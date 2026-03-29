نتانیاهو در سخنرانی یک‌شنبه نهم فروردین به بررسی وضعیت سه دشمن اصلی اسرائیل در منطقه، یعنی جمهوری اسلامی، حماس و حزب‌الله پرداخت و مدعی شد با ایجاد «سه منطقه امنیتی در عمق لبنان، سوریه و بیش از نیمی از نوار غزه» دیگر هیچ‌یک از این سه دشمن وضعیتی مانند گذشته ندارند.

او گفت: «جمهوری اسلامی، دیگر آن جمهوری اسلامی سابق نیست، حزب‌الله و حماس هم دیگر آن حزب‌الله و حماس سابق نیستند؛ هر سه دشمنانی زخمی‌اند که برای بقای خود می‌جنگند.»

نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد در جنگ جاری در جبه‌های مختلف این اسرائیل است که دیگر طرف‌ها را غافلگیر می‌کند، ابتکار عمل را به دست دارد و در عمق قلمرو دشمنان حاضر است.

نتانیاهو در توضیح «سه منطقه امنیتی در عمق قلمرو دشمن» گفت که محور اول در سوریه، از قله کوه حرمون تا یرموک را شامل می‌شود؛ محور دوم در بیش از نیمی از نوار غزه امتداد دارد و محور سوم هم در لبنان، جایی که او دستور پیشروی بیشتر در آن را با هدف کاهش خطر حملات موشک‌های ضدتانک به مرزهای اسرائیل صادر کرده است.

او همچنین درباره میزان پیشروی در لبنان گفت: «منطقه امنیتی موجود بیشتر گسترش یابد تا به‌طور قطعی تهدید نفوذ [حزب‌الله] خنثی و آتش موشک‌های ضدتانک از مرزهای ما دور شود.» سپس تاکید کرد: «ما وضعیت شمال مرز لبنان را به طور جدی تغییر خواهیم داد.»

در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، جبهه جنوبی لبنان بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی درگیری تبدیل شده و ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن مواضع حزب‌الله، در حال پیاده‌سازی مجموعه‌ای از حملات هوایی و توپخانه‌ای را در این منطقه است.

این حملات که به گفته مقام‌های اسرائیلی در پاسخ به شلیک راکت‌ها و تهدیدهای فزاینده از سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شد، زیرساخت‌های نظامی و انبارهای تسلیحاتی را هدف قرار داد، و همزمان به تخریب گسترده مناطق مسکونی و آوارگی هزاران غیرنظامی انجامید.

ارتش اسرائیل هشتم فروردین اعلام کرد که در حملات شبانه به لبنان ده‌ها زیرساخت حزب‌الله را هدف قرار داد و دو عضو ارشد این گروه را در بیروت کشت .

در مقابل، حزب‌الله با ادامه حملات راکتی به شمال اسرائیل تلاش می‌کند موازنه بازدارندگی را حفظ کند.

نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی یک‌شنبه همچنین بر نابودی توان موشکی حزب‌الله تاکید کرد و با اشاره به حذف سیدحسن نصرالله، رییس بانفوذ حزب‌الله و هزاران نیروی این گروه، افزود که حزب‌الله هنوز توانایی محدودی برای شلیک راکت دارد. او افزود: «ارتش در حال تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با بقایای تهدید حزب‌الله است.»

سخنگوی ارتش اسرائیل هفتم فروردین اعلام کرد این نیرو «برنامه‌های قابل توجهی» برای ادامه عملیات خود در جنوب لبنان در اختیار دارد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که از دوم مارس که حزب‌الله حملات خود در حمایت از جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را آغاز کرد، بیش از ۴۰۰ عضو این گروه کشته شده‌اند.

ادامه تنش‌ها میان مثلث جمهوری اسلامی، لبنان و اسرائیل نگرانی بابت تبدیل درگیری‌ها به یک جنگ تمام‌عیار در مرزهای لبنان و اسرائیل را بیش از پیش افزایش داده است.

همزمان با تبادل آتش میان طرفین، جمهوری اسلامی می‌کوشد نفوذ خود در لبنان را حفظ کند. از سوی دیگر دولت لبنان در تلاش است مانع تشدید درگیری‌ها در این کشور و تسری آن به بخش‌هایی خارج از جنوب بیروت که مقر اصلی حزب‌الله به شمار می‌آید، شود.

در پی این تلاش‌ها، سه‌شنبه گذشته دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را «عنصر نامطلوب» خواند و اعلام کرد که او تا یک‌شنبه نهم فروردین فرصت دارد خاک لبنان را ترک کند.

با این‌حال، خبرگزاری فرانسه یک‌شنبه نوشت که محمدرضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی علی‌رغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزب‌الله و نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، این کشور را ترک نخواهد کرد. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر فاش کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار به بری می‌پردازد تا از منافع حکومت ایران و حزب‌الله دفاع کند.