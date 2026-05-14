اکسیوس: ترامپ ممکن است پس از پایان سفر چین تصمیم بعدی درباره جمهوری اسلامی را اتخاذ کند
اکسیوس گزارش داد مقامهای آمریکایی انتظار ندارند ترامپ در سفر به چین اقدام مهمی درباره جمهوری اسلامی انجام دهد، اما ممکن است بلافاصله پس از بازگشت تصمیم بگیرد. ازسرگیری «پروژه آزادی» در تنگه هرمز یا آغاز کارزار جدید بمباران از گزینههای مطرح است.
در پی اعلام سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی و همچنین گزارشهایی از حملات ابوظبی به اهدافی در جنوب ایران، تنش میان تهران و ابوظبی به مرحله تازهای وارد شده است؛ مرحلهای که در آن جمهوری اسلامی امارات را به ایفای نقش فعال در جنگ علیه ایران متهم میکند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی بهطور مستقیم در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و «همدستی با اسرائیل» را «غیرقابل بخشش» خواند.
او افزود: «اماراتیها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»
موضع تند عراقچی، در کنار اظهارات چهرههایی مانند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، و علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نشان میدهد نگاه جمهوری اسلامی به نقش امارات در تحولات مرتبط با جنگ اخیر، از سطح انتقاد از نزدیکی ابوظبی به اسرائیل فراتر رفته است.
منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت برخی از پهپادهایی که به ایران حمله کردند متعلق به امارات متحده عربی بود. او تاکید کرد این اطلاعات «قابل کتمان نیست» و افزود «حجت بر تمام کشورهای منطقه تمام شده است.»
متکی همچنین مدعی شد بهرغم اینکه کشورهای منطقه در ۴۷ سال گذشته رابطه «خوب و صادقانهای» با جمهوری اسلامی نداشتند، تهران «حسن همسایگی» را رعایت کرده است.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، نیز گفت امارات متحده عربی در میان کشورهای خلیج فارس «بیشترین خصومت» را با جمهوری اسلامی دارد و به اسرائیل نزدیک شده است. او اتکای ابوظبی به حمایت آمریکا را عامل موضعگیریهای امارات علیه تهران دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که انتشار گزارشهایی درباره سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به امارات در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، و همچنین گزارشهایی درباره همکاریهای امنیتی و نظامی ابوظبی و تلآویو، به تنش در روابط تهران و ابوظبی دامن زده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرده بود نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری محرمانه به امارات داشت و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرد.
دفتر نتانیاهو این دیدار را زمینهساز «پیشرفتی تاریخی» در روابط دو طرف خواند و خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این دیدار روز ششم فروردین در العین، نزدیک مرز عمان، انجام شده است.
امارات این گزارشها را رد کرد و وزارت امور خارجه این کشور گفت که روابط ابوظبی با اسرائیل «علنی» و در چارچوب توافقهای ابراهیم است، نه مبتنی بر ترتیبات محرمانه یا غیررسمی.
هرچند مقامهای اماراتی این گزارش را تکذیب کردند، اما نزدیکان نتانیاهو همچنان بر درستی این سفر تاکید دارند.
زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخستوزیر اسرائیل، در واکنش به تکذیب امارات نوشت که شخصا در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده و نخستوزیر اسرائیل در ابوظبی «با احترام پادشاهان» مورد استقبال قرار گرفته است.
یک روز پیش از اعلام این خبر، گزارشهایی درباره سفرهای محرمانه رییس موساد به امارات منتشر شد.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای عرب و یک منبع آگاه نوشت که دیوید بارنئا، رییس سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)، در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دستکم دو بار بهصورت محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره هماهنگیهای مرتبط با جنگ گفتوگو کند.
والاستریت ژورنال ۲۱ اردیبهشت نیز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی به جمهوری اسلامی کرده و در یکی از این حملات در ماه آوریل، پالایشگاه نفتی جزیره لاوان در ایران را هدف قرار داده است. یک روز پس از آن بلومبرگ اعلام کرد که در حملات امارات به ایران، نهفقط جزیره لاوان که بندر عسلویه نیز هدف قرار گرفته بود.
این گزارشها، همراه با خبرهای هفتههای گذشته درباره ارسال سامانه گنبد آهنین اسرائیل به امارات، بهعنوان نشانهای از گسترش همکاریهای امنیتی تلآویو و ابوظبی در جریان جنگ ارزیابی شده و به واکنش شدید مقامهای ایران علیه این کشور انجامیده است.
کاخ سفید اعلام کرد که در جریان سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به چین، طرفین توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند تا از جریان آزاد انرژی حمایت شود و جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
کاخ سفید پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در بیانیهای نوشت ترامپ «دیدار خوبی» با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، داشت و «دو طرف درباره راههایی برای تقویت همکاری اقتصادی میان دو کشورمان گفتوگو کردند، از جمله گسترش دسترسی کسبوکارهای آمریکایی به بازار چین و افزایش سرمایهگذاری چین در صنایع ما.»
این بیانیه میافزاید: «رهبران بسیاری از بزرگترین شرکتهای ایالات متحده در بخشی از این دیدار حضور داشتند. روسای جمهوری همچنین بر ضرورت ادامه دادن به پیشرفتها در پایان دادن به جریان ورود پیشسازهای فنتانیل به ایالات متحده تاکید کردند، و نیز بر افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از سوی چین.»
بر اساس بیانیه کاخ سفید، دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند تا از جریان آزاد انرژی حمایت شود و رییسجمهوری شی همچنین بهروشنی مخالفت چین را با نظامیسازی تنگه و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض بابت استفاده از آن اعلام کرد، و علاقهمندی خود را به خرید بیشتر نفت آمریکا برای کاهش وابستگی چین به این تنگه در آینده ابراز کرد.
هشدار درباره تایوان
رییسجمهوری چین نیز به ترامپ گفت مذاکرات تجاری میان دو کشور در حال پیشرفت است، اما هشدار داد اختلاف بر سر تایوان میتواند روابط پکن و واشینگتن را وارد «مسیری خطرناک» کند که حتی به درگیری منجر شود.
خبرگزاری رویترز نوشت که اظهارات شی درباره تایوان، جزیرهای با حکومت دموکراتیک که چین آن را بخشی از خاک خود میداند، در دیدار پشت درهای بسته رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. نشستی که به گفته وزارت امور خارجه چین، بیش از دو ساعت طول کشید.
رویترز گزارش داد که این هشدار هرچند بیسابقه نبود، اما در فضایی مطرح شد که در ظاهر دوستانه و آرام بهنظر میرسید؛ هرچند در بیانیه منتشرشده از سوی آمریکا اشارهای به موضوع تایوان نشد.
در مقابل، روایت آمریکا از گفتوگوها بر تمایل مشترک دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز که در پی «جنگ ایران» عملا بسته شده و همچنین ابراز علاقه چین به خرید نفت آمریکا برای کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه تمرکز داشت.
ترامپ در جستوجوی دستاورد اقتصادی
رویترز نوشت در شرایطی که محبوبیت ترامپ بهدلیل ادامه جنگ با ایران آسیب دیده، سفر یک رییسجمهوری آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ترامپ که بهدنبال دستاوردهای اقتصادی است، در اظهارات کوتاه آغاز نشست به شی گفت: «بعضیها میگویند این شاید بزرگترین نشست تاریخ باشد.»
این دیدار پس از مراسمی رسمی در تالار بزرگ خلق در پکن برگزار شد. مراسمی که شامل گارد احترام و حضور گروههایی از کودکان با پرچم و گل بود.
وزارت امور خارجه چین در گزارش خلاصهای از دیدار اعلام کرد شی به ترامپ گفته است مذاکرات ۲۳ اردیبهشت میان تیمهای اقتصادی و تجاری دو کشور در کره جنوبی به «نتایجی کلی، متوازن و مثبت» منجر شده است.
بهگفته مقامهای آگاه، هدف این مذاکرات حفظ آتشبس شکننده تجاری بود که آبان ۱۴۰۴ حاصل شد و همچنین ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از تجارت و سرمایهگذاری آینده.
ترامپ این هفته گفته بود انتظار دارد شی موضوع فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را مطرح کند.
در حالی که وضعیت بسته تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری آمریکا برای تایوان همچنان نامشخص است و به تایید ترامپ نیاز دارد، چین ۲۳ اردیبهشت بار دیگر مخالفت شدید خود را با این فروشها اعلام کرد.
آمریکا طبق قانون موظف است امکان دفاع تایوان را فراهم کند؛ حتی با وجود آنکه روابط دیپلماتیک رسمی با این جزیره ندارد.
بر اساس روایت پکن از نشست روسایجمهوری آمریکا و چین، شی به ترامپ گفت تایوان مهمترین مساله میان دو کشور است و اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند کل روابط چین و آمریکا را وارد وضعیتی «بسیار خطرناک» کند که حتی به برخورد یا درگیری منجر شود.
جو مزور، تحلیلگر ژئوپولیتیک در موسسه «تریویوم چین» (Trivium China)، گفت اظهارات شی قابل توجه بود؛ گرچه پکن پیشتر نیز هشدارهای شدیدی درباره تایوان داده بود.
او افزود: «شی بدون هیچ ابهامی به طرف آمریکایی هشدار داد که با این موضوع بازی نکند.»
ترامپ بعدتر هنگام گرفتن عکس یادگاری با شی در معبد بهشت در پکن (از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو) به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا دو طرف درباره تایوان گفتوگو کردهاند یا نه، پاسخ نداد.
دو رهبر سپس در مراسم شام رسمی حضور یافتند و جمعه ۲۵ اردیبهشت نیز در کنار هم چای و ناهار صرف میکنند.
علی واین، مشاور ارشد روابط آمریکا و چین در «گروه بینالمللی بحران» (International Crisis Group)، گفت موازنه قدرت از زمان سفر قبلی ترامپ به پکن در سال ۲۰۱۷ تغییر کرده است.
او گفت چین آن زمان تلاش زیادی برای جلب نظر ترامپ و خرید میلیاردها دلار کالای آمریکایی انجام داد، اما اکنون ترامپ عملا جایگاه رو به رشد چین را پذیرفته است؛ از جمله با احیای اصطلاح «جی۲» (G2) برای توصیف آمریکا و چین (The Group of Two) بهعنوان دو ابرقدرت.
با این حال، ترامپ در شرایطی ضعیفتر وارد مذاکرات شده است: دادگاههای آمریکا اختیارات او را برای اعمال آزادانه تعرفه بر کالاهای چینی و دیگر کشورها محدود کردهاند. «جنگ ایران» نیز باعث افزایش تورم در داخل آمریکا شده و خطر از دست رفتن کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره از سوی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، افزایش یافته است.
هرچند اقتصاد چین نیز با مشکلاتی روبهرو شده، اما شی با فشار اقتصادی و سیاسی مشابهی مواجه نیست.
با این حال، هر دو طرف مایل هستند آتشبس تجاری حفظ شود. توافقی که در آن ترامپ تعرفههای سه رقمی علیه کالاهای چینی را متوقف کرد و شی نیز از محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب عقب نشست.
مقامهای آمریکایی گفتند واشینگتن امیدوار است فروش هواپیماهای بوئینگ، محصولات کشاورزی و انرژی به چین، کسری تجاری مورد انتقاد ترامپ را کاهش دهد.
در مقابل، پکن خواهان کاهش محدودیتهای آمریکا بر صادرات تجهیزات تولید تراشه و نیمهرساناهای پیشرفته است.
ترامپ همچنین انتظار دارد چین حکومت ایران را به توافق با واشینگتن ترغیب کند.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی باعث شده است عبور نفت و گاز از تنگه هرمز با اختلال جدی مواجه شود، اما تحلیلگران بعید میدانند شی حاضر باشد فشار جدی بر تهران وارد کند یا حمایت از جمهوری اسلامی را کاهش دهد؛ زیرا ایران برای چین بهعنوان وزنهای راهبردی در برابر آمریکا اهمیت دارد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز در هواپیمای ریاستجمهوری ایالات متحده گفت کمک چین به حل بحران به نفع پکن است، زیرا بسیاری از کشتیهای چینی در خلیج فارس متوقف شدهاند و کند شدن اقتصاد جهانی به صادرکنندگان چینی آسیب خواهد زد.
قرار است شی نیز اواخر امسال سفری متقابل به آمریکا داشته باشد. این نخستین سفر او از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۵ به آمریکا خواهد بود.
دونالد ترامپ در دیدار با رییسجمهوری چین گفت روابط او و شی جینپینگ طولانیترین رابطه میان روسای جمهور دو کشور بوده است و این موضوع را «مایه افتخار» دانست. او تاکید کرد روابط دو کشور «بهتر از هر زمان دیگری خواهد شد.»
ترامپ گفت هر زمان مشکلی پیش آمده، دو طرف مستقیما آن را حل کردهاند و تاکید کرد آینده روابط واشینگتن و پکن «فوقالعاده» خواهد بود.
ترامپ با تمجید از شی جینپینگ او را «رهبر بزرگی» خواند و گفت برای چین و دستاوردهایش احترام زیادی قائل است.
ترامپ این دیدار را «نشستی بزرگ» توصیف کرد و گفت در آمریکا همه درباره آن صحبت میکنند.
یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن در میان مقامهای ارشد واشینگتن در گردش است، هشدار میدهد چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزههای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است.
به گزارش واشینگتنپست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردهاند، گفتهاند گزارش یادشده این هفته برای ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تهیه شده و نگرانیهایی جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینههای راهبردی تقابل واشینگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است.
این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به «DIME» واکنش چین به جنگ ایران را در چهار حوزه قدرت دولتی - دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی - بررسی کرده است.
بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، پکن توانسته از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید چین به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروخته؛ کشورهایی که برای محافظت از پایگاههای نظامی و زیرساختهای انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده بودند.
واشینگتنپست همچنین گزارش داد چین در بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، به کشورهایی که با کمبود انرژی روبهرو شده بودند کمک کرده و خود را بهعنوان تامینکننده راهحل معرفی کرده است. تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت و گاز جهان به شمار میرود و اختلال در آن فشار شدیدی بر بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از نگرانیهای اصلی پنتاگون، مصرف گسترده ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ ایران است؛ موضوعی که میتواند توان بازدارندگی واشینگتن در برابر چین، بهویژه در سناریوی درگیری احتمالی بر سر تایوان، را تضعیف کند.
گزارش میگوید آمریکا حجم عظیمی از موشکها، بمبها و سامانههای رهگیر را برای دفاع از اسرائیل و متحدان عرب خود و همچنین نابودی زیرساختها و زرادخانه جمهوری اسلامی مصرف کرده است. در این میان، کاهش ذخایر سامانههای پدافندی پاتریوت، رهگیرهای تاد (THAAD) و موشکهای کروز تاماهاوک نگرانیهایی را در میان متحدان آمریکا در شرق آسیا ایجاد کرده است.
به نوشته واشینگتنپست، تایوان، ژاپن و کره جنوبی اکنون درباره آمادگی نظامی آمریکا و توان واشینگتن برای مداخله در صورت حمله احتمالی چین ابراز نگرانی میکنند.
این گزارش همچنین تاکید میکند جنگ ایران به چین فرصت داده تا نحوه عملیات نظامی آمریکا را از نزدیک مشاهده کرده و برای برنامهریزی نظامی آینده خود درس بگیرد.
در بخش دیگری از این ارزیابی آمده است که پکن از انتقادهای جهانی نسبت به جنگ استفاده کرده و در پیامرسانی رسمی خود این درگیری را «غیرقانونی» توصیف کرده است. به گفته نویسندگان گزارش، چین تلاش میکند آمریکا را بهعنوان قدرتی «تهاجمی» و «بیپروا» معرفی کند که نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد را تضعیف میکند.
واشینگتنپست نوشت این گزارش در زمانی منتشر شده که ترامپ برای دیدارهایی حساس با شی جینپینگ وارد پکن شده است؛ دیدارهایی که هدف آن بازتنظیم روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان عنوان شده است.
این نشست قرار بود در ماه مارس برگزار شود اما به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. اکنون نیز در شرایطی برگزار میشود که دولت ترامپ هنوز نتوانسته راهحلی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و حل نگرانیها درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی پیدا کند.
این گزارش همچنین به تضعیف جایگاه ترامپ در داخل آمریکا و در سطح بینالمللی اشاره کرده و میگوید نارضایتی عمومی از جنگ و آسیب آن به اقتصاد جهانی، فشارهای سیاسی بر دولت آمریکا را افزایش داده است.
با این حال ترامپ پیش از سفر به چین گفته بود واشینگتن برای پایان دادن به جنگ نیازی به کمک پکن ندارد و تاکید کرده بود: «ما به هر شکلی، چه مسالمتآمیز و چه غیر از آن، پیروز خواهیم شد.»
در حالی که ترامپ بسته شدن تنگه هرمز را تهدیدی جدی برای چین توصیف کرده بود، گزارش اطلاعاتی آمریکا نتیجهگیری میکند که پکن به دلیل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ذخایر بزرگ نفتی خود، بهتر از بسیاری از کشورها با بحران انرژی کنار آمده است.
رایان هاس، کارشناس چین در موسسه بروکینگز، به واشینگتنپست گفت: «چین پس از آمریکا، دومین کشوری است که بیشترین مصونیت را در برابر بحران انرژی دارد.»
او افزود پکن از این وضعیت برای تقویت نفوذ بینالمللی خود استفاده میکند و با ارائه سوخت و فناوری انرژی سبز به کشورهای مختلف، در حال ایجاد شکاف میان آمریکا و شرکای سنتیاش است.
هاس گفت: «این رفتار از روی نوعدوستی نیست؛ بلکه چین از فرصتی برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک خود بهره میبرد.»
در واکنش به این گزارش، شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، تاکید کرد ادعاها درباره تغییر موازنه قدرت جهانی به سود کشوری غیر از آمریکا «اساساً نادرست» است.
اولیویا والز، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت آمریکا «در ۳۸ روز توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده» و اکنون با «یکی از موفقترین محاصرههای دریایی تاریخ» در حال فلج کردن اقتصاد ایران است. سفارت چین در واشینگتن نیز به درخواست واشینگتنپست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
مقامهای آمریکایی به نیویورکتایمز گفتهاند شرکتهای چینی در حال گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند؛ اقدامی که به گفته این مقامها قرار بوده از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محمولهها پنهان بماند.
به گزارش نیویورکتایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعاتی به دست آوردهاند که نشان میدهد شرکتهای چینی و مقامهای ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردهاند. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد سلاح، اگر اصلاً منتقل شده باشد، به ایران رسیده و همچنین معلوم نیست دولت چین تا چه اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دیدار با شی جینپینگ به پکن سفر کرده و انتظار میرود موضوع حمایت احتمالی چین از جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات دو طرف مطرح شود.
ترامپ پیش از سفرش گفته بود قصد دارد درباره جنگ خاورمیانه «گفتوگویی طولانی» با رهبر چین داشته باشد و در عین حال تاکید کرده بود شی جینپینگ تاکنون در قبال ایران «نسبتاً خوب» عمل کرده است.
بر اساس این گزارش، برخی مقامهای آمریکایی معتقدند بخشی از محمولههای تسلیحاتی ممکن است پیشتر به کشورهای واسطه منتقل شده باشند، اما تاکنون هیچ سلاح چینی در میدان نبرد علیه نیروهای آمریکا یا اسرائیل مشاهده نشده است.
نیویورکتایمز یادآوری کرده که ماه گذشته نیز گزارش داده بود نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعاتی دست یافتهاند که نشان میدهد چین احتمالاً موشکهای دوشپرتاب موسوم به «منپد» (MANPADS) را به ایران منتقل کرده یا در حال بررسی چنین انتقالی بوده است. این موشکها قابلیت هدف قرار دادن هواپیماهای در ارتفاع پایین را دارند.
به گفته مقامهای آمریکایی، واشینگتن در هفتههای اخیر هم بهصورت علنی و هم از مسیرهای دیپلماتیک تلاش کرده پکن را برای کاهش حمایت از جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد.
این مقامها که به دلیل حساسیت موضوع و همزمانی آن با سفر ترامپ به چین به شرط ناشناس ماندن با نیویورکتایمز گفتوگو کردهاند، گفتهاند دولت آمریکا تلاشهای چین برای ارسال تجهیزات نظامی به ایران را «غیرقابلقبول» میداند و خواهان جلوگیری پکن از هرگونه انتقال تسلیحات است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد تاکنون به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر پاسخ نداده است. با این حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر در ماه مارس گفته بود حکومت ایران از چین و روسیه «همکاری نظامی» دریافت کرده، اما جزئیاتی درباره آن ارائه نکرده بود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی معتقد نیستند دولت چین بهطور رسمی انتقال تسلیحات به ایران را تصویب کرده باشد، اما تاکید میکنند بعید است چنین مذاکراتی میان شرکتهای چینی و مقامهای ایرانی بدون اطلاع حکومت چین انجام شده باشد.
به گفته این مقامها، دستکم یکی از کشورهای ثالثی که قرار بوده تسلیحات از طریق آن منتقل شود در آفریقا قرار دارد، هرچند هنوز مشخص نیست محمولهای به آن کشور رسیده یا نه.
ترامپ پس از انتشار گزارشهای اولیه درباره احتمال انتقال موشکهای دوشپرتاب به ایران گفته بود شخصاً از شی جینپینگ خواسته مانع هرگونه ارسال سلاح به جمهوری اسلامی شود.
او در گفتوگو با شبکه فاکس بیزنس گفته بود: «برای او نامهای نوشتم و خواستم چنین کاری نکند و او هم پاسخ داد که اساساً چنین کاری انجام نمیدهد.»
نیویورکتایمز همچنین گزارش داده از زمان آغاز جنگ، چین اطلاعات امنیتی و دسترسی به یک ماهواره جاسوسی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که موقعیت نیروهای آمریکایی در منطقه را ردیابی میکند.
این روزنامه افزود چین همچنین قطعات دومنظورهای نظیر نیمهرساناها، حسگرها و مبدلهای ولتاژ را در اختیار ایران گذاشته؛ تجهیزاتی که در تولید پهپاد، موشک و دیگر سامانههای تسلیحاتی کاربرد دارند اما استفاده غیرنظامی نیز برای آنها تعریف شده و به همین دلیل حساسیت کمتری نسبت به فروش مستقیم سلاح ایجاد میکنند.
به نوشته نیویورکتایمز، چین در طول جنگ اوکراین نیز قطعات مشابهی را در اختیار روسیه قرار داده بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تلاش برای انتقال تسلیحات از مسیر کشورهای ثالث نشان میدهد پکن قصد داشته این همکاریها با حکومت ایران محرمانه باقی بماند.
چین در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت تحریمی ایران به شمار میرود و حدود ۸۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی را خریداری میکند؛ نفتی که معمولاً با قیمتی پایینتر از نرخ بازار به پکن فروخته میشود.
نیویورکتایمز مینویسد اگرچه روابط اقتصادی با چین برای جمهوری اسلامی اهمیت بسیار بیشتری دارد، اما پکن نیز به دلیل وابستگی شدید به انرژی عبوری از تنگه هرمز، در حفظ روابط خود با تهران منافعی راهبردی میبیند.
با این حال، جنگ اخیر عملاً حملونقل دریایی در تنگه هرمز را مختل کرده و آتشبس برقرارشده در هفتههای گذشته نیز هنوز نتوانسته رفتوآمد عادی کشتیها را بهطور کامل احیا کند؛ وضعیتی که به گفته این گزارش، فشارهایی تازه بر بازارهای صادراتی چین وارد کرده است.