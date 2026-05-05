وزارت خارجه سوئد سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد طرح تاسیس یک نهاد غیرنظامی برای جمع‌آوری اطلاعات خارجی، که نخست در قالب یک تحقیق عمومی مطرح شده بود، اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.

خبرگزاری رویترز نوشت این پیشنهاد سال گذشته به‌طور اولیه تایید شده بود و اکنون دولت تصمیم گرفته آن را پیش ببرد.

ماریا مالمِر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، در یک نشست خبری گفت: «همان‌طور که می‌دانید، ما با وضعیت امنیتی جدی روبه‌رو هستیم و هر روز با طیف گسترده و پیچیده‌ای از تهدیدها مواجهیم. این وضعیت نیازهای جدید و فزاینده‌ای برای توانمندی‌های ما ایجاد می‌کند.»

او افزود: «همچنین به‌عنوان یک عضو ناتو، انتظارات تازه‌ای از خود داریم و با توسعه ساختار اطلاعاتی‌مان، تلاش می‌کنیم آن را با ساختارهای موجود در ناتو و میان متحدانمان هماهنگ‌تر کنیم.»

سوئد ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ در واشینگتن، به‌طور رسمی به ناتو پیوست.

واکنش به یک ناکامی اطلاعاتی

تصمیم برای ایجاد این نهاد در شرایطی اتخاذ شده که نهادهای اطلاعاتی سوئد، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، نتوانستند تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین را پیش‌بینی کنند. موضوعی که در گزارش‌های رسمی و از سوی برخی سیاستمداران مورد انتقاد قرار گرفت.

سرویس اطلاعات و امنیت نظامی سوئد (MUST) از جمله نهادهایی بود که به‌دلیل ارزیابی‌های نادرست، زیر فشار قرار گرفت.

این ناکامی، بحث‌هایی درباره ضرورت بازنگری در ساختار اطلاعاتی کشور را تقویت کرد.

جایگاه نهاد جدید در ساختار امنیتی

سازمان جدید قرار است در کنار نهادهای موجود فعالیت کند.

این نهادها شامل سرویس اطلاعات نظامی (MUST)، سرویس امنیتی سوئد (SAPO) که زیرمجموعه پلیس است، و سازمان رادیویی دفاع ملی (FRA) که مسئول جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی است، می‌شوند.

به گفته مقام‌های سوئدی، هدف از ایجاد این نهاد، تقویت ظرفیت تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات خارجی و بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، بدون آن‌که جایگزین نهادهای موجود شود.

هزینه و زمان‌بندی اجرا

وزیر خارجه سوئد اعلام کرد هزینه راه‌اندازی این سازمان حدود ۲.۸ میلیارد کرون، معادل حدود ۳۰۲ میلیون دلار، برآورد شده است.

این منابع عمدتا از بودجه نیروهای مسلح تامین خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی دولت، این سازمان قرار است از ابتدای سال آینده میلادی فعالیت خود را آغاز کند.

این اقدام در چارچوب تلاش گسترده‌تر سوئد برای تقویت ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی، به‌ویژه پس از پیوستن به ناتو، ارزیابی می‌شود. تلاشی که هدف آن انطباق بیشتر با استانداردهای امنیتی متحدان غربی و پاسخ دادن موثرتر به تهدیدهای فزاینده در محیط بین‌المللی است.