در حالی که توجه جهانی بر جنگ علیه حکومت ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن متمرکز شده، روایت‌های نگران‌کننده‌ای از نوار غزه در حال انتشار است که تصویری متفاوت از واقعیت جاری در این منطقه ارائه می‌دهد. ساکنان به‌تدریج سکوت خود را می‌شکنند و از الگویی تکرارشونده از اخاذی و سوءاستفاده جنسی توسط حماس سخن می‌گویند؛ گروهی که از زمان آتش‌بس با اسرائیل همچنان با اقتداری سخت‌گیرانه بر این منطقه حکومت می‌کند و زنان آسیب‌پذیر - به‌ویژه بیوه‌ها و مطلقه‌هایی که برای تامین غذا و کمک‌های اولیه تلاش می‌کنند - را هدف قرار می‌دهد.

برخی از این شهادت‌ها که دیلی‌میل از طریق پلتفرم رسانه‌ای عربی «جسور نیوز» به دست آورده، به دخالت افرادی مرتبط با حماس و در برخی موارد تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این موارد اشاره دارد. این وضعیت در بستر فروپاشی ساختارهای مدنی، تشدید بحران انسانی و افزایش نگران‌کننده پدیده‌هایی چون ازدواج کودکان و بارداری‌های نوجوانان رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، ترس و وابستگی باعث شده بسیاری از قربانیان صدایی نداشته باشند. گروه‌های حقوق بشری در غزه می‌گویند تا ۶۰ هزار زن در معرض خطر هستند.

در یکی از این روایت‌ها، یک ساکن غزه که به‌صورت ناشناس صحبت کرده، از مشاهده تجاوز گروهی به یک زن بیوه آواره در داخل چادری توسط اعضای حماس خبر داده و گفته به او هشدار داده شده که در این‌باره سکوت کند. او گفت: «همسر یکی از دوستانمان با ما تماس گرفت. او از یکی از فرماندهان گردان‌های قسام درخواست کمک کرده بود، اما او از وضعیتش سوءاستفاده کرد.» او افزود: «رفتارش شرم‌آور بود. ما موضوع را بررسی کردیم و او را در چادری در منطقه غرابلی یافتیم، جایی که چند عضو قسام از او سوءاستفاده می‌کردند. موضوع را به مسئولان اطلاع دادیم اما به ما گفته شد باید سکوت کنیم.»

ساکن دیگری گفت که مورد مشابهی برای همسایه‌اش رخ داده که گفته می‌شود توسط اعضای یک نهاد خیریه وابسته به حماس باج‌گیری شده است. به گفته او «از او خواسته بودند در ازای یک بسته غذایی یا کوپن کمک یا ۱۰۰ شِکِل، تن‌فروشی کند.»

مردی که خود را عضو شاخه نظامی حماس معرفی کرده نیز تایید کرده که چنین سوءاستفاده‌هایی زنان بیوه را هدف قرار می‌دهد. او گفت این موضوع را گزارش داده اما به او دستور داده شده سکوت کند. او افزود: «به آن‌ها گفتیم این کار توهین به شرافت ماست»، و گفت از شدت خشم چادر را پاره کرده است.

«عبدالله» (نام مستعار)، روزنامه‌نگار جسورنیوز که این شهادت‌ها را ثبت کرده، از مخفیگاه خود به دیلی‌میل گفت: «متاسفانه موارد بسیار زیادی وجود دارد و بسیار گسترده است. در هر منطقه زنان زیادی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، به‌ویژه بیوه‌ها و مطلقه‌ها، چون نه پشتیبانی دارند و نه درآمد. از آسیب‌پذیری آن‌ها سوءاستفاده می‌شود و این وضعیت هر روز بدتر می‌شود.»

«نور» (نام مستعار)، مادر مطلقه چهار فرزند که آواره شده، نیز با ترس و به‌صورت تلفنی تجربه خود را شرح داده است. او گفت پس از مراجعه به یک موسسه خیریه اسلامی برای دریافت کمک، فردی که ظاهری مذهبی داشته، ابتدا وعده کمک داده اما سپس او را تحت فشار جنسی قرار داده است. او گفت: «وقتی شماره‌ام را گرفت، فکر کردم کمک خواهد کرد. اما بعد خواست شب با او تماس تصویری داشته باشم. از همان ابتدا حرف‌هایش آزاردهنده بود. من خیلی جوان‌تر از او هستم. به او اعتماد کردم چون سنش مثل پدرم بود، اما مستقیم مزاحم من شد.» نور افزود وقتی تهدید کرده که او را افشا می‌کند، آن فرد گفته: «نمی‌توانی من را افشا کنی؛ من اینجا دولت هستم.»

نور این وضعیت را بخشی از الگویی گسترده‌تر دانست که در آن زنان آسیب‌پذیر به دلیل نبود حمایت و وابستگی به کمک‌ها هدف قرار می‌گیرند: «آن‌ها از نیاز زنان سوءاستفاده می‌کنند، اما زنان از ترس سکوت می‌کنند.»

گزارشی از صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می‌دهد ازدواج کودکان و بارداری‌های نوجوانان در غزه به‌شدت افزایش یافته است. داده‌های پیش از جنگ نشان می‌داد نرخ ازدواج کودکان از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته بود، اما این روند اکنون معکوس شده است. بر اساس این گزارش، تنها در چهار ماه از سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۰۰ دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله ازدواج کرده‌اند، هرچند به‌دلیل فروپاشی نظام ثبت رسمی، این رقم احتمالاً کمتر از واقعیت است.

یک زن مسن در غزه به جسورنیوز گفت: «واقعاً زنان را فریب می‌دهند. سازمان‌های خیریه‌ای هستند که از زنان سوءاستفاده می‌کنند. زنانی که برای کمی شکر یا یک دانه برنج درمانده‌اند.» زن دیگری نیز گفت: «می‌گویند بیا بسته کمک داریم، اما شرط می‌گذارند و زنانی که تجربه‌ای ندارند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.» او افزود که یک نهاد خیریه خاص «از رییس تا دربان» در این رفتارها دخیل است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در سال ۲۰۲۵ موارد مشابهی را مستند کرده، از جمله مورد زنی ۳۸ ساله که برای تامین غذا برای شش فرزندش به فردی مراجعه کرد اما در نهایت مورد سوءاستفاده قرار گرفت. او گفت برای فرار از وضعیت ناچار به همراهی شده و در نهایت تنها ۱۰۰ شِکِل و مقداری دارو و غذا دریافت کرده، در حالی که وعده شغل هرگز محقق نشد.

حمزه هویدی، نویسنده اهل غزه، گفت: «سوءاستفاده جنسی از زنان اکنون حتی بدتر از دوران جنگ است.» او افزود بسیاری از قربانیان به دلیل انگ اجتماعی و ترس از پیامدها سکوت می‌کنند: «بیشتر زنان هرگز درباره آن علناً صحبت نمی‌کنند.»

در همین حال، عبدالله، روزنامه‌نگار جسورنیوز، حماس را به دستکاری روایت‌ها و پنهان‌کاری متهم کرد و گفت: «حماس از رسانه‌ها سوءاستفاده کرده، آمارهای اغراق‌آمیز یا نادرست منتشر کرده و کمک‌ها را منحرف کرده است.» او گفت با وجود تهدید جانی، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

احمد فواد الخطیب، مدیر سازمان «ری‌الاین برای فلسطین»، نیز گفت بسیاری از زنان از ترس حماس سکوت می‌کنند و هیچ نهاد مرکزی برای مستندسازی این موارد وجود ندارد. او افزود بسیاری از سازمان‌های فعال در حوزه زنان نیز به دلیل ترس یا محدودیت‌ها قادر به کمک نیستند.

دیلی‌میل گزارش داده که برای دریافت واکنش، با نهاد «زنان سازمان ملل» تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. همچنین دو سازمان حقوق بشری دیگر در غزه مورد پرسش قرار گرفتند که یکی از آن‌ها اعلام کرد از چنین مواردی اطلاع ندارد.

