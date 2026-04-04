روزنامه واشینگتن‌پست شنبه ۱۵ فروردین گزارش داد از زمان آغاز جنگ ایران، کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی غربی و چینی با پست‌های پربازدیدی مواجه شده‌اند که حاوی اطلاعاتی درباره فعالیت‌های نظامی ایالات متحده بوده است.

از جمله اطلاعات منتشرشده در این پست‌ها می‌توان به جزییاتی درباره تجهیزات مستقر در پایگاه‌های آمریکا، جابه‌جایی ناوهای هواپیمابر این کشور و تحلیل‌های دقیق از روند آماده‌سازی هواپیماهای نظامی برای حمله به جمهوری اسلامی اشاره کرد.

واشینگتن‌پست افزود این اطلاعات از یک بازار نوظهور و به‌سرعت در حال رشد به دست آمده است: شرکت‌های چینی که برخی از آنها با ارتش این کشور ارتباط دارند، با ترکیب هوش مصنوعی و داده‌های متن‌باز، اطلاعاتی را عرضه می‌کنند که به گفته خودشان می‌تواند روند جابه‌جایی نیروهای آمریکایی را «افشا» کند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های چینی که بسیاری از آنها طی پنج سال گذشته و در چارچوب سیاست دولت برای به‌کارگیری هوش مصنوعی خصوصی در حوزه نظامی شکل گرفته‌اند، در حال «بهره‌برداری» از مناقشه کنونی خاورمیانه هستند.

تحلیلگران معتقدند فعالیت شرکت‌های خصوصی‌ می‌تواند فرصتی برای پکن باشد تا از شرکای خود به‌طور غیرمستقیم حمایت کند. بدین ترتیب، چین به‌طور رسمی درگیر منازعات نمی‌شود و فاصله خود را از درگیری‌ها حفظ می‌کند.

جمهوری اسلامی از متحدان دیرینه چین و یکی از تامین‌کنندگان مهم نفت برای این کشور است. با این حال، پکن از ورود مستقیم به جنگ ایران پرهیز کرده و می‌کوشد جایگاه خود را به‌عنوان میانجی صلح حفظ کند.

در همین راستا، چین هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک با پاکستان خواستار برقراری فوری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» شد.

۲۰ اسفند، سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه تاکتیک‌های پیشرفته استفاده از پهپاد را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته تا از آنها برای حمله به منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس بهره ببرد.

۱۵ اسفند نیز روزنامه واشینگتن‌پست نوشت مسکو در حال ارائه کمک اطلاعاتی به تهران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی است.

رقابت اطلاعاتی چین و آمریکا

واشینگتن‌پست در ادامه نوشت مقام‌های آمریکایی و تحلیل‌گران حوزه اطلاعاتی در ارزیابی سطح تهدید واقعی شرکت‌های خصوصی چینی اختلاف نظر دارند.

گروهی بر این باورند که چنین ابزارهایی می‌توانند به‌صورت موثر در اختیار رقیبان ایالات متحده قرار گیرند، در حالی که گروهی دیگر کارآمدی عملی آنها را محل تردید می‌دانند.

با وجود این اختلاف دیدگاه‌ها، گسترش چشمگیر حضور این محصولات در بازار خصوصی را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تدریجی مخاطرات امنیتی تلقی کرد؛ روندی که هم‌زمان بیانگر تلاش پکن برای نمایش توانمندی‌های اطلاعاتی خود در سطح بین‌المللی است.

شرکت‌های خصوصی از مدت‌ها پیش با تکیه بر داده‌های متن‌باز، مانند ردیاب‌های پروازی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های حمل‌ونقل دریایی، اقدام به تولید اطلاعات تحلیلی کرده‌اند.

پیشرفت سریع توانمندی‌های هوش مصنوعی در شرکت‌های چینی، این ابزارها را بسیار قدرتمندتر کرده و پنهان نگه داشتن تحرکات نظامی آمریکا دشوارتر شده است.

این در حالی است که درگیری‌ها در منطقه شدت گرفته و هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر مشاهده نمی‌شود.

۱۴ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پنج کشتی تحریم‌شده محموله‌ای از سدیم پرکلرات را از بندر ژوهای چین به ایران منتقل کرده‌اند. این ماده‌ می‌تواند در تولید صدها موشک بالستیک به کار رود.

حدود یک‌ماه پیش نیز واشینگتن‌پست گزارش داده بود دو کشتی متعلق به جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا به تامین مواد برای برنامه موشک‌های بالستیک تهران متهم شده‌اند، از بندری در چین به سمت ایران حرکت کرده‌اند.

«میزار ویژن» و پردازش تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از هوش مصنوعی

واشینگتن‌پست در ادامه، به معرفی یکی از شرکت‌های خصوصی چینی فعال در حوزه ارائه اطلاعات نظامی پرداخت. این شرکت با نام «میزار ویژن» در سال ۲۰۲۱ در شهر هانگژو تاسیس شده است.

میزار ویژن با استفاده از ترکیبی از داده‌های غربی و چینی که توسط هوش مصنوعی پردازش می‌شوند، فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را ثبت، تحرکات دریایی را ردیابی و موقعیت و تعداد هواپیماها و سامانه‌های دفاع موشکی را شناسایی می‌کند.

تصاویر منتشرشده از سوی این شرکت در شبکه‌های اجتماعی، جزییاتی از افزایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» ارائه داده‌اند؛ از جمله عبور ناوهای هواپیمابر «یواس‌اس جرالد آر. فورد» و «یواس‌اس آبراهام لینکلن».

همچنین این شرکت اطلاعات دقیقی درباره تعداد و نوع هواپیماهای مستقر در پایگاه هوایی عوودا اسرائیل، پایگاه هوایی پرنس سلطان عربستان سعودی و پایگاه هوایی العدید قطر منتشر کرده است.

به نظر می‌رسد تصاویر ماهواره‌ای میزار ویژن شامل بخشی از داده‌های تصویری تجاری تامین‌شده از سوی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی، از جمله ونتور و ایرباس، باشد.

همچنین، رسانه‌های دولتی چین پیش‌تر گزارش دادند میزار ویژن از تصاویر شرکت معتبر پلنت لبز نیز استفاده کرده است.

یک فرد شاغل در بخش خصوصی صنایع دفاعی چین در مصاحبه با واشینگتن‌پست گفت این شرکت از هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای در دسترس عموم در غرب استفاده می‌کند، اما به تصاویر لحظه‌ای از منابع آمریکایی دسترسی ندارد.

مقام‌های ایالات متحده و برخی تحلیلگران سابق حوزه اطلاعاتی در مصاحبه با واشینگتن‌پست، نسبت به توانایی شرکت‌های چینی برای نفوذ به سامانه‌های ارتباطی محرمانه آمریکا ابراز تردید کردند.

آنها در عین حال هشدار دادند رشد و توسعه چنین شرکت‌هایی می‌تواند نگران‌کننده باشد.