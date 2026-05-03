به گزارش سنتکام، این عملیات به دستور رییس‌جمهوری آمریکا اجرا می‌شود و هدف آن پشتیبانی از کشتی‌های تجاری برای عبور آزادانه از تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجارت بین‌المللی است.

سنتکام در بیانیه خود تاکید کرده که حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان و حجم قابل توجهی از سوخت و کود شیمیایی از این مسیر عبور می‌کند؛ موضوعی که اهمیت راهبردی این گذرگاه را برای اقتصاد جهانی دوچندان می‌کند.

تاکید بر نقش امنیتی ماموریت

برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این بیانیه اعلام کرد: «حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی حیاتی است، در حالی که هم‌زمان محاصره دریایی را نیز حفظ می‌کنیم.»

این اظهارات نشان می‌دهد که عملیات جدید در کنار ادامه فشارهای دریایی علیه حکومت ایران اجرا خواهد شد و بخشی از راهبرد چندلایه واشینگتن در منطقه به شمار می‌رود.

ابتکار جدید برای هماهنگی بین‌المللی

در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته از آغاز یک ابتکار مشترک با وزارت جنگ برای تقویت هماهنگی و تبادل اطلاعات میان شرکای بین‌المللی خبر داده است.

این طرح که «ساختار آزادی دریایی» نام دارد، با هدف ترکیب اقدامات دیپلماتیک و هماهنگی نظامی طراحی شده و قرار است نقش مهمی در اجرای «پروژه آزادی» ایفا کند.

استقرار گسترده تجهیزات و نیروها

بر اساس اعلام سنتکام، حمایت نظامی آمریکا از این ماموریت شامل استقرار ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت‌شونده، بیش از ۱۰۰ هواپیمای مستقر در زمین و دریا، سامانه‌های بدون سرنشین چندمنظوره و حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی خواهد بود.

اعلام رسمی آغاز «پروژه آزادی» نشان‌دهنده ورود آمریکا به مرحله جدیدی از مدیریت بحران در تنگه هرمز است؛ مرحله‌ای که با هدف تضمین جریان تجارت جهانی، در عین حفظ فشارهای نظامی و اقتصادی بر ایران دنبال می‌شود.

ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ با انتشار پیامی اعلام کرد ایالات متحده از روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت طرحی با عنوان «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز می‌کند. او این اقدام را «انسان‌دوستانه» توصیف کرد و هشدار داد هرگونه اخلال در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

