علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدید کرد: «هر نیروی مسلح بیگانه، بهخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند، مورد تهاجم قرار خواهند گرفت.»
او گفت: «به تمام کشتی های تجاری و نفتکش اعلام میکنیم از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نيفتد.»
عبداللهی ادامه داد نیروهای مسلح جمهوی اسلامی «به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقهای از ایران بسیار سخت و پشیمانکننده پاسخ میدهند.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین «حامیان» ایالات متحده را تهدید کرد که در صورت اقدام علیه جمهوری اسلامی، با «پشیمانی غیرقابل جبران» مواجه خواهند شد.