی و قطر در پاسخ نظامی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی بوده است، اما این کشورها «تلاش کردند واشینگتن را از آغاز جنگ منصرف کنند».
سفر جنجالی نتانیاهو
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در گفتوگو با وبسایت اسرائیلی واینت گفت افشای خبر سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی در جریان «جنگ ایران»، برخلاف توافقهای انجامشده میان دو طرف بوده است.
او افزود دو طرف توافق کرده بودند این سفر محرمانه باقی بماند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که شبکه کان اسرائیل گزارش داد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش این کشور، نیز در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، به امارات سفر کرده است.
بر اساس این گزارش، زمیر در این سفر با مقامهای ارشد امارات، از جمله محمد بن زاید دیدار و گفتوگو کرده است.
واکنش تهران
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ اردیبهشت گفت امارات متحده عربی در جریان جنگ، در کنار آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و به پایگاههای آمریکا اجازه داد از خاک این کشور برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کنند.
او افزود: «امارات متحده عربی نمیتواند مظلومنمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است.»
عراقچی خطاب به حاکمان امارات گفت که آمریکا و اسرائیل نمیتوانند برای آنان امنیت بیاورند و بهتر است نوع نگاهشان را به جمهوری اسلامی عوض کنند: «آنان باید امنیت را در همکاری با ما ببینند.»
او پیشتر در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی بهطور مستقیم در جنگ علیه جمهوری اسلامی دخیل بود»، این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه تهران توصیف کرد و «همدستی با اسرائیل» را «غیرقابل بخشش» خواند.