پیت هگست در جلسه‌ای که صبح سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد، از صحبت درباره گام‌های بعدی ارتش ایالات متحده در قبال حکومت ایران پرهیز کرد و به نمایندگان گفت: «در عین حال که برای تشدید احتمالی اوضاع برنامه‌ریزی کرده‌ایم، برای عقب‌نشینی احتمالی و جابه‌جایی دارایی‌های خود در منطقه نیز برنامه داریم اما با توجه به اهمیت موضوع این ماموریت نظامی گام بعدی را در چنین جلسه‌ای فاش نخواهم کرد.»

آتش‌بس و پروژه آزادی

هگست در پاسخ به پرسش‌های قانون‌گذاران درباره آتش‌بس میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، برقراری آتش‌بس را «آشکار» خواند و افزود: «آتش‌بس یعنی آتش متوقف می‌شود. می‌دانیم که این اتفاق افتاده است، در حالی که مذاکرات جریان دارد.»

هگست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس گفت: «هر زمان که فرمانده کل قوا از ما بخواهد، می‌تواند دوباره آغاز شود.»

فاکس‌نیوز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به نقل از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، نوشت که اکنون در حال بررسی تمدید پروژه آزادی است، اما این بار هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، بخشی از یک عملیات نظامی گسترده‌تر خواهد بود.

کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان و سنا که بر هزینه‌های دفاعی نظارت دارند، پیش از تصویب بودجه نظامی جلساتی برگزار می‌کنند که در آن به جزئیات برنامه‌های پنتاگون پرداخته می‌شود. جلسه سه‌شنبه، دومین جلسه برای بررسی بودجه نظامی سال مالی ۲۰۲۷ بود. در این جلسه هگست از جزئیات طرحی دفاع کرد که خواستار اختصاص رقم تاریخی ۱.۵ تریلیون دلار است.

هزینه جنگ ایران

جولز هرست، بازرس مالی پنتاگون، نیز در این جلسه حضور داشت. او به نمایندگان گفت که برآوردهای جدید وزارت جنگ آمریکا نشان می‌دهد هزینه عملیات «خشم حماسی» به «حدود ۲۹ میلیارد دلار» رسیده است.

به گفته او این برآورد از رقم ۲۵ میلیارد دلاری که نزدیک به دو هفته پیش به قانون‌گذاران ارائه کرده بود، بیشتر شده است.

هرست دلیل این افزایش را «به‌روزرسانی هزینه‌های تعمیر و جایگزینی تجهیزات و هزینه‌های عمومی عملیاتی» عنوان کرد.

هگست در نخستین جلسه بودجه که ۹ اردیبهشت برگزار شد، از اعلام رقم دقیق هزینه جنگ ایران طفره رفته بود.

کمبود مهمات

یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، کاهش ذخایر مهمات ایالات متحده به دلیل دو جنگ پیاپی علیه حکومت ایران بود؛ موضوعی که هگست آن را رد کرد.

او در پاسخ به قانون‌گذارانی که می‌گفتند ارتش آمریکا در جایگزین کردن بمب‌ها و موشک‌هایی که در جنگ با ایران مصرف کرده با مشکل روبه‌روست، گفت که پنتاگون به وضعیت آگاه است و وضعیت آن‌طور که بازنمایی می‌شود نیست.

هگست گفت: «مساله مهمات به شکلی غیرسازنده، بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. ما دقیقا می‌دانیم چه میزان مهمات در اختیار داریم و برای نیازهای خود، ذخایر کافی داریم.»

مارک کلی، سناتور دموکرات، یکشنبه به شبکه خبری سی‌بی‌اِس وضعیت انبارها مهمات آمریکا و استفاده از مهمات را «تکان‌دهنده» خواند. این نظر، واکنش شدید هگست را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. او نوشت: «کلی در تلویزیون درباره یک جلسه توجیهی محرمانه پنتاگون که دریافت کرده بود، وراجی می‌کرد؛ آن هم به شکلی نادرست و احمقانه.»

او گفت به صنایع دفاعی گفته شده است که «بیشتر و سریع‌تر تولید کنند»، و در عین حال ظرفیت ناکافی مجتمع‌های صنعتی-نظامی را ناشی از دولت‌های پیشین و کمک‌های آمریکا به اوکراین در جنگ با روسیه دانست.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که در این بخش، وزیر جنگ آمریکا لحن ملایم‌تری نسبت به جلسات پیشین در کنگره داشت، کمتر از نمایندگان انتقاد کرد و توضیحات بیشتری درباره تلاش‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی ارتش ارائه داد.

حضور پیشین هگست در کنگره با جدال لفظی میان او و نمایندگانِ مخالف جنگ ایران همراه بود. او در پاسخ به نمایندگان منتقد دولت که این جنگ را «باتلاق» توصیف کرده بودند، آنها را افرادی «بی‌مسئولیت» خوانده بود.

نگرانی دوحزبی درباره بودجه نظامی و تامین مالی جنگ ایران

کن کالوِرت، رییس جمهوری‌خواه کمیته فرعی از ایالت کالیفرنیا، و بِتی مَک‌کالم، عضو ارشد دموکرات از ایالت مینه‌سوتا، جلسه را با ابراز نگرانی دوحزبی درباره درخواست‌های بودجه‌ای پنتاگون، به‌ویژه درباره تامین مالی جنگ ایران آغاز کردند.

آنها بار دیگر از دولت درخواستند جزئیات بیشتری درباره هزینه‌های جنگ و نحوه هزینه‌کرد هرگونه افزایش بودجه ارائه کند.

کالورت گفت: «کمیته فرعی باید بداند منابعی که در این بودجه درخواست شده‌اند، چگونه به بهبود واقعی و قابل اندازه‌گیری در توان جنگی تبدیل می‌شوند.» او افزود که درباره این درخواست «به‌طور جدی نگران» است.

مک‌کالم نیز یادآور شد که قانون‌گذاران «چندین بار درخواست کرده‌اند به‌روزرسانی کاملی درباره سطح مهمات ارائه شود، اما چنین گزارشی ارائه نشده است.»