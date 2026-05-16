خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت هفتادمین دوره این مسابقه - که هر سال با ترکیبی از زرق‌وبرق، موسیقی پاپ و حال‌وهوای اغلب سرگرم‌کننده برگزار می‌شود - امسال تحت تاثیر تحریم یوروویژن از سوی رسانه‌های عمومی اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند، قرار گرفت.

این کشورها در اعتراض به حضور اسرائیل، پس از عملیات نظامی‌اش در غزه که در واکنش به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس انجام شد، از شرکت در این رقابت کنار کشیدند.

شبکه «آر‌تی‌یی» (RTE) ایرلند اعلام کرد شرکت در این مسابقه با توجه به «تلفات هولناک انسانی در غزه و بحران انسانی موجود»، «غیرقابل توجیه» است.

اسرائیل این اعتراض‌ها را بخشی از یک «کارزار جهانی تخریب» علیه خود توصیف کرد.

کوچک‌ترین یوروویژن در دو دهه اخیر

مارتین گرین، مدیر مسابقه یوروویژن، پیش از آغاز رقابت‌ها به رویترز گفت: «ما بزرگ‌ترین برنامه موسیقی جهان هستیم و هر رویداد جهانی در این ابعاد، چه هنری و چه ورزشی، گاهی با تحولات جهان، تلاقی و برخورد پیدا می‌کند.»

او افزود: «ما تلاش می‌کنیم یوروویژن را به‌عنوان فضایی بی‌طرف حفظ کنیم. جایی که هنرمندان بتوانند از طریق موسیقی کنار هم قرار بگیرند و نشان دهند شاید جهان بتواند گاهی بهتر از آن چیزی باشد که هست.»

در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دست‌کم هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - کشته شدند. اسرائیل نیز در پاسخ، حمله گسترده‌ای به غزه آغاز کرد که به گفته مقام‌های فلسطینی، بیش از ۷۲ هزار کشته بر جای گذاشته و بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرده است.

تحریم‌ها شمار شرکت‌کنندگان یوروویژن را به ۳۵ کشور کاهش داده که پایین‌ترین تعداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.

این مساله احتمالا میزان مخاطبان جهانی این مسابقه را نیز کاهش خواهد داد.

سال گذشته حدود ۱۶۶ میلیون نفر این رقابت را تماشا کردند. رقمی بالاتر از حدود ۱۲۸ میلیون بیننده مسابقه سوپربول آمریکا.

در فینال شنبه شب، ۲۵ کشور از جمله اسرائیل حضور خواهند داشت.

اعتراض‌ها و هشدار رسمی به اسرائیل

رویترز نوشت فضای وین در طول هفته «متشنج و محتاطانه» توصیف شده و اعتراض‌هایی علیه حضور اسرائیل برگزار شده است؛ هرچند جمعیت حاضر در این تجمع‌ها محدود بوده است.

پلیس اتریش اعلام کرد برای اعتراض‌های احتمالی شنبه آماده شده و احتمال «ایجاد اختلال و مسدودسازی» را در نظر گرفته است.

قرار است چند ساعت پیش از آغاز فینال، راهپیمایی اعتراضی از نزدیکی محل برگزاری مسابقه عبور کند.

در نیمه‌نهایی سه‌شنبه نیز اختلال کوتاهی رخ داد؛ زمانی که یکی از معترضان در نزدیکی میکروفون تلویزیونی شعار «نسل‌کشی را متوقف کنید» و «آزاد باد فلسطین» سر داد.

اتحادیه پخش اروپا (EBU) و شبکه ملی اتریش «او‌آر‌اف» (ORF)، که برگزارکننده و میزبان مسابقه هستند، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این فرد به همراه سه نفر دیگر به‌دلیل «رفتار اخلال‌گرانه» از سالن اخراج شدند.

نوآم بتان، نماینده اسرائیل، به رویترز گفت هنگام حضور روی صحنه، صدای هو کردن برخی تماشاگران را شنیده است.

اتحادیه پخش اروپا همچنین به شبکه دولتی اسرائیل «کان» (KAN) هشدار رسمی داد؛ پس از آن که ویدیوهایی منتشر شد که در آن بتان از مخاطبان می‌خواست حداکثر ۱۰ بار به او رای بدهند.

پس از جنجال مشابه سال گذشته، چنین کمپین‌هایی برخلاف مقررات اعلام شده‌اند.

شبکه «کان» گفت از قوانین پیروی می‌کند و این ویدیوها حذف شده‌اند.

در میان شرکت‌کنندگان، ترانه «شعله‌افکن» (Liekinheitin) از فنلاند با اجرای لیندا لامپنیوس، نوازنده ویولن، و پته پارکونن، خواننده پاپ، روی صحنه‌ای آتشین، بخت اصلی پیروزی محسوب می‌شود.

پس از آن نیز ترانه «اکلیپس» (Eclipse) از استرالیا با صدای دلتا گودرم قرار دارد.