این منابع که در جریان گفت‌وگوهای جاری میان روسای قوه مجریه و مقننه قرار دارند، به ایران‌اینترنشنال گفتند پزشکیان و قالیباف معتقدند وزیر امور خارجه در هفته‌های گذشته، به جای ایفای نقش خود به‌عنوان یکی از وزیران که باید مجری سیاست‌های دولت باشد، بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، ظاهر شده است.

به گفته این منابع، عراقچی در دو هفته گذشته بدون اطلاع پزشکیان، در هماهنگی کامل با وحیدی و بر اساس دستورالعمل‌های او عمل کرده است.

این روند، نارضایتی شدید پزشکیان را در پی داشته و او به نزدیکان خود گفته است در صورت ادامه این وضعیت، عراقچی را از سمت خود برکنار خواهد کرد.

پیش‌تر نیز خبرهایی از بروز اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود. هشتم فروردین گزارش‌هایی از بروز اختلاف‌های جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته می‌شود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.

منابع آگاه در گفت‌وگو ایران‌اینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلاف‌ها خواندند.

سه روز بعد، گزارش‌هایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بن‌بست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقام‌های کشته‌شده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد .

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود وحیدی به‌صراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پست‌های کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.

در یکی از آخرین تحولات، ۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای حمایت خود را از هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، به‌ویژه قالیباف اعلام کردند و گفتند که با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.

این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحله‌ای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانه‌ای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است.»

سه روز پیش از انتشار این بیانیه، ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه در ایران از استعفای قالیباف از ریاست هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در پی توبیخ به دلیل تلاش برای گنجاندن مساله انرژی هسته‌ای در مذاکرات خبر داد.

در آن گزارش به این اشاره شده بود که عراقچی در آستانه آخرین سفر خود به پاکستان با هدف رساندن پیام جمهوری اسلامی به مقام‌های پاکستانی، تلاش می‌کند با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده بگیرد.



منابع مطلع از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به ایران‌اینترنشنال گفتند که بروز اختلاف شدید در میان اعضای تیم مذاکره‌کننده حکومت ایران سبب شد مذاکرات را ترک کنند. به گفته آنها این اختلاف‌ها در نهایت به صدور دستور بازگشت فوری هیات به تهران در عصر روز شنبه ۲۲ فروردین منجر شد.

منابع مطلع همچنین گفتند که در جریان مذاکرات روز جمعه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در برخی از مواضع خود، به‌ویژه درباره کاهش یا توقف حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از «جبهه مقاومت» و به‌طور خاص حزب‌الله لبنان، نشانه‌هایی از انعطاف نشان داده است.

به نقل از این منابع مطلع، این رویکرد با واکنش تند محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، مواجه شد.

